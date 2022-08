Aplikacja Lidl nie działa? Co zrobić? Podpowiadamy

Zważając na rozwój i korzyści, coraz więcej klientów sieci sklepów decyduje się na zainstalowanie aplikacji Lidl Plus. Dziś skupimy się na rozwiązywaniu kilku problemów, które które mogą pojawiać się podczas jej użytkowania.

Aplikacja Lidl Plus

U naszego boku nigdy nie brakuje smartfona, co zauważamy nie tylko my - jako użytkownicy, ale również firmy. Jedną z nich jest niemiecka sieć sklepów, która 3 lata temu wprowadziła mobilną aplikację Lidl Plus. Jeśli chcesz przekonać się czy warto oraz poznać jej funkcjonalność, zajrzyj do naszego wpisu: Aplikacja Lidl - co daje? Czy warto instalować? Sprawdziliśmy korzyści. Codzienne rabaty i promocje mogą być przydatne podczas sporządzania listy zakupów, a funkcja nagród za wydane pieniądze - może służyć oszczędnościom.

fot. PCWorld

Aplikacja Lidl nie działa - co zrobić?

Zważając na fakt, że użytkownicy korzystają z różnych systemów (w tym aktualizacji), w trakcie użytkowania może dochodzić do pewnych błędów. Przygotowaliśmy mini poradnik, jak radzić sobie w sytuacji, gdy aplikacja Lidl Plus nie działa prawidłowo.

Nie mogę zainstalować aplikacji

Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość pamięci na smartfonie (na ekranie powinien wyświetlić się monit).

Sprawdź, czy nie musisz zaktualizować wersji systemu. Zważając na fakt, że aplikacje stale się rozwijają - starsza wersja może nie podołać jej obsłudze.

Sprawdź, czy masz dostęp do internetu (niezależnie od smartfona, informację znajdziesz w ustawieniach lub obok centrum powiadomień).

Aplikacja wyłącza się podczas użytkowania/nie mogę włączyć aplikacji

Spróbuj wymusić zamknięcie aplikacji i uruchom ponownie.

Jeśli nie przynosi to rezultatu, zrestartuj smartfona.

Ostatecznie możesz odinstalować aplikację i zainstalować ją ponownie (jeśli obawiasz się, że nie będziesz w stanie tego wykonać, zajrzyj do naszego wpisu: Aplikacja Lidl: jak zainstalować? Wskazówki krok po kroku).

Nie mogę skorzystać z promocji