Aplikacja Expert RAW trafi na starsze urządzenia Galaxy

Po wypuszczeniu aplikacji Expert RAW dla Galaxy S21 Ultra w listopadzie 2021 roku, Samsung planuje udostępnić ją dla większej liczby swoich urządzeń.

Fot. Samsung / x-kom.pl

Aplikacja Expert RAW daje użytkownikom granularną kontrolę nad aparatem na ich urządzeniach Galaxy. Na ten moment funkcja ta jest dostępna tylko na Galaxy S22 Ultra i Galaxy S21 Ultra. Jednak zgodnie z postem na oficjalnym forum Samsunga w Korei Południowej, aplikacja Expert RAW zostanie udostępniona dla większej liczby urządzeń Galaxy od 25 lutego. Wtedy też aplikacja przejdzie z wersji beta do stabilnej.

Informacja ta zdecydowanie może być powodem do ekscytacji dla miłośników fotografii, gdyż od teraz będą mogli dostroić ustawienia aparatu według swoich wymagania i uchwycić najlepsze kadry. Post na forum nie wspomniał nic konkretnego o tym, które telefony Samsunga otrzymają tę aplikację, ale zostało wyjaśnione, że będą to jedynie smartfony klasy premium.

Biorąc to pod uwagę, możemy się spodziewać, że chodzi o smartfony Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20 Ultra i Galaxy Note 20 Ultra. Firma może również spojrzeć na inne swoje flagowe urządzenia z ostatnich dwóch lat i ocenić, czy mogą one wspierać Expert RAW lub nie. Nie jest to ostateczna lista i wciąż czekamy na oficjalne zestawienie.

Są też małe szanse na to, że telefony z serii Galaxy A otrzymają aplikację Expert RAW.