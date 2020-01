Aplikacja skaner 3D w Galaxy Note 10+ otrzymuje nowe funkcje

Najnowsza aktualizacja aplikacji skaner 3D dodaje nowe funkcjonalności. Sprawdzamy, jaką opcję otrzymał właśnie Galaxy Note 10+.

Samsung Galaxy Note 10+ to flagowy smartfon koreańskiego producenta z 2019 roku. Po raz pierwszy w historii zaprezentowano dwa modele z serii Note, które różnią się nie tylko wielkością, ale także funkcjonalnością.

Źródło: pcworld.com

Nie powinno nas dziwić, że Samsung stara się dopieszczać konsumentów, którzy wydali na telefon komórkowy prawie 5000 zł. Model Galaxy Note 10+ wraz z aktualizacją aplikacji skanera 3D uzyskał właśnie nową funkcję.

Najnowsza wersja skanera 3D działająca na smartfonach Galaxy Note 10+ z Androidem 10 i One UI 2.0 udostępnia nowy tryb person mode, który przynosi poprawę rozpoznawania modeli 3D i nakładania na nich obiektów.

Dzięki specjalnej kamerze DepthVision znajdującej się na pokładzie Samsunga Galaxy Note 10+ możliwe jest zrobienie zdjęcia obiektu w 360 stopniach, przekształcenie go w animowanego GIF'a i udostępnienie znajomym.

Aby używać skaner 3D należy dodać go do Bixby Vision, ponieważ jest on częścią Bixby Vision Apps. Żeby to zrobić należy przejść do aplikacji Aparat i dotknąć ikony Bixby Vision znajdującej się w lewym górnym rogu.

W trybie Bixby Vision dostępne są dwie opcje, które wyświetlają się na dole ekranu - Obiektyw oraz Aplikacje. W kolejnym kroku należy wybrać Tryb Aplikacji oraz Skaner 3D. W przypadku, gdy wtyczka nie została jeszcze pobrana rozpocznie się jej instalacja.

Skaner 3D dostępny jest także w autorskim sklepie z aplikacjami Galaxy Apps. Po zainstalowaniu wystarczy uruchomić aplikację Bixby Vision i wybrać skanowanie 3D.

Rozwiązanie to działa na urządzenia z serii Galaxy wyposażonych w obiektyw ToF - Samsungu Galaxy Note 10+, Galaxy S10 5G oraz Galaxy A80.

Źródło: rprna.com