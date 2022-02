Aplikacje i Gry na Androida za darmo. Sprawdź najciekawsze promocje! [11.02.2022]

W Sklepie Play znajdziesz mnóstwo płatnych aplikacji i gier. Na szczęście część z nich w okresowych promocjach możesz pobrać za darmo. Sprawdź najnowsza listę aplikacji i gier, które oferowane są aktualnie za darmo.

System operacyjny Android kompatybilny jest z wieloma sklepami z aplikacjami, ale bezsprzecznie najpopularniejszy jest Sklep Play dostępny na każdym urządzeniu z preinstalowanymi usługami Google.

Sklep Play

Sklep Play, który został uruchomiony w 2008 roku jako Android market posiada aktualnie w swoich zasobach ponad 3 miliony aplikacji i gier, a od pewnego czasu z jego wykorzystaniem zaktualizujemy również sterowniki naszego smartfona lub tabletu.

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na system operacyjny Android.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry ze Sklepy Play często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w Sklepie Play. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą. Zastrzegamy także, że promocje mogą trwać przez określony okres czasu, w związku z tym propozycje przedstawione we wcześniejszych aktualizacjach mogą nie obowiązywać w momencie czytania artykułu.

Przy każdej promocji podajemy link do Sklepu Play, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie ze Sklepu Play za darmo.

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Infinity Dungeon!

Infinity Dungeon!. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Infinity Dungeon!

Tym razem możemy otrzymać płatną wersję gry, w której nie uświadczymy reklam oraz otrzymamy dodatkowy bonus do zdobywanych punktów doświadczenia. Gracz musi przedzierać się przez nowe lokacje, na których spotka coraz mocniejszych przeciwników. Gra wymaga od gracz powtarzalności i ciągłego ulepszania ekwipunku, żeby pokonać kolejne poziomy. W trakcie walki możemy korzystać ze specjalnych umiejętności oraz liczyć na pomoc NPC.

Over The Bridge PRO

Over The Bridge PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

Over The Bridge PRO

Prosta gra logiczno-zręcznościowa, w której zadaniem gracza jest stworzenie przeprawy, która umożliwi postaci przedostanie się na drugi brzeg. Rozgrywka możliwa jest na pięciu poziomach trudności. Umożliwia nam także grę wieloosobową i opcję podzielenia się wynikami w światowym rankingu.

Hills Legend: Horror (HD)

Hills Legend: Horror (HD). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Hills Legend: Horror (HD)

Gra survival horror, w której rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Zadaniem gracza jest wydostanie się z terenu opuszczonego szpitala psychiatrycznego. Gracz musi znaleźć drogę wyjścia, uniknąć czyhających w cieniach niebezpieczeństw i rozwiązać proste łamigłówki.

Zombie Age 2 Premium: Shooter

Zombie Age 2 Premium: Shooter. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Age 2 Premium: Shooter

Gracz znajduje się w postapokaliptycznym świecie opanowanych przez zombie. Naszym zadaniem jest zwyciężenie nad licznymi hordami nieumarłych przeciwników. Aby ułatwić nam to zadanie, otrzymamy ponad 30 broni i 17 różnych bohaterów. Rozgrywkę możemy toczyć w siedmiu różnych trybach w siedmiu dostępnych poziomach. Możemy grać w pojedynkę, lub z pomocą innych graczy w trybie kooperacji.

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,69 zł. Link do Sklepu Play.

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Płatna wersja gry, w której nie wyświetlają się banery z reklamami. Gra, w której gracz musi wykazać się nie tylko zręcznością, ale także koordynacją. Zdaniem gracze jest przejście kolejnych poziomów i odblokowanie co raz to nowych towarzyszy. W miarę rozwoju i postępu w grze jesteśmy w stanie odblokować kolejnych kompanów, nowe artefakty oraz podnosić poziomy naszych awatarów.

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Cartoon Craft

Cartoon Craft. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 6,69 zł. Link do Sklepu Play.

Cartoon Craft

Gra zaoferuje nam dobrze znaną od lat rozgrywkę rts. W tej strategii czasu rzeczywistego możemy stanąć po dwóch stronach konfliktu: ludzi, lub orków i przechylić szalę zwycięstwa na ich korzyść. Musimy efektywnie zarządzać zasobami, konstruować budynki, rekrutować wojsko oraz wygrywać bitwy. Tytuł charakteryzuje się ciekawą i oryginalną grafiką.

Pro Qamp - Odtwarzacz Mp3

Pro Qamp - Odtwarzacz Mp3. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Pro Qamp - Odtwarzacz Mp3

Zaawansowany odtwarzacz plików mp3 z wbudowanym 10-pasmowym equalizerem oraz rozbudowanymi opcjami pozwalającymi dopasować brzmienie do własnych upodobań.

