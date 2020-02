Aplikacja Twój telefon na Windows 10 już z synchronizacją tapet

Microsoft wielokrotnie próbował zaistnieć na rynku telefonów komórkowych. Gigant z Redmond zainwestował miliardy dolarów, kupił Nokię oraz zaprojektował od zera dwa systemy operacyjne dla telefonów komórkowych, ale ostatecznie musiał uznać wyższość konkurentów.

Obecnie strategia Microsoftu opiera się na połączeniu systemu operacyjnego Windows 10 z innymi urządzeniami. Specjalnie w tym celu w systemie pojawiła się aplikacja Twój telefon. Jej zadaniem jest połączenie telefonu komórkowego z systemem Android lub iOS z komputerem pracującym pod kontrolą Windowsa. Całość docelowo funkcjonować ma, jak Continuity oraz Handoff na urządzeniach od Apple.

Microsoft przy każdej aktualizacji stale optymalizuje i poprawia aplikację Twój telefon. Co jakiś czas pojawiają się w niej także nowe funkcje. Początkowo użytkownicy byli w stanie przeglądać swoje zdjęcia z telefonu na komputerze i importować je za pomocą przeciągnięcia. Po pewnym czasie aplikacja zyskała możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS/MMS, synchronizację powiadomień, a także podglądu ekranu domowego smartfona na komputerze. Nie zabrakło także flagowej funkcji - możliwości wykonywania połączeń na komputerze przy wykorzystaniu karty SIM w telefonie.

Podczas, gdy aplikacja Twój telefon posiada już najważniejsze funkcje Microsoft może skupić się na implementacji drobnych poprawek, które uprzyjemniają korzystanie z rozwiązania. Jedną z nich jest pobieranie tapety, która znajduje się na urządzeniu i pokazywanie jej w miniaturce smartfonu w aplikacji Twój telefon na komputerze. Najnowszy dodatek zwiększa estetykę aplikacji dodając nowe ikony smartfonów ze zsynchronizowaną tapetą.

Loving this feature that puts your phone wallpaper in the #YourPhone app! Lets see yours! https://t.co/izme7kNe9e pic.twitter.com/PspAM8b1hR