Apex Legends - informacje na temat sezonu 2

Oto pierwsze szczegóły dotyczące przepustki bojowej sezonu 2 w Apex Legends oraz informacje o planowanych usprawnieniach.

Spis treści

Codzienne/cotygodniowe wyzwania i poprawiony system postępów

Od początku sezonu 2., gracze Apex Legends będą mogli wykonywać różne codzienne i cotygodniowe zadania, co przyspieszy proces zdobywania poziomów przepustki bojowej. Jeśli przegapicie kilka tygodni zabawy lub rozpoczniecie sezon z opóźnieniem, wyzwania cotygodniowe wciąż będą dostępne i będziecie mogli je wykonać jednocześnie. Choć producent nie chce wprowadzać do gry elementów, które drastycznie zmienią obraz rozgrywki, nowe wyzwania powinny dodać każdemu meczowi trochę świeżości. Dzięki temu gracze będą zdobywać poziomy przepustki bojowej znacznie szybciej, a droga na szczyt będzie ciekawsza i przyjemniejsza. Co równie istotne, zmiana ta wpłynie pozytywnie na postępy przepustki bojowej u graczy, którzy mogą poświęcić na grę tylko kilka godzin tygodniowo.

Więcej legendarnych przedmiotów

Nowa przepustka bojowa będzie zawierać trzy dodatkowe legendarne przedmioty. Oznacza to, że od teraz na torze premium można zdobyć legendarny przedmiot za każde 25 poziomów przepustki bojowej (wliczając przedmiot otrzymany przy zakupie) – na 1., 25., 50., 75., oraz 100. poziomie. Celem jest uzyskanie odpowiedniego balansu pomiędzy przedmiotami dla poszczególnych postaci, a przedmiotami kosmetycznymi dostępnymi dla wszystkich (np. skórkami na broń). Nagrodą za 100. poziom będzie ewoluująca skórka na broń ze specjalnymi barwami dla graczy, którzy osiągną poziom 110.

Nowe rodzaje przedmiotów kosmetycznych i brak odznak oraz statystyk do śledzenia wśród nagród z toru premium

Usunięto odznaki i podstawowe statystyki do śledzenia z toru nagród premium przepustki bojowej sezonu 2. Gracze otrzymają tylko jedną, ewoluującą sezonową odznakę, która nie zabierze miejsca pozostałym nagrodom! Sezonowe statystyki zwycięstw umieszczone są w darmowym torze nagród i będzie można je zdobyć za pierwsze 10 poziomów. Zamiast odznak i statystyk w grze pojawią się trzy nowe kategorie nagród. Więcej na ten temat zostanie podane bliżej daty premiery sezonu 2.

Stwórz legendarny przedmiot za zdobyte metale rzemieślnicze

Metale rzemieślnicze zastąpią kwestie postaci jako nagrody. Od teraz w ramach nagród będziecie mogli zdobyć wystarczającą ilość metali rzemieślniczych (1200), by stworzyć dowolny legendarny przedmiot. Jeśli masz na oku konkretny przedmiot, z pewnością będziecie mogli go zdobyć podczas sezonu 2. Dodatkowe metale rzemieślnicze wciąż będzie można zdobyć z przeróżnych pakietów Apex otrzymywanych w ramach nagród z przepustki bojowej.