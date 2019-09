Apex Legends: wydarzenie Dziecię otchłani

"Dziecię otchłani" to dwutygodniowe wydarzenie, skupiające się na uwielbianej przez wszystkich międzywymiarowej wojowniczce.

"Dziecię otchłani" to skupiające się na tajemniczej przeszłości Wraith wydarzenie tematyczne, które obejmie dużo zawartości: przejęcie miasta przez Wraith, sklep do bezpośrednich zakupów, wyjątkowe wyzwania wydarzenia, weekend podwójnych PD dla najlepszej 5 i zwycięzców oraz tryb ograniczony czasowo – Uzbrojeni i niebezpieczni.

Przejęcie miasta przez Wraith

Ekipy budowlane Syndykatu odkopały ruiny placówki Projektu: Wraith w Królewskim Kanionie. Zajrzyjcie tam, by zbadać pozostałości tajemniczej placówki badawczej, gdzie znajdziecie m.in. działający prototyp portalu, który może być wykorzystany do szybkiego dotarcia do bazy albo ucieczki i wykonania kolejnego skoku na pole walki. Rozglądajcie się także za innymi ukrytymi szczegółami opowiadającymi historię.

Uzbrojeni i niebezpieczni

W duchu ucieczki Wraith przedstawiamy nowy tryb ograniczony czasowo, Uzbrojeni i niebezpieczni. W tym trybie broń zostanie ograniczona wyłącznie do karabinów snajperskich i strzelb, a łupy będą znacznie trudniejsze do zdobycia. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych trybów, możecie otrzymać do wypełnienia ankiety.

Weekend podwójnych PD dla najlepszej 5 i zwycięzców

Od 19.00 6 września do 19.00 9 września gracze będą zdobywać podwójne PD za znalezienie się w najlepszej 5 i zwycięstwa. Ten bonus dotyczy poziomu konta oraz postępów w ramach przepustki bojowej.