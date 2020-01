Apex Legends – od jutra zaczyna się „Szałowy dancing”

Szałowy dancing” to wydarzenie, które nastąpi w Apex Legends w dniach 14-28 stycznia. Lata dwudzieste XX wieku przyniosą wiele nagród oraz siedem czasowych trybów zabawy.

Jak piszą producenci Apex Legends: "serdecznie zapraszamy na dwa tygodnie wyrafinowanego chaosu". W sklepie pojawią się stroje i ozdoby nawiązujące do art deco, w tym skórki wieczorowe, a co drugi dzień pojawi się wydarzenie ograniczone czasowo. Będą to zarówno wariacje znanych, , jak „Uzbrojeni i niebezpieczni”, a także całkiem nowe - np. "Wielki dzień Timiego”. Wykonując stawiane wyzwania odblokowuje się punkty w danym wydarzeniu, co przekłada na możliwość zdobywania nagród. Każdy z trybów wydarzenia stawia trzy wyzwania - łącznie są one warte 1000 punktów. Producent deklaruje: "Dostosowaliśmy ten system tak, byście nie musieli poświęcać nam każdego dnia". Zwiastun "Szałowego dancingu" prezentuje się następująco.

W trakcie wydarzenia nadal można wypełniać wyzwania przepustki bojowej. Ale na tym nie koniec - podczas premiowanego weekendu pojawi się kilka dodatkowych wyzwań z wydarzenia, których łączna wartość to 500 punktów. Pierwsze z nich pojawi się 17 stycznia o godzinie 10:00, a na jego wypełnienie gracze mają czas do 20 stycznia. Do głównej puli łupów zostanie dodanych także sześć nowych, legendarnych skórek.