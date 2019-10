Apliakcje mobilne przyniosły na świecie 21,9 mld dolarów dochodu

Trwa właśnie doskonały okres dla deweloperów aplikacji mobilnych - ich sprzedaż jest rekordowa, zarówno na Androida, jak i iOS.

Firma analityczna Sensor Tower zaprezentowała raport sprzedaży aplikacji mobilnych za trzeci kwartał 2019 roku. W stosunku do analogicznego okresu 2018 roku zanotowano wzrost sprzedaży o 22,9%. Wówczas wartość dochodu wynosiła 19,9 miliarda dolarów, obecnie jest to 21,9 miliardów. W podziale na same systemy, zdecydowanie bardziej dochodowe jest Apple ze swoim iOS - łączny dochód deweloperów piszących apki na ten system wyniósł 14,2 miliarda, podczas gdy twórcy na system Android zarobili 7,7 miliarda. Sprzedaż aplikacji na iOS podskoczyła w ciągu roku o 22,3%, na Androida - o 24%. Inaczej mają się proporcje, jeśli chodzi o samo korzystanie z oficjalnych sklepów. Google w ciągu 12 miesięcy odnotowało 21,6 miliardów pobrań aplikacji z Play Store, wynik Apple to niecałe osiem miliardów.

A które konkretnie aplikacje są najpopularniejsze i najbardziej dochodowe? Sensor Tower podaje, że w kategorii gier najchętniej pobierane były kolejno PUBG Mobile, Honor of Kings oraz Fate / Grand Order. Skupiając się na samych aplikacjach użytkowych, a są nimi: Tinder, Netflix, YouTube, iQIYI oraz WhatsApp. Dalsze miejsca bez zaskoczeń - TikTok, Messenger, Facebook oraz Instagram.