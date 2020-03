Aplikacja Facebook znika z Microsoft Store

Niespodziewanie ze sklepu Microsoftu zniknęła aplikacja Facebook. I jak podaje producent - już więcej jej nie będzie.

Facebook to sieć społecznościowa, której używa ponad dwa miliardy ludzi. Aplikacja powstała po to, aby można było wchodzić do niej bezpośrednio, bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Jak się jednak okazuje, niewiele osób korzystało z tego rozwiązania. Większość użytkowników wchodził do sieci właśnie poprzez przeglądarkę. Dlatego Facebook zdecydował, że nie ma sensu dłużej rozwijać dedykowanej aplikacji i bez żadnej zapowiedzi usunął ją ze sklepu Microsoft Store.

Tak więc aplikacja Facebook dla Windows przechodzi do historii, ale trzeba zauważyć, że pozostawiono dedykowane Windows 10 aplikacje Messenger oraz Instagram. Oznacza to, że cieszą się one zainteresowaniem użytkowników i będą wciąż rozwijane. Niestety - nie podano żadnych statystyk dotyczących ilości instalacji aplikacji należących do Facebooka serwisów, trudno więc ocenić, ile osób ich używa. Jednak we wszelkich podsumowaniach zajmują one czołowe miejsce, można więc przypuszczać, że liczby te są kolosalne.

Źródło: Neowin