Aplikacja Facebook wprowadzi rozpoznawanie twarzy

W oprogramowaniu aplikacji odkryto funkcję pozwalającą na odblokowywanie twarzy za pomocą aparatu smartfona.

Facebook wielokrotnie wywoływał kontrowersje, jednak sieci społecznościowej mało co jest w stanie poważnie zaszkodzić i cały czas pracuje nad kolejnymi ulepszeniami swojej aplikacji. Najnowsza, wykryta przez niezależną badaczkę Jane Manchun Wong, to system rozpoznawania twarzy zintegrowany z aplikacją mobilną. Facebook już jakiś czas temu wspominał o możliwości wprowadzenia tego rozwiązania, które miałoby ułatwić logowanie się na swoje konto. Jest to metoda już powszechnie używana do odblokowywania telefonów - przykładem choćby wprowadzone przez Apple Face ID na iPhone X i 11. O ile jednak w przypadku producentów smartfonów jest to rozwiązanie w pełni bezpieczne, o tyle w przypadku sieci społecznościowej należałoby wykonać nie zdjęcie, ale nagranie wideo przednim aparatem.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 listopada 2019

Jak deklaruje Facebook, nagranie to byłoby kasowane po 30 dniach, jednak nie podaje, co w przypadku, gdy za jego pomocą nie będzie można się zalogować. Tu warto przypomnieć, że sieć społecznościowa już od dawna używa systemu rozpoznawania twarzy w celu przyśpieszenia tagowania osób znajdujących na zdjęciach. Jak do tej pory logowanie za pomocą nagrania wideo można spotkać wyłącznie w aplikacji bankowej Monzo. Czy Facebook wprowadzi podobne rozwiązanie? Jak na razie trudno powiedzieć, ale zapewne dowiemy się tego w kolejnych miesiącach.