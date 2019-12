Apex Legends - rusza oficjalny sklep, a od 3 grudnia wchodzą zmiany związane z awansami

Miłośnicy Apex Legends dostają na początku grudnia pozytywne zmiany.

Spis treści

Oficjalny sklep Apex Legends

Sklep Apex Legends ruszył z myślą o tym, aby podczas zbliżającego się Mikołaja i świąt każdy miłośnik gry mógł otrzymać związany z nią prezent. Sklep znajduje się pod adresem playapexshop.com i można w nim otrzymać koszulki, bluzy i czapeczki z charakterystycznymi elementami graficznymi, a także kubki porcelanowe i termiczne. Ceny są dość przystępne - kubek na kawę to 14,95 USD (czyli jakieś 60 zł), a ceny bluz i koszulek zaczynają się od 22,95 USD (ok. 90 zł).

Zmiany w awansach w Apex Legends

Co najbardziej istotne dla graczy, to informacja że znacznie został podniesiony pułap górnego poziomu - można będzie osiągnąć 500! Aby nastąpiło tu szybciej, ilość PD niezbędnych do wskoczenia na poziom 100. zmniejszona została o ok. 5%, a pomiędzy poziomami 2 a 20 otrzyma się co poziom jeden pakiet. Im wyżej, tym nieco trudniej - od 22 do 300 poziomu jeden za każde dwa poziomy, a od 300 - co pięć poziomów jeden. Ponadto dorzucono 36 nowych zawieszek do broni - będzie je można kupić w sklepie rotacyjnym lub zyskać losowo jedną za każde 100 poziomów.

Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć na tej stronie.