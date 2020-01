Aparat selfie iPhone 11 Pro Max w "Top 10" testów DxOMark

Niezależny serwis bardzo wysoko ocenił aparat przedni w smartfonie Apple. A co konkretnie ujęło redaktorów?

Aparat przedni, czyli selfie, trafił do zestawienia najlepszych dziesięciu w niezależnym serwisie DxOMark. Minimalnie lepiej wypadł przy nagraniach wideo - zdobył tam 82 punkty, podczas gdy przy zdjęciach było to 81 punktów. Ogólny wynik to właśnie 82 i wyprzedza aż o 9 punktów "krewniaka", czyli model iPhone XS Max. Dobre wyniki uzyskał dzięki większemu obiektywowi, niż ma to miejsce w innych telefonach, a także zastosowaniu SL 3D. Pozwoliło to osiągnąć wysokiej klasy efekty bokeh oraz uzyskać dokładną głębię na zdjęciach. Zaletą jest również wierne oddawanie detali, jednak są pewne zastrzeżenia przy niedostatecznej ilości światła, w wielu zdjęciach pozostaje także szum.

iPhone 11 Pro Max potrafi nagrywać aparatem przednim materiały wideo 2160p przy 60 fps. Doskonale wypada mechanizm stabilizacji obrazu oraz obsługa HDR. Prz nagraniach w zwolnionym tempie można nagrywać 1080p przy 120fps. Jedyne minusy to niezbyt dobry balans bieli przy niedostatecznym oświetleniu oraz występujące przy nim niedoświetlenie. Mimo tych wad, jeśli zależy Ci na smartfonie z dobrym aparatem selfie, warto zainwestować w ten właśnie model.