Aplikacja PREMIERY CANAL+ już dostępna na Android, iOS oraz Android TV

Niedawno Canal+ uruchomił nową usługę PREMIERY CANAL+, dzięki której możemy oglądać polskie i zagraniczne filmy, seriale, dokumenty oraz premierowe produkcje. Do tej pory platforma była dostępna w przeglądarkach internetowych, ale od dzisiaj będzie można korzystać z usługi także na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, Android i Android TV. Sprawdźcie szczegóły.

PREMIERY CANAL+ to miejsce, w którym gromadzone są produkcje największych studiów i dystrybutorów filmowych, m.in.:

Universal Studios,

Paramount Pictures,

The Walt Disney Company,

20th Century Studios,

Dream Works, Sony Pictures,

Cineman,

Kino Świat,

Best Film,

Next Film,

M2 Films,

Kino Polska,

Telewizja Polsat.

Aplikacja dostępna jest obecnie na:

Od 27 lipca 2020 z usługi można korzystać nie tylko przez przeglądarkę internetową, ale także za pomocą aplikacji mobilnej PREMIERY CANAL+, która dostępna jest dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS w wersji 11 i nowszych oraz Android w wersji 7 i nowszych.

Użytkownicy, którzy korzystają z aplikacji dla urządzeń Android za wypożyczenie filmu mogą zapłacić bezpośrednio przez aplikację, natomiast korzystający z urządzeń z iOS płatności moga dokonać na stronie premiery.canalplus.pl (działa również w wersji responsywnej dla urządzeń mobilnych (RWD)). Wypożyczony film jest przypisywany jedynie do konta, dlatego oglądanie można rozpocząć na dowolnym urządzeniu, na którym zainstalowana została aplikacja lub przez przeglądarkę internetową.

Płatności można dokonywać na stronie premiery.canalplus.pl za pośrednictwem karty (Visa, MasterCard), BLIK-a lub przelewu online pay-by-link.

Użytkownicy urządzeń z systemem Android TV mają możliwość logowania bezpośrednio na telewizorze. Wystarczy zalogować się do aplikacji na smartfonie, zeskanować kod QR wyświetlany na telewizorze i autoryzować logowanie. Jeśli telefon nie umożliwia skanowania kodów QR, użytkownik może zalogować się na telewizorze, wykorzystując jednorazowy kod wpisywany w aplikacji mobilnej lub na stronie premiery.canalplus.pl.

Aplikacja dla Android TV obsługuje płatności BLIK, a niebawem planowane jest udostępnienie płatności za pomocą zapisanej w aplikacji karty kredytowej na zasadzie tzw. one-click payment.

Logując się do PREMIERY CANAL+ możemy użyć tych samych danych, co w przypadku logowania do serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Nowe konto możemy założyć na stronie premiery.canalplus.pl. Co ważne, filmy można wypożyczać, nawet jeśli nie posiada się płatnej subskrypcji CANAL+ przez internet lub umowy na usługi telewizyjne.

Wśród hitów dostępnych w ramach PREMIER CANAL+ znajdują się takie tytuły, jak:

„Sonic. Szybki, jak błyskawica”,

„Perfekcjonistka”,

„Cóż za piękny dzień”,

„Nędznicy”,

„Bad Boys for Life”,

„Pod powierzchnią”,

„Kobiety Mafii 2”,

„Psy 3. W imię zasad”.

W sierpniu pojawią się kolejne filmowe nowości, m.in. głośna produkcja Disney’a „Artemis Fowl”, a także „Zatoka zaginionych”, "30 gramów”, dokument o grupie Depeche Mode „Spirits in the forest”, festiwalowy hit ubiegłego roku „Niezwykłe lato z Tess” czy gratka dla najmłodszych widzów – „Klara Muu!”, „Księżniczka łabędzi: królewskie zaślubiny” oraz film „Cały świat Romy”.

Aby cieszyć się jak najlepszym dźwiękiem podczas oglądania ulubionych produkcji, warto pomyśleć o odpowiednim nagłośnieniu. Zajrzyjcie do naszego rankingu soundbarów do telewizora.