Aplikacja powie Ci, jak gra z konsoli Xbox będzie sprawować się na PC

Dobra wiadomość dla graczy, którzy uruchamiają na PC gry z konsol Xbox. Nowe rozwiązanie od razu powie im, czego mogą się spodziewać

Aplikacja Xbox na Windows otrzyma aktualizację, która znacznie ułatwi życie graczom. Nie jest jeszcze ogólnie dostępna, jednak już mają ją uczestnicy programu Xbox Insider. Pojawiająca się nowość to informacja, jak dana gra wypadnie na komputerze. Jest już dostępna w przypadku takich produkcji, jak Doom Eternal, Forza Horizon 5 czy Yakuza Zero - przykład na załączonym zrzucie ekranu. Widzimy tam obok zielonego symbolu informację: Should play great on this PC, czyli Na PC powinna wypaść świetnie. Przy pozostałych tytułach pojawia się natomiast wiadomość, że "sprawdzenie wydajności nie jest jeszcze możliwe".

Foto: TechSpot

Niestety, nie podano jak na razie, co Microsoft rozumie przez świetnie - ale prawdopodobnie jest to jakość 60 fps przy 1080p. Nie wiemy również, jakie będą określenia dla tytułów, które nie będą sprawować się aż tak dobrze. Jednak jest to bardzo cenna inicjatywa, która pomoże graczom od razu zorientować się, czy warto uruchomić daną produkcję.

