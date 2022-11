Aplikacje do kontroli rodzicielskiej na Androida - którą warto wybrać?

Smartfony i tablety w rękach najmłodszych generują wiele korzyści i tyle samo niebezpieczeństw. Prezentujemy kilka ciekawych aplikacji, które pomogą rodzicom sprawować kontrolę nad działaniami ich pociech.

Najlepsze aplikacje do kontroli rodzicielskiej. Dlaczego są potrzebne?

Dzieci obsługują tablety i smartfony już od najmłodszych lat. Początkowo są to urządzenia rodziców, którzy skrzętnie korzystają z możliwości przykucia uwagi maluchów bajkami czy kolorowankami. Dziecko wychowane ze smartfonem w ręku bardzo wcześnie osiąga dużą swobodę w korzystaniu ze sprzętu mobilnego. Nic dziwnego, że znaczna część maluchów otrzymuje własne urządzenia przy okazji rozpoczęcia nauki w szkole. Jest to korzystne rozwiązanie dla rodziców, którzy zapewniają sobie w ten sposób stały kontakt z dzieckiem.

Ilość niebezpieczeństw czekających na najmłodszych w związku z użytkowaniem smartfona jest naprawdę ogromna. Na liście podstawowych zagrożeń możemy umieścić m.in.: połączenia i wiadomości na dodatkowo płatne numery, nieuczciwe praktyki telemarketerów, treści internetowe nieodpowiednie dla niepełnoletnich oraz niezrozumiałe mikropłatności w grach i programach. Do tego dochodzą cyberstalking i cyberprzemoc, wyłudzenia danych, uzależnienie od przebywania w wirtualnej rzeczywistości, wreszcie „stare, dobre” złośliwe oprogramowanie.

Niestety - Google zrezygnowało ze zintegrowanej opcji pozwalającej na utworzenie profilu z ograniczonym dostępem w systemie Android. Rozwiązanie jest dostępne wyłącznie w postaci zewnętrznej aplikacji. Pobierając oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej rodzic otrzymuje jednak więcej opcji niż te oferowane przez Google. Większość z nich pozwala na skuteczne nadzorowanie działań dziecka – często w ramach bezpłatnej usługi.

FamilyTime Parental Control

Klasyczna aplikacja do zdalnej kontroli rodzicielskiej z dużą liczbą funkcji.

FamilyTime Parental Control - bezpłatna wersja programu koncentruje się na opcjach związanych z lokalizacją dzieci. Rodzice mogą weryfikować gdzie znajdują się ich pociechy, ale również definiować bezpieczne strefy, których dziecko nie powinno opuszczać o danej godzinie (np. szkoła czy dom).

Jeśli podopieczny opuści niespodziewanie wskazane miejsce, rodzic zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Program pozwala również na bezpłatną, zdalną kontrolę nad smartfonem, używanie przez dziecko przycisku alarmowego SOS czy zdalny wgląd do historii przeglądarki internetowej.

W wersji płatnej (od ok. 27 dol. rocznie) lista funkcji została uzupełniona o możliwość definiowania ilości czasu i dozwolonych pór dnia na użytkowanie poszczególnych programów lub całego urządzenia, śledzenie rozmów i wiadomości, weryfikację i blokadę dla zainstalowanych oraz użytkowanych aplikacji, filtr treści wideo i stron internetowych oraz opcję zdalnego blokowania smartfona.

Twórcy chwalą również opcję weryfikacji prędkości z jaką przemieszczało się dziecko oraz funkcję banku czasu, w ramach której niewykorzystany czas używania aplikacji może się kumulować. Dzięki temu dziecko rezygnując z używania smartfona w tygodniu, będzie mogło przeznaczyć limity czasowe na weekendową rozrywkę, co może stanowić świetną lekcję zarządzania czasem.

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play.

Bark

To kompleksowe narzędzie do kontroli rodzicielskiej, pozwalające m.in. na monitorowanie działań w sieciach społecznościowych.

Bark to usługa, która przede wszystkim pozwala na kontrolowanie maili (m.in. Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo) oraz działań w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, Instagramie, TikToku czy WhatsAppie. Rodzic może połączyć się z ponad 30 platformami, aby monitorować zachowanie dziecka w sieci pod kątem szkodliwych interakcji oraz treści. Dotyczy to także SMS-ów. Co istotne, nie trzeba czytać każdej wiadomości i przeglądać każdego posta - aplikacja sama wyśle powiadomienie, kiedy wykryje potencjalne zagrożenie.

Za pomocą aplikacji rodzic może ustawiać limity czasowe i decydować, kiedy urządzenie dziecka może łączyć się z internetem (zarówno przez sieć komórkową, jak i Wi-Fi). Istnieje możliwość filtrowania stron i blokowania witryn, których dziecko ma nie odwiedzać.

W usłudze nie znajdziemy śledzenia GPS, ale za to istnieje funkcja "meldowania się" - rodzic może wysłać prośbę o zameldowanie się, aby uzyskać powiadomienie o lokalizacji, w której obecnie przebywa dziecko.

Korzystanie z pełnego zakresu usług aplikacji jest płatne - roczna subskrypcja w formie Premium kosztuje obecnie 99 dolarów (lub 14 dolarów miesięcznie), przy czym możemy skorzystać za darmo z 7-dniowego okresu próbnego.

Za pakiet podstawowy (tylko wybrane funkcje) zapłacimy 49 dolarów rocznie (lub 5 dolarów co miesiąc), także z możliwością skorzystania z 7-dniowego okresu próbnego.

Aplikację można pobrać na telefon przez sklep Google Play lub App Store.

Salfeld Child Control

To bezpłatne oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, które umożliwia zarządzanie materiałami, do których ma dostęp dziecko.

Za pomocą aplikacji Salfeld Child Control można ustawiać limity czasowe dla stron internetowych, aplikacji czy gier, a także filtrować treści internetowe według wieku lub kategorii, tworząc bezpieczne środowisko dla swoich dzieci.

Rodzic może na bieżąco obserwować, z jakich funkcji korzysta dziecko oraz zarządzić wysyłanie dziennych lub tygodniowych raportów.

Dzięki specjalnym funkcjom można określić, jak długo komputer i smartfon mogą być używane przez dzieci w ciągu dnia - istnieje także możliwość ustawienia limitu tygodniowego lub miesięcznego. Po osiągnięciu limitu czasu komputer wyłącza się automatycznie, a smartfon wyświetla blokadę ekranu. Program umożliwia ustawienie filtrów internetowych, które odfiltrowują niechciane witryny według kategorii lub wieku.

Wszystkimi ustawieniami można zarządzać za pośrednictwem portalu internetowego za pomocą standardowej przeglądarki (możliwe również na iPhone'a, iPada lub Maca) lub przez aplikację na telefonie.

Funkcje dostępne na Androidzie: Dzienny/tygodniowy/miesięczny limit urządzenia i przeglądarki; Czasy blokowania w 15-minutowych odstępach; Limity czasowe dla poszczególnych aplikacji/adresów URL; Limity czasowe dla grup aplikacji; Możliwość przedłużenia dla każdego limitu; Filtry internetowe według kategorii i wieku; Filtr sieciowy własna czarna/biała lista; Prośba o odblokowanie filtra internetowego z powiadomieniem; Raport e-mail na dzień/tydzień i prośba o wydanie; Żądanie lokalizacji, gdy GPS jest włączony; Dla wszystkich aktualnych wersji Androida

Dostępny jest 30-dniowy okres próbny, dzięki któremu można bezpłatnie sprawdzić wszystkie funkcje aplikacji. Po tym czasie, można zdecydować się na jeden z trzech pakietów, w zależności od obsługiwanych urządzeń. Płatność jest jednorazowa i wystarcza na 24 miesiące: 29,95 euro (jedno urządzenie), 49,95 euro (3 urządzenia), 59,95 euro (5 urządzeń). Można wybrać również pakiet roczny.

mSpy

Aplikacja mobilna umożliwiająca monitorowanie w czasie rzeczywistym każdego ruchu na telefonie dziecka.

Dzięki aplikacji mobilnej mSpy możesz podejrzeć wszystkie aktywności na telefonie dziecka, także w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie posiada wiele funkcji, które umożliwiają monitorowanie każdego naciśnięcia klawisza, sprawdzenie połączeń, wiadomości oraz lokalizacji dziecka. Możesz także podejrzeć, jakich aplikacji używa Twoja pociecha oraz jakie wiadomości i zdjęcia wysyła oraz otrzymuje przez Snapchat, WhatsApp, Skype itp. Wszystkie informacje są aktualizowane co 5 minut. Do przesyłania informacji używane jest szyfrowanie na poziomie bankowym, wiec nikt nie zobaczy, że korzystasz z takiego oprogramowania.

Aby skorzystać z aplikacji, wystarczy założyć darmowe konto i wybrać plan dostosowany do swoich potrzeb. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Mobicip

To nie tylko oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, ale również filtr internetowy działający w chmurze. Jakie funkcje posiada?

Mobicip to kolejna propozycja dla rodziców, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Aplikacja w prosty sposób pozwala zarządzać czasem ekranu i monitorować wszystkie urządzenia rodziny z telefonu lub komputera. Rodzice mogą blokować strony internetowe przy użyciu filtra internetowego, blokować aplikacje, ograniczać czas na ekranie, śledzić lokalizację dziecka i monitorować historię przeglądania na wielu smartfonach, tabletach i komputerach zdalnie z jednego konta. Poza tym, w prosty i szybki sposób można natychmiast zablokować wszystkie urządzenia rodzinne. Co ciekawe, rodzic może zdalnie zarządzać smartfonem lub tabletem swojego dziecka.

Mobicip jest obsługiwany na różnych typach urządzeń używanych przez rodziny, takich jak iPhone, iPod Touch, iPad, Android, Windows, macOS i Chromebook. Aplikację można pobrać z Google Play lub AppStore

Obecnie można skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, aby sprawdzić, jak działa aplikacja i czy rzeczywiście będziemy chcieli z niej skorzystać. Do wyboru mamy trzy pakiety: Lite - subskrypcja za 2,99 dolarów (5 urządzeń), Standard za 4,99 dolarów miesięcznie (chroni do 10 urządzeń), Premium w cenie 7,99 dolary miesięcznie (chroni do 20 urządzeń).

Screen Time Parental Control

Za pomocą tego prostego oprogramowania rodzic może monitorować aktywności dziecka w sieci oraz ograniczać czas spędzany przed ekranem komputera czy telefonu.

Screen Time Parental Control to przede wszystkim narzędzie, które pozwoli na kontrolowanie tego, ile czasu dziecko spędza przed ekranem. Za pomocą specjalnych funkcji rodzic może nałożyć limit czasowy na wybrane aplikacje lub całkowicie je zablokować, także o wybranych godzinach. Oprócz tego istnieje możliwość wyznaczania okresów, takich jak czas snu czy czas odrabiania lekcji. Rodzic sam może zaproponować, jaka aktywność będzie najkorzystniejsza na daną porę dnia.

Gdy dziecko pobiera nową grę lub aplikację, rodzic może ja natychmiast zablokować ze swojego urządzenia, jeśli stwierdzi, że jest ona nieodpowiednia. Co istotne, sama aplikacja daje dostęp do ciekawych i bezpiecznych gier, w które dziecko może zagrać w wolnej, wyznaczonej chwili. Za pomocą aplikacji, rodzic może podejrzeć strony internetowe odwiedzane przez dziecko, a także śledzić lokalizację, w której przebywa jego pociecha.

Aplikację można pobrać na swój telefon i korzystać z ograniczonego, bezpłatnego planu (1 urządzenie na konto) lub wykupić subskrypcję na plan rozszerzony za 6,99 dolarów miesięcznie (do 5 urządzeń na konto).

Eset Parental Control

Aplikacja opracowana przez Eset, dostawcę wyspecjalizowanego w programach antywirusowych.

Eset Parental Control występuje w dwóch wersjach. Bezpłatny wariant programu pozwala na opiekę nad dowolną liczbą dzieci, ale bez opcji przydzielenia reguł nadzoru według grup wiekowych.

Lista funkcji obejmuje także kontrolę i blokowanie wybranych aplikacji oraz definiowanie godzin, w których smartfon może być użytkowany. Nie zabrakło również funkcji limitowania czasu na gry i rozrywkę. Jeśli czas upłynie, dziecko będzie mogło wysłać prośbę o jego przedłużenie w ramach powiadomienia przekazywanego na smartfon rodzica.

Bardziej wymagający opiekunowie mogą zdecydować się na aplikację w wersji Premium. Koszt licencji to 242,31 zł rocznie. Wydając tę kwotę rodzic otrzymuje do dyspozycji kontrolę dostępu do stron internetowych z poziomu smartfona oraz opcję lokalizowania dziecka.

Ciekawym pomysłem w wersji płatnej jest także funkcja wysyłania do dziecka bezpłatnych wiadomości, które będą musiały zostać odczytane, aby było możliwe dalsze korzystanie z urządzenia.

Podsumowanie aktywności dzieci z wykorzystaniem smartfona może być wysyłane do rodziców w formie regularnych raportów.

Norton Family

Aplikacja będąca częścią pakietu Norton Security Premium.

Aplikacja Norton Family zabezpiecza komputery z systemem Windows i smartfony z systemem Android. Usługę można przetestować przez 30 dni bezpłatnie. Następnie niezbędne wykupienie abonamentu w cenie 124 zł za rok..

