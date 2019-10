Apex Legends: ogłoszono wydarzenie „Walcz lub płacz”

Od 15 października do 5 listopada będzie trwało kolejne wydarzenie okresowe w Apex Legends.

Apex Legends: „Walcz lub płacz” to wydarzenie zawierające wiele nowości. Królewski Kanion pada ofiarą „Nadejścia cienia” - spaczonej wizji Igrzysk Apex stworzonej przez tajemniczą postać. Na początku rozgrywki ty i 34 innych graczy staniecie do walki w złowieszczo oświetlonym Królewskim Kanionie. Będziecie walczyć aż do śmierci… Jest jednak pewien haczyk. Po śmierci odrodzisz się jako nieumarła wersja swojej legendy, dołączając do potężnej „Drużyny cienia”. Jako jej członek stracisz zdolność używania broni, a zdolności twojej legendy będą ograniczone, za to będziesz się dużo szybciej poruszać i skakać, a twoje ataki staną się prawdziwie brutalne. Zyskasz także zdolność chodzenia po ścianach i nieograniczoną liczbę odrodzeń, spadając z nieba. Walka trwa, dopóki przy życiu pozostanie tylko 10 legend, które muszą połączyć siły i przetrwać, kierując się do statku ewakuacyjnego, do czego Drużyna cienia nie może dopuścić.

Pojawią się także specjalne wyzwania na czas, z darmowymi nagrodami kosmetycznymi, a w nich dwie legendarne skórki broni i 24 specjalne przedmioty kosmetyczne z wydarzenia, które możecie odblokować na trzy różne sposoby" bezpośredni zakup za monety Apex, bezpośrednie odblokowanie za metale rzemieślnicze lub odblokowanie losowe w pakietach Apex z wydarzenia.

Więcej informacji o "Walcz lub płacz" na tej stronie.