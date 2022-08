Aplikacja Lidl - co daje? Czy warto instalować? Sprawdziliśmy korzyści

Aplikacje to de facto pokłosie znanych dawniej kart lojalnościowych. Lidl wprowadził swoją platformę już 3 lata temu! Co możemy dzięki niej zyskać? Czy umożliwia zakupy w niższych cenach?

Spis treści

Lidl Plus

Najnowsze raporty dotyczące e-commerce wskazują, że aplikacje są kluczowym czynnikiem zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów. Nie jest to dla nas zaskakujące, ponieważ daje to poczucie wyjątkowości - m.in. w postaci specjalnych i dedykowanych ofert. Tym śladem poszedł również znany nam Lidl, który wprowadził na rynek swoją aplikację blisko trzy lata temu. Od tego czasu wiele się zmieniło, a to dzięki udoskonaleniu funkcjonalności oraz poszerzeniu możliwości. Co rzeczywiście możemy zyskać dzięki Lidl Plus? Czy warto zainstalować aplikację? Postanowiliśmy się temu przyjrzeć.

Aplikacja Lidl Plus - działanie

Omawiana aplikacja jest dostępna zarówno dla użytkowników smartfonów z systemem Android, jak i iOS. Aby w pełni korzystać z jej możliwości należy założyć konto na platformie Lidl. Lidl Plus składa się z pięciu głównych sektorów oraz przycisku KARTA LIDL PLUS identyfikującego kartę użytkownika. Warto poświęcić mu chwilę czasu, albowiem uprawnia nas do wykorzystania specjalnych rabatów oraz promocji. Sieć sklepów nie wprowadziła fizycznej karty, tak więc to jedyna droga do aktywnego członkostwa i profitów. Skupiając się na wspomnianych kategoriach:

Start - w zakładce znajduje się podgląd Kupon Plus, szybki dostęp do Kuponów, Oferty Lidl Plus, Nowości oraz Gazetki.

- w zakładce znajduje się podgląd Kupon Plus, szybki dostęp do Kuponów, Oferty Lidl Plus, Nowości oraz Gazetki. Kupony - po przejściu do strefy możemy aktywować wybrane kupony.

- po przejściu do strefy możemy aktywować wybrane kupony. Oferty - szczegółowy podgląd obecnych Ofert Lidl Plus.

- szczegółowy podgląd obecnych Ofert Lidl Plus. Gazetki - aż trzy sekcje poświęcone gazetkom, w tym oferta stacjonarna, alkoholowa oraz dodatkowe inspiracje.

fot. PCWorld fot. PCWorld fot. PCWorld fot. PCWorld fot. PCWorld

Lidl Plus - magia kuponów

Każde zakupy niezależnie od wydatnej kwoty lub asortymentu, umożliwiają odbiór specjalnej zdrapki (zazwyczaj dotyczy artykułów spożywczych). Poza tym, od dłuższego czasu funkcjonuje system nagradzania kuponami za określoną kwotę zakupów. Pierwszy próg rozpoczyna się od 150 zł, natomiast czwarty - gdy miesięczne wydatki przekroczą 900 zł. Choć najpewniej nie było to w gestii twórców, jest to dobry sposób na ustalenie, ile pieniędzy tracimy podczas codziennych zakupów. Warto dodać, że zeskanowanie karty jest konieczne w celu wykorzystania jakiegokolwiek kuponu.

Zobacz również:

fot. PCWorld fot. PCWorld

Lidl Plus - czy warto zainstalować aplikację?

Aplikacja jest darmowa, tak więc poza pamięcią telefonu - nie kosztuje nas ani grosza. Atrakcyjność konkretnych ofert lub kuponów będzie zależna wyłącznie od osobistych oczekiwań. Warto wspomnieć, że akcje rabatowe są dość różnorodne tak więc niemal każdy może znaleźć coś dla siebie - jeśli nie dziś, może podczas następnych zakupów? Korzystanie z aplikacji może się opłacić! Co więcej, mamy dostęp do wszelkich aktualności w jednym miejscu. Jest to szczególnie pomocne podczas planowania listy zakupów, a nawet w ich trakcie.

Zajrzyj dziś do kuponów i sprawdź, co Cię zainteresuje!

Sprawdź także: Wielka sezonowa wyprzedaż w Lidlu - aż do 80% taniej!