Aplikacje Google pojawiają się w Galaxy Store

Współpraca Samsunga z wyszukiwarkowym gigantem kwitnie.

Samsung od pewnego czasu aktywnie rozbudowuje własny ekosystem składający się z urządzeń pracujących pod kontrolą Androida, Tizena, Windowsa oraz ChromeOS'a. Koreańczycy wierzą, że kluczem do sukcesu jest współpraca z największymi gigantami. Już od kilku lat Samsung aktywnie kooperuje z Microsoftem. Niedawno ujawniono współpracę ze Spotify, która pozwoli na lepsze zintegrowanie usługi z urządzeniami Samsunga.

Źródło: samsung.com

Teraz nadszedł czas na kolejnego kluczowego partnera biznesowego - firmę Google, która dostarcza system operacyjny na smartfony i tablety Samsunga. Informowaliśmy już, że Google Duo został zintegrowane z aplikacją Telefon na wszystkich urządzeniach zaprezentowanych na konferencji Galaxy Unpacked 2020 w lutym tego roku.

Aplikacje Google są domyślnie preinstalowane na wszystkich urządzeniach, które posiadają dostęp do Google Mobile Services. Proces aktualizacji programów odbywa się za pośrednictwem Sklepu Play. Do tej pory dotyczyło to również urządzeń Samsunga. Obecnie Koreańczycy zaczęli publikować aplikacje Google'a we własnym sklepie z aplikacjami - Samsung Galaxy Store. To kolejny krok pokazujący, że współpraca pomiędzy Samsungiem, a Google pogłębia się.

W chwili obecnej w Samsung Galaxy Store dostępne są dwie aplikacje produkcji Google'a. Mowa o programach, które rzadko są preinstalowane - Tłumaczu oraz Wear OS by Google. Możemy oczekiwać, że w przeciągu kilku-kilkunastu najbliższych dni w Galaxy Store pojawi się większa ilość aplikacji Google'a.

Aplikacje Google'a w Europie kojarzone są z usługami Google i Sklepem Play, ale w niektórych krajach wyszukiwarkowy gigant udostępnia swoje programy do sklepów innych producentów.

Współpraca między Samsungiem, a Google jest obustronna. Od dłuższego czasu Koreańczycy wyodrębniają swoje aplikacje systemowe i udostępniają je w Sklepie Play. Rozwiązanie to ułatwia konsumentom aktualizowanie swoich programów. Teraz na podobny krok zdecydowało się Google.

Źródło: sammobile.com