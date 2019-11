Aplikacja Netflix zniknie z wielu modeli Samsunga [aktualizacja - oświadczenie firmy Samsung ]

Jeśli masz starszy telewizor firmy Samsung i używasz go do oglądania Netflixa, możesz wkrótce zobaczyć niemiłą informację o końcu jej działania. Dlaczego?

Jak wyjaśnia to Samsung w oświadczeniu prasowym, aplikacja Netflix zostanie wycofana z powodów technicznych. Dotyczy to telewizorów wyprodukowanych w latach 2010 i 2011. Proces wycofywania rozpocznie się 1 grudnia bieżącego roku - na ekranach telewizorów objętych tą akcją pokażą się stosowne informacje. Oczywiście samo odbieranie Netflixa z innych źródeł będzie wciąż możliwe - na przykład poprzez konsolę podpiętą do telewizora. Jak sprawdzić, czy Twój model będzie mieć nadal aplikację? Wystarczy po prostu zajrzeć na stronę Netflix, na której wymieniono wszystkie obsługiwane modele.

Jeśli na liście znajduje się twój telewizor, może czas już pomyśleć o zakupie nowego? Mamy przygotowane rankingi, które pomogą w wyborze właściwego, dopasowanego do Twojego budżetu! Zobacz:

AKTUALIZACJA

Otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie firmy Samsung w sprawie obsługi Netflix.

„Samsung został niedawno poinformowany przez firmę Netflix, że od 1 grudnia 2019 r. aplikacja Netflix nie będzie wspierana na wybranych modelach telewizorów Smart TV z 2010 i 2011 roku, które sprzedawane były w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy tych produktów, otrzymają powiadomienie o zmianie, gdy otworzą aplikację Netflix na swoim Smart TV. Nadal jest wiele innych urządzeń, wspieranych przez Netflix, które można połączyć z telewizorem Smart TV, aby korzystać z aplikacji. Lista obsługiwanych urządzeń dostępna jest na stronie netflix.com/compatibledevices"