Aparat Ultra Vision w Huawei nova 9 zmienia zasady gry!

W polskich sklepach pojawił się Huawei nova 9. Postanowiliśmy sprawdzić jak radzi sobie 50 MP aparat Ultra Vision, który jest cechą charakterystyczną najnowszego smartfona firmy Huawei.

Spis treści

Huawei nova 9 jest najnowszą propozycją chińskiego producenta, która właśnie pojawiła się na polskim rynku. Sugerowana cena detaliczna urządzenia to 2299 złotych, co ustawia je w kategorii wydajnych średniaków.

Smartfon napędza wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 778G połączony z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Taki zestaw w połączeniu ze 120 Hz ekranem zapewnia niesamowicie płynną i wydajną pracę.

Zobacz również:

W tym materiale skupimy się jednak na czymś innym, niż na sprawdzaniu ogólnej wydajności tego smartfona. Producent przedstawiał model nova 9 przede wszystkim jako smartfon dla fotografów i to właśnie na tym będziemy się skupiać. Przybliżymy wam specyfikację techniczną jego aparatów oraz sprawdzimy jak zastosowana sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu zdjęć oraz nagrywaniu filmów w jakości 4K.

Aparat w Huawei nova 9 już na papierze wygląda zachęcająco

Tym co od razu rzuca się w oczy jest prosta w obsłudze domyślna aplikacja aparatu Huawei nova 9. Większość pracy związanej z odpowiednim wyborem trybu i scenerii wykonuje za nas smartfon, pozwalając nam w pełni skupić się na wykorzystaniu aparatu z 50 MP matrycą Ultra Vision. Obiektyw głównego aparaty wspierany jest przez aż trzy dodatkowe jednostki: 8 MP matrycę z obiektywem szerokokątnym, 2 MP przetwornik z obiektywem makro oraz 2 MP czujnik głębi. Główny sensor umożliwia nam tworzenie zdjęć w wysokiej rozdzielczości 8K, dzięki czemu możemy liczyć na wysoką szczegółowość obrazu i możliwość przybliżania zdjęć bez zauważalnego pogorszenia ich jakości. Dodatkowo kolory na fotografiach wyglądają bardzo naturalnie.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Warto także podkreślić, że obiektywy posiadają bardzo jasne przysłony. W przypadku głównej jednostki jest to przysłona f/1.9, a w przypadku obiektywów pomocniczych przysłona f/2.2. Dodatkowo aparat posiada także osobny tryb fotografii o nazwie „Przysłona”, który pozwala nam na wykonywanie bardzo jasnych zdjęć.

Dobre wrażenie robi także przednia kamera z 32 MP matrycą. Posiada jasną przysłonę f/2.0 i umożliwia wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Fotografie wykonane z przedniego aparatu cechują się wysoką jakością zarówno w dzień, jak i w nocy. W większości przypadków zadowalające nas zdjęcie wykonamy bez korzystania z dodatkowego doświetlenia kadru.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Dodatkowo, podobnie jak w przypadku korzystania z głównego aparatu, mamy do dyspozycji tryb Portret. Pozwala on nam na wykorzystanie efektu bokeh, czyli rozmazania tła oraz użycie licznych efektów upiększających. Warto zauważyć, że nawet przy wykorzystaniu większości z nich, fotografia dalej wygląda bardzo naturalnie. Zastosowane efekty są więc delikatne, jednak zauważalne.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Zaawansowana sztuczna inteligencja pomaga w zrobieniu idealnego zdjęcia

Dodatkowe funkcje aparatu Ultra Vision. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Aparat świetnie radzi sobie już w trybie automatycznym. Zastosowana sztuczna inteligencja bardzo szybko rozpoznaje fotografowane obiekty i dobiera jeden z wielu trybów fotografii. Pomaga w tym wydajny procesor oraz zaawansowane algorytmy aparatu. Miłośnicy zwierząt z pewnością ucieszą się z faktu, że aparat dobiera osobne parametry dla fotografowania zarówno kotów, jak i psów i innych zwierząt. Dzięki niemu uchwycimy te idealne, ale także te nieco mniej perfekcyjne ujęcia naszych pupili:

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Dla osób lubiących fotografować naturę także przygotowano wiele trybów. Aparat sprawnie rozpoznaje, czy wykonujemy ogólne zdjęcia roślinności, kwiatów oraz jesiennych liści.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld Fot. Paweł Goryniak / PCWorld Fot. Paweł Goryniak / PCWorld Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Aparat sprawdzi się także w rękach podróżników, ponieważ jest w stanie rozpoznać obiekty zabytkowe oraz inne budynki, także dobierając do nich odpowiednie ustawienia.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Warto też podkreślić, że aparat dobrze radzi sobie z fotografowaniem obiektów w ruchu. Niezależnie od tego, czy będą to pojazdy, inne osoby, czy zwierzęta, zdjęcia obiektu w ruchu cechują się odpowiednią jakością.

