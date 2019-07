Apex Legends - Atak na Królewski Kanion

Bestie opanowały arenę Apex i zupełnie zmieniły wygląd mapy! Tylko czy był to zwykły wypadek? Dziennik Odludzia bada sprawę.

Tragedia dotknęła Królewski Kanion, miejsce Igrzysk Apex: wieża repulsorowa, mająca trzymać na dystans okoliczne zwierzęta, zawaliła się, pozwalając spłoszonym stworzeniom wedrzeć się na arenę. Zdjęcia katastrofy obiegły holoekrany od Solace po Psamathe, a reporterzy Odludzia nie szczędzą komentarzy. W normalnych okolicznościach Dziennik Odludzia pozostawia takie oczywiste sprawy mediom mainstreamowym. Jednak doniesienia o widzianej na arenie przed zniszczeniem wieży tajemniczej postaci bardziej sugerują celowe działanie, aniżeli zwykły wypadek. Dziennik zdobył zdjęcia ukazujące zniszczenia areny – wierzymy, że prawda leży tuż przed naszymi oczami.

W następstwie runięcia wieży niegdyś spokojne lewiatany, unoszące się ponad klifami Królewskiego Kanionu, dostały się na arenę, niszcząc w popłochu kilka charakterystycznych dla tego miejsca obiektów. Niewielkie, spokojne miasteczko, w którym obecnie znajdują się stworzenia, zmieniło się w stertę gruzu. Lataki, które od dawna szybowały ponad Królewskim Kanionem, ściągnięte zapachem krwi, uczyniły strzaskany las swym lęgowiskiem. Nasi fotoreporterzy dostrzegli, jak kilka z tych stworzeń przeczesywało arenę, po czym wracało do swych gniazd z pudłami pełnymi zapasów.

Nowy posterunek izolujący wraz z dodatkowymi obozami zostały rozstawione na terenie areny, lecz najbardziej spośród nich wyróżnia się klatka. Ten sześciopiętrowy olbrzym każdego przyciągnie do zapasów, niczym ćmy do światła. Wygląda na to, że syndykat najemników nie pozwoli, by ten atak zaszkodził Igrzyskom Apex, a wręcz przeciwnie – wykorzysta go do stworzenia jeszcze większego widowiska. Pozostaje jednak jedno ważne pytanie: kto i dlaczego chciał, aby Igrzyska Apex nie doszły do skutku? Syndykat miał niedawno „zatarg” z wrogą organizacją na planecie Talos. Czy mogła ona stać za atakiem?

Dziennik Odludzia jako pierwszy dowie się prawdy. Zaglądajcie do nas, by poznać kolejne sekrety, jakie kryją się głęboko pod powierzchnią Igrzysk Apex.