Aplikacja pozwala na opiekę nad dowolną liczbą młodych użytkowników uwzględniając precyzyjne zasady nadzoru zgodnie z wiekiem i płcią podopiecznych. Bogata lista funkcji obejmuje między innymi opcję limitowania czasu użytkowania smartfona, weryfikację i blokowanie stron odwiedzanych przez dziecko, sprawdzanie wyników wyszukiwania czy zapobieganie udostępnianiu w sieci poufnych danych takich jak adres, szkoła czy numer telefonu.

Program pozwala również na szczegółowe nadzorowanie sieci społecznościowych – możliwe jest zweryfikowanie częstotliwości logowania do Facebooka, sprawdzenie danych umieszczanych w profilu czy filmów odtwarzanych w YouTubie. Jeśli dziecko będzie miało potrzebę skorzystania z zablokowanej strony lub wydłużenia czasu użytkowania urządzenia, może wysłać prośbę do rodzica w postaci powiadomienia.

Listę udogodnień uzupełniają opcje nadzorowania lokalizacji dziecka (z pamięcią miejsc do 30 dni wstecz), weryfikacji treści wiadomości SMS, ochrony przed wirusami czy błyskawicznej blokady urządzenia z dowolnego miejsca. Podsumowanie aktywności dziecka może być wysyłane rodzicowi w formie miesięcznych i tygodniowych raportów.

Microsoft Family Safety

To bezpłatna aplikacja pakietu Microsoft 365, która pozwala na monitorowanie i kontrolowanie działań w sieci.

Kontrola rodzicielska Microsoft Family Safety powstała z myślą o rodzicach, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci w sieci i nie tylko. Aplikacja obejmuje wiele narzędzi i funkcji, które pozwalają na monitorowanie poszczególnych działań. Wśród dostępnych opcji znajduje się możliwość filtrowania i blokowania nieodpowiednich witryn internetowych, aplikacji oraz gier.

Rodzic może m.in. sprawdzać hasła wpisywane w wyszukiwarkę internetową oraz kontrolować zakupy przez aplikacje. Rodzice otrzymają specjalne powiadomienie, gdy dziecko będzie próbowało dokonać opłaty lub pobrać płatną grę.

Za pomocą Microsoft Family Safety możemy ustawiać dzienny limit czasu spędzanego przed ekranem. Funkcja obejmuje limity dotyczące aplikacji i gier (urządzenia z systemem Windows, konsole Xbox, urządzenia z systemem Android) oraz limity dotyczące urządzeń (urządzenia z systemem Windows, konsole Xbox).

Jak w każdej tego typu aplikacji znajduje się możliwość śledzenia lokalizacji. Nowością są specjalne alerty dotyczące miejsca, w którym znajduje się dana osoba.

Większość funkcji dostępnych jest w wersji bezpłatnej Microsoft Family Safety - wystarczy utworzyć konto i zainstalować aplikację na swoim iPhonie, iPadzie lub urządzeniu z systemem Android. Wersja z dodatkowymi funkcjami i rozszerzeniami - Microsoft 365 Family - kosztuje obecnie 42,99 zł miesięcznie, przy czym możemy przetestować aplikację bezpłatnie przez 1 miesiąc.

YouTube Kids

To odmiana najpopularniejszej aplikacji YouTube, przeznaczona dla dzieci.

Aplikacja YouTube Kids powstała z myślą o dzieciach i ich rodzicach, którzy chcą monitorować aktywność swoich pociech. Materiały na platformie dobierane są do wieku dziecka i predyspozycji ustawionych przez rodziców. Najmłodsi mogą korzystać z kanałów rozrywkowych, edukacyjnych i muzycznych bez obaw, że trafią na niepożądane treści.

Materiały dobierane są na podstawie zautomatyzowanych filtrów oraz weryfikacji manualnej. Jeśli znajdziesz nieodpowiedni film, możesz go zgłosić do sprawdzenia.

Każdy rodzic może dostosowywać sposób, w jaki dziecko korzysta z aplikacji oraz aktywować minutnik określający czas korzystania z aplikacji.

Korzystanie z aplikacji YouTube Kids jest bezpłatne - wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Z YouTube Kids można skorzystać również bezpośrednio na stronie www.youtubekids.com.

Qustodio

Zaawansowana aplikacja do nadzorowania i ochrony dzieci w internecie.

Qustodio to aplikacja do kontroli rodzicielskiej umożliwiająca monitorowanie aktywności w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), SMS-ów, połączeń czy lokalizacji. Nieodpowiednie treści są filtrowane automatycznie, nawet w trybie przeglądania prywatnego. Rodzic może również samodzielnie zablokować konkretne witryny, jak np. media społecznościowe czy strony z grami, a także ustawić limity czasowe korzystania z urządzenia.

Nie zabrakło również funkcji śledzenia lokalizacji - rodzic może otrzymywać powiadomienia i aktualizacje dotyczące miejsca pobytu dziecka, szczególnie jeśli dzieje się coś niepojącego. Wśród opcji, znalazła się specjalna funkcja przycisku napadowego SOS (tylko Android) - po jednym kliknięciu zostaje wysłane natychmiastowe powiadomienie o danej lokalizacji.

Qustodio to również ochrona przed atakami cyberprzestępców. Za pomocą aplikacji każdy rodzic może uzyskać pełną widoczność aktywności swojego dziecka w internecie, mediach społecznościowych i aplikacjach na wszystkich urządzeniach.

Aby nadzorować poszczególne czynności, aplikacja musi być zainstalowana zarówno na urządzeniach, z których korzysta dziecko oraz na smartfonie rodzica. Aplikacja może być pobrana na urządzenia z systemem iOS, Android, Kindle, Mac i Windows. Qustodio działa na wszystkich smartfonach i tabletach z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej. Dostępne funkcje (Android) to:

Inteligentne filtry sieciowe

Zaawansowane monitorowanie Facebooka i innych mediów społecznościowych

Blokowanie gier i aplikacji

Kontrola czasu

Śledzenie lokalizacji

Alerty przycisku napadowego

Monitorowanie połączeń i SMS-ów

Blokowanie połączeń

Rozszerzone raportowanie

Wsparcie priorytetowe

Niestety, aplikacja jest dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

Cennik:

Do wyboru są trzy pakiety Premium:

Small Plan umożliwia jednoczesną kontrolę 5 urządzeń - koszt roczny pakietu to 54,95 dolary

umożliwia jednoczesną kontrolę 5 urządzeń - koszt roczny pakietu to 54,95 dolary Medium Plan pozwala zarządzać 10 urządzeniami - koszt roczny to 96,95 dolary

pozwala zarządzać 10 urządzeniami - koszt roczny to 96,95 dolary Large Plan daje możliwość kontrolowania do 15 urządzeń - koszt roczny to 137,95 dolary

Obecnie, decydując się na założenie konta w aplikacji Qustodio, można otrzymać 3 dni darmowego dostępu do funkcji Premium.

Net Nanny Family Protection Pass

To pakiet oprogramowania do monitorowania i kontrolowania aktywności komputera oraz telefonu dziecka. Jakie funkcje posiada?

Aplikacja Net Nanny oferuje wiele narzędzi i funkcji, które ograniczają dostęp do nieodpowiednich treści i niebezpiecznych stron w internecie. Rodzice mogą monitorować aktywność online i blokować niepożądane strony.

Technologia filtrowania pozwala na blokowanie niewłaściwych treści w czasie rzeczywistym i zapewnia opcję ostrzegania lub zezwalania użytkownikom na przeglądanie witryn internetowych. Każda witryna internetowa jest skanowana i na podstawie ustawień dostosowana do stworzonego profilu.

Aplikacja umożliwia również ustawianie harmonogramów korzystania z internetu, ograniczając tym samym czas, który dziecko spędza przed ekranem.

Oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej Net Nanny obejmuje również funkcję GPS, czyli śledzenie lokalizacji. W ten sposób rodzic za pomocą telefonu lub tabletu może na bieżąco obserwować miejsce, w którym znajduje się dziecko. Co ważne, mapa przeglądowa umożliwia podgląd kilku urządzeń jednocześnie.

Wszystkie funkcje:

Zarządzanie czasem na ekranie

Blokowanie stron internetowych

Blokowanie aplikacji

Śledzenie lokalizacji

Filtr internetowy

Blokowanie pornografii

Alerty i raportowanie

Kanał rodzinny

Panel rodzica

Aby skorzystać z aplikacji Net Nanny należy zdecydować się na jeden z dostępnych pakietów:

Pakiet na pojedyncze urządzenia dla systemu Windows - koszt roczny to 39,99 dolary

dla systemu Windows - koszt roczny to 39,99 dolary Family Protection Pass na 5 urządzeń (w tym Windows, macOS, Kindle Fire, Android i iOS) - koszt roczny to 54,99 dolary

na 5 urządzeń (w tym Windows, macOS, Kindle Fire, Android i iOS) - koszt roczny to 54,99 dolary Family Protection Pass na 20 urządzeń (w tym Windows, macOS, Kindle Fire, Android i iOS) - koszt roczny to 89,99 dolary

Usługa Net Nanny jest dostępna tylko na urządzenia z systemem Android, Kindle Fire i iOS z przepustką Family Protection Pass.

Google Family Link

Autorskie rozwiązanie Google’a do kontrolowania aktywności dzieci użytkujących urządzenia z systemem Android.

Aplikacja Google Family Link została opracowana zarówno z myślą o podopiecznych posiadających własne smartfony i tablety, jak również o sytuacjach, w których sprzęt jest chwilowo współdzielony z rodzicem.

W przeciwieństwie do aplikacji Eset Parental Control czy Norton Family instalacja jest przeprowadzana wyłącznie na urządzeniu, które ma być kontrolowane. Oznacza to, że podczas pierwszej konfiguracji rodzic rejestruje na smartfonie dodatkowe, przeznaczone dla dziecka konto użytkownika o ograniczonych możliwościach – samemu zostając administratorem systemu.

Aplikacja pozwala na blokowanie opcji pobierania aplikacji przez dziecko. Każda próba zainstalowania nowego oprogramowania musi być autoryzowana przez rodzica.

Ponadto możliwe jest konfigurowanie limitów czasu korzystania z urządzenia, definiowanie pory snu, kiedy to smartfon nie powinien być użytkowany oraz weryfikowanie częstotliwości i czasu korzystania z poszczególnych aplikacji.

Rodzic może również zdalnie blokować całe urządzenie bądź poszczególne aplikacje w dowolnym momencie. Autoryzacja oprogramowania odbywa się z wykorzystaniem karty płatniczej, ale bez konieczności uiszczania opłat.

Beniamin

Bezpieczny dostęp do zasobów internetu dzięki nowoczesnej aplikacji do kontroli rodzicielskiej.

Aplikacja Beniamin to oprogramowanie, które umożliwia blokowanie stron oraz ograniczony dostęp do wybranych funkcji na telefonie, tablecie czy komputerze. System pozwala śledzić strony internetowe odwiedzane przez użytkownika oraz jego działania w sieci. Program może być użyty zarówno przez rodziców, jak i w firmach czy instytucjach, aby na bieżąco kontrolować dostęp do internetu. Aplikacja działa po zdefiniowaniu czterocyfrowego hasła, które zablokuje dostęp do ustawień i pozwoli otwierać zablokowane aplikacje.

Dzięki zaawansowanym funkcjom możliwe jest filtrowanie treści w internecie, blokada niepożądanych treści w internecie oraz aplikacji, filtrowanie serwisów społecznościowych. Istnieje również możliwość ustawienia limitów czasowych - można zdecydować w jakich dniach i godzinach poszczególne aplikacje mają być blokowane. Nie zabrakło także funkcji raportowania poszczególnych aktywności, dzięki aplikacji sprawdzimy, jakie strony odwiedzał użytkownik i ile czasu spędził w internecie oraz z jakich programów korzystał. Do tego pojawia się śledzenie w czasie rzeczywistym trasy, którą pokonuje dziecko.

Darmową wersję aplikacji Beniamin możemy pobrać za darmo i korzystać z niej przez 5 dni. Pełnoprawny pakiet roczny, z możliwością obsługi trzech urządzeń mobilnych (telefon lub tablet), kosztuje 79 zł, pakiet rozbudowany (do 6 urządzeń) 109 zł, pakiet premium (do 9 urządzeń) - 130 zł.

Boomerang Parental Control

Aplikacja na androida z wieloma istotnymi i przydatnymi funkcjami kontroli rodzicielskiej.

Boomerang Parental Control to aplikacja, która pozwala sprawować pełną kontrolę nad tym, jakie treści czyta lub ogląda twoje dziecko podczas używania smartfona czy tabletu. Umożliwia włączenie ograniczeń wiekowych i ustawienie dziennych limitów czasowych na urządzeniach, z których korzystają najmłodsi.

Lista funkcji obejmuje także dostęp do historii przeglądania i szczegółowej listy zainstalowanych aplikacji na telefonie dziecka, filtrowanie nieodpowiednich treści, blokadę rejestru kontaktów oraz nieznanych połączeń, a także możliwość wysyłania powiadomień, kiedy wykryte zostaną niewłaściwe treści na telefonie dziecka. Nie zabrakło również funkcji śledzenia lokalizacji - za pośrednictwem urządzenia mobilnego rodzic może otrzymywać powiadomienia i aktualizacje dotyczące miejsca pobytu dziecka.

Aby kontrolować wybrane urządzenie należy użyć jednego z nadrzędnych adresów mailowych. Nie musisz tworzyć nowego konta e-mail dla swojego dziecka, aby monitorować jego działania.

Aplikację Boomerang można pobrać ze sklepu Google Play na androida. Możliwe jest skorzystanie z bezpłatnego 14-dniowego okresu próbnego, po tym czasie można zdecydować się na zakup pełnoprawnej licencji - na jedno urządzenie za 15,99 dolarów rocznie lub pakiet rodzinny z opłatą 30,99 dolarów rocznie.

Kid's Shell

Ciekawa aplikacja pełniąca rolę nakładki na launcher smartfona.

Kid's Shell to jedna z aplikacji Whisper Arts. Po aktywowaniu nakładki na ekranie urządzenia wyświetla się alternatywny pulpit oferujący pewną liczbę ustawień i dostępnych aplikacji.

Rodzic w trybie edycji może samodzielnie wybrać programy, które będą widoczne dla dziecka – wystarczy, że przeciągnie je ze swojego pulpitu na pulpit przeznaczony dla podopiecznego.

Oprócz wyboru aplikacji rodzic może również udostępnić dziecku wybrane widżety, foldery z multimediami czy opcję połączeń z wybranymi numerami telefonu. Zależnie od wieku dziecka przejście między trybem rodzica, a trybem dziecka może występować w różnych stopniach złożoności.

Rolę zabezpieczenia może pełnić kod PIN, odcisk palca, albo po prostu zadanie matematyczne z mnożenia.

Ponadto program oferuje możliwość zainstalowania dedykowanych aplikacji edukacyjnych skierowanych dla dzieci, chociaż większość z nich jest dostępna wyłącznie w języku angielskim lub rosyjskim. Bezpłatna wersja pozwala wyłącznie na ustawienie pulpitu z wyborem aplikacji możliwych do uruchomienia.

Opcje obejmujące udostępnianie folderów i funkcji dzwonienia są dostępne w wersji płatnej, której cena to 43,99 zł.

Kiddoware Kids Place

Rozbudowany launcher z funkcją kontroli rodzicielskiej.

Kids Place stanowi zaawansowaną alternatywę dla Kid's Shell. Po zainstalowaniu aplikacji rodzic może stworzyć na urządzeniu dodatkowy pulpit dla dziecka. Będzie on zawierał jedynie dozwolone przez niego aplikacje, wybrane spośród tych już zainstalowanych na urządzeniu.

Możliwe jest również zdefiniowanie zestawu funkcji dostępnych dla dziecka, obejmującego blokowanie sklepu, blokadę połączeń Wi-Fi i telefonicznych, automatyczną aktywację trybu samolotowego czy automatyczne restartowanie przypadkowo wyłączonych aplikacji. Po zainstalowaniu dedykowanej przeglądarki i odtwarzacza wideo możliwe jest również filtrowanie treści dostępnych dla dziecka w internecie.

Rozszerza ona możliwości Kids Place o ogranicznik czasowy limitujący maksymalny czas korzystania ze smartfona, funkcję utworzenia pulpitów dla kilku użytkowników (np. starszych i młodszych dzieci), domyślne aktywowanie bezpiecznego pulpitu przy restarcie urządzenia, funkcję wyłączenia dostępu do sieci poszczególnym aplikacjom, a nawet opcje personalizacji wyglądu pulpitu dziecka.

Można skorzystać z bezpłatnego planu z ograniczonymi możliwościami, z planu Kids Place 2,99 dol. miesięcznie lub Kiddoware za 4,99 dol. za miesiąc.

Out of the Park Apps Kids Zone

Najprostsza aplikacja rodzicielska typu launcher zapewniająca osobny pulpit dla dziecka.

Przy każdym uruchomieniu program prosi o wskazanie 8 aplikacji z pamięci smartfona, które mają być dostępne dla dziecka. Następnie wymaga podania 4-cyfrowego kodu PIN służącego do wyłączenia trybu rodzicielskiego. Aplikacja Kids Zone sama sugeruje, które programy mogą być nieodpowiednie dla dzieci.

Wystarczy kilka sekund, aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem do potencjalnie niebezpiecznych funkcji. Aplikacja jest dostępna również w wersji płatnej, która potrafi restartować przypadkowo wyłączone programy, zezwalać na odbieranie i wykonywanie określonych połączeń telefonicznych, tworzyć dodatkowe profile użytkownika oraz znosi limit maksymalnej liczby programów udostępnianych dziecku.

Pełna wersja programu kosztuje 10,99 zł, ale poszczególne funkcje można odblokowywać również w ramach mniejszych opłat. Konfiguracja Kids Zone przebiega w pełni w języku angielskim. Na szczęście podczas obsługi smartfona przez dziecko znajomość języka angielskiego nie jest wymagana.

Orange Chroń dzieci w sieci

Aplikacja opracowana przez dostawcę łączności mobilnej, firmę Orange.

Oprogramowanie Chroń dzieci w sieci koncentruje się na ochronie najmłodszych podczas korzystania z przeglądarki internetowej w smartfonie.

Jest dostępne w ramach subskrypcji obejmującej licencję na maksymalnie 4 urządzenia. Koszt abonamentu to 9,99 zł miesięcznie, ale usługę można testować również bezpłatnie przez 30 dni.

Podstawowym zadaniem programu jest automatyczne filtrowanie nieodpowiednich treści w internecie. Dzięki temu dziecko nie odwiedzi niebezpiecznych stron, a także nie zobaczy ich w wynikach wyszukiwarek takich jak Google, Yahoo czy Bing.

W ramach pakietu dostępna jest również aplikacja dla rodziców, z której poziomu można kontrolować instalowanie użytkowanie aplikacji przez dzieci. Możliwe jest także definiowanie godzin dostępu lub ustalanie maksymalnego czasu korzystania z internetu.

Wszelkie aktywności najmłodszych są zbierane w formie szczegółowych raportów.

Niestety usługa jest dostępna wyłącznie dla klientów sieci Orange.

T-Mobile Dzieci w Sieci

Usługa kontroli rodzicielskiej dostępna dla klientów sieci komórkowej T-Mobile.

Dzieci w Sieci to usługa mobilna, która jest udostępniona przez operatora komórkowego T-Mobile. Dzięki aplikacji możemy mieć wgląd do tego, jakie strony odwiedza dziecko, blokować niepożądane treści oraz aplikacje, a także ograniczać czas spędzony w sieci. Dodatkowo istnieje możliwość ochrony dzieci w sieciach Wi-Fi (prywatnych i publicznych) oraz w roamingu, w tym celu należy zainstalować na jego telefonie darmową aplikację Dzieci w Sieci Extra.

Aby uruchomić usługę należy zainstalować aplikację Dzieci w Sieci, dodać numer telefonu dziecka i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.

Możemy aktywować usługę, wysyłając SMS-a o treści "TAK" pod bezpłatny numer 80707.

Opłata zależy od wybranego pakietu: jeśli aktywujesz Dzieci w Sieci razem z nową lub przedłużaną umową w T-Mobile i na okres trwania tej umowy, to miesięczny koszt wynosi 4,99, natomiast 5,99 zł jeśli zdecydujesz się na aktywację usługi w dowolnym momencie trwania umowy.

Należy zaznaczyć, że aplikacja Dzieci w Sieci jest dostępna tylko dla klientów usług abonamentowych T-Mobile (rodzic), przy czym dziecko może posiadać zarówno telefon na kartę, jak i mix lub abonament.

Plus Ochrona Internetu

Sieć komórkowa Plus również udostępnia użytkownikom usługę, która umożliwia uruchomienie kontroli rodzicielskiej. Jak ją aktywować?

Ochrona Internetu Plus to usługa, którą możemy aktywować za pomocą wiadomości SMS w ofertach abonamentowych i dla firm. Wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści "Blokada" pod numer 8098. Użytkownicy Plus Na kartę oraz MIX mogą aktywować ochronę specjalnym kodem USSD - *101*12*01# (dezaktywacja: *101*02) .

Klienci abonamentowi oraz biznesowi mają możliwość zakupu 3 licencji za 9,00 zł lub 7,00 zł (8,61 zł z VAT dla klientów biznesowych) lub jednej za 4,99 zł miesięcznie. Dla klientów MIX oraz Na kartę miesięczna opłata za usługę również wynosi 4,99 zł.

Każdy pakiet gwarantuje możliwość włączenia kontroli rodzicielskiej, dzięki której chronisz dziecko przed niepożądanymi treściami w internecie oraz groźnymi aplikacjami, a także ustalasz czas korzystania z sieci.

Aplikacja jest dostępna dla użytkowników sieci komórkowej Plus, którzy aktywowali usługę Ochrona Internetu.