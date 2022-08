Aplikacja Lidl: jak zainstalować? Wskazówki krok po kroku

Lidl Plus to jedna z najbardziej popularnych aplikacji w swojej kategorii. Jak zainstalować ją na swoim smartfonie? Przeprowadzimy Cię przez ten proces krok, po kroku.

Aplikacje sieci sklepów to prawdziwy hit, od kilku lat stale rośnie zainteresowanie na tego typu platformy, a tym samym - liczba użytkowników. Niemiecka sieć sklepów umożliwiła dostęp do Lidl Plus w 2019 roku. Od tego czasu, aplikacja uległa wielu poprawkom oraz udoskonaleniom o czym przekonywaliśmy w ostatnim wpisie: Aplikacja Lidl - co daje? Czy warto instalować? Sprawdziliśmy korzyści. Jeśli polujesz na okazje lub często robisz zakupy w Lidlu, warto poświęcić chwilę na instalację, a tym samym - możliwość korzystania ze specjalnych ofert! Jako że może wydawać się to skomplikowane, postanowiliśmy w kilku prostych krokach przeprowadzić Cię przez ten proces.

Lidl Plus: jak zainstalować - iOS

Znajdź ikonę App Store i przejdź do aplikacji

Skieruj się do sekcji ''Szukaj'' w prawym dolnym rogu

W górnym pasku wpisz ''Lidl Plus''

Pobierz aplikację, a następnie Otwórz

Lidl Plus przeprowadzi Cię przez kilka slajdów informujących o korzyściach

Wybierz swój sklep

Zarejestruj się/zaloguj się

Lidl Plus: jak zainstalować - Android

Znajdź ikonę Google Play i przejdź do aplikacji

Skieruj się do sekcji ''Szukaj''

W pasku wpisz ''Lidl Plus''

Pobierz aplikację, a następnie Otwórz

Lidl Plus przeprowadzi Cię przez kilka slajdów informujących o korzyściach

Wybierz swój sklep

Zarejestruj się/zaloguj się