Empire Warriors

Empire Warriors. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,99 zł. Link do Sklepu Play.

Empire Warriors

Klasyczna rozgrywka tower defense, w której zadaniem gracza jest obrona terytorium oraz pokonanie armii przeciwników, chcących się przez nie przedostać. Tym, co wyróżnia ten tytuł spośród innych tego typu gier jest ciekawa, kreskówkowa oprawa graficzna. W trakcie gry możemy ulepszać nasze fortyfikacje, wojsko oraz bohaterów. Ważną rolę odegra też strategiczne rozmieszczenie naszych umocnień.

Digital Dashboard GPS Pro

Digital Dashboard GPS Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,79 zł. Link do Sklepu Play

Digital Dashboard GPS Pro

Zaawansowana aplikacja pozwalająca śledzić prędkość poruszania się z wykorzystaniem wbudowanego w telefon/tablet modułu GPS. Program pozwala na zapisywanie historii w pliku gpx kompatybilnym z wieloma aplikacjami. Digital Dashboard GPS Pro posiada integrację z mapami. Program mierzy prędkość w kilometrach na godzinę oraz milach na godzinę. Twórcy udostępniają specjalny widok dla rowerzystów oraz kierowców samochodów.

Video player - unlimited and pro version

Video player - unlimited and pro version. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,69 zł. Link do Sklepu Play.

Video player - unlimited and pro version

Prosta w obsłudze aplikacja, która posłuży nam do odtwarzania multimediów na naszym smartfonie. Program pozwala nam na oglądanie filmów w jakości 4K, dodawanie napisów. Posiada wbudowany equalizer, który pomoże nam dopasować poziomy głośności. Ta funkcja przyda się także przy odtwarzaniu muzyki. Program obsługuje większość popularnych formatów audio i wideo oraz umożliwia odtwarzanie w tle.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Clean Equalizer & Bass Booster Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 13,99 zł. Link do Sklepu Play.

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Aplikacja, która pomoże nam w poprawie brzmienia naszego smartfona. Charakteryzuje się przejrzystym i czytelnym interfejsem. Posiada możliwość regulacji pięciu osobnych kanałów, regulację poziomu basów oraz ogólnej głośności. Ważne jest także to, że zajmuje zaledwie jeden megabajt pamięci masowej. Posiada także tryb nocny.

Block Puzzle

Block Puzzle. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 14,99 zł. Link do Sklepu Play.

Block Puzzle

Gra logiczna, o dość prostych zasadach. Ułożenie kilku elementów w linii w pionie lub poziomie usuwa je oraz przyznaje nam odpowiednią ilość punktów. Gra oferuje cztery tryby rozgrywki: klasyczny, plus, bombowy, przetrwanie.

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Pixel Blade M Vip - Action rpg. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,29 zł. Link do Sklepu Play.

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Gra typu hack'n'slash z dość oryginalną oprawą graficzną. Charakteryzuje się "blokowatością" postaci, przypominającą nieco popularnego Minecrafta. Prosta rozgrywka polega na przemierzaniu kolejnych jaskiń oraz tajemniczych miejsc i rozprawianiu się z kolejnymi grupami przeciwników. Gra posiada wiele możliwości ulepszenia naszego ekwipunku oraz zdobywania licznych elementów kosmetycznych.

Dungeon Corporation S : (An auto-farming RPG game)

Dungeon Corporation S : (An auto-farming RPG game). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,99 zł. Link do Sklepu Play.

Dungeon Corporation S : (An auto-farming RPG game)

Gra RPG, w której zadaniem gracza jest ciągłe wzmacnianie bohatera i jego statystyk oraz pokonywanie kolejnych, coraz potężniejszych przeciwników. Gra umożliwia nam „farmienie” przedmiotów i ekwipunku nawet, kiedy nie korzystamy aktywnie z aplikacji. Możemy pozostawić ją działającą w tle i wciąż mieć szansę za zdobycie lepszych statystyk.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Gra łącząca w sobie elementy zręcznościowe i RPG. Jej szata graficzna przypomina gry z początku lat 90., więc przypadnie osobom szukającym gier w stylu retro.