Nie należy zapominać o obecności 8 MP matrycy z obiektywem szerokokątnym. Zdjęcia nim wykonane oczywiście nie są tak dobrej jakości jak 50 MP aparatu Ultra Vision, jednak ich jakość jest zadowalająca. Huawei nova 9 posiada także 2 MP obiektyw makro, jednak w większości przypadków skorzystanie z głównego obiektywu, lub użycie optycznego powiększenia powinno być wystarczające do wykonania wysokiej jakości zdjęcia obiektów z bliska.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld Zdjęcie wykonane obiektywem szerokokątnym. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Huawei nova 9 sprawdzi się także w nocy

Aparat w Huawei nova 9 dobrze radzi sobie także w warunkach nocnych. Posiada on dedykowany ku temu tryb Noc, który umożliwia nam dłuższe naświetlenie fotografowanego obiektu. Jeżeli nie chcecie jednak z niego korzystać, to dobre rezultaty osiągniecie fotografując obiekty w trybie automatycznym. Nieco mniej detali uchwycimy co prawda przy korzystaniu z obiektywu szerokokątnego, jednak w przypadku obecności jednego lub więcej źródła światła, także i ten obiektyw zapewni nam odpowiedniej jakości zdjęcia.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld Fot. Paweł Goryniak / PCWorld Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Równie dobre rezultaty osiągniemy korzystając w nocy z przedniego aparatu. Tryb zdjęć nocnych jest dostępny także w przypadku tej jednostki, oferując nam dodatkowe doświetlenie kadru. Jeżeli jednak znajdujemy się niedaleko jakiegoś źródła światła, nie będzie on konieczny. Aparat bardzo dobrze radzi sobie w takich warunkach.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Nagrywaj filmy w jakości 4K!

Z aparatu w smartfonie Huawei nova 9 z pewnością zadowolone będą osoby, które aktywnie korzystają z różnego rodzaju portali społecznościowych i często publikują na nim tworzone przez siebie treści.

Największa w tym zasługa tego, jakie możliwości urządzenie oferuje nam w zakresie tworzenia materiałów wideo. Główna kamera aparatu Ultra Vision pozwala nam na nagrywanie filmów w jakości 4K. Tak jak wspomnieliśmy aparat posiada system cyfrowej stabilizacji obrazu, który dba o to, aby ilość poruszeń obrazu na nagrywanym przez nas filmie ograniczyć do minimum. Z tej technologii możemy korzystać przy okazji nagrywania zarówno głównym aparatem Ultra Vision, jak i przednią kamerą.

Możliwości nagrywania dostępne w trybie Vlog. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Dodatkowo dzięki funkcji nagrywania Vlog możliwe jest jednoczesne rejestrowanie obrazu z obu kamer. W tym trybie możemy wybrać odpowiednie proporcje obrazu, a także podłożyć pod nasz film odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Aplikacja umożliwia nam wybranie jednego z gotowych motywów, lub wykorzystanie któregoś z utworów znajdujących się w pamięci smartfona.

Poniżej możecie zobaczyć efekty pracy kamery Huawei nova 9 w dzień:

oraz w nocy:

Warto też zwrócić uwagę na kolejne rozwiązanie, skierowane dla osób aktywnie korzystających z social mediów, czyli na Kreator historii. Narzędzie to pozwala nam na szybkie stworzenie oraz zmontowanie własnej historii z kilku krótkich filmików. Aplikacja posiada gotowe szablony z motywami muzycznymi, które dopasowane są do rodzaju wykonywanej przez nas aktywności.

Menu Kreatora historii. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Huawei nova 9 to nie tylko świetny aparat

Jak więc widzicie, Huawei nova 9 jest smartfonem, który pozwala nam na zaskakująco wiele w kwestii fotografii i nagrywania filmów. Prosta w obsłudze aplikacja, w połączeniu z 50 MP matrycą Ultra Vision pozwala na wykonanie wysokiej jakości zdjęć. Także przednia kamera o rozdzielczości 32 MP umożliwi nam zrobienie idealnego selfie. Nie możemy też zapominać o nagrywaniu filmów w jakości 4K oraz możliwości rejestrowania obrazu z obu kamer jednocześnie.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei nova 9 oferuje nam także dużo więcej niż świetny aparat. Procesor Snapdragon 778G sparowany z 8 GB pamięci operacyjnej sprawia, że kwota 2299 złotych, jaką przyjdzie wam zapłacić za to urządzenie wyda się bardzo rozsądna. Smartfon ten będzie bowiem dobrym wyborem nie tylko dla miłośników fotografii.

Zobacz także: Huawei nova 9 i szybkie ładowanie SuperCharge zmienią sposób, w jaki korzystasz ze smartfona.