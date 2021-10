Aplikacje i Gry na Androida za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [29.10.2021]

W Sklepie Play znajdziesz mnóstwo płatnych aplikacji i gier. Na szczęście część z nich w okresowych promocjach możesz pobrać za darmo. Sprawdź najnowsza listę aplikacji i gier, które oferowane są aktualnie za darmo.

Spis treści

System operacyjny Android kompatybilny jest z wieloma sklepami z aplikacjami, ale bezsprzecznie najpopularniejszy jest Sklep Play dostępny na każdym urządzeniu z preinstalowanymi usługami Google.

Sklep Play

Sklep Play, który został uruchomiony w 2008 roku jako Android market posiada aktualnie w swoich zasobach ponad 3 miliony aplikacji i gier, a od pewnego czasu z jego wykorzystaniem zaktualizujemy również sterowniki naszego smartfona lub tabletu.

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na system operacyjny Android.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry ze Sklepy Play często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w Sklepie Play. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą. Zastrzegamy także, że promocje mogą trwać przez określony okres czasu, w związku z tym propozycje przedstawione w dotychczasowych aktualizacjach mogą nie obowiązywać w momencie czytania artykułu.

Przy każdej promocji podajemy link do Sklepu Play, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie ze Sklepy Play za darmo.

AKTUALIZACJA 16.02.2021

Perfect Moon; cena wyjściowa: 2,39 zł; cena aktualna: darmowa; link do Sklepu Play; Gra platformowa, którą urzeka ciekawą grafiką oraz niezwykle odwzorowaną fizyką.

Home Workouts Gym Pro (No ad); cena wyjściowa: 7,99 zł; cena aktualna: darmowa; link do Sklepu Play; Pełna wersja aplikacji treningowej pozbawiona reklam. Program pozwala ćwiczyć w domu bez użycia specjalistycznych narzędzi. Dołączone fotografie pozwolą nam poprawnie wykonywać ćwiczenia.

Speed View GPS Pro; cena wyjściowa: 4,09 zł; cena aktualna: darmowa; link do Sklepu Play; Prosta aplikacja pozwalająca na odczyt prędkości z wykorzystaniem modułu GPS. Program pozwala również zapisywać dystans oraz monitorować czas, położenie, średnią prędkość, maksymalną prędkość oraz wysokość.

Pro Qamp - Odtwarzacz Mp3; cena wyjściowa: 4,19 zł; cena aktualna: darmowa; link do Sklepu Play; Zaawansowany odtwarzacz mp3 z wbudowanym 10 pasmowym equalizerem oraz rozbudowanymi opcjami pozwalającymi dopasować brzmienie do własnych upodobań

Stone Of Souls HD; cena wyjściowa: 1,79 zł; cena aktualna: darmowa; link do Sklepu Play; Horror akcji z elementami RPG zbudowany na wciągającej fabule

Memorize: Learn French Words with Flashcards; cena wyjściowa: 23,99 zł; cena aktualna: darmowa; link do Sklepu Play; Aplikacja do nauki słówek z języka francuskiego. Pozwala w łatwy sposób przyswoić ponad 5000 słów.

Bouncer Story; cena wyjściowa: 19,99 zł; cena aktualna: darmowa; link do Sklepu Play; Ciekawy tytuł RPG stylizowany na grę retro. Gracz wciela się w postać bramkarza w klubie nocnym, który posiada powiązania z mafią.

AKTUALIZACJA 22.02.2021

Retom - Icon Pack; Cena wyjściowa: 2,59 zł; Cena aktualna: darmowa; link do Sklepy Play; Atrakcyjna wizualnie i czytelna paczka ikonek dla Androida. Współdziała z popularnymi nakładkami graficznymi takimi, jak Apex, Nova czy Holo

2048 Pro; Cena wyjściowa: 6,50 zł; Cena aktualna: darmowa; link do Sklepy Play; Zaawansowane wcielenie niezwykle popularnej swego czasu gry logicznej 2048. Do wyboru 5 odmian gry z planszami w rozmiarach od 3 x 3 do 7 x 7. Możliwość kontynuacji po wygraniu oraz przycisk cofnij. Do wyboru aż 34 motywy kolorystyczne.

2048 - Puzzle Game; Cena wyjściowa: 14,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Nieco prostsza wersja gry 2048. Aplikacja posiada atrakcyjny stylistycznie interfejs.

Mayur; Cena wyjściowa: 3,19 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Paczka holograficznych ikonek dla Androida. Kompatybilna z launcherami takimi, jak Nova, Apex czy Arrow Launcher.

AKTUALIZACJA 25.02.2021

One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers; Cena wyjściowa: 2,79 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Paczka ponad 100 ikon zaczerpniętych z najnowszej wersji nakładki One UI na smartfony Samsunga. Jeżeli posiadasz urządzenie innej firmy i chcesz upodobnić je do Samsunga ta paczka ikon jest dla Ciebie. Do jej działania potrzebujesz Action Launcher, Apex Launcher, Go Launcher, lub innego kompatybilnego launchera.

Manual Camera : DSLR - Camera Professional; Cena wyjściowa: 17,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Zaawansowana aplikacja do wykonywania zdjęć. Posiada ogrom możliwości manualnego ustawienia znanych z lustrzanek i bezlusterkowców. Program pozwala na zmianę ekspozycji, balansu bieli, ISO, manualne ustawienie focusa, zapis w RAW i wiele innych.

Equalizer - Bass Booster pro; Cena wyjściowa: 8,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Zaawansowany equalizer dla urządzeń z Androidem. Pozwala uzyskać efekt głębszego basu i zwiększa głośność maksymalną. Do wyboru 10 przygotowanych presetów oraz możliwość własnego dostrojenia audio wedle potrzeby.

Basic Weather App - weather widget and forecast; Cena wyjściowa: 18,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Zaawansowana aplikacja z prognozą pogody. Oferuje dużo funkcji takich, jak prognozowanie burz, śledzenie wyładowań atmosferycznych czy radar pogodowy.

AKTUALIZACJA 01.03.2021

CPUz Pro; Cena wyjściowa: 26,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Zaawansowana aplikacja przekazująca informacje o procesorze i urządzeniu. Program przekazuje informacje o aktualnym wykorzystaniu procesora, jego architekturze, ilości i rodzaju rdzeni. Nie brakuje danych o wbudowanym wyświetlaczu, procesorze graficznym oraz nośniku pamięci. CPUz Pro szczytuje aplikacje z sensorów wbudowanych w urządzenie.

Star Link 2: Constellation; Cena wyjściowa 3,29 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Aplikacja pozwalająca odkryć konstelacje gwiazd. W programie znajdziemy opis popularnych konstelacji gwiezdnych.

New Math Puzzles 2021 PRO; Cena wyjściowa: 3,29 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Aplikacja pozwalająca na naukę liczenia. Program posiada wbudowane zagadki pozwalające obliczyć iloraz inteligencji.

Digital Dashboard GPS Pro; Cena wyjściowa: 3,79 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Program pozwalający zamienić urządzenie z Androidem w dokładny licznik pobierający dane z modułu GPS. Posiada możliwość zapisywania logów, które gromadzą prędkości przez cały czas od uruchomienia programu.

AKTUALIZACJA 04.03.2021

Widgets - CPU | RAM | Battery; Cena wyjściowa: 17,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Widget pozwalający na wyświetlanie na ekranie domowym poziomu wykorzystania procesora, pamięci operacyjnej oraz status baterii. Aplikacja umożliwia tworzenie widgetów o różnym rozmiarze. Łącznie znajdziemy 10 widgetów o różnej funkcjonalności.

PowerAudio Pro Music Player; Cena wyjściowa: 17,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Zaawansowany i atrakcyjny stylistycznie odtwarzacz muzyki. Kompatybilny z wszystkimi popularnymi typami plików. Posiada rozbudowane możliwości wyszukiwania utworów. Do wyboru jeden z dwóch motywów. W aplikacji znajdziemy również rozbudowany equalizer.

CPU Identifier Pro; Cena wyjściowa: 17,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Aplikacja wyświetlająca dokładne dane techniczne telefonu/tabletu oraz dodatkowe informacje na temat procesora, wyświetlacza, układu graficznego, pamięci masowej, pamięci operacyjnej, aparatu oraz sensorów. W oprogramowaniu znajdziemy również narzędzia pozwalające zdiagnozować ewentualne usterki.

Audio Recorder; Cena wyjściowa: 2,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Prosta aplikacja dyktafonu pozwalająca nagrywać w jednym z dwóch popularnych formatów - AAC oraz M4A.

Star Launcher Prime Customize, Fresh, Clean; Cena wyjściowa: 10,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Lekki, stabilny i szybki launcher przypominający czystego Androida ze sporymi możliwościami dostosowania do swoich potrzeb. Star Launcher Prime obsługuje motywy i gesty nawigacyjne. Posiada inteligentne wyszukiwanie oraz dodatkowe widgety.

AKTUALIZACJA 09.03.2021

Simpan - Note various needs; Cena wyjściowa: 10 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Zaawansowana aplikacja do notowania. W programie znajdziemy możliwość zapisywania linków, przypominania od danych notatkach oraz tworzenie list. Program posiada możliwość zabezpieczenia z wykorzystaniem hasła lub czytnika linii papilarnych.

MEAM - The Meme Maker Pro; Cena wyjściowa: 13,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepy Play; Uznany program do tworzenia memów, który otrzymał nagrodę App of The Day. Aplikacja pozwala przerabiać zdjęcia na memy. W programie znajdziemy 600 wzorów, które są regularnie aktualizowane. MEAM - The Meme Maker Pro umożliwia tworzenie własnych wzorów memów oraz szukanie wyjaśnień danych memów w Google lub KnowYourMeme.

GFX Tool Pro + Game Booster & Game Graphics Fix; Cena wyjściowa: 179,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Aplikacja pozwalająca zoptymalizować pracę komponentów urządzenia pod kątem jak największej wydajności w grach.

AKTUALIZACJA 15.03.2021

Yellow Submarine; Cena wyjściowa: 4,39 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Prosta, logiczna gra dla dzieci i dorosłych polegająca na sterowaniu żółtą łodzią podwodną. Podczas gry zdobywamy złote montery, powerupy i specjalne nagrody.

Seven Mysteries; Cena wyjściowa: 13,99 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Świetna gra RPG utrzymana w stylu anime z gatunku supernatural horror. Gra zawiera 7 rozdziałów z różnymi zakończeniami. Fabuła zmienia się w raz z wyborami gracza.

Car-Bluetooth-Activator; Cena wyjściowa: 3,30 zł; Cena aktualna: darmowa; Link do Sklepu Play; Aplikacja pozwalająca automatycznie uruchamiać moduł Bluetooth w telefonie po uruchomieniu samochodu z wbudowanym zestawem głośnomówiącym.

AKTUALIZACJA 25.03.2021

SUI File Explorer PRO

SUI File Explorer PRO; Cena aktualna; darmowa; Cena wyjściowa: 4,59 zł; Link do Sklepu Play.

Zaawansowany menedżer plików zaprojektowany zgodnie z wytycznymi firmy Google. Wersja Pro charakteryzuje się brakiem reklam oraz dodatkowymi funkcjami. Program działa na smartfonach, tabletach oraz telewizorach. Umożliwia dostęp do plików lokalnie oraz z dysków sieciowych. Aplikacja umożliwia tworzenie serwera FTP do przesyłania plików pomiędzy komputerem i telefonem.

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Home Workouts Gym Pro (No ad); Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściową: 7,99 zł; Link do Sklepu Play.

Zaawansowana aplikacja treningowa z rozbudowanymi treningami poszczególnych partii mięśni. Program oferuje funkcje rozgrzewki oraz rozciągania. Do każdego treningu stworzono specjalne animacje 3D pokazujące, jak poprawnie wykonać dane zadanie. Świetny program, który pozwoli zadbać o naszą aktywność w czasie pandemii COVID-19.

Mind Games Pro

Mind Games Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa; 12,99 zł; Link do Sklepu Play.

Prosta gra umysłowa pozwalająca rozwijać nasze zdolności do rozpoznawania identycznych elementów. W aplikacji znajdziemy różnego rodzaju ćwiczenia pozwalające rozwijać nasze zdolności poznawcze. Program zapisuje nasze wyniki i prezentuje postępy.

AKTUALIZACJA 01.04.2021

Retro Pixel - Hardcore platformer

Retro Pixel - Hardcore platformer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 24,99 zł; Link do Sklepu Play

Retro Pixel

Niezwykle trudna gra platformowa z ponad 90 poziomami do przejścia. Projektanci zadbali o retro klimat. Program posiada wbudowany emulator wyświetlacz CRT oraz 8-bitową ścieżkę dźwiękowom. Gracz może odblokowywać nowe tryby rozgrywki oraz porównywać swoje wyniki na tablicy rankingowego. W grze nie znajdziemy dodatkowych zakupów. Nie ma również reklam.

Equalizer FX Pro

Equalizer FX Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 8,99 zł; Link do Sklepu Play.

Equalizer FX Pro

Aplikacja z rozbudowanym equalizerem, która znacząco modyfikuje jakość dźwięku. Program podbija niskie tony i poprawia jakość dźwięku. Do wyboru 6 trybów głośności oraz 6 trybów podbicia. Nie zabrakło również 10 przygotowanych przez twórców ustawień oraz szerokiej możliwości personalizacji.

Minesweeper Pro

Minesweeper Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 6,19 zł; Link do Sklepu Play.

Minesweeper Pro

Gra dla każdego fana Sapera z Windowsa XP. Klasyczny Minesweeper Pro jest wiernym odzwierciedleniem Sapera z komputerów. Programiści zastosowali klasyczny motyw oraz dwa nowe wyglądy dodatkowe. Gra jest niezwykle prosta w obsłudze i nie posiada reklam. To obowiązkowa pozycja dla fanów klasycznych gier logicznych.

Brightness Manager - brightness per app manager

Brightness Manager - brightness per app manager; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,29 zł; Link do Sklepu Play.

Brightness Manager - brightness per app manager

Przydatna aplikacja pozwalająca ustawić jasność ekranu dla każdej aplikacji. Program dezaktywuje czujnik oświetlenia w specyficznych przypadkach. Przyda się na przykład podczas oglądania filmów i seriali w ciemnych pomieszczeniach lub korzystania z nawigacji w aucie.

AKTUALIZACJA 08.04.2021

Unit Converter Pro

Unit Converter Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,49 zł; Link do Sklepu Play

Unit Converter Pro

Unit Converter Pro to prosty i intuicyjny program do szybkiego przeliczania i konwersji jednostek. Aplikacja pozwala na przeliczanie temperatury, masy, długości, prędkości, dźwięku, powierzchni, energii, paliwa, katów, ciśnienia, czasu, pojemności urządzeń elektronicznych, nacisku oraz powierzchni.

Digital Dashboard GPS Pro

Digital Dashboard GPS Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,79 zł; Link do Sklepu Play

Digital Dashboard GPS Pro

Zaawansowana aplikacja pozwalająca śledzić prędkość poruszania się z wykorzystaniem wbudowanego w telefon/tablet modułu GPS. Program pozwala na zapisywanie historii w pliku gpx kompatybilnym z wieloma aplikacjami. Digital Dashboard GPS Pro posiada integrację z mapami. Program mierzy prędkość w kilometrach na godzinę oraz milach na godzinę. Twórcy udostępniają specjalny widok dla rowerzystów oraz kierowców samochodów.

New Math Puzzles 2021 PRO

New Math Puzzles 2021 PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,29 zł; Link do Sklepu Play

New Math Puzzles 2021 PRO

Gra matematyczna sprawdzająca poziom IQ gracza. Puzzle dostępne są w kilku poziomach trudności. Gra odpowiednia dla dzieci i dorosłych. Pozwala trenować zdolności matematyczne w niecodziennej i przyjemnej formie.

AKTUALIZACJA 13.04.2021

Call Notes Pro - zobacz kto dzwoni

Call Notes Pro - zobacz kto dzwoni; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 19,99 zł; Link do Sklepu Play

Call Notes Pro - zobacz kto dzwoni

Aplikacja przekazujące dokładne dane o rozmówcy. Podczas rozmowy program wyświetla notatkę z dodatkowymi informacjami takimi jak czas ostatniego połączenia, pola z książki adresowej, kraj oraz nazwa sieci operatora komórkowego.

Program pozwala na dodawanie własnych notatek do rozmów, które mogą być synchronizowane z Evernote lub Microsoft OneNote.

ProShot

ProShot; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 22,99 zł; Link do Sklepu Play

ProShot

Zaawansowana aplikacja do wykonywania zdjęć. Posiada mnóstwo ustawień znanych z klasycznych lustrzanek. Do dyspozycji użytkownika histogram na żywo oraz możliwość wykonywania zdjeć w formacie RAW nawet w przypadku, gdy nie obsługuje ich wbudowana aplikacja do zdjęć.

SkanApp hands-free PDF scanner

SkanApp hands-free PDF scanner; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 95,99 zł; Link do Sklepu Play

SkanApp hands-free PDF scanner

Aplikacja do skanowania wielu dokumentów do plików PDF. Program pozwala na skanowanie z wykorzystaniem gimbala lub selfie sticka i wywoływanie skanu poprzez przyciśnięcie przycisku głośności.

X Launcher

X Launcher; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 8,99 zł; Link do Sklepu Play

X Launcher

Launcher dla urządzeń z Androidem przypominający czystego Pixel Launchera. Nakładka X Launcher charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na pamięć operacyjną. Aplikacja w pełni kompatybilna z motywem ciemnym oraz adaptacyjnymi ikonami. Launcher posiada możliwość chowania wybranych aplikacji.

AKTUALIZACJA 20.04.2021

ProCam X ( HD Camera Pro )

ProCam X ( HD Camera Pro ); Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 18,99 zł; Link do Sklepu Play

ProCam X ( HD Camera Pro )

Rozbudowana aplikacja aparatu z funkcjami znanymi z lustrzanek i bezlusterkowców. Program pozwala na manualna kontrolę ekspozycji, ostrości, balansu bieli, ISO i wielu innych funkcji. ProCam X ( HD Camera Pro ) oferuje filtr koloru w czasie rzeczywistą i nagrywanie w niestandardowej prędkości.

Speed Camera Radar (PRO)

Speed Camera Radar (PRO), Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 8,99 zł; Link do Sklepu Play

Speed Camera Radar (PRO)

Aplikacja korzystając z GPS ustala naszą pozycję i informuje kierowcę o zagrożeniach na drodze. Głównie mowa o fotoradarach, punktach kontroli prędkości czy kamerach monitorujących przejazd na czerwonym świetle. Speed Camera Radar (PRO) przekazuje równie informacje o drogach złej jakości i tymczasowych ograniczeniach prędkości. Program gromadzi dane od użytkowników.

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 8,09 zł; Link do Sklepu Play

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds to aplikacja ze zbiorem tapet i obrazków z portalu Pixabay.com. W programie znajdziemy ponad 12 milionów wyselekcjonowanych obrazków w rozdzielczości HD i wyższej, które świetnie nadają się na tapety. Aplikacja posiada tryb jasny oraz ciemny. Program informuje o popularnych tapetach danego dnia oraz ma dedykowany widget, który można umieścić na ekranie domowym.

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 1,79 zł; Link do Sklepu Play

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker to aplikacja-widget, która pozwala na skracanie adresów URL bezpośrednio z ekranu domowego urządzenia z Androidem. Wystarczą zaledwie dwa kliknięcia, aby wygenerować skrócony link.

AKTUALIZACJA 26.04.2021

RFS - Real Flight Simulator

RFS - Real Flight Simulator; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściową: 2,99 zł; Link do Sklepu Play

RFS - Real Flight Simulator

Zaawansowana gra, która pozwoli zamienić Ci się w pilota samolotu liniowego. RFS - Real Flight Simulator pozwala na latanie w doskonale odwzorowanym świecie z modelami 3D. Do wyboru wiele modeli statków powietrznych, możliwość rozmów z innymi pilotami oraz kontrolerami ATC. Gra pozwala na korzystanie z trybu multiplayer.

Sama gra jest aktualnie darmowa, ale aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji należy wykupić subskrypcje Pro w aplikacji.

Mining Machine

Mining Machine; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 43,99 zł; Link do Sklepu Play

Mining Machine

Aplikacja Mining Machine pozwala zamienić smartfon w koparkę kryptowalut korzystającą z technologii blockchain. Program sprawdzi się szczególnie na najnowszych modelach posiadających sporą moc obliczeniową.

Code Viewer

Code Viewer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściową: 6,49 zł; Link do Sklepu Play

Code Viewer

Program pozwalający podejrzeć kod źródłowy na smartfonie lub tablecie. Aplikacja Code Viewer obsługuje 176 popularnych języków programowania wliczając Java, Javascript, PHP, SQL, JSON, C++, C#, Swift, HTML, XML i wiele więcej.

Code Viewer jest całkowicie pozbawiony reklam i pozwala na wygodne kopiowanie podglądanie kodu źródłowego.

Rec Audio Recorder PRO

Rec Audio Recorder PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 22,99 zł; Link do Sklepu Play

Rec Audio Recorder PRO

Zaawansowana aplikacja do narywania dźwięków. Program posiada prosty i łatwy w użyciu interfejs. Rec Audio Recorder PRO pozwala nagrywać w formatach mp3, ogg, waw, flac, mp4, mp3 oraz opus. W oprogramowaniu znajdziemy edytor nagrań i możliwość zmiany częstotliwości próbkowania.

Uwaga! Program nie potrafi nagrywać rozmów telefonicznych.

AKTUALIZACJA 14.05.2021

SM WiFi Router Setup Page Pro (Official)

SM WiFi Router Setup Page Pro (Official), Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 26,99 zł; Link do Sklepu Play

SM WiFi Router Setup Page Pro (Official)

SM WiFi Router Setup Page Pro (Official) to przydana aplikacja do zarządzania popularnymi routerami sieciowymi. Program pozwala z poziomu smartfona dostać się do strony konfiguracyjnej bez znajomości jej domyślnego adresu, loginu oraz hasła.

Aplikacja posiada pokaźną bazę danych informacji o domyślnych konfiguracjach popularnych routerów. Dodatkowo całość wykrywa podstawowe informacje dotyczące sieci i pozwala sprawdzić jej prędkość.

New Math Puzzles 2021 PRO

New Math Puzzles 2021 PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,29 zł; Link do Sklepu Play

Świetna gra dla dzieci, która przy okazji pozwala rozwijać zdolności liczenia. Całość polega na eksperymentach matematycznych oraz figurach geometrycznych. Program pozwala również śledzić nasze możliwości i monitorować postępy w rozwoju. W grze znajduje się ponad 100 zagadek.

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 14,99 zł; Link do Sklepu Play

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Prosty program pozwalający śledzić nasze wydatki. Aplikacja umożliwia monitorowanie miesięcznego budżetu bez konieczności dokładnego uzupełniania wszyskich danych i przypisywania wydatków do poszczególnych kategorii.

Wystarczy, że określisz ile masz pieniędzy oraz kiedy otrzymujesz wypłatę. Później musisz jedynie pamiętać o aktualizacji swoich wydatków. Wystarczy, że zrobisz to raz dziennie, aby zaktualizować pozostały budżet.

AKTUALIZACJA 21.05.2021

QR / Barcode Scanner PRO

QR / Barcode Scanner PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 10,99 zł; Link do Sklepu Play

QR / Barcode Scanner PRO

Twój smartfon pewnie ma wbudowany czytnik kodów QR, ale co w przypadku, gdy chcesz poznać większą ilość danych niż tylko link przekierowujący? Z pomocą przychodzi aplikacja QR / Barcode Scanner PRO. Pozwala ona na skanowanie kodów QR, przechowywanie historii, a także tworzenie własnych kodów QR. Co ważne program umożliwia odczytywanie wszystkiego typu dane zapisane z wykorzystaniem kodów QR.

Speed Math 2018 - Pro

Speed Math 2018 - Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,29 zł; Link do Sklepu Play

Speed Math 2018 - Pro

Świetna aplikacja dla dzieci do nauki obliczeń matematycznych. Program pozwala na wybór kilka trybów rozgrywki. W podstawowym trzeba jak najszybciej podawać wyniki prostych obliczeń. Do wyboru są również ćwiczenia z dzielenia, mnożenia, podnoszenia do kwadratu oraz wiele innych.

Star Link 2: Constellation

Star Link 2: Constellation; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,29 zł; Link do Sklepu Play

Star Link 2: Constellation

Aplikacja pozwalająca łatwo znaleźć konstelacje gwiazd na niebie. Świetny program na weekendowe wieczory. Program posiada możliwość prowadzenia nas po wybranych konstelacjach. W bazie danych 100 konstelacji gwiazd.

SM Advanced Root Checker Pro

SM Advanced Root Checker Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 53,99 zł; Link do Sklepu Play

SM Advanced Root Checker Pro

Prosta aplikacja służąca do sprawdzenia czy telefon został zrootowany (odblokowany). Umożliwia również wyświetlenie dokładnych informacji o systemie operacyjnym, parametrach technicznych urządzenia oraz statusie połączenie z siecią.

BlackCam Pro - B&W Camera

BlackCam Pro - B&W Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 6,69 zł; Link do Sklepu Play

BlackCam Pro - B&W Camera

BlackCam Pro - B&W Camera to aplikacja fotograficzna na Androida, która umożliwia tworzenie czarno-białych fotografii. Program pozwala również na przerobienie kolorowych zdjęć na czarno-białe odpowiedniki.

W aplikacji znajdziesz kilka filtrów pozwalających lepiej dostosować zdjęcie do własnych upodobań. Przy okazji możemy modyfikować kontrast, jasność oraz ekspozycje, a także dodawać efekt rozmycia. Nie zabrakło również funkcji postarzania zdjęć. BlackCam Pro - B&W Camera pozwala także na modyfikacje plików EXIF.

AKTUALIZACJA 27.05.2021

Ray Financial Calculator Pro

Ray Financial Calculator Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 12,99 zł; Link do Sklepu Play

Ray Financial Calculator Pro

Zaawansowany kalkulator finansowy. Pozwala obliczyć wiele danych potrzebnych do prowadzenia biznesu. Aplikacja umożliwia skorzystanie z kalkulatora Blacka Scholesa. Program pozwala wycenić aktywa kapitałowe oraz średni ważony koszt kapitału, a także oczekiwaną stopę zwrotu.

Rescue the Enchanter

Rescue the Enchanter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 18,99 zł; Link do Sklepu Play

Rescue the Enchanter

Gra typu point-and-click przenosząca nas do zaczarowanego świata. Gracz ma za zadanie znalezienie zaklinacza, który od lat uwięziony jest w zaczarowanym świecie. Celem gry jest znalezienie wskazówek i rozwiązywanie zagadek, które pozwolą dotrzeć do zaklinacza.

Rescue the Enchanter zaprojektowano z myślą o smartfonach i tabletach. Gra pozwala cieszyć się specjalnie zaprojektowaną grafiką HD, własną ścieżką dźwiękową oraz specjalnymi efektami. Gracz może korzystać z dynamicznej mapy i automatycznie zapisywać swoje postępy. W takcie rozgrywki natrafimy na mnóstwo zagadek, wskazówek i dodatkowych przedmiotów.

AKTUALIZACJA 15.06.2021

Correlate - Health Diary and Life Journal

Correlate - Health Diary and Life Journal; Cena aktualna: darmowa, Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

Correlate - Health Diary and Life Journal

Aplikacja pozwoli na śledzenie naszego stanu zdrowia. Nie jest to typowy tracker znany ze smartwatchy. Umożliwi nam ona analizę naszego stanu zdrowia na przestrzeni kilku dni, po wpisaniu symptomów poda ewentualną diagnozę, pozwoli prowadzić dzienniki choroby i żywienia. Correlate pomoże w poprawieniu naszego trybu życia i wprowadzeniu dobrych dla zdrowia zwyczajów.

Memorize: Learn Japanese Words with Flashcards

Memorize: Learn Japanese Words with Flashcards; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 23,99 zł. Link do Sklepu Play.

Memorize: Learn Japanese Words with Flashcards

Aplikacja służy do nauki słów w języku japońskim. W słowniku posiada ponad 6200 japońskich wyrazów, których możemy nauczyć się tłumacząc je na angielski. Program grupuje wyrazy w osobne kategorie: japoński alfabet, kierunki, kolory itp. Do tego możemy wybrać spośród kilku poziomów zaawansowania oraz wysłuchać poprawnej wymowy.

Olympia Pro - Gym Workout & Fitness Trainer

Olympia Pro - Gym Workout & Fitness Trainer AdFree; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 37,99 zł. Link do Sklepu Play.

Olympia Pro - Gym Workout & Fitness Trainer

Aplikacja umożliwi stworzenie odpowiedniego planu treningowego, który pozwoli na optymalną pracę nad sylwetką. Posiada kilka programów treningu i rozgrzewek, przypomnienia o treningach. Pozwoli nam także na opracowanie treningu z trenerami personalnymi, śledzenie diety oraz wyświetli filmy instruktażowe do poszczególnych ćwiczeń.

Manoir

Manoir; Cena aktualna: darmowa, Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Manoir

Gra, w której naszym celem jest ograbienie rezydencji ze znajdujących się w niej bogactw. Gra platformowa, która zawiera w sobie elementy logiczne i zręcznościowe. Dodatkowym utrudnieniem jest brak możliwości zapisu i konieczność przejścia całej gry w jednym podejściu.

AKTUALIZACJA 18.06.2021

ProShot

ProShot; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 22,99 zł Link do Sklepu Play.

ProShot

ProShot to aplikacja fotograficzna na Androida, która oferuje nam wiele możliwości tworzenia perfekcyjnych ujęć. Znajdziemy w niej szereg rozwiązań w zakresie balansu kolorów, ostrości, scenerii itp. Możliwe jest także ustawienie własnych proporcji wykonywanych zdjęć. Aplikacja umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K oraz modyfikację poziomów głośności w trakcje nagrywania.

EZ Notes

EZ Notes; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjścoiwa: 11 zł. Link do Sklepu Play.

EZ Notes

Aplikacja służy do tworzenia oraz porządkowania notatek w naszym telefonie. Pozwala błyskawicznie tworzyć notatki w oparciu o pliki tekstowe oraz zdjęcia. Umożliwia także nagrywanie notatek głosowych oraz ich transkrypcję.

Vibrate on Charging start-wireless/wired charger

Vibrate on Charging start-wireless/wired charger; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 49,99 zł; Link do Sklepu Play.

Vibrate on Charging start-wireless/wired charger

Aplikacja odpowiada za powiadomienie nas o zmianach statusu ładowania za pośrednictwem serii wibracji. Zareaguje ona na podłączenie kabla ładowarki oraz wszelkie zmiany w procesie ładowania, będziemy więc wiedzieć, kiedy nastąpiło rozłączenie.

Aplikacja śledzi także proces ładowania bezprzewodowego i zareaguje w momencie, w którym telefon jest ułożony nieprawidłowo. Program przydatny dla osób, które przesiadają się na Androida z iPhone'a.

AKTUALIZACJA 22.06.2021

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG; Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Klasyczna gra RPG z widokiem izometrycznym. Oferuje nam rozgrywkę opartą o fabułę, możliwość rozwoju postaci oraz tworzenia potężnego ekwipunku. W walce możemy korzystać z licznych „kombosów” umiejętności i przedzierać się przez grupy przeciwników.

W grze mamy dostęp do 7 klas postaci, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Poza trybem gry dla jednej osoby, oferuje też tryb online, w którym możemy rywalizować z innymi graczami.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV; Aktuualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 16,99 zł; Link do Sklepu Play.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Powiedzieć, że jest to gra karciana, byłoby sporym uproszczeniem. Jej podstawą są oczywiście liczne formy rozrywki polegającej na układaniu kart, jednak dzięki temu odblokowujemy wiele dodatkowych opcji rozwoju. Gra zawiera mikrotransakcje, które w znaczący sposób mogą przyspieszyć naszą rozgrywkę.

Jungle Collapse 2 PRO

Jungle Collapse 2 PRO. Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Jungle Collapse 2 PRO

Klasyczna gra polegająca na układaniu określonej ilości elementów w tym samym kolorze. Warto skorzystać z wersji Pro, ponieważ jest ona wolna od reklam w grze oraz mikropłatności.

Galaxxy Idols PV: Ubieranki i konkurs mody

Galaxxy Idols PV: Ubieranki i konkurs mody. Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Galaxxy Idols PV: Ubieranki i konkurs mody

Galaxxy Idols to gra przebieranka w czasie rzeczywistym, która rzuci wyzwanie twojej kreatywności i pomoże ci w zostaniu kolejną Gwiazdą Kosmicznego Idola. Przebierz się i weź udział w bitwie PvP z innymi graczami i sędziami z całego świata. Stroje w grze oparte są na popa arcie, cyberpunku i ośmiobitowych grafikach.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Block Puzzle

Block Puzzle; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 14,99 zł. Link do Sklepu Play.

Block Puzzle

Gra logiczna, o dość prostych zasadach. Ułożenie kilku elementów w linii w pionie lub poziomie usuwa je oraz przyznaje nam odpowiednią ilość punktów. Gra oferuje cztery typy rozgrywki: klasyczny, plus, bombowy, przetrwanie.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Gra łącząca w sobie elementy zręcznościowe i RPG. Jej szata graficzna przypomina gry z początku lat 90., więc przypadnie osobom szukającym gier w stylu retro.

Do dyspozycji oddano nam 26 bohaterów z unikalnymi umiejętnościami, na które wpływ mają znajdujące się na mapie artefakty. Ich statystyki możemy z łatwością podnosić, dzięki łupom zbieranym w trakcie gry.

Stelios PRO Gym & Fitnesstracker

Stelios PRO Gym & Fitnesstracker; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stelios PRO Gym & Fitnesstracker

Aplikacja, która pomoże nam śledzić oraz zoptymalizować nasz cykl treningowy.

Umożliwia nam zapisanie planu treningów oraz przechowywanie danych z każdej przeprowadzonej serii ćwiczeń. Aplikacja jest w stanie tworzyć tabelki z wynikami oraz eksportować je do formatów obsługiwanych przez programy arkuszy kalkulacyjnych.

Dostępna jest jedynie w językach angielskim i niemieckim.

Fun Car Escape – 3D

Fun Car Escape – 3D; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 30,99 zł. Link do Sklepu Play.

Fun Car Escape – 3D

Prosta gra wyścigowa z elementami zręcznościowymi. Naszym zadaniem jest ucieczka przez ścigającymi nas pojazdami oraz, w miarę możliwości, zniszczenie jak największej ich ilości w trakcie. Każdą z misji możemy przechodzić na różnych poziomach trudności.

Cast to TV Pro - Chromecast, Stream phone to TV

Cast to TV Pro - Chromecast, Stream phone to TV; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Cast to TV Pro - Chromecast, Stream phone to TV

Program, który umożliwia nam transmitowanie obrazu z naszego smartfona na żywo na inne urządzenia. Z łatwością będziemy mogli obejrzeć transmisję z telefonu na telewizorze. Umożliwia ona dzielenie się nie tylko nagranymi przez nas filmami oraz zdjęciami, ale także tymi dostępnymi w internecie.

Aplikacja pozwoli nam także na łatwe dostosowanie transmisji do urządzenia, na które jest przesyłana oraz zapisanie go w pamięci. Dopasuje więc rozdzielczość do danego ekranu.

AKTUALIZACJA 29.06.2021

City Destructor HD

City Destructor HD; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 8,39 zł. Link do Sklepu Play.

City Destructor HD

Gra, w której naszym zadaniem jest zniszczenie miasta znajdującego się na małej mapie i wyrządzenie możliwie jak największych szkód. Do dyspozycji gracza oddano bogaty arsenał, w którym znajdują się bomby różnego kalibru, każda z nich o różnych parametrach. Bomby możemy nabywać za walutę wewnątrz gry. Im większych zniszczeń dokonamy w trakcie rundy, tym większym budżetem będziemy dysponować przygotowując się do kolejnej.

Word Search Unlimited PRO

Word Search Unlimited PRO; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Word Search Unlimited PRO

Klasyczna gra polegająca na odnajdywaniu wyrazów w gąszczu liter widocznych na planszy. Gra dostępna jest w języku angielskim, więc jest to doskonała okazja, żeby podnieść nasze umiejętności mowy w tym języku i poszerzyć nasz zasób słownictwa. W bazie gry znajduje się ponad 170 tysięcy słów!

Gra oferuje nam dwa tryby rozgrywki: relax oraz timed.

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium); Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 8,89 zł. Link do Sklepu Play.

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

Gra nawiązująca rozgrywką do klasycznych liniowych strzelanek kosmicznych z lat 90.. Naszym zadaniem jest przebicie się przez liczne statki wroga oraz pokonywanie bossów.

Aby pomóc nam w tym zadaniu, gra oferuje nam wiele specjalnych umiejętności i ataków oraz możliwość rozbudowy i ulepszenia naszego statku.

Węzły 3D

Węzły 3D; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 27,99 zł. Link do Sklepu Play.

Węzły 3D

Aplikacja pozwala nam na zapoznanie się z różnego rodzaju węzłami oraz pokaże nam krok po kroku jak wykonać każdy z nich: w bazie znajduje się 150 węzłów. Dokładne opisy pomogą nam w dobraniu odpowiedniego wiązania do każdej sytuacji. Aplikacja dostępna w języku polskim.

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Global Equalizer & Bass Booster Pro; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 9,79 zł. Link do Sklepu Play.

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Aplikacja, która pomoże w optymalizacji dźwięku na naszym smartfonie. Pozwoli nam na podkręcenie głośności z różnych źródeł: połączeń, powiadomień, budzika, przychodzących połączeń, czy muzyki. W łatwy sposób poprawimy jakość dźwięku oraz basów wydobywających się z telefonu.

AKTUALIZACJA 02.07.2021

Jarvis Launcher Pro

Jarvis Launcher Pro; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 8,99 zł. Link do Sklepu Play.

Jarvis Launcher Pro

Jeżeli jesteście fanami produkcji Marvela to Jarvisa nie trzeba wam zapewne przedstawiać. Aplikacja zmienia wygląd waszego telefonu, upodabniając go do tego, jak prezentowało się futurystyczne urządzenie Tony'ego Starka. Oferuje nam także szereg możliwości i funkcji, z których najczęściej korzystamy oraz możliwość błyskawicznego dostępu do wybranych programów. Wprowadza także specjalne efekty wizualne do naszych codziennych działań.

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF); Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 9,09 zł. Link do Sklepu Play.

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Klasyczna gra RPG w stylu 2D. Naszym zadaniem jest rozwój bohatera, jego broni, umiejętności, pozyskiwanie nowych kompanów i w efekcie pokonywanie przeciwników i bossów, których napotkamy w trakcie naszej przygody.

Gra pozwala nam na powolne „farmienie” konkretnych elementów ekwipunku, a także na przeobrażanie i wskrzeszanie poległych bohaterów. Oferuje także kilka różnych trybów rozgrywki.

Memo Box - Criptex Memory game

Memo Box - Criptex Memory game, Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 9,49 zł. Link do Sklepu Play.

Memo Box - Criptex Memory game

Gra logiczna, testująca naszą pamięć. Składa się z kolejnych poziomów, w których naszym zadaniem jest zapamiętanie sekwencyjnego kodu, lub ciągu czynności służących do rozszyfrowania zagadki i otwarcia danego przedmiotu.

Memorize: Learn Italian Words with Flashcards

Memorize: Learn Italian Words with Flashcards; Aktualna cena: darmowa; Cena wyjściowa: 23,99 zł. Link do Sklepu Play.

Memorize: Learn Italian Words with Flashcards

Aplikacja służy do nauki słów w języku włoskim. W słowniku posiada ponad 5000 włoskich wyrazów, których możemy nauczyć się tłumacząc je na angielski. Program grupuje wyrazy w osobne kategorie: transport, podróże, kierunki, kolory itp. Do tego możemy wybrać spośród kilku poziomów zaawansowania oraz wysłuchać poprawnej wymowy.

QR / Barcode Scanner PRO

QR / Barcode Scanner PRO, Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

QR / Barcode Scanner PRO

Prosta aplikacja służąca do skanowania i rozpoznawania kodów QR oraz kodów kreskowych. Dzięki połączeniu z latarką, nie będziemy mieli trudności z zeskanowaniem kodów w ciemności. Aplikacja pozwala także na tworzenie własnych kodów QR i kreskowych oraz zapisuje naszą historię skanowania.

Underwater Aqua Queen Master 3D: Scuba Adventures

Underwater Aqua Queen Master 3D: Scuba Adventures; Aktualna cena: bezpłatna, Cena wyjściowa: 30,99 zł. Link do Sklepu Play.

Underwater Aqua Queen Master 3D: Scuba Adventures

Gra przygodowa, w której eksplorujemy głębię oceanu. W trakcie przygody spotkamy podwodne stworzenia, zwiedzimy rafy koralowe oraz wraki zatopionych maszyn. Grając, musimy także przeszukiwać lokacje w poszukiwaniu skarbów oraz przetrwać spotkania z rekinami. Aby nam w tym pomóc gra oferuje szereg specjalnych umiejętności.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

ProCam X (HD Camera Pro)

Aplikacja jest ciekawym podejściem do klasycznego programu nagrywającego dźwięk. Ten dyktafon pozwala nam na uruchomienie telefonu w trybu słuchania, co znacząco ułatwia organizację pamięci urządzenia. Nie nagrywa bowiem ogromnych i długich plików dźwiękowych, a pozwala na wyłapanie poszczególnych dźwięków i zapisanie ich w wersji krótkich sampli. Umożliwia nam zapisanie pliku o określonej długości, który będzie zawierał kilka ostatnich sekund przed wciśnięciem przycisku nagrywania.

Infinite Puzzle

Infinite Puzzle; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 21,99 zł. Link do Sklepu Play.

Infinite Puzzle

W tej grze naszym zadaniem jest połączenie widocznych na ekranie punktów. Możemy tego dokonać najprostszą możliwą metodą, lub wykorzystać całą planszę, aby ukończyć poziom. Niestety, nawet ta płatna wersja zawiera reklamy, których nie da się wyłączyć.

ProCam X (HD Camera Pro)

ProCam X (HD Camera Pro). Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 18,99 zł; Link do Sklepu Play.

ProCam X (HD Camera Pro)

Aplikacja fotograficzna, która zastąpi nasz domyślny program w smartfonie. Program jest łatwy do skonfigurowania i oferuje szereg opcji, dzięki których nasze zdjęcia będę jeszcze lepsze. Poza funkcjami fotograficznymi, możemy także nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości.

W aplikacji znajdziemy wszystkie najważniejsze parametry: balans bieli, ostrość, tryb focus, ekspozycję, nagrywanie poklatkowe itp.

Stylish Text - Fonts, Symbols & Emojis

Stylish Text - Fonts, Symbols & Emojis; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 9,39 zł. Link do Sklepu Play.

Stylish Text - Fonts, Symbols & Emojis

Program pozwala nam na modyfikację czcionki oraz emotikonek w naszym smartfonie. Jeżeli chcecie, aby wasze posty w social mediach wyglądały jeszcze lepiej, jest to program dla was.

Dzięki prostemu interfejsowi z łatwością wybierzemy czcionkę idealną do okazji oraz przeniesiemy ją do naszego posta w internecie.

Stories: Your Choice (interactive novels)

Stories: Your Choice (interactive novels), Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stories: Your Choice (interactive novels)

Gra fabularna, w której tworzymy własną historię. Do dyspozycji gracza oddano kilka różnych historii, które możemy prowadzić wedle własnego uznania, rozwijać postać i tworzyć jej wygląd. Możemy wybierać spośród romansów, horrorów, kryminałów i wielu innych dostępnych opcji poprowadzenia naszej przygody, w której wybory gracza mają wpływ na jej ciąg dalszy.

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster, Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 45,99 zł. Link do Sklepu Play.

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster

Aplikacja służy poprawieniu pracy naszego smartfona. Oferuje takie rozwiązania jak: Speed Booster (poprawia szybkość pracy urządzenia), Battery Saver (wydłuża czas pracy baterii), CPU Cooler (redukuje temperaturę telefonu), RAM Cleaner (czyści pamięć RAM) oraz wiele innych. Jej zadaniem jest ułatwienie nam optymalizacji pracy telefonu.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Super Soccer Champs

Super Soccer Champs; Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

Super Soccer Champs

Symulator gry w piłkę nożną, łączący w sobie znane elementy z takich gier jak FIFA oraz Pro Evolution Soccer. W trakcie meczu obserwujemy rozgrywkę z kamery umieszczonej pionowo nad murawą. Gra oferuje nam różne tryby rozgrywki oraz jej edycji. Możemy rozgrywać pojedyncze spotkania towarzyskie pomiędzy wybranymi przez nas drużynami, lub zdecydować się na tryb kariery i poprowadzić nasze drużyny do sukcesów. W grze znajduje się edytor, dzięki któremu możemy dokonać zmian w składach drużyn, statystykach piłkarzy oraz tworzyć zupełnie nowe kluby i zawodników. Ta wersja gry przenosi nas także o kilka lat wstecz.

Kamera 4K - profesjonalny rejestrator filmów

Kamera 4K - profesjonalny rejestrator filmów; Aktualna cena: bezpłatna; cena wyjściowa: 19,99 zł. Link do Sklepu Play.

Kamera 4K - profesjonalny rejestrator filmów

Ten program do nagrywania pozwala nam w czasie rzeczywistym edytować ustawienia i parametry. Przejrzysty interfejs pomoże nam wybrać najodpowiedniejsze ustawienie do danej sytuacji i scenerii. Aplikacja umożliwia także nagrywanie filmów w jakości 4K. Jest w pełni kompatybilna z naszym telefonem oraz dodatkowymi funkcjami aparatu. Możemy więc korzystać z dostępnych systemów stabilizacji obrazu oraz dopasować ilość rejestrowanych klatek na sekundę.

Legend of the cartoon

Legend of the cartoon; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 11,99 zł. Link do Sklepu Play.

Legend of the cartoon

Gra akcji z elementami RPG z ciekawą, kreskówkową grafiką. W trakcie rozgrywki gracz musi rozwijać swoją postać, zmierzyć z co raz to silniejszymi przeciwnikami oraz obronić i rozbudować miasteczko, za które jest odpowiedzialny. Naszego bohatera możemy rozwijać w kilku dostępnych trybach gry: rajdach, walkach z bossami oraz wyzwaniach, w których mierzymy się z bohaterami podobnymi do naszego.

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG, Aktualna cena: bezpłatna; Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Gra łącząca w sobie cechy gier RPG, MMO oraz strzelanek. Gracz odpowiedzialny jest jednocześnie za kontrolę trzech bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z zastępami wrogów. W grze obowiązuje także typowy dla gier MMO podział na trzy klasyczne role: tank, dps oraz heal.

120X Game Booster Pro

120X Game Booster Pro, Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

120X Game Booster Pro

Aplikacja, która za zadanie ma ulepszenie naszej mobilnej rozgrywki. Gracze ucieszą się z pewnością z większej możliwości kontroli nam pracą smartfona i dodatkowymi danymi, które aplikacja nam przekazuje. Pokaże nam ilość pamięci RAM, wykorzystywaną przez poszczególne gry oraz licznik klatek na sekundę. Będziemy mieli także możliwość ustawienia specjalnych celowników dla strzelanek.

Sudoku Challenge

Sudoku Challenge; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

Sudoku Challenge

Klasyczna gra w sudoku, w której zadaniem gracza jest ułożenie określonych ciągów cyfr. Aplikacja pozwala wybrać spośród dziesięciu poziomów trudności. Do dyspozycji gracza oddano wiele poziomów, które odblokowujemy w miarę postępu w grze. Aplikacja oferuje także podpowiedzi, pokazuje błędnie wpisane cyfry oraz zbiera dane dotyczące naszych wyników.

ATUALIZACJA 13.07.2021

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Aplikacja jest prostym organizerem naszego czasu oraz zadań, które mamy do wykonania w ciągu dnia. Nasze aktywności możemy grupować w osobne kategorie, takie jak praca, nauka, sport i inne. Program pozwala nam także na zbieranie statystyk i śledzenie skuteczności naszych działań. Zapisuje także historię wykonanych zadań, możemy więc łatwo sprawdzić jak wyglądał nasz kalendarz konkretnego dnia.

Blackthorn Castle

Blackthorn Castle; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Blackthorn Castle

Zadaniem gracza jest przejście przez zamek Blackthorn oraz jego okolicę oraz odnalezienie specjalnego artefaktu. W grze połączono elementy rozgrywki przygodowej oraz logicznej: aby przedostać się do kolejnych lokacji musimy często rozwiązywać proste łamigłówki i zagadki. Na mapie znajdziemy także wiele wskazówek oraz przydatnych przedmiotów, które pomogą nam znaleźć właściwą ścieżkę. Gra oferuje ciekawą grafiką oraz prosty i czytelny interfejs.

Miracast For Android to TV

Miracast For Android to TV, Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 36,99 zł. Link do Sklepu Play.

Miracast For Android to TV

Aplikacja pozwoli na udostępnianie oraz dzielenie ekranu pomiędzy naszym smartfonem i telewizorem, lub innym ekranem z funkcją Smart TV. Program z łatwością zeskanuje nasze otoczenie i znajdzie kompatybilne ekrany. Pozwoli nam to na bezprzewodowe udostępnianie obrazu, filmów oraz gier z telefonu prosto do naszego telewizora. Współpracuje z większością popularnych marek sprzętu elektronicznego.

Candy Joy: Jelly Bear

Candy Joy: Jelly Bear, Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

Candy Joy: Jelly Bear

Prosta gra, w której naszym zadaniem jest przejście kolejnych poziomów poprzez układanie trzech lub czterech obiektów tego samego koloru w linii i stopniowe odblokowanie całej dostępnej planszy. Aby nam w tym pomóc, aplikacja oferuje liczne podpowiedzi i inne wspomagające nas elementy, z których część jest płatna. Gra działa w trybie offline, więc możemy z niej korzystać w dowolnym momencie.

Bricks Breaker Pro : No Ads

Bricks Breaker Pro: No Ads; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Bricks Breaker Pro: No Ads

Naszym zadaniem w tej grze jest wyczyszczenie planszy z widocznych na niej bloczków. Aby tego dokonać, do naszej dyspozycji oddano 100 piłeczek, które po wypuszczeniu przez gracza wędrują po planszy i stopniowo zbijają poszczególne bloki. Gra oferuje ponad 500 poziomów różniących się między sobą poziomem trudności oraz wiele ułatwień, jak lasery i wybuchające bloki.

AKTUALIZACJA 16.07.2021

The Lonely Hacker

The Lonely Hacker; Aktualna cena: bezpłatna; cena wyjściowa: 10,00 zł. Link do Sklepu Play.

The Lonely Hacker

Gra pozwala nam na zabawę w hakera, który może uzyskać dostęp do urządzeń na całym świecie. Oferuje nam otwarty świat z ponad 150 lokacjami w 3D, które możemy eksplorować w poszukiwaniu celów dla naszych działań. Gra posiada wirtualny ranking, w którym możemy porównać nasze wyniki z innymi graczami, a jeżeli znudzi nam się hakowanie, możemy spróbować naszych sił w kilku przygotowanych minigrach.

Auto-rotate Control Pro

Auto-rotate Control Pro; Aktualna cena: bezpłatna; cena wyjściowa: 8,09 zł. Link do Sklepu Play.

Auto-rotate Control Pro

Prosty program, który pozwala nam nadpisać ustawienia systemu i zdecydować, która z aplikacji będzie korzystała z funkcji automatycznego obracania ekranu, a która nie. Aplikacja nie zmusi do obrócenia innych programów, które nie posiadają tej funkcji. Będzie jedynie bazowała na ich domyślnych ustawieniach i umożliwi ich dostosowanie.

Equalizer FX Pro

Equalizer FX Pro; Aktualna cena: bezpłatna; cena wyjściowa: 8,89 zł. Link do Sklepu Play.

Equalizer FX Pro

Aplikacja z rozbudowanym equalizerem, która znacząco modyfikuje jakość dźwięku. Program podbija niskie tony i poprawia jakość dźwięku. Do wyboru 6 trybów głośności oraz 6 trybów podbicia. Nie zabrakło również 10 przygotowanych przez twórców ustawień oraz szerokiej możliwości personalizacji.

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple; Aktualna cena: bezpłatna; cena wyjściowa: 7,09 zł. Link do Sklepu Play.

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple

Nie do końca klasyczna gra FPS, w której znajdziemy wiele elementów znanych z produkcji RPG. Łączy w sobie cechy strzelanek, czyli zręcznościową rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby oraz znane z gier przygodowych elementy rozwoju postaci i ekwipunku. Aby pomóc nam w przejściu kolejnych poziomów, w grze mogą towarzyszyć nam różne stworzenia. Gra oferuje także bogaty arsenał oraz runy i artefakty.

Scientific Diet Clock

Scientific Diet Clock; Aktualna cena: bezpłatna; cena wyjściowa: 7,49 zł. Link do Sklepu Play.

Scientific Diet Clock

Prosty kalkulator, który pozwoli nam obliczyć ilość kalorii, którą spożywamy z każdym posiłkiem oraz to, ile kalorii spalamy w trakcie codziennych aktywności. Umożliwi nam to większą kontrolę nad naszym zdrowiem i utrzymanie równowagi kalorycznej. Aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowych naszych danych oraz otwieranie ich na innych urządzeniach.

AKTUALIZACJA 20.07.2021

SUI File Explorer PRO

SUI File Explorer PRO; Aktualna cena: bezpłatna, cena wyjściowa: 9,29 zł. Link do Sklepu Play.

SUI File Explorer PRO

Zadaniem tej aplikacji jest ułatwienie nam organizacji plików w pamięci smartfona. Pozwala nam nie tylko na łatwe przenoszenie plików, ale umożliwia ich kopiowanie, konwertowanie oraz kompresję. Dzięki niej jeszcze łatwiej uporządkujemy także pobrane pliki.

Aplikacja działa także na zrootowanych partycjach naszego telefonu. Z tych dwóch artykułów dowiecie się czym jest root Androida i jak go przeprowadzić.

Fire and Water - Platformer Game

Fire and Water - Platformer Game; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 14,99 zł. Link do Sklepu Play.

Fire and Water - Platformer Game

Gra platformowa, w której zadaniem gracza jest kontrolowanie dwóch postaci, które są żywiołami ognia i wody. Naszym zadaniem jest bezpieczne przetransportowanie obu z nich przez każdy z 45 poziomów, które oferują dwa poziomy trudności. W trakcie gry musimy rozwiązać proste łamigłówki oraz pokonać liczne przeszkody, aby ukończyć poziom.

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Manual Camera: DSLR - Camera Professional. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 17,99 zł. Link do Sklepu Play.

Manual Camera: DSLR - Camera Professional

Kolejny z programów umożliwiający nam wykorzystanie go, zamiast standardowej aplikacji aparatu zainstalowanej w naszym telefonie. Oferuje nam wiele przydatnych funkcji, jak możliwość ręcznego ustawienia czasu ekspozycji w trakcie robienia zdjęć w nocy, nagrywanie filmów slow-motion oraz zmiany ekspozycji i palety kolorów w czasie rzeczywistym. Działa na telefonach wyposażonych w system operacyjny Android 5 oraz nowszy.

Sudoku Ultimate(No Ads)

Sudoku Ultimate(No Ads). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,59 zł. Link do Sklepu Play.

Sudoku Ultimate(No Ads)

Sudoku to jedna z klasycznych gier zmuszających nas do rozwiązywania prostych matematycznych łamigłówek. Ta aplikacja oferuje nam wyzwania na czterech poziomach trudności: początkujący, uczeń, mistrz, ekspert. Na każdym z nich czekają nas trudniejsze równania do rozwiązania. Aby ułatwić nam ten proces gra oferuje podpowiedzi oraz możliwość podejrzenia gotowej planszy, jeżeli nie uda nam się jej rozwiązać. Działa ona także w trybie offline.

Akrotiri Audio Guide | English

Akrotiri Audio Guide | English; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 25,99 zł. Link do Sklepu Play.

Akrotiri Audio Guide | English

Ciekawa propozycja dla turystów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o miejscach, które odwiedzają. Dzięki tej aplikacji dowiemy się więcej o starożytnej miejscowości Akrotiri, znajdującej się na Cyprze. Oferuje nam ona audio przewodnik w języku angielskim, który oprowadza nas po ruinach tego miejsca. W zależności od dostępnego czasu możemy wybrać różne ścieżki oznaczone różnymi kolorami.

AKTUALIZACJA 23.07.2021

Correlate - Health Diary and Life Journal

Correlate - Health Diary and Life Journal; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

Correlate - Health Diary and Life Journal

Aplikacja pozwoli na śledzenie naszego stanu zdrowia. Nie jest to typowy tracker znany ze smartwatchy. Umożliwi nam ona analizę naszego stanu zdrowia na przestrzeni kilku dni, po wpisaniu symptomów poda ewentualną diagnozę, pozwoli prowadzić dzienniki choroby i żywienia. Correlate pomoże w poprawieniu naszego trybu życia i wprowadzeniu dobrych dla zdrowia zwyczajów.

Quaddro 2 - Intelligent game

Quaddro 2 - Intelligent game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,49 zł. Link do Sklepu Play.

Quaddro 2 - Intelligent game

Gra logiczna, której schemat wydaje się niezwykle prosty. Musimy poruszać kolorowymi kulkami do momentu, w którym utworzą one kwadrat złożony z czterech, lub dziewięciu kulek w tym samym kolorze. Razem z kolejnymi poziomami rośnie poziom trudności. Gracze mogą korzystać z licznych modyfikacji, jak obracanie planszy, odbicie lustrzane, poruszanie platformami, czy zmiana kierunku przemieszczania.

Math Connect PRO

Math Connect PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,39 zł. Link do Sklepu Play.

Math Connect PRO

Kolejna z gier, która łączy zabawę z edukacją. Zadaniem gracza jest połączenie ze sobą odpowiedniej ilości cyfr, aby po dodaniu ich osiągnąć sumę podaną w zadaniu. Dysponują oni ograniczonym czasem oraz określoną ilością ruchów. Muszą więc dokładnie zaplanować swoje ruchy. Gra oferuje trzy różne tryby rozgrywki oraz możliwość podzielenia się wynikami online.

Vectronom

Vectronom. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Vectronom

Vectronom jest grą zręcznościową, w której koordynacja działań z muzyką jest kluczem do zwycięstwa. Zadaniem gracza jest przemieszczenie sześciennej bryły przez ciągle zmieniający się poziom. Zmiany kształtów są ściśle powiązane z grającą w tle muzyką, więc gracze muszą wsłuchać się w jej rytm i odpowiednio zaplanować kolejne ruchy. Każdy z poziomów oferuje nieco inną szatę graficzną oraz nowy utwór, do którego gracz musi się dopasować.

AKTUALIZACJA 27.07.2021

Grow Heroes VIP

Grow Heroes VIP. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,29 zł. Link do Sklepu Play.

Grow Heroes VIP

Gra RPG z rozpikselowaną grafiką, przypominającą gry retro. Zadaniem gracza jest pokonanie kolejnych grup przeciwników oraz bossów i przejście kolejnych poziomów. Walka odbywa się w znanym z takich tytułów jak Heroes of Might and Magic systemie turowym. Aby pomóc nam w walce, gra oferuje liczna ulepszenia, artefakty oraz specjalne umiejętności, z których możemy korzystać w zależności od wybranego bohatera. Możemy grać w nią bez połączenia z internetem.

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

Aplikacja, która okaże się niezwykle przydatna muzykom oraz osobom uczącym się gry na instrumentach muzycznych. Program ułatwia nam korzystanie z zapisów nutowych. Pozwala na fotografowanie oraz skanowanie zapisów oraz ich edycję i podział na dowolne fragmenty. Umożliwia także przewijanie zapisu z ustaloną przez nas prędkością.

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,09 zł. Link do Sklepu Play.

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Aplikacja udostępnia nam wiele obrazów, które mogą posłużyć jako tapety w naszych smartfonach i tabletach. Oferuje grafiki w wielu rozmiarach i o różnej jakości. W bazie aplikacji znajdziemy ponad 1.2 miliona obrazów, które możemy ustawić jako naszą tapetę bezpośrednio w aplikacji, nie wchodząc w ustawienia telefonu. Program korzysta z bazy portalu pixabay.com.

Mystic Pillars: A Story Based Puzzle Game

Mystic Pillars: A Story Based Puzzle Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 15,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mystic Pillars: A Story Based Puzzle Game

Mystic Pillars to oryginalne połączenie intrygującej gry logicznej oraz wciągającej fabuły, które zapewniają graczowi wyjątkowe wrażenia. Łamigłówki stają się coraz bardziej interesujące i wymagające, a liczba różnych konfiguracji wzrasta w miarę postępów w grze. Świat gry oparty jest na południowej części starożytnych Indii, którymi inspirowana jest także szata graficzna. Gracz musi pokonać 100 poziomów, które przerywane są fabularnymi filmikami.

Peppa Pig: Dzień Sportu

Peppa Pig: Dzień Sportu. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Peppa Pig: Dzień Sportu

Peppa i jej przyjaciele biorą udział w Dniu Sportu i chcą się bawić razem z wami! Wielbiciele programu TV pokochają inspirowaną sportem aplikację, która zachęca przedszkolaków do odkrywania wspaniałego świata Peppy za pomocą gier, w których znalazły się znajome postaci, muzyka i efekty dźwiękowe. Aplikacja zawiera 5 zabawnych gier z udziałem Peppy, George'a, ich rodziny oraz przyjaciół: wyścig rowerowy, tor przeszkód, przeciąganie liny, skok w dal, przygotowanie lodów.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

Blindy - Hardest 2D Platformer

Blindy - Hardest 2D Platformer. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,79 zł. Link do Sklepu Play.

Blindy - Hardest 2D Platformer

Klasyczna gra platformowa, w której zadaniem gracza jest pokonanie kolejnych poziomów o zwiększającym się stopniu trudności. Gra posiada klasyczną dla zręcznościowych platformówek grafikę 2D. Oferuje nam krótki poradnik oraz cztery możliwe tryby rozgrywki. Musimy jednak nastawić się na trudne zadanie, aby ukończyć wszystkie 60 poziomów.

2048 – Puzzle Game

2048 – Puzzle Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 14,99 zł. Link do Sklepu Play.

2048 – Puzzle Game

Kto z nas nie grał w 2048? Jest to prosta gra logiczna, w której zadaniem gracza jest łączenie ze sobą kolejnych liczb o tej samej wartości, aby stopniowo osiągnąć maksymalny wynik: 2048. Prosta rozgrywka jest niezwykle wciągająca i zmusza gracza do planowania kolejnych posunięć na kilka kroków w przód.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV; Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 16,99 zł; Link do Sklepu Play.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Powiedzieć, że jest to gra karciana, byłoby sporym uproszczeniem. Jej podstawą są oczywiście liczne formy rozrywki polegającej na układaniu kart, jednak dzięki temu odblokowujemy wiele dodatkowych opcji rozwoju. Gra zawiera mikrotransakcje, które w znaczący sposób mogą przyspieszyć naszą rozgrywkę.

Colonies PRO

Colonies PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

Colonies PRO

Z pozoru prosta gra logiczna, w której gracz musi łączyć ze sobą ciągi elementów widocznych na planszy. W grze znajdziemy kilka różnych poziomów trudności, które, poza większą liczbą kolorów, zmienią także kształty widocznych elementów, zmuszając nas do dodatkowego wysiłku. Możemy kontynuować naszą rozgrywkę nawet bez połączenia z internetem, a wersja PRO nie posiada reklam oraz mikropłatności.

Over the bridge

Over the bridge. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

Over the bridge

Nasze zadanie wydaje się niezwykle proste. Musimy połączyć ze sobą dwa (lub więcej) odległe kawałki lądu za pomocą mostu. I tutaj zadanie nieco się komplikuje, ponieważ nasza konstrukcja musi być stabilna i zapewnić bezpieczną przeprawę. Gra oferuje kilka poziomów trudności: od początkującego, po brutalny. Pomimo, z pozoru, prostej i cierpliwej rozgrywki, wymaga od nas także refleksu i szybkich reakcji, aby uchronić osoby próbujące przejść przez budowany przez nas most.

AKTUALIZACJA 3.08.2021

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Gra łącząca w sobie elementy zręcznościowe i RPG. Jej szata graficzna przypomina gry z początku lat 90., więc przypadnie osobom szukającym gier w stylu retro.

Do dyspozycji oddano nam 26 bohaterów z unikalnymi umiejętnościami, na które wpływ mają znajdujące się na mapie artefakty. Ich statystyki możemy z łatwością podnosić, dzięki łupom zbieranym w trakcie gry.

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

Prosta aplikacja, która ułatwi nam sporządzanie notatek w trakcie lekcji, zajęć, czy spotkań służbowych. Poza standardową możliwością tworzenia ręcznych zapisków, możemy też tworzyć nagrania głosowe i zapisywać je w pamięci telefonu pod konkretnymi nazwami. Aplikacja sama zapisze także nasze ręcznie wykonane notatki oraz umożliwi łatwe dzielenie się nimi z innymi osobami.

Word Connect PRO

Word Connect PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,29 zł. Link do Sklepu Play.

Word Connect PRO Źródło: play.google.com

Prosta gra, która pomoże nam w jeszcze lepszym opanowaniu języka angielskiego. Zadaniem gracza jest połączenie ciągu liter na planszy tak, aby utworzyły pełne słowa. W bazie gry znalazło się blisko pół miliona pozycji ze słownika języka angielskiego. Gra oferuje nam 5 różnych trybów rozgrywki: 240 sekundy, 25 ruchów, 4+ słowa, 25 liter, +5 sekund. Możemy cieszyć się zabawą w trybie offline oraz dzielić się z innymi naszymi wynikami.

Money Manager – Śledzenie wydatków. Finanse

Money Manager – Śledzenie wydatków. Finanse. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Money Manager – Śledzenie wydatków. Finanse Źródło: play.google.com

Nasz wirtualny portfel, który pomoże nam zwiększyć kontrolę nad budżetem. Pozwala w łatwy sposób zaplanować przyszłe wydatki oraz przychody. Umożliwi nam także śledzenie tego, na co wydajemy najwięcej pieniędzy, dzieląc wydatki na poszczególne kategorie. Pomoże nam także w efektywniejszym oszczędzaniu pieniędzy. Zamiast żmudnego tworzenia tabelek, możemy w prosty sposób organizować budżet w aplikacji. Dostępna jest w języku polskim.

Unit Converter (Pega Pro) – Premium

Unit Converter (Pega Pro) – Premium. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 36,99 zł. Link do Sklepu Play.

Unit Converter (Pega Pro) – Premium Źródło: play.google.com

Prosty program, który pomoże nam w konwersji jednostek. Możemy wybierać spośród 48 różnego rodzaju kategorii, takich jak temperatura, waluta (w tym także Bitcoin), energia, ciśnienie, opór i wiele innych. Aplikacja na bieżąco śledzi kursy walut i aktualizuje je w swojej bazie. Poza konwerterem oferuje nam także kalkulator oraz wiele możliwości wyliczenia różnego rodzaju wartości przed ich konwersją.

AKTUALIZACJA 06.08.2021

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

Aplikacja, która umożliwia nam śledzenie poczynań dzieci i notowanie ich w pamiętniku. Jej głównym celem jest pomoc użytkownikowi w staniu się lepszym rodzicem i umożliwienie lepszej opieki nad dzieckiem. Możemy ustawiać przypomnienia dotyczące codziennych czynności oraz wizyt u lekarzy. Umożliwia także tworzenie statystyk dotyczących np. długości i częstotliwości karmienia.

Blue Light Filter Pro

Blue Light Filter Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,09 zł. Link do Sklepu Play.

Blue Light Filter Pro

Prosta aplikacja, która kontroluje ilość niebieskiego światła emitowanego przez wyświetlacz naszego telefonu. Jest ona szczególnie przydatna osobom z wrażliwymi oczami i problemami ze snem. Umożliwia nam dostosowanie ilości niebieskiego światła emitowanego przez każdą z aplikacji i możliwość włączenia i wyłączenia funkcji w różnych programach.

Gra alfabetów - Gra liczb

Gra alfabetów - Gra liczb. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,99 zł. Link do Sklepu Play.

Gra alfabetów - Gra liczb

Prosta gra edukacyjna, która pomoże naszemu dziecku w nauce alfabetu oraz cyfr. Oferuje naukę w kilku różnych kategoriach: zwierzęta morskie, zwierzęta domowe, zwierzęta z sawanny i zwierzęta z dżungli. Umożliwia naukę wymowy, oferuje ciekawostki o różnych stworzeniach oraz pozwala na połączenie zabawy z edukacją.

MultiPro: GoPro ProTune Bluetooth Remote

MultiPro: GoPro ProTune Bluetooth Remote. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 21,99 zł. Link do Sklepu Play.

MultiPro: GoPro ProTune Bluetooth Remote

Program, który pomaga nam połączyć i skonfigurować kamerę GoPro z naszym telefonem. Pozwala nam na połączenie się i kontrolę nad kilkoma kamerami jednocześnie poprzez Bluetooth lub WiFi. Zużywa także o około 90 % mniej baterii, niż inne aplikacje tego typu. Pozwala na zmianę ustawień zapisu obrazu bez konieczności rozłączania się z kolejnymi kamerami.

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,19 zł. Link do Sklepu Play.

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Gra RPG, w której zadaniem gracza jest ciągłe wzmacnianie bohatera i jego statystyk oraz pokonywanie kolejnych, coraz potężniejszych przeciwników. Gra umożliwia nam „farmienie” przedmiotów i ekwipunku nawet, kiedy nie korzystamy aktywnie z aplikacji. Możemy pozostawić ją działającą w tle i wciąż mieć szansę za zdobycie lepszych statystyk.

AKTUALIZACJA 13.08.2021

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 45,99 zł. Link do Sklepu Play.

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster

Aplikacja służy poprawieniu pracy naszego smartfona. Oferuje takie rozwiązania jak: Speed Booster (poprawia szybkość pracy urządzenia), Battery Saver (wydłuża czas pracy baterii), CPU Cooler (redukuje temperaturę telefonu), RAM Cleaner (czyści pamięć RAM) oraz wiele innych. Jej zadaniem jest ułatwienie nam optymalizacji pracy telefonu.

Message Quest - fantastyczne przygody Feste

Message Quest - fantastyczne przygody Feste. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Message Quest - fantastyczne przygody Feste

Gra point and click, która jest w zasadzie interaktywną bajką o przygodach leniwego Feste, który jest posłańcem. W trakcie gry kontynuujemy jego historię, prowadzimy dialogi oraz wykonujemy zadania w formie minigier, takich jak układanie puzzli i inne. Gra posiada witrażową grafikę, co pozwala dodatkowo wczuć się w jej bajkowy klimat.

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Aplikacja ma za zadanie obliczenie i poinformowanie nas ile pieniędzy możemy wydać na wyznaczone przez nas cele, w oparciu o ustalony wcześniej budżet. Umożliwia nam wyznaczenie konkretnego okresu i wyliczenie jaką ilość pieniędzy możemy w nim wydać. Pozwala na ręczną zmianę bieżącego salda w dowolnym momencie oraz wydzielenie części oszczędności, które nie będą zawarte w kalkulacji.

NFC EMV Card Reader

NFC EMV Card Reader. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

NFC EMV Card Reader

Aplikacja pozwala nam na zapisanie i przechowanie danych dotyczących posiadanych przez nas kart płatniczych w jednej aplikacji. Będzie to idealne rozwiązanie, jeżeli posiadamy konta w kilku różnych bankach. Dzięki niej dane z nich znajdziemy w jednym miejscu.

Pozwala nam także na śledzenie wydatków oraz szybkie dokonywanie płatności, za które nie będzie pobrana dodatkowa opłata. Aplikacja nie wysyła danych do zewnętrznych serwerów. Wymaga posiadania modułu NFC w naszym telefonie.

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Quantitative IQ test: Intelligence Test

Quantitative IQ test: Intelligence Test. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Quantitative IQ test: Intelligence Test

Dzięki aplikacji będziemy w stanie przeprowadzić dokładny i dogłębny test na inteligencję, po którym dowiemy się ile wynosi nasze IQ. W teście będziemy musieli odpowiedzieć na serię pytań, które sprawdzają naszą inteligencję. Producent aplikacji oferuje także kilka pomniejszych testów, takich jak test pamięci, emocji, czy logicznego myślenia. Wszystkie z nich są w chwili obecnej dostępne za darmo.

Word Tower PRO

Word Tower PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

Word Tower PRO

Zadaniem gracza jest układanie słów w języku angielskim z wyświetlonych na ekranie liter. Im więcej słów będziemy w stanie ułożyć, tym dłużej będziemy w stanie obronić naszą wieżą i tym wyższy wynik osiągniemy. W bazie danych aplikacji znajdziemy blisko pół miliona angielskich wyrazów. Gra oferuje nam trzy tryby gry: klasyczny, atak (jedynie 180 sekund) oraz szybki (brak nowych liter).

Mandala Maker 360

Mandala Maker 360. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 25,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mandala Maker 360

Aplikacja, która w łatwy i przystępny sposób umożliwia nam tworzenie mandali. Mandale są motywem artystycznym w sztuce buddyzmu. Ich tworzenie i niszczenie symbolizuje transformację i pomaga w medytacji. Program pozwala nam tworzyć je samemu, lub korzystać z jednego z 50 gotowych szablonów. Oferuje wiele dostępnych rozmiarów pędzli, kolorów oraz obrazów tła.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Prosta gra, w której zadaniem gracza jest ułożenie trzech elementów w tym samym kolorze w linii, aby zdobyć punkty. Głównym zadaniem na każdym poziomie jest utorowanie drogi pojazdowi uprzywilejowanemu. W grze układamy elementy przypominające pojazdy, więc dodatkowe bonusy to nowe i unikalne pojazdy, dzięki którym przyspieszymy zdobywanie punktów. W grze znajdziemy setki poziomów do przejścia.

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Aplikacja jest prostym organizerem naszego czasu oraz zadań, które mamy do wykonania w ciągu dnia. Nasze aktywności możemy grupować w osobne kategorie, takie jak praca, nauka, sport i inne. Program pozwala nam także na zbieranie statystyk i śledzenie skuteczności naszych działań. Zapisuje także historię wykonanych zadań, możemy więc łatwo sprawdzić jak wyglądał nasz kalendarz konkretnego dnia.

AKTUALIZACJA 20.08.2021

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,69 zł. Link do Sklepu Play.

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster

Aplikacja wprowadzająca wirtualną rzeczywistość do naszych urządzeń z Androidem. Pozwala na przejażdżkę nie do końca zwyczajną kolejką górską. W trakcie podróży przez przestrzeń kosmiczną możemy liczyć na bliski kontakt z wieloma kosmicznymi obiektami, jak asteroidy. Gracz musi sprawnie nawigować pomiędzy nimi, aby uniknąć zderzenia.

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Trzecia odsłona popularnej gry akcji, w której zadaniem gracza jest przetrwanie i pokonanie coraz liczniejszych fal zombie. Aplikacja udostępnia graczowi bogaty arsenał broni i akcesoriów, które pomogą nam w sprawnym przedarciu się przez liczne zastępy przeciwników. Gra umożliwia nam także kontrolowanie wielu popularnych i znanych fanom komiksów i filmów postaci, takich jak Batman, Ghost Rider, czy Deadpool.

Defense Zone 3 Ultra HD

Defense Zone 3 Ultra HD. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 11,99 zł. Link do Sklepu Play.

Defense Zone 3 Ultra HD

Wojenna gra strategiczna, która zmusza gracza do odpowiedniego rozwoju własnej armii oraz ekonomii i pokonaniu armii przeciwników atakujących naszą bazę. Aby wzmocnić naszą obronę musimy odpowiednio wyważyć budżet i zdecydować, czy wolimy rozwinąć systemy obronne, czy samemu przejść do ataku. Musimy także szybko podejmować decyzje pomiędzy kolejnymi atakami przeciwników i naprawiać szkody.

Spelling Check PRO

Spelling Check PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,29 zł. Link do sklepu Play.

Spelling Check PRO

Aplikacja, która pomoże nam w jeszcze lepszym opanowaniu języka angielskiego. Dzięki niej poprawimy naszą wymowę oraz zdolność poprawnego pisania po angielsku. Program sprawdzi naszą znajomość poszczególnych słów i pokaże odpowiednią pisownię. Oferuje nam dwa tryby rozgrywki: test, w którym liczy się szybkość oraz trening, w którym nie mamy ograniczeń czasowych i limitu prób.

Murphy's Laws Guessing Game PRO

Murphy's Laws Guessing Game PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,39 zł. Link do Sklepu Play.

Murphy's Laws Guessing Game PRO

Jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie. Kto z was nie słyszał tego popularnego stwierdzenia, które jest jednym z tzw. Praw Murphy'ego? Ta aplikacja pozwala nam na poznanie oraz zapamiętanie tych popularnych i humorystycznych zwrotów odnoszących się do najbardziej pesymistycznych scenariuszy z życia codziennego. Jest jednak pewien haczyk, ponieważ program nauczy ich w języku angielskim. Będzie to więc dobra okazja do szlifowania naszej znajomości tego języka.

AKTUALIZACJA 24.08.2021

Seven Mysteries

Seven Mysteries. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Seven Mysteries

Świetna gra RPG utrzymana w stylu anime z gatunku supernatural horror. Gra zawiera 7 rozdziałów z różnymi zakończeniami. Fabuła zmienia się wraz z wyborami gracza. Pozwala nam także na kontrolę nad różnymi bohaterami, w zależności od wybranego rozdziału. Gra nie wymaga aktywnego połączenia z internetem.

Rec Audio Recorder PRO

Rec Audio Recorder PRO. Cena aktualna: bezpłatna. Cena wyjściowa: 22,99 zł. Link do Sklepu Play.

Rec Audio Recorder PRO

Zaawansowana aplikacja do narywania dźwięków. Program posiada prosty i łatwy w użyciu interfejs. Rec Audio Recorder PRO pozwala nagrywać w formatach mp3, ogg, waw, flac, mp4, mp3 oraz opus. W oprogramowaniu znajdziemy edytor nagrań i możliwość zmiany częstotliwości próbkowania.

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

Trojan War Premium: Warrior of Sparta. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

W grze możemy wcielić się w jednego z żołnierzy Sparty i bronić narodu wojowników przed przeciwnikami. W walce z żywiołami, nieumarłymi i żywiołami pomogą nam starożytni bogowie oraz bohaterowie, którzy dadzą nam specjalne zdolności i wzmocnienia. Możemy także wziąć udział w wojnie trojańskiej i razem z Grekami wedrzeć się do starożytnego miasta.

AppLock PRO - Fingerprint, PIN & Pattern (No ads)

AppLock PRO - Fingerprint, PIN & Pattern (No ads). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

AppLock PRO - Fingerprint, PIN & Pattern (No ads)

Aplikacja pomoże nam w poprawieniu bezpieczeństwa danych i kont na naszym urządzeniu. Pozwala nam m.in. ustawić osobne hasła i zabezpieczenia dla takich aplikacji jak Facebook, Instagram, WhatsApp, czy Galerii. W programie możemy ustawić osobne kombinacje, ciągi znaków i odcisk palca jako zabezpieczenia poszczególnych programów, a nawet ustanowić niewidzialny ciąg znaków, aby postronne osoby nie mogły go skopiować.

Kolorowanki+

Kolorowanki+. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 30,99 zł. Link do Sklepu Play.

Kolorowanki+

Aplikacja zapewni nam wiele godzin kreatywnej i relaksującej zabawy. Naszym zadaniem jest wypełnienie przygotowanych wcześniej szablonów odpowiednimi kolorami, tak, aby po ukończeniu stworzyły ciekawe dzieło. Gracze mają pełną dowolność w wyborze kolorów. Możemy wybierać spośród wielu kategorii: samochody, przyroda, zima, wiosna, ludzie i innych.

AKTUALIZACJA 27.08.2021

Wakacje świnki Peppy

Wakacje świnki Peppy. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Wakacje świnki Peppy

Młodym fanom animowanych przygód świnki Peppy nie trzeba nikomu przedstawiać. Aplikacja jest inspirowana wakacjami głównej bohaterki, a w grze znajdziemy dobrze znane nam postacie, melodie i efekty dźwiękowe. Gracz będzie towarzyszył Peppie na basenie, w lodziarni, na plaży, czy na lotnisku, a jego zadaniem będzie sprawienie, żeby jej wakacje były udane. W aplikacji znajdziemy wiele minigier, za ukończenie których otrzymamy specjalne naklejki.

Multi-Screen Voice Calculator Pro

Multi-Screen Voice Calculator Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 17,99 zł. Link do Sklepu Play.

Multi-Screen Voice Calculator Pro

Aplikacja jest zaawansowanym kalkulatorem, z którego korzystać możemy za pomocą komend głosowych. Wystarczy, że wciśniemy przycisk rejestracji głosu i wypowiemy nasze równanie matematyczne. Aplikacja zapisze nasze słowa i poda wynik działania. Obsługuje wiele języków: niemiecki, angielski, japoński, polski oraz wiele innych. Program umożliwia nam także wykonywanie dwóch działań jednocześnie na podzielonym ekranie.

True Skate

True Skate. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

True Skate

Oficjalna aplikacja stworzona przez Street League Skateboarding, która organizuje zawody w wyczynowej jeździe na deskorolce na całym świecie. Gra umożliwia nam rywalizację i próbowanie naszych sił w wielu znanych z prawdziwych zawodów lokacji. Zadanie gracza wydaje się proste. Na terenie dostępnego skateparku musimy osiągnąć jak najwyższy wynik poprzez wykonywanie różnych tricków. Gra oferuje nam kilka różnych trybów gry i rywalizację z graczami z całego świata. Pozwala także na oglądanie powtórek. W grze obecne są mikropłatności, dzięki którym odblokujemy nowe elementy graficzne, misje i mapy.

alfacast x screen mirror

alfacast x screen mirror. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 47,99 zł. Link do Sklepu Play.

alfacast x screen mirror

Aplikacja jest rozszerzoną wersją bezpłatnej aplikacji, która umożliwia nam oglądanie oraz transmisję filmów nawet w rozdzielczości 4K. Pozwala nam na jednoczesną transmisję obrazu z urządzenia i wyświetlanie go na kilku ekranach jednocześnie. Z łatwością będziemy w stanie wyszukać urządzenia dostępne wokół nas i połączyć się z nimi. Pozwala nam na transmitowanie treści oraz na odbieranie ich z innych urządzeń.

Sketch Me! Pro

Sketch Me! Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 6,69 zł. Link do Sklepu Play.

Sketch Me! Pro

Płatna wersja darmowej aplikacji, w której nie znajdziemy reklam. Dzięki niej będziemy mogli zamienić nasze zdjęcia w szkicowane obrazy. Pozwala nam na naniesienie różnych efektów, jak np. rysunku pastelowego, szkicu, kreskówki i innych. Zmienimy w niej nasycenie barw, kontrast, jasność i pozostałych parametrów zdjęcia. Z łatwością podzielimy się także efektami naszej pracy ze znajomymi bezpośrednio z aplikacji.

AKTUALIZACJA 31.08.2021

The Lonely Hacker

The Lonely Hacker; Aktualna cena: bezpłatna; cena wyjściowa: 10,00 zł. Link do Sklepu Play.

The Lonely Hacker

Gra pozwala nam na zabawę w hakera, który może uzyskać dostęp do urządzeń na całym świecie. Oferuje nam otwarty świat z ponad 150 lokacjami w 3D, które możemy eksplorować w poszukiwaniu celów dla naszych działań. Gra posiada wirtualny ranking, w którym możemy porównać nasze wyniki z innymi graczami, a jeżeli znudzi nam się hakowanie, możemy spróbować naszych sił w kilku przygotowanych minigrach.

Game Booster Pro | Bug Fix & Boost

Game Booster Pro | Bug Fix & Boost. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 59,99 zł. Link do Sklepu Play.

Game Booster Pro | Bug Fix & Boost

Zadaniem aplikacji jest poprawa wydajności naszego smartfona. Jest ona skupiona na umożliwieniu płynnej rozgrywki w tytułach zainstalowanych na urządzeniu. Pozwala nam m.in. na wyczyszczenie pamięci RAM, wyłączenie wszystkich aplikacji działających w tle oraz redukcję lagów w grach. Pozwala nam na monitorowanie pingu oraz liczby wyświetlanych klatek na sekundę.

120X Duplicate File Remover Pro

120X Duplicate File Remover Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

120X Duplicate File Remover Pro

Program w szybki i prosty sposób pozwoli nam na usunięcie wszelkich danych, które duplikują się w pamięci naszego telefonu. Aplikacja wyszuka pliki dźwiękowe, tekstowe, filmy oraz obrazy, które znajdują się w kilku miejscach w pamięci smartfona oraz karty pamięci i umożliwi błyskawiczne usunięcie podwojonych plików.

Tomb Hunter Pro

Tomb Hunter Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,39 zł. Link do Sklepu Play.

Tomb Hunter Pro

Gra przygodowa, którą łączy w sobie cechy gier typu RPG oraz FPS. Zadaniem gracza jest przedarcie się przez grobowce, w których musimy pokonać znaczne ilości przeciwników. Gra pomaga nam w tym poprzez specjalne magiczne artefakty oraz ulepszenia broni. W podróży towarzyszyć nam mogą także zwierzęta różniące się między sobą statystykami i bonusami dla gracza.

SnagBricks - audyt witryny, zaczepienie

SnagBricks - audyt witryny, zaczepienie. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 20,99 zł. Link do Sklepu Play.

SnagBricks - audyt witryny, zaczepienie

Aplikacja, która pomoże nam w organizacji pracy w firmie budowlanej. Umożliwia nam tworzenie kalendarza wydarzeń i odbiorów technicznych, jakie musimy przeprowadzić. Szybko i łatwo sporządzimy w niej odpowiednie raporty, przypiszemy konkretne działania do poszczególnych członków zespołu oraz zanotujemy wszelkie uwagi i braki. Program póki co nie jest dostępny w języku polskim.

AKTUALIZACJA 03.09.2021

Kamera 4K - profesjonalny rejestrator filmów

Kamera 4K - profesjonalny rejestrator filmów. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 19,99 zł. Link do Sklepu Play.

Kamera 4K - profesjonalny rejestrator filmów

Ten program do nagrywania pozwala nam w czasie rzeczywistym edytować ustawienia i parametry. Przejrzysty interfejs pomoże nam wybrać najodpowiedniejsze ustawienie do danej sytuacji i scenerii. Aplikacja umożliwia także nagrywanie filmów w jakości 4K. Jest w pełni kompatybilna z naszym telefonem oraz dodatkowymi funkcjami aparatu. Możemy więc korzystać z dostępnych systemów stabilizacji obrazu oraz dopasować ilość rejestrowanych klatek na sekundę.

Word Search Unlimited PRO

Word Search Unlimited PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Word Search Unlimited PRO

Klasyczna gra polegająca na odnajdywaniu wyrazów w gąszczu liter widocznych na planszy. Gra dostępna jest w języku angielskim, więc jest to doskonała okazja, żeby podnieść nasze umiejętności mowy w tym języku i poszerzyć nasz zasób słownictwa. W bazie gry znajduje się ponad 170 tysięcy słów!

Reminder Pro

Reminder Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Reminder Pro

Aplikacja, która przypomni nam o wszystkich najważniejszych wydarzeniach i zaplanowanych przez nas zadaniach. Jej przejrzysty interfejs pozwoli nam na szybkie utworzenie kolejnych wydarzeń i ustawienie okresu czasu, po którym program przypomni nam o nich. Program będzie wyświetlał powiadomienia o zaplanowanych czynnościach oraz pozwoli przejrzeć historię tych już zrealizowanych.

Promocja, w ramach której aplikację możemy pobrać bezpłatnie kończy się 5 września.

World War 3 - Tower Defense

World War 3 - Tower Defense. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,49 zł. Link do Sklepu Play.

World War 3 - Tower Defense

Gra, w której zadaniem gracza jest obrona bazy, lub miasta w trakcie konfliktu. Klasyczna rozgrywka tower defense, w której musimy stale ulepszać nasze umocnienia i radzić sobie z co raz to liczniejszymi i silniejszymi oddziałami przeciwnika. Pomiędzy każdą z rund mamy możliwość ulepszenia, usunięcia, lub zmiany istniejących broni. Gra pozwala nam na dowolny ruch kamerą i kontrolę nad polem walki.

Artista Impresso

Artista Impresso. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Artista Impresso

Aplikacja pozwoli nam na edycję naszych zdjęć i przeniesienie ich w czasie do XIX wieku. Dzięki niej nasze fotografie będą wyglądać jak dzieła Moneta oraz van Gogha. Program pozwoli nam wybór jednego z ośmiu stylów malarstwa, czterdziestu szybkich trybów edycji oraz siedemdziesięciu dodatkowych detali. W łatwy sposób będziemy mogli także cofnąć wprowadzone zmiany, a program obsługuje także zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.

AKTUALIZACJA 07.09.2021

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Home Workouts Gym Pro (No ad). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,99 zł. Link do Sklepu Play.

Zaawansowana aplikacja treningowa z rozbudowanymi treningami poszczególnych partii mięśni. Program oferuje funkcje rozgrzewki oraz rozciągania. Do każdego treningu stworzono specjalne animacje 3D pokazujące, jak poprawnie wykonać dane zadanie. Świetny program, który pozwoli zadbać o naszą aktywność w czasie pandemii COVID-19.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG; Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Klasyczna gra RPG z widokiem izometrycznym. Oferuje nam rozgrywkę opartą o fabułę, możliwość rozwoju postaci oraz tworzenia potężnego ekwipunku. W walce możemy korzystać z licznych „kombosów” umiejętności i przedzierać się przez grupy przeciwników.

W grze mamy dostęp do 7 klas postaci, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Poza trybem gry dla jednej osoby, oferuje też tryb online, w którym możemy rywalizować z innymi graczami.

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Gracz musi odzyskać królestwo Aurory z rąk mistycznych sił ciemności i uratować jego ludność. Płatna wersja aplikacji odblokowuje dostęp do wszystkich czterech bohaterów, różniących się między sobą umiejętnościami i stylem rozgrywki. Gra oferuje świetną grafikę, rozgrywkę w trybie 2D i hordy wrogów, których możemy pozbyć się na wiele sposobów.

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,59 zł. Link do Sklepu Play.

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Gra, która swoją oprawą dźwiękową i wizualną z pewnością spodoba się oldschoolowym graczom. Utrzymana w stylu retro wykorzystuje dobrze znane ze starych konsol 8-bitowe dźwięki i rozpikselowaną grafikę. Zadaniem gracza jest przejście 12 osobnych poziomów i pokonanie 12 bossów na końcu każdego z nich. Aby ułatwić sobie to zadanie, mamy dostęp do ekwipunku, wzmacniaczy, apteczek oraz potężnych artefaktów.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 5,49 zł. Link do Sklepu Play.

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Gra, która łączy w sobie elementy gier przygodowych, akcji oraz zręcznościowych. Przenosi nas do Londynu z czasów wiktoriańskich, w których musimy zmierzyć się z licznymi bandytami i potworami. Prosty system sterowania i walki sprawia, że gra od razu wciągnie nas w swój świat. Oferuje nam szeroki asortyment broni oraz możliwość ich ulepszenia, które pomogą w pokonywaniu kolejnych poziomów i unikalnych bossów.

Cartoon Craft

Cartoon Craft. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 6,69 zł. Link do Sklepu Play.

Cartoon Craft

Gra zaoferuje nam dobrze znaną od lat rozgrywkę rts. W tej strategii czasu rzeczywistego możemy stanąć po dwóch stronach konfliktu: ludzi, lub orków i przechylić szalę zwycięstwa na ich korzyść. Musimy efektywnie zarządzać zasobami, konstruować budynki, rekrutować wojsko oraz wygrywać bitwy. Tytuł charakteryzuje się ciekawą i oryginalną grafiką.

Bookmark Manager - Website favorites manager

Bookmark Manager - Website favorites manager. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,29 zł. Link do Sklepu Play.

Bookmark Manager - Website favorites manager

Aplikacja pozwoli nam na proste i szybkie zarządzanie naszymi zakładkami. Działa ona niezależnie od przeglądarki internetowej w telefonie. Umożliwi nam tworzenie podfolderów i łatwe grupowanie linków wedle wybranych przez nas kryteriów. Pozwoli także na szybkie przesłanie danych na inne urządzenie.

Word Search Challenge PRO

Word Search Challenge PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

Word Search Challenge PRO

Aplikacja pozwoli nam na jeszcze lepsze opanowanie języka angielskiego. Oferuje nam trzy tryby rozgrywki: quick, challenge oraz relax. Różnią się między sobą poziomem trudności oraz ilością czasu, jaką mamy na wykonanie zadania. Gracz musi w odpowiednim czasie ułożyć jak największą ilość słów z dostępnych liter. Możemy także modyfikować poziom trudności dla każdego z trybów. Gra umożliwia nam także zapisywanie wyników i dzielenie się nimi z graczami z całego świata.

New Princess DressUp 3D- Makover Games

New Princess DressUp 3D- Makover Games. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 30,99 zł. Link do Sklepu Play.

New Princess DressUp 3D- Makover Games

New Princess DressUp 3D- Makover Games to gra przebieranka w czasie rzeczywistym, która rzuci wyzwanie twojej kreatywności. Do dyspozycji gracza oddano wiele kreacji, dodatków, akcesoriów oraz zabiegów upiększających. Pozwoli nam stworzenie jedynego w swoim rodzaju i unikalnego awatara, którym będziemy mogli pochwalić się inny użytkownikom aplikacji.

AKTUALIZACJA 14.09.2021

Weather App Pro

Weather App Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Weather App Pro

Aplikacja, która pokaże nam wszystkie informacje związane z pogodą w naszej okolicy. Przedstawi nam szczegółowe dane dotyczące temperatury, spodziewanego zachmurzenia, częstotliwości opadów, ciśnienia atmosferycznego oraz wielu innych. Oferuje nam także ciekawe spojrzenie na mapę, na której wyświetlane są wszystkie przydatne informacje. Pozwala na wybór wielu lokalizacji, lub na całkowite wyłączenie śledzenia naszej pozycji.

Infinite Flight - Flight Simulator

Infinite Flight - Flight Simulator. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,69 zł. Link do Sklepu Play.

Infinite Flight - Flight Simulator

Gra, która pozwala nam usiąść za sterami jednego z wielu prawdziwych samolotów. Oferuje wiele dokładnych modeli 3D samolotów oraz lotnisk z całego świata. Symulator pozwala na zapoznanie się z mechaniką gry w ramach krótkiego samouczka i późniejszą wieloosobową rozgrywkę. W grze będziemy w pełni odpowiedzialni za sterowanie samolotem, zaczynając na sekwencjach startu i lądowania, poprzez kontrolę w trakcie lotu w różnych warunkach pogodowych, na planowaniu naszych tras kończąc.

Notatka

Notatka. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Notatka

Płatna wersja programu o tej nazwie oferuje szereg nowych możliwości. Pozwala nam na łatwe i szybkie tworzenie notatek, zbieranie ich w konkretne kategorie i łatwy dostęp do pogrupowanych zapisków. Do notatek możemy także dołączać dowolne zdjęcia, dzięki czemu możemy prowadzić kompletne i bardzo dokładne zapiski. Aplikacja pozwala także na utworzenie widżetu na ekranie telefonu, dzięki czemu cały czas będziemy mieli szybki dostęp do naszych plików.

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads)

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads)

Aplikacja umożliwi nam rozgrywkę szachową offline oraz rywalizację z innymi graczami w sieci. Jest ona dedykowana dzieciom, które wciąż uczą się gry. Pomoże im ona nie tylko w opanowaniu zasad, rządzących grą w szachy, ale także rozwinie inne umiejętności. Gra zachęca nas do poszerzania naszych szachowych możliwości poprzez dodanie specjalnych osiągnięć za konkretne działania w trakcie gry.

Everybody's RPG

Everybody's RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,09 zł. Link do Sklepu Play.

Everybody's RPG

Gra przygodowa, która na pierwszy rzut oka przyciąga swoją ciekawą, kreskówkową oprawą graficzną. Do dyspozycji gracza oddano wielu bohaterów, którzy różnią się między sobą dostępnymi profesjami, umiejętnościami i ekwipunkiem. Zadaniem gracza jest pokonywanie kolejnych poziomów, zdobywanie i ulepszanie kolejnych elementów ekwipunku oraz artefaktów. Umożliwia także rozgrywkę PvP przez internet.

AKTUALIZACJA 17.09.2021

Equalizer Bass Booster Pro

Equalizer Bass Booster Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,99 zł. Link do Sklepu Play.

Equalizer Bass Booster Pro

Program, dzięki któremu z łatwością poprawimy brzmienie naszego telefonu. Pozwoli on nam odpowiednie ustawienie głośności poszczególnych aplikacji oraz na wyregulowanie poziomów konkretnych tonów. Możemy tego dokonać ręcznie, lub wybrać jeden z sześciu gotowych szablonów: normalny, muzyka, outdoor, spotkania, sen, wyciszenie. Program pozwoli też na „podbicie” tonów basowych oraz wyświetla odpowiednie animacje 3D.

Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro

Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,09 zł. Link do Sklepu Play.

Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro

Kolejny z programów, dzięki któremu poprawimy jakość dźwięku wydobywającego się z naszego smartfona. Pozwoli nam nie tylko na dopasowanie głośności dla konkretnych aplikacji i czynności, ale także na odpowiednie wyregulowanie poziomów poszczególnych tonów. Posiada siedem różnych ścieżek, które możemy edytować oraz dziesięć szablonów ustawień.

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,69 zł. Link do Sklepu Play.

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Płatna wersja gry, w której nie wyświetlają się banery z reklamami. Gra, w której gracz musi wykazać się nie tylko zręcznością, ale także koordynacją. Zdaniem gracze jest przejście kolejnych poziomów i odblokowanie co raz to nowych towarzyszy. W miarę rozwoju i postępu w grze jesteśmy w stanie odblokować kolejnych kompanów, nowe artefakty oraz podnosić poziomy naszych awatarów.

Clipboard Pro

Clipboard Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,09 zł. Link do Sklepu Play.

Clipboard Pro

Aplikacja, która przyda nam się, jeżeli smartfon jest naszym narzędziem pracy. Pozwala nam na łatwe i szybkie kopiowanie notatek i linków oraz dostęp do nich w dowolnej innej aplikacji. Możemy wyświetlić ją jako nakładkę nad innymi programami. Umożliwia automatyczne wyszukiwanie poszczególnych fraz oraz automatyczne wklejanie w zaznaczone pola tekstowe.

Trivia Master - Quiz Games

Trivia Master - Quiz Games. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 20,99 zł. Link do Sklepu Play.

Trivia Master - Quiz Games

Idealna gra na spotkania towarzyskie. Aplikacja to quiz z pytaniami wielokrotnego wyboru. Zawiera ponad 20000 pytań z wiedzy ogólnej, które pogrupowane są w 60 osobnych kategorii. W każdej z nich znajdziemy określoną liczbę poziomów. Aby przejść przez każdy z nich należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 10 pytań. Wśród kategorii znajdziemy między innymi muzykę, filmy, piłkę nożną, żywność, naukę, seriale i wiele innych.

AKTUALIZACJA 21.09.2021

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,99 zł. Link do Sklepu Play.

ProCam X (HD Camera Pro)

Aplikacja jest ciekawym podejściem do klasycznego programu nagrywającego dźwięk. Ten dyktafon pozwala nam na uruchomienie telefonu w trybu słuchania, co znacząco ułatwia organizację pamięci urządzenia. Nie nagrywa bowiem ogromnych i długich plików dźwiękowych, a pozwala na wyłapanie poszczególnych dźwięków i zapisanie ich w wersji krótkich sampli. Umożliwia nam zapisanie pliku o określonej długości, który będzie zawierał kilka ostatnich sekund przed wciśnięciem przycisku nagrywania.

Video Enhancer Pro - Display photos vividly

Video Enhancer Pro - Display photos vividly. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,09 zł. Link do Sklepu Play.

Video Enhancer Pro - Display photos vividly

Dzięki temu programowi będziemy mogli obejrzeć nasze zdjęcia oraz filmy w jeszcze lepszej jakości niż dotychczas. W momencie, w którym otworzymy galerię, lub inną aplikację umożliwiającą oglądanie fotografii i materiałów wideo program automatycznie podniesie jasność ekranu i wzmocni widoczne na nim kolory. Możemy ręcznie wybrać listę aplikacji, z którymi będzie współpracować.

Stories: Your Choice (interactive novels)

Stories: Your Choice (interactive novels). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stories: Your Choice (interactive novels)

Gra fabularna, w której tworzymy własną historię. Do dyspozycji gracza oddano kilka różnych historii, które możemy prowadzić wedle własnego uznania, rozwijać postać i tworzyć jej wygląd. Możemy wybierać spośród romansów, horrorów, kryminałów i wielu innych dostępnych opcji poprowadzenia naszej przygody, w której wybory gracza mają wpływ na jej ciąg dalszy.

Speed View GPS Pro

Speed View GPS Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,09 zł. Link do Sklepu Play.

Speed View GPS Pro

Aplikacja, która będzie idealna dla osób, które dużo podróżują. W oparciu o dane naszej lokalizacji pokaże nam dokładnie z jaką prędkością się poruszamy oraz wyświetli inne dane z nią powiązane. Wśród nich znajdziemy między innymi maksymalną prędkość oraz czas podróży. Program obsługuje dwie wartości: kilometry na godzinę oraz mile na godzinę. Zapisuje także historię naszych podróży.

Block Puzzle

Block Puzzle. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 14,99 zł. Link do Sklepu Play.

Block Puzzle

Gra logiczna, o dość prostych zasadach. Ułożenie kilku elementów w linii w pionie lub poziomie usuwa je oraz przyznaje nam odpowiednią ilość punktów. Gra oferuje cztery tryby rozgrywki: klasyczny, plus, bombowy, przetrwanie.

AKTUALIZACJA 24.09.2021

Legend of the cartoon

Legend of the cartoon. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 11,99 zł. Link do Sklepu Play.

Legend of the cartoon

Gra akcji z elementami RPG z ciekawą, kreskówkową grafiką. W trakcie rozgrywki gracz musi rozwijać swoją postać, zmierzyć z co raz to silniejszymi przeciwnikami oraz obronić i rozbudować miasteczko, za które jest odpowiedzialny. Naszego bohatera możemy rozwijać w kilku dostępnych trybach gry: rajdach, walkach z bossami oraz wyzwaniach, w których mierzymy się z bohaterami podobnymi do naszego.

Retro Pixel - Hardcore platformer

Retro Pixel - Hardcore platformer. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play

Retro Pixel

Niezwykle trudna gra platformowa z ponad 90 poziomami do przejścia. Projektanci zadbali o retro klimat. Program posiada wbudowany emulator wyświetlacz CRT oraz 8-bitową ścieżkę dźwiękową. Gracz może odblokowywać nowe tryby rozgrywki oraz porównywać swoje wyniki na tablicy rankingowej. W grze nie znajdziemy dodatkowych zakupów. Nie ma również reklam.

Peppa Pig: Świnka Peppa w parku rozrywki

Peppa Pig: Świnka Peppa w parku rozrywki. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Peppa Pig: Świnka Peppa w parku rozrywki

Kolejna z aplikacji, która umożliwia nam zabawę z najpopularniejszą świnką na świecie - Peppą. Skierowana jest do najmłodszych użytkowników smartfonów i miłośników animowanego serialu o przygodach świnki Peppy. W aplikacji znajdziemy wiele zabawnych minigier, które możemy znaleźć w parku rozgrywki. Możemy więc odwiedzić strzelnicę, kierować ciuchcią oraz jeździć samochodzikami.

King of Defense Premium: Tower Defense Offline

King of Defense Premium: Tower Defense Offline. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 12,99 zł. Link do Sklepu Play.

King of Defense Premium: Tower Defense Offline

Zadaniem gracza jest obrona terytorium przez co raz to liczniejszymi i potężniejszymi falami przeciwników. Za każdy poziom otrzymujemy określoną ilość nagród i punktów, za pomocą których możemy wzmocnić obronę i lepiej przygotować się na kolejne ataki. Gra oferuje wiele trybów gry oraz pozwala nam skorzystać z pomocy bohaterów, którzy dodatkowo wzmocnią naszą obronę. Nie wymaga połączenia z internetem.

Cooking Kawaii - cooking game madness fever

Cooking Kawaii - cooking game madness fever. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Cooking Kawaii - cooking game madness fever

Gra zmusza gracza do szybkiego układania odpowiednich dań z przygotowanych receptur oraz sprawnego podawania ich klientom. Oferuje ponad 100 gotowych przepisów oraz ponad 500 różnego rodzaju wyzwań, którym musimy sprostać. Przybliży nam także kulturę oraz potrawy serwowane w krajach Ameryki Północnej i Środkowej.

AKTUALIZACJA 28.09.2021

Sudoku Ultimate(No Ads)

Sudoku Ultimate(No Ads). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,59 zł. Link do Sklepu Play.

Sudoku Ultimate(No Ads)

Sudoku to jedna z klasycznych gier zmuszających nas do rozwiązywania prostych matematycznych łamigłówek. Ta aplikacja oferuje nam wyzwania na czterech poziomach trudności: początkujący, uczeń, mistrz, ekspert. Na każdym z nich czekają nas trudniejsze równania do rozwiązania. Aby ułatwić nam ten proces gra oferuje podpowiedzi oraz możliwość podejrzenia gotowej planszy, jeżeli nie uda nam się jej rozwiązać. Działa ona także w trybie offline.

Bricks Breaker Pro : No Ads

Bricks Breaker Pro: No Ads. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Bricks Breaker Pro: No Ads

Naszym zadaniem w tej grze jest wyczyszczenie planszy z widocznych na niej bloczków. Aby tego dokonać, do naszej dyspozycji oddano 100 piłeczek, które po wypuszczeniu przez gracza wędrują po planszy i stopniowo zbijają poszczególne bloki. Gra oferuje ponad 500 poziomów różniących się między sobą poziomem trudności oraz wiele ułatwień, jak lasery i wybuchające bloki.

Stickman Legends: Shadow Fight Offline Sword Game

Stickman Legends: Shadow Fight Offline Sword Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stickman Legends: Shadow Fight Offline Sword Game

Gra, która łączy w sobie elementy gier RPG, zręcznościowych z możliwością zabawy sieciowej przeciwko innym graczom. W wersji premium otrzymujemy 10 dodatkowych skórek bohaterów oraz 2 specjalne, pochodzące z wydarzeń. W ramach rozgrywki naszym zadaniem jest pokonanie licznych zastępów zombie i ulepszanie posiadanego przez nas ekwipunku. W trybie PvP musimy zmierzyć się z przeciwnikami w pojedynku na arenie.

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,99 zł. Link do Sklepu Play.

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Klasyczna rozgrywka tower defense, w której zadaniem gracza jest obrona terytorium oraz pokonanie armii przeciwników, chcących się przez nie przedostać. Tym, co wyróżnia ten tytuł spośród innych tego typu gier jest ciekawa, kreskówkowa oprawa graficzna. W trakcie gry możemy ulepszać nasze fortyfikacje, wojsko oraz bohaterów. Ważną rolę odegra też strategiczne rozmieszczenie naszych umocnień.

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Fani klasycznych space shooterów z lat 90. natychmiast odnajdą się w tej grze. Jest to dobrze znany liniowy shooter, w którym zadaniem gracza jest zniszczenie statków przeciwnika, pojawiających się na naszej drodze. Na końcu każdego poziomu czeka nas walka z głównym bossem, posiadającym dodatkowe uzbrojenie i specjalne zdolności. Gra pozwala nam na łączenie dwóch statków w jeden oraz stopniowe ulepszanie ich statystyk.

AKTUALIZACJA 01.10.2021

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple. Aktualna cena: bezpłatna. cena wyjściowa: 7,09 zł. Link do Sklepu Play.

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple

Nie do końca klasyczna gra FPS, w której znajdziemy wiele elementów znanych z produkcji RPG. Łączy w sobie cechy strzelanek, czyli zręcznościową rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby oraz znane z gier przygodowych elementy rozwoju postaci i ekwipunku. Aby pomóc nam w przejściu kolejnych poziomów, w grze mogą towarzyszyć nam różne stworzenia. Gra oferuje także bogaty arsenał oraz runy i artefakty.

3D Anatomy

3D Anatomy. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

3D Anatomy

Aplikacja, która przyda się nie tylko studentom i uczniom, ale także każdemu człowiekowi, w poznaniu siebie lepiej. Pozwoli ona nam na naukę ludzkiej anatomii. W programie możemy zobaczyć w jaki sposób ułożone są organy oraz w jaki sposób funkcjonują poszczególne układy w naszym ciele.

Stickman Ghost 2: Gun Sword

Stickman Ghost 2: Gun Sword. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Stickman Ghost 2: Gun Sword

Gra oferuje nam rozgrywkę w klasycznym trybie 2D. Elementy akcji łączą w sobie walkę wręcz oraz bronią dystansową. Wraz z podnoszeniem poziomu bohatera w naszym arsenale znajdą się także specjalne umiejętności, dające dodatkowe efekty w trakcie walki. Nie zabraknie także klasycznego drzewka rozwoju postaci. W grze czeka nas ponad 100 poziomów, które wyróżniają się ciekawą grafiką. Możemy grać samemu w trybie offline, lub zmierzyć się z innymi graczami na arenie.

File Manager Pro (No Ads) - SS Explorer

File Manager Pro (No Ads) - SS Explorer. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

File Manager Pro (No Ads) - SS Explorer

Aplikacja pozwoli nam na szybkie i wygodne zarządzanie folderami i plikami znajdującymi się w pamięci naszego telefonu. Poza standardowymi funkcjami podobnych do niej aplikacji, czyli przenoszeniem, usuwaniem, kopiowaniem i organizowaniem naszych plików, pozwala także na szybkie wysyłanie ich na inne urządzenia za pośrednictwem Wi-Fi. Program posiada także booster pamięci, który przyspieszy pracę aplikacji.

Classic eReader - book reader

Classic eReader - book reader. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Classic eReader - book reader

Ta aplikacja umożliwi nam wygodne czytanie oraz edycję tekstu. Interfejs został zoptymalizowany nie tylko pod kątem smartfonów, ale także tabletów z systemem Android. Możemy połączyć ją z naszym kontem Dropbox i odczytywać treści bezpośrednio z tego źródła. Posiada tryb ciemny oraz możliwość dopasowania jasności. Pozwoli nam w łatwy sposób tworzyć adnotacje do czytanego tekstu.

AKTUALIZACJA 05.10.2021

120X Duplicate File Remover Pro

120X Duplicate File Remover Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

120X Duplicate File Remover Pro

Program w szybki i prosty sposób pozwoli nam na usunięcie wszelkich danych, które duplikują się w pamięci naszego telefonu. Aplikacja wyszuka pliki dźwiękowe, tekstowe, filmy oraz obrazy, które znajdują się w kilku miejscach w pamięci smartfona oraz karty pamięci i umożliwi błyskawiczne usunięcie podwojonych plików.

alfacast x screen mirror

alfacast x screen mirror. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 47,99 zł. Link do Sklepu Play.

alfacast x screen mirror

Aplikacja jest rozszerzoną wersją bezpłatnej aplikacji, która umożliwia nam oglądanie oraz transmisję filmów nawet w rozdzielczości 4K. Pozwala nam na jednoczesną transmisję obrazu z urządzenia i wyświetlanie go na kilku ekranach jednocześnie. Z łatwością będziemy w stanie wyszukać urządzenia dostępne wokół nas i połączyć się z nimi. Pozwala nam na transmitowanie treści oraz na odbieranie ich z innych urządzeń.

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 5,19 zł. Link do Sklepu Play.

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home

Gra typu survival, w której zadaniem gracza jest przetrwanie w post apokaliptycznym świecie, w którym musimy znaleźć niezwykle rzadki materiał, niezbędny do przetrwania. W trakcie rozgrywki musimy rozbudować naszą bazę na bezludnej wyspie, zebrać niezbędne surowce i żywność oraz pokonać dzikie zwierzęta. Gra oferuje nam także rozbudowany system kraftingu.

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Clean Equalizer & Bass Booster Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Aplikacja, która pomoże nam w poprawie brzmienia naszego smartfona. Charakteryzuje się przejrzystym i czytelnym interfejsem. Posiada możliwość regulacji pięciu osobnych kanałów, regulację poziomu basów oraz ogólnej głośności. Ważne jest także to, że zajmuje zaledwie jeden megabajt pamięci masowej. Posiada także tryb nocny.

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Gra akcji w klasycznym trybie widoku 2D. Zadaniem gracza jest pokonanie kolejnych poziomów w jednym z trzech poziomów trudności: łatwym, normalnym i trudnym. Aby ułatwić sobie to zadanie, możemy korzystać z pomocy zwierzęcych towarzyszy. Jednego z nich otrzymamy za darmo od razu po pobraniu gry. Poza trybem dla jednego gracza oferuje także sieciową rozgrywkę PvP.

AKTUALIZACJA 08.10.2021

Unit Converter Pro

Unit Converter Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,49 zł. Link do Sklepu Play

Unit Converter Pro

Unit Converter Pro to prosty i intuicyjny program do szybkiego przeliczania i konwersji jednostek. Aplikacja pozwala na przeliczanie temperatury, masy, długości, prędkości, dźwięku, powierzchni, energii, paliwa, katów, ciśnienia, czasu, pojemności urządzeń elektronicznych, nacisku oraz powierzchni.

One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes

One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,09 zł. Link do Sklepu Play.

One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes

Aplikacja, która umożliwi nam szybkie i wygodne tworzenie notatek. Możemy także ustawić stosowne przypomnienia w określonym momencie. Z programu możemy korzystać w małym widżecie, przez co nie będziemy zmuszeni do zamykania aktualnie otwartej aplikacji.

90X Photo Lab Editor Pro

90X Photo Lab Editor Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

90X Photo Lab Editor Pro

Prosta w obsłudze aplikacja, dzięki której będziemy w stanie poprawić nasze zdjęcia i nadać im niezwykły wygląd. W programie znajdziemy takie funkcje, jak dodanie specjalnych ramek, efektów rozmycia, zmiany koloru oraz saturacji, a także wiele innych.

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,39 zł. Link do Sklepu Play.

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Gra RPG, w której znajdziemy także elementy charakterystyczne dla tytułów typu MOBA i gier akcji. Gracz może kontrolować jednego spośród 60 bohaterów, różniących się pomiędzy sobą ekwipunkiem i umiejętnościami oraz reprezentowaną frakcją. Naszym zadaniem jest stopniowe wzmacnianie herosów oraz pokonywanie kolejnych bossów. Gra posiada tryb kooperacji, w którym razem z innymi graczami zmierzymy się z potężnymi przeciwnikami.

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z

Gra akcji osadzona w postapokaliptycznej przyszłości. Gracz zostaje przeniesiony do 2050 roku, w którym niebezpieczny wirus przemienił ludzkość w zombie. W trakcie gry naszym zadaniem będzie przedarcie się przez co raz to liczniejsze zastępy przeciwników. W trakcie gry będziemy stopniowo rozwijać naszą postać oraz ulepszać jej umiejętności i ekwipunek.

AKTUALIZACJA 12.10.2021

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Trzecia odsłona popularnej gry akcji, w której zadaniem gracza jest przetrwanie i pokonanie coraz liczniejszych fal zombie. Aplikacja udostępnia graczowi bogaty arsenał broni i akcesoriów, które pomogą nam w sprawnym przedarciu się przez liczne zastępy przeciwników. Gra umożliwia nam także kontrolowanie wielu popularnych i znanych fanom komiksów i filmów postaci, takich jak Batman, Ghost Rider, czy Deadpool.

Money Manager – Śledzenie wydatków. Finanse

Money Manager – Śledzenie wydatków. Finanse. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Money Manager – Śledzenie wydatków. Finanse Źródło: play.google.com

Nasz wirtualny portfel, który pomoże nam zwiększyć kontrolę nad budżetem. Pozwala w łatwy sposób zaplanować przyszłe wydatki oraz przychody. Umożliwi nam także śledzenie tego, na co wydajemy najwięcej pieniędzy, dzieląc wydatki na poszczególne kategorie. Pomoże nam także w efektywniejszym oszczędzaniu pieniędzy. Zamiast żmudnego tworzenia tabelek, możemy w prosty sposób organizować budżet w aplikacji. Dostępna jest w języku polskim.

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Pixel Blade M Vip - Action rpg. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,29 zł. Link do Sklepu Play.

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Gra typu hack'n'slash z dość oryginalną oprawą graficzną. Charakteryzuje się "blokowatością" postaci, przypominającą nieco popularnego Minecrafta. Prosta rozgrywka polega na przemierzaniu kolejnych jaskiń oraz tajemniczych miejsc i rozprawianiu się z kolejnymi grupami przeciwników. Gra posiada wiele możliwości ulepszenia naszego ekwipunku oraz zdobywania licznych elementów kosmetycznych.

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Kto z was pamięta anime Dragon ball? Jeżeli jesteście wśród osób, które pamiętają, to ta gra z pewnością przypadnie wam do gustu. Umiejętności poszczególnych bohaterów, imiona i ich wygląd od razu przywołują porównania z tym niezwykle popularnym tytułem anime. W trakcie gry będziemy toczyć liczne pojedynki, które składają się na całe poziomy. Możemy też kompletować wyzwania, oferujące dodatkowe nagrody.

Calc Fast

Calc Fast. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,19 zł. Link do Sklepu Play.

Calc Fast

Prosta gra, która jednocześnie może posłużyć jako dobre narzędzie do nauki działań matematycznych. W trakcie gry będziemy zmuszeni do rozwiązania prostych działań matematycznych, jak dodawanie i mnożenie, ale także do rozwikłania nieco trudniejszych zagadek, jak odpowiednie stosowanie ułamków oraz procentów. Gra zapisuje nasze wyniki i pozwala dzielić się nimi w sieci.

AKTUALIZACJA 15.10.2021

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Gracz musi odzyskać królestwo Aurory z rąk mistycznych sił ciemności i uratować jego ludność. Płatna wersja aplikacji odblokowuje dostęp do wszystkich czterech bohaterów, różniących się między sobą umiejętnościami i stylem rozgrywki. Gra oferuje świetną grafikę, rozgrywkę w trybie 2D i hordy wrogów, których możemy pozbyć się na wiele sposobów.

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,59 zł. Link do Sklepu Play.

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Gra, która swoją oprawą dźwiękową i wizualną z pewnością spodoba się oldschoolowym graczom. Utrzymana w stylu retro wykorzystuje dobrze znane ze starych konsol 8-bitowe dźwięki i rozpikselowaną grafikę. Zadaniem gracza jest przejście 12 osobnych poziomów i pokonanie 12 bossów na końcu każdego z nich. Aby ułatwić sobie to zadanie, mamy dostęp do ekwipunku, wzmacniaczy, apteczek oraz potężnych artefaktów.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG; Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Klasyczna gra RPG z widokiem izometrycznym. Oferuje nam rozgrywkę opartą o fabułę, możliwość rozwoju postaci oraz tworzenia potężnego ekwipunku. W walce możemy korzystać z licznych „kombosów” umiejętności i przedzierać się przez grupy przeciwników.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV; Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 16,99 zł; Link do Sklepu Play.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Powiedzieć, że jest to gra karciana, byłoby sporym uproszczeniem. Jej podstawą są oczywiście liczne formy rozrywki polegającej na układaniu kart, jednak dzięki temu odblokowujemy wiele dodatkowych opcji rozwoju. Gra zawiera mikrotransakcje, które w znaczący sposób mogą przyspieszyć naszą rozgrywkę.

English for all! Pro

English for all! Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 2,19 zł. Link do Sklepu Play.

English for all! Pro

Aplikacja, która pozwoli nam w szybki i przystępny sposób poszerzyć zasób słownictwa w języku angielskim. Umożliwi nam nauką zarówno pisowni, jak i poprawnej wymowy konkretnych wyrazów. Aby ułatwić nam to zadanie, słowa pogrupowane są w s 27 osobnych kategorii. Aplikacja daje także możliwość sprawdzenia naszej wiedzy w trzech różnych wyzwaniach. Nie wymaga połączenia z internetem.

AKTUALIZACJA 19.10.2021

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 5,49 zł. Link do Sklepu Play.

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Gra, która łączy w sobie elementy gier przygodowych, akcji oraz zręcznościowych. Przenosi nas do Londynu z czasów wiktoriańskich, w których musimy zmierzyć się z licznymi bandytami i potworami. Prosty system sterowania i walki sprawia, że gra od razu wciągnie nas w swój świat. Oferuje nam szeroki asortyment broni oraz możliwość ich ulepszenia, które pomogą w pokonywaniu kolejnych poziomów i unikalnych bossów.

Zombie Age 2 Premium: Shooter

Zombie Age 2 Premium: Shooter. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Age 2 Premium: Shooter

Gracz znajduje się w postapokaliptycznym świecie opanowanych przez zombie. Naszym zadaniem jest zwyciężenie nad licznymi hordami nieumarłych przeciwników. Aby ułatwić nam to zadanie, otrzymamy ponad 30 broni i 17 różnych bohaterów. Rozgrywkę możemy toczyć w siedmiu różnych trybach w siedmiu dostępnych poziomach. Możemy grać w pojedynkę, lub z pomocą innych graczy w trybie kooperacji.

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Home Workouts Gym Pro (No ad). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,99 zł. Link do Sklepu Play.

Zaawansowana aplikacja treningowa z rozbudowanymi treningami poszczególnych partii mięśni. Program oferuje funkcje rozgrzewki oraz rozciągania. Do każdego treningu stworzono specjalne animacje 3D pokazujące, jak poprawnie wykonać dane zadanie. Świetny program, który pozwoli zadbać o naszą aktywność w czasie pandemii COVID-19.

Digital Dashboard GPS Pro

Digital Dashboard GPS Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,79 zł. Link do Sklepu Play.

Digital Dashboard GPS Pro

Zaawansowana aplikacja pozwalająca śledzić prędkość poruszania się z wykorzystaniem wbudowanego w telefon/tablet modułu GPS. Program pozwala na zapisywanie historii w pliku gpx kompatybilnym z wieloma aplikacjami. Digital Dashboard GPS Pro posiada integrację z mapami. Program mierzy prędkość w kilometrach na godzinę oraz milach na godzinę. Twórcy udostępniają specjalny widok dla rowerzystów oraz kierowców samochodów.

Emoji Quiz - Combine emojis to guess words

Emoji Quiz - Combine emojis to guess words. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,19 zł. Link do Sklepu Play.

Emoji Quiz - Combine emojis to guess words

Gra jest dość ciekawym podejściem do klasycznego quizu oraz gry w kalambury. Zadaniem gracza jest odgadnięcie hasła, które zostało przedstawione za pomocą ikonek emoji. Możemy wybierać spośród trzech trybów gry, a każdy różni się liczbą ikonek, z których tworzone jest hasło. W sumie możemy odgadnąć ponad 1400 haseł. Gra oferuje także liczne pomoce, takie jak odsłonięcie, lub wykluczenie danych liter z odgadywanego hasła.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Everybody's RPG

Everybody's RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,09 zł. Link do Sklepu Play.

Everybody's RPG

Gra przygodowa, która na pierwszy rzut oka przyciąga swoją ciekawą, kreskówkową oprawą graficzną. Do dyspozycji gracza oddano wielu bohaterów, którzy różnią się między sobą dostępnymi profesjami, umiejętnościami i ekwipunkiem. Zadaniem gracza jest pokonywanie kolejnych poziomów, zdobywanie i ulepszanie kolejnych elementów ekwipunku oraz artefaktów. Umożliwia także rozgrywkę PvP przez internet.

Speed Math - Mini Math Games

Speed Math - Mini Math Games. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 6,29 zł. Link do Sklepu Play.

Speed Math - Mini Math Games

Prosta gra, która wymaga od nas jednak zdolności szybkiego rozwiązywania równań matematycznych. Gracz ma zaledwie kilka sekund na wybranie poprawnego rozwiązania konkretnego działania. Możemy próbować naszych sił w różnych trybach gry, które sprawdzają naszą wiedzę z zakresu mnożenia, dzielenia, odejmowania dodawania oraz bardziej złożonych działań.

[VIP]Coin Princess: Offline Retro RPG Quest

[VIP]Coin Princess: Offline Retro RPG Quest. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Gra akcji z klasycznym widokiem 2D i rozpikselowaną grafiką przypominającą nam gry retro. Łączy w sobie elementy gier akcji - gracz ma za zadanie pokonanie kolejnych poziomów z licznymi przeciwnikami - oraz gier RPG - rozbudowany system rozwoju postaci oraz ekwipunku. Wraz z pokonywaniem coraz trudniejszych poziomów, zwiększa się także ilość otrzymywanych nagród, które możemy wymienić na lepszy ekwipunek.

Glidey - Minimal puzzle game

Glidey - Minimal puzzle game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,09 zł. Link do Sklepu Play.

Glidey - Minimal puzzle game

Z pozoru prosta gra logiczna, która zmusza nas jednak do rozwiązywania szeregu łamigłówek. Zadaniem gracza jest ułożenie widocznych na planszy elementów w taki sposób, aby umożliwić dotarcie do celu odbijającej się od nich piłeczce. Możemy rotować przedmiotami, które są transparentne z jednej strony a także wykorzystywać blokady i ruchome bloki. Gra oferuje ponad 75 poziomów i minimalistyczny design.

Sleep Faster, Meditation Pro

Sleep Faster, Meditation Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 2,99 zł. Link do Sklepu Play.

Sleep Faster, Meditation Pro

Zadaniem tej aplikacji jest wprowadzenie nas w głęboki stan medytacji, co z kolei ma przełożyć się na lepszą jakość snu. Aplikacja posiada bazę kojących melodii i dźwięków, takich jak szum wody, czy świergot ptaków. Mają one pomagać nam nie tylko w uzyskaniu lepszego snu, ale mogą także pomóc w procesie uczenia się, lub zwiększenia efektywności naszej pracy.

AKTUALIZACJA 26.10.2021

Spelling Check PRO

Spelling Check PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,29 zł. Link do sklepu Play.

Spelling Check PRO

Aplikacja, która pomoże nam w jeszcze lepszym opanowaniu języka angielskiego. Dzięki niej poprawimy naszą wymowę oraz zdolność poprawnego pisania po angielsku. Program sprawdzi naszą znajomość poszczególnych słów i pokaże odpowiednią pisownię. Oferuje nam dwa tryby rozgrywki: test, w którym liczy się szybkość oraz trening, w którym nie mamy ograniczeń czasowych i limitu prób.

Pro Qamp - Odtwarzacz Mp3

Pro Qamp - Odtwarzacz Mp3. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Pro Qamp - Odtwarzacz Mp3

Zaawansowany odtwarzacz plików mp3 z wbudowanym 10-pasmowym equalizerem oraz rozbudowanymi opcjami pozwalającymi dopasować brzmienie do własnych upodobań.

Hills Legend: Horror (HD)

Hills Legend: Horror (HD). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Hills Legend: Horror (HD)

Gra survival horror, w której rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Zadaniem gracza jest wydostanie się z terenu opuszczonego szpitala psychiatrycznego. Gracz musi znaleźć drogę wyjścia, uniknąć czyhających w cieniach niebezpieczeństw i rozwiązać proste łamigłówki.

The House: Action-horror

The House: Action-horror. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

The House: Action-horror

Gra łącząca w sobie elementy gier akcji z tymi znanymi z horrorów oraz gier survivalowych. Gracz udaje się do zapomnianych ruin, w których do tej pory bez śladu przepadali wszyscy dotychczasowi odkrywcy. Gracz musi odkryć tajemnicę tych zniknięć i samemu uniknąć powtórzenia losu swoich poprzedników.

Final Castle Defence:Idle RPG

Final Castle Defence:Idle RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 5,69 zł. Link do Sklepu Play.

Final Castle Defence:Idle RPG

Zadaniem gracza jest obrona murów zamku przeciwko nacierającym oddziałom przeciwnika. Do dyspozycji oddano wielu bohaterów, którzy różnią się pomiędzy sobą umiejętnościami i możliwymi kombosami ciosów. Dostępne są następujące tryby gry: Defense Battle, Boss Battle, Infinite Battle, Legendary Boss, Orc Battle.

AKTUALIZACJA 29.10.2021

Stories: Your Choice (interactive novels)

Stories: Your Choice (interactive novels). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stories: Your Choice (interactive novels)

Gra fabularna, w której tworzymy własną historię. Do dyspozycji gracza oddano kilka różnych historii, które możemy prowadzić wedle własnego uznania, rozwijać postać i tworzyć jej wygląd. Możemy wybierać spośród romansów, horrorów, kryminałów i wielu innych dostępnych opcji poprowadzenia naszej przygody, w której wybory gracza mają wpływ na jej ciąg dalszy.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Gra łącząca w sobie elementy zręcznościowe i RPG. Jej szata graficzna przypomina gry z początku lat 90., więc przypadnie osobom szukającym gier w stylu retro.

Do dyspozycji oddano nam 26 bohaterów z unikalnymi umiejętnościami, na które wpływ mają znajdujące się na mapie artefakty. Ich statystyki możemy z łatwością podnosić, dzięki łupom zbieranym w trakcie gry.

Cartoon Craft

Cartoon Craft. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 6,69 zł. Link do Sklepu Play.

Cartoon Craft

Gra zaoferuje nam dobrze znaną od lat rozgrywkę rts. W tej strategii czasu rzeczywistego możemy stanąć po dwóch stronach konfliktu: ludzi, lub orków i przechylić szalę zwycięstwa na ich korzyść. Musimy efektywnie zarządzać zasobami, konstruować budynki, rekrutować wojsko oraz wygrywać bitwy. Tytuł charakteryzuje się ciekawą i oryginalną grafiką.

Message Quest - fantastyczne przygody Feste

Message Quest - fantastyczne przygody Feste. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Message Quest - fantastyczne przygody Feste

Gra point and click, która jest w zasadzie interaktywną bajką o przygodach leniwego Feste, który jest posłańcem. W trakcie gry kontynuujemy jego historię, prowadzimy dialogi oraz wykonujemy zadania w formie minigier, takich jak układanie puzzli i inne. Gra posiada witrażową grafikę, co pozwala dodatkowo wczuć się w jej bajkowy klimat.

Unit Lab - Converter & Calculator

Unit Lab - Converter & Calculator. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,29 zł. Link do Sklepu Play.

Unit Lab - Converter & Calculator

Prosta aplikacja, która pozwoli nam na szybką konwersję jednostek. Umożliwia kalkulowanie walut, oległości, wagi, prędkości, czasu, temperatury oraz wielu innych. Dodatkowo posiada także funkcję kalkulatora oraz umożliwia nam ręczne dodanie formatów, których nie znajdziemy w bazie.

Cyber Fighters: Legends of Stickman League RPG

Cyber Fighters: Legends of Stickman League RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,79 ł. Link do Sklepu Play.

Cyber Fighters: Legends of Stickman League RPG

Kolejny tytuł z serii Stickman, który pozwala nam na szybką i dynamiczną rozrgywkę, w którym naszym zadaniem jest rozprawienie się z kolejnymi przeciwnikami. Aby pomóc nam w tym zadaniu, możemy korzystać z systemu rozwoju postaci oraz ekwipunku, znanego z tytułów RPG. Dodatkowo graczowi w walce mogą pomagać liczni towarzysze. Gracz może wybrać jedną z pięciu głównych klas postaci, które różnią się między sobą stylem gry oraz dostępnymi umiejętnościami.

