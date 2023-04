Aplikacja, która zmieni sposób, w jaki korzystasz ze swojego składanego smartfona

CoverScreen OS jest darmowym programem, dostępnym do pobrania dla użytkowników systemu Android.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy miałem okazję testować wszystkie popularne modele składanych smartfonów o kompaktowych rozmiarach. Najpierw - pod koniec zeszłego roku - trafiła do mnie Motorola RAZR 2022, którą mogłem porównać z moim prywatnym Galaxy Z Flipem 4, a następnie - w lutym tego roku - urządzenie Samsunga udało mi się zestawić z OPPO Find N2 Flipem, czyli jednym z najnowszych "składaków" na europejskim rynku. Przyznam, że po zakończeniu wszystkich testów nie mam problemu ze wskazaniem smartfona, którego wybrałbym osobiście, choć zdecydowanie nie jest to urządzenie pozbawione wad. Tym smartfonem jest Find N2 Flip od OPPO.

Zacznę może od tego, że wszystkie testowane przeze mnie modele działały bardzo płynnie i nie miały żadnych problemów ze spadkami wydajności. Pod względem jakości wyświetlacza, dźwięku oraz innych multimedialnych funkcji (jak choćby częstotliwość odświeżania obrazu) również nie miałem zastrzeżeń do żadnego z nich. Jest jednak jeden element, który sprawił, że Find N2 Flip przypadł mi do gustu najbardziej, choć muszę przyznać, że miał on mocną konkurencję w postaci Motoroli RAZR 2022.

Składane smartfony posiadają dwa wyświetlacze - główny, który widzimy po rozłożeniu urządzenia oraz zewnętrzny, który producenci umieszczają na górnej klapce. Ten mały ekran umożliwia wykonywanie wielu operacji bez konieczności dodatkowego otwierania smartfona, co jest według mnie najważniejszym elementem w tego typu telefonach.

OPPO Find N2 Flip - Ekran zewnętrzny: 3.26-cala

- Ekran zewnętrzny: Motorola RAZR 2022 - Ekran zewnętrzny: 2.7-cala

- Ekran zewnętrzny: Galaxy Z Flip 4 - Ekran zewnętrzny: 1.9-cala

Użyteczność wyświetlacza zewnętrznego jest jednak definiowana nie tylko przez jego wielkość, ale i przez oprogramowanie. Motorola RAZR 2022 wypada pod tym względem zdecydowanie najlepiej, ponieważ jako jedyna umożliwia korzystanie ze wszystkich aplikacji na małym ekranie. Dlaczego więc to Find N2 Flip pozostaje moim ulubionym składkiem?

Odpowiedzią na to pytanie jest CoverScreen OS, czyli darmowa aplikacja ze sklepu Google Play, która znacząco rozszerza możliwości wyświetlacza znajdującego się na obudowie. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że program działa wyraźnie gorzej niż rozwiązania systemowe, które zastosowała w swoim smartfonie Motorola. Jest to dosyć logiczne, ponieważ funkcje, które zostały zaprojektowane specjalnie na dane urządzenie, zawsze będą się sprawdzały lepiej niż jakiekolwiek opcje dostępne dopiero po zainstalowaniu programu zewnętrznego.

Dodam również, że aplikację instalowałem zarówno na OPPO Find N2 Flipie, jak i Galaxy Z Flipie 4, ale niestety używanie jej na Samsunga jest bardzo niekomfortowe. Winowajcą jest mały wyświetlacz, który ewidentnie został przystosowany jedynie do pokazywania konkretnych widgetów.

CoverScreen OS umożliwia korzystanie niemalże ze wszystkich programów na wyświetlaczu zewnętrznym. W większości przypadków aplikacja działała u mnie bez problemu, choć natrafiłem na kilka błędów, takich jak np: brak możliwości cofnięcia do ekranu głównego lub niedziałający widget. Generalnie uważam, że CoverScreen OS powinien znaleźć się na smartfonie każdego użytkownika Find N2 Flipów, jednak warto również mieć na uwadze jego problemy z odpowiednią optymalizacją w przypadku niektórych funkcji. Na szczęście aplikacja jest darmowa, a więc możecie ją bez problemu pobrać ze sklepu Google Play oraz przetestować. Zauważyłem również, że deweloperzy umożliwiają skorzystanie z płatnego pakietu, ale jest to funkcja opcjonalna.

Zdecydowanie polecam dać omawianej przeze mnie aplikacji szansę, ponieważ pozwala ona wykorzystać większy potencjał dużego wyświetlacza zewnętrznego w smartfonie od OPPO. Mam również ogromną nadzieję, że producent zainspiruje się programem i w kolejnych aktualizacjach znacząco zwiększy ilość widgetów, które dostępne są domyślnie w opcjach systemowych.