Do dyspozycji oddano nam 26 bohaterów z unikalnymi umiejętnościami, na które wpływ mają znajdujące się na mapie artefakty. Ich statystyki możemy z łatwością podnosić, dzięki łupom zbieranym w trakcie gry.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Dungeon999

Dungeon999. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Gra już w tytule informuje nas, że czeka nas na przejście 999 poziomów jaskiń. Przechodząc prezz kolejne jaskinie będziemy zdobywać specjalne zdolności i punkty, który posłużą do rozwoju naszej postaci. Gra wymaga on nas także strategicznego podejścia do każdej walki i odpowiedniego zarządzania sojusznikami.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 19,99 zł. Link do Sklepu Play.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Prosta gra, w której zadaniem gracza jest ułożenie trzech elementów w tym samym kolorze w linii, aby zdobyć punkty. Głównym zadaniem na każdym poziomie jest utorowanie drogi pojazdowi uprzywilejowanemu. W grze układamy elementy przypominające pojazdy, więc dodatkowe bonusy to nowe i unikalne pojazdy, dzięki którym przyspieszymy zdobywanie punktów. W grze znajdziemy setki poziomów do przejścia.

World War 3 - Tower Defense

World War 3 - Tower Defense. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,49 zł. Link do Sklepu Play.

World War 3 - Tower Defense

Gra, w której zadaniem gracza jest obrona bazy, lub miasta w trakcie konfliktu. Klasyczna rozgrywka tower defense, w której musimy stale ulepszać nasze umocnienia i radzić sobie z co raz to liczniejszymi i silniejszymi oddziałami przeciwnika. Pomiędzy każdą z rund mamy możliwość ulepszenia, usunięcia, lub zmiany istniejących broni. Gra pozwala nam na dowolny ruch kamerą i kontrolę nad polem walki.

Stickman Master: Shadow Fight

Stickman Master: Shadow Fight. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Stickman Master: Shadow Fight

Gra akcji w klasycznym trybie widoku 2D. Zadaniem gracza jest pokonanie kolejnych poziomów w jednym z trzech poziomów trudności: łatwym, normalnym i trudnym. Aby ułatwić sobie to zadanie, możemy korzystać z pomocy zwierzęcych towarzyszy. Jednego z nich otrzymamy za darmo od razu po pobraniu gry. Poza trybem dla jednego gracza oferuje także sieciową rozgrywkę PvP.

Stories: Your Choice (novels)

Stories: Your Choice (novels). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stories: Your Choice (novels)

Gra fabularna, w której tworzymy własną historię. Do dyspozycji gracza oddano kilka różnych historii, które możemy prowadzić wedle własnego uznania, rozwijać postać i tworzyć jej wygląd. Możemy wybierać spośród romansów, horrorów, kryminałów i wielu innych dostępnych opcji poprowadzenia naszej przygody, w której wybory gracza mają wpływ na jej ciąg dalszy.

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

Trojan War Premium: Warrior of Sparta. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

W grze możemy wcielić się w jednego z żołnierzy Sparty i bronić narodu wojowników przed przeciwnikami. W walce z żywiołami, nieumarłymi i żywiołami pomogą nam starożytni bogowie oraz bohaterowie, którzy dadzą nam specjalne zdolności i wzmocnienia. Możemy także wziąć udział w wojnie trojańskiej i razem z Grekami wedrzeć się do starożytnego miasta.

Galaxy Attack (Premium)

Galaxy Attack (Premium). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 2,99 zł. Link do Sklepu Play.

Galaxy Attack (Premium)

Rozgrywka w tym tytule utrzymana jest w stylu znanym z klasycznych space shooterów z lat 90. Naszym zadaniem jest przejście kolejnych poziomów bez zniszczenia naszego statku. W trakcie rozgrywki będziemy mierzyć się z grupami wielu przeciwników oraz bossami, dysponującymi specjalnymi atakami i większą ilością zdrowia. Gra pozwala nam oczywiście na ulepszenia statku. Poza trybem dla jednego gracza, oferuje pojedynki 1v1 oraz rozgrywkę 3v3.

EZ Notes głosowe Notatki

EZ Notes głosowe Notatki. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 12 zł. Link do Sklepu Play.

EZ Notes głosowe Notatki

Aplikacja pozwala nam na tworzenie notatek w szybki i wygodny dla użytkownika sposób. Dzięki jej wykorzystaniu nie musimy ręcznie wprowadzać konkretnych słów. Program rejestruje to, co mówimy, po czym zmienia mowę na tekst, który znajdzie się w stworzonej przez nas notce. Umożliwia nam także łatwą organizację plików i nie wymaga uprawnień do innych aplikacji na naszym smartfonie.

Infinite Puzzle

Infinite Puzzle, Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 21,99 zł. Link do Sklepu Play.

Infinite Puzzle

W tej grze naszym zadaniem jest połączenie widocznych na ekranie punktów. Możemy tego dokonać najprostszą możliwą metodą, lub wykorzystać całą planszę, aby ukończyć poziom. Niestety, nawet ta płatna wersja zawiera reklamy, których nie da się wyłączyć.

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Manual Camera : DSLR - Camera Professional. Cena aktualna: bezpłatna. Cena wyjściowa: 17,99 zł Link do Sklepu Play

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Zaawansowana aplikacja do wykonywania zdjęć. Posiada ogrom możliwości manualnego ustawienia znanych z lustrzanek i bezlusterkowców. Program pozwala na zmianę ekspozycji, balansu bieli, ISO, manualne ustawienie focusa, zapis w RAW i wiele innych.

AKTUALIZACJA 28.01.2022

Stickman Legends: Offline Game

Stickman Legends: Offline Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stickman Legends: Shadow Fight Offline Sword Game

Gra, która łączy w sobie elementy gier RPG, zręcznościowych z możliwością zabawy sieciowej przeciwko innym graczom. W wersji premium otrzymujemy 10 dodatkowych skórek bohaterów oraz 2 specjalne, pochodzące z wydarzeń. W ramach rozgrywki naszym zadaniem jest pokonanie licznych zastępów zombie i ulepszanie posiadanego przez nas ekwipunku. W trybie PvP musimy zmierzyć się z przeciwnikami w pojedynku na arenie.

120X Duplicate File Remover Pro

120X Duplicate File Remover Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

120X Duplicate File Remover Pro

Program w szybki i prosty sposób pozwoli nam na usunięcie wszelkich danych, które duplikują się w pamięci naszego telefonu. Aplikacja wyszuka pliki dźwiękowe, tekstowe, filmy oraz obrazy, które znajdują się w kilku miejscach w pamięci smartfona oraz karty pamięci i umożliwi błyskawiczne usunięcie podwojonych plików.

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,69 zł. Link do Sklepu Play.

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Prosta Defender Heroes Premium, w której zadaniem gracza jest pokonywanie kolejnych lokacji o rosnącym poziomie trudności. W trakcie walki będziemy w stanie zbierać nowe fragmenty i przedmioty, które pozwolą nam na ulepszenie naszych broni, ekwipunku oraz statystyk. W walce pomogą nam dodatkowe NPC oraz zwierzęcy towarzysze. Gra zawiera mikropłatności oraz reklamy.

Defender Heroes Premium

Defender Heroes Premium. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Defender Heroes Premium

Klasyczna rozgrywka tower defense. Zadaniem gracza jest obrona pozycji przed coraz liczniejszymi i coraz potężniejszymi falami przeciwników. W trakcie rozgrywki zdobywamy kolejne ulepszenia naszych pozycji i arsenału. W walce pomagają nam także liczni bohaterowie, którzy oferują specjalne zdolności. W grze znajdziemy ponad 300 różnych bitew, w których możemy wziąć udział.

AKTUALIZACJA 01.02.2022

Calc Fast

Calc Fast. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,19 zł. Link do Sklepu Play.

Calc Fast

Prosta gra, która jednocześnie może posłużyć jako dobre narzędzie do nauki działań matematycznych. W trakcie gry będziemy zmuszeni do rozwiązania prostych działań matematycznych, jak dodawanie i mnożenie, ale także do rozwikłania nieco trudniejszych zagadek, jak odpowiednie stosowanie ułamków oraz procentów. Gra zapisuje nasze wyniki i pozwala dzielić się nimi w sieci.

Speed View GPS Pro

Speed View GPS Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,09 zł. Link do Sklepu Play.

Speed View GPS Pro

Aplikacja, która będzie idealna dla osób, które dużo podróżują. W oparciu o dane naszej lokalizacji pokaże nam dokładnie z jaką prędkością się poruszamy oraz wyświetli inne dane z nią powiązane. Wśród nich znajdziemy między innymi maksymalną prędkość oraz czas podróży. Program obsługuje dwie wartości: kilometry na godzinę oraz mile na godzinę. Zapisuje także historię naszych podróży.

Heroes Legend - Epic Fantasy

Heroes Legend - Epic Fantasy. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,39 zł. Link do Sklepu Play.

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Gra RPG, w której znajdziemy także elementy charakterystyczne dla tytułów typu MOBA i gier akcji. Gracz może kontrolować jednego spośród 60 bohaterów, różniących się pomiędzy sobą ekwipunkiem i umiejętnościami oraz reprezentowaną frakcją. Naszym zadaniem jest stopniowe wzmacnianie herosów oraz pokonywanie kolejnych bossów. Gra posiada tryb kooperacji, w którym razem z innymi graczami zmierzymy się z potężnymi przeciwnikami.

Heