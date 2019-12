Ape Out - następna darmowa pozycja w Epic Games Store

Ape Out to gra wydana w lutym b.r. - do jutra możesz dodać ją do swojej biblioteki Epic Games Store.

Stworzona przez Devolver Digital gra Ape Out to produkcja, w której kierujesz wielkim gorylem w drodze ku wolności. Ukazała się na PC oraz konsolę Nintendo Switch. Nawiązuje klimatem doskonale znanych ze starszych komputerów gier beat'em up. Pędzisz przed siebie, bijesz przeciwników, innych łapiesz, aby kierować ich bronią w innych ścigających Cię ludzi. Jest dynamicznie, brutalnie i krwawo - dlatego produkcja dedykowana jest raczej starszym graczom. Żeby nie być gołosłownym, tak prezentuje się jej trailer, ukazujący również gameplay. Jak przyzwyczaiło nas do tego Epic Games Store, produkcja ta dostępna jest za darmo przez 24 h - możesz dodać ją do swojej biblioteki do 24 grudnia, do godziny 17. Wystarczy zalogować się na swoje konto na platformie, przejść na tę stronę i wybrać opcję Odbierz. Podobnie jak i w przypadku innych darmowych gier od Epic, także ta pozostanie w bibliotece na zawsze. A już jutro kolejna produkcja za darmo! Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, potrzebny jest 64-bitowy Windows (od 7 wzwyż), procesor klasy Intel Core2 Duo E4500 lub lepszy, 2GB RAM, karta graficzna GeForce 9600 GT (512 MB) lub lepsza i 2GB miejsca na dysku.