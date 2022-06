Aplikacja Biedronki nie działa? Też napotkałam ten problem

Biedronka kilka dni temu udostępniła swoją nowa aplikację mobilną. Niestety pojawiają się pewne komplikacje z jej uruchomieniem. Postanowiłam się temu przyjrzeć.

Spis treści

Nowa, ulepszona aplikacja zakupowa Biedronki to duże udogodnienie dla tych, którzy robią częste zakupy w tym sklepie. Możemy przeglądać aktualne oferty i promocje, podejrzeć historię swoich transakcji czy zeskanować kartę Moja Biedronka, bez wyciągania smartfona. O szczegółach aplikacji przeczytacie więcej tutaj.

Problem z logowaniem w aplikacji Biedronka

Aby swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji, jakie oferuje aplikacja, musimy najpierw ją zainstalować, a następnie się zalogować. Pobranie aplikacji jest bezpłatne i możemy zrobić to przez sklep Google Play lub AppStore. Zajmuje to kilka sekund. Następnie musimy podać swój numer telefonu (na który zarejestrowana jest karta Moja Biedronka) i wpisać kod, który otrzymamy SMS-em. Po wpisaniu kodu powinniśmy zostać skierowani na główny ekran aplikacji. Niestety tu pojawia się problem, którego sama również doświadczyłam przy pierwszym logowaniu. Zamiast do ekranu głównego aplikacji, cofnęło mnie z powrotem do panelu logowania.

Zobacz również:

Zauważyłam, że nie tylko ja spotkałam się z taką niedogodnością. W komentarzach, w sklepie Google Play pod aplikacją Biedronka można przeczytać więcej uwag odnośnie tej kwestii. Stąd wynika również bardzo niska ocena aplikacji.

Źródło: Sklep Google Play/Biedronka Źródło: Sklep Google Play/Biedronka Źródło: Sklep Google Play/Biedronka Źródło: Sklep Google Play/Biedronka Źródło: Sklep Google Play/Biedronka

Rozwiązanie problemu - Biedronka podpowiada

Biedronka na szczęście nie milczy i stara się stosownie odnieść do każdego komentarza. Jak wynika z kilku zebranych informacji, aby skutecznie przejść przez proces logowania do aplikacji, można spróbować:

zamknąć wszystkie działające aplikacje w tle i uruchomić aplikację Biedronki ponownie wyczyścić wszystkie dane aplikacji zrestartować urządzenie i ponownie uruchomić aplikację pobrać i uruchomić aplikację jeszcze raz

Osobiście, po pierwszej nieudanej próbie, wpisałam po prostu jeszcze raz numer telefonu oraz kod i to pomogło - pojawił się ekran główny z moim profilem i dostępem do wszystkich funkcji. Błędy wynikają z pewnością z tego, że aplikacja jest bardzo świeża i cały czas jest dopracowywana.