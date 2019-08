Apex Legends - przez tydzień dostępny będzie tryb solowy

Respawn oficjalnie zapowiedziało debiut trybu Solo, który nastąpi już za niecały tydzień, 13 sierpnia i będzie można z niego korzystać do 27 sierpnia. Tryb Solo będzie częścią wydarzenia o nazwie Iron Crown Collection. Zamiast współpracy wraz z dwoma towarzyszami, każdy będzie mógł samodzielnie walczyć o swoje przeznaczenie. Podejrzewa się, że jest to zarazem test tego, jak gracze Apex Legends będą bawić się samodzielnie i być może w przyszłości zostanie wprowadzony na stałe.

Next week, only one can reign. ????



The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time

mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQf