Aparat Twojego iPhone'a mogą uszkodzić... wibracje

Firma zamieściła na swojej stronie oficjalny komunikat ostrzegający o potencjalnym zagrożeniu dla aparatów iPhone'ów.

Apple twierdzi, że aparaty iPhone'ów mogą być uszkodzone przez wibracje motocykla. Silniki motocyklowe o dużej mocy lub wysokiej głośności wytwarzają "potencjalnie szkodliwe wibracje o dużej amplitudzie".

Na stronie firmy pojawił się komunikat:

Wibracje o wysokiej amplitudzie w pewnych zakresach częstotliwości, zwłaszcza tych generowanych przez silniki motocyklowe o dużej mocy, mogą pogorszyć wydajność systemu aparatów.

Według firmy, motorowery i skutery o małych objętościach silników są mniejszym problemem. Uszkodzenie aparatu może powstać dlatego, że w smartfonach zostały wbudowane zaawansowane technologicznie żyroskopy. Są one zaprojektowane tak, by kompensować drgania, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstawania niewyraźnych zdjęć. Jednak "długotrwałe bezpośrednie narażenie na drgania o dużej amplitudzie (...) może pogorszyć działanie tygo systemu i doprowadzić do obniżenia jakości obrazu w przypadku zdjęć i filmów".

Zobacz również:

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, które modele iPhone'a wyposażone są w taki system, możesz sprawdzić post Apple - przejdź do strony.

Polecamy: Apple AirPods 2021 - cena, data premiery, nowe funkcje

Źródło: cnet.com