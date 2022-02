Apex Legends na PS5 i Xbox Series X coraz bliżej. Premiera wkrótce

Długo wyczekiwana wersja gry Apex Legends na PS5 i Xbox Series X jest coraz bliżej. Możliwe, że premiera nastąpi jeszcze w lutym.

(fot. Respawn Entertainment)

Apex Legends to obecnie jedna z najbardziej popularnych produkcji battle royale na rynku. Grę studia Respawn Entertainment możemy co prawda uruchomić na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jednak w dużej mierze jest to ta sama wersja tytułu, która jest obecna na konsolach PS4 i Xbox One. Choć od premiery konsol nowej generacji minął już ponad rok, to twórcy Apex Legends wciąż nie zadbali o wersję gry dedykowaną PS5 i Xbox Series X/S. Możliwe jednak, że wkrótce się to zmieni.

Apex Legends na PS5 i Xbox Series X/S pojawiło się właśnie w bazie danych ESRB oraz PEGI - organizacji zajmujących się ocenianiem zawartości gier i wyznaczaniem granic wiekowych, odpowiednio dla USA i Europy. Jest to o tyle istotne, że ocenie ESRB bądź PEGI podlegają zazwyczaj niemal gotowe już produkty, które szykują się do premiery.

Zobacz również:

To jednak nie wszystko. Steven Ferreria - główny reżyser gry Apex Legends, przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że Apex Legends w wersji dedykowanej konsolom nowej generacji jest już niemal gotowe i jej premiera odbędzie się "niebawem". Co ciekawe, podkreślił on, że ulepszona wersja gry na PS5 i Xbox Series X/S będzie wydawana w częściach, a nie jako całość. Jak mamy to rozumieć? Najprawdopodobniej Apex Legends dedykowane nowym konsol będzie regularnie wzbogacane o nowe funkcje i usprawnienia wraz z kolejnymi sezonami.

Na co dokładnie możemy liczyć w przypadku Apex Legends na PS5 i Xbox Series X/S? Z całą pewnością na lepszą i bardziej szczegółową oprawę graficzną. Twórcy potwierdzili również, że priorytetem jest przygotowanie trybu zabawy, który umożliwi rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę. Na więcej szczegółów będziemy musieli jednak poczekać do premiery nowej wersji gry.

Zobacz również: