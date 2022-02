Aplikacja Donalda Trumpa dostępna w Apple Store

Donald Trump powraca do mediów społecznościowych razem ze swoją aplikacją, która już od początku istnienia cieszy się dużą popularnością.

Donald Trump / Getty Images

Po historii relacji Donalda Trumpa z mediami społecznościowymi, wyłoniła się nowa platforma internetowa o nazwie Truth Social.

Przypomnijmy, że były prezydent Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku został zbanowany na kilku platformach (blokadę zastosowały m.in. Twitter, YouTube i Facebook) po tym jak wielu jego zwolenników zainspirowanych polityczną narracją, zaatakowało budynek Kapitolu, doprowadzając do zamieszek, w których zginęło kilka osób, w tym oficer policji. Decyzja serwisów skłoniła mężczyznę do stworzenia nowej sieci społecznościowej, która według niego ma walczyć z tzw. Big Techem.

Truth Social ma jednak dość wyboisty początek - nowe przedsięwzięcie Trumpa, uruchomione w Apple App Store przed północą w niedzielę, jest pełne błędów, awarii i wyskakujących komunikatów. W aplikacji pobranej automatycznie przez wszystkich użytkowników Apple, którzy zamówili ją w przedsprzedaży, pojawiły się przede wszystkim problemy z rejestracją.

Platforma wygląda też bardzo podobnie do Twittera, którego ma być alternatywą i w poniedziałek stała się najpopularniejszą aplikacją w App Store, choć była dostępna dla osób zaproszonych do korzystania z niej w fazie testowej. Celem jest jednak pełna operacyjność do końca marca, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.

Trump Media & Technology Group (TMTG) planuje teraz wejść na giełdę w Nowym Jorku poprzez fuzję z firmą Digital World Acquisition Corp (DWAC), co zapewni jej 293 mln USD wsparcia. Dodatkowo, w grudniu TMTG pozyskało 1 mld USD od prywatnych inwestorów.

