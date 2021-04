Apex Legends - nową postać poznamy już w przyszłym tygodniu

Twórcy gry Apex Legends pochwalili się swoimi ostatnimi sukcesami, a przy okazji zapowiedzieli masę nowości, która czeka na nas już w przyszłym tygodniu.

Apex Legends to obecnie jedna z najpopularniejszych gier z gatunku battle royale. Rozgrywka nastawiona na drużynowe starcia i z wyraźnym podziałem na klasy postaci ma, jak widać, mnóstwo zwolenników. Twórcy gry - studio Respawn Entertainment, pochwalili się właśnie, że już ponad 100 milionów graczy pobrało Apex Legends.

Z tej okazji twórcy opublikowali na Twiterze krótki materiał wideo, z którego dowiadujemy się, że już w przyszłym tygodniu - 19 kwietnia, czeka na nas zapowiedź nowości, które najprawdopodobniej trafią do gry wraz ze startem dziewiątego sezonu. Co ciekawe, gracze dostrzegli na ujawnionym filmiku tajemniczą postać (43 sekunda materiału), która prawdopodobnie trafi do gry jako nowy, grywalny bohater.

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5 — Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021

Czego jeszcze możemy spodziewać się po sezonie 9? Najczęściej spekuluje się o sporych zmianach na mapie Olympus, a także o ogromnych Tytanach (znanych z innej serii studia - Titanfall), które miałby trafić do Apex Legends. W jakie formie gracze przejmowaliby kontrolę na ogromnymi mechami? Tego jeszcze nie wiemy, ale dla sympatyków Apex Legends zapowiada się wyjątkowo atrakcyjny okres.

Apex Legends jest obecnie dostępne na PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 oraz Nintendo Switch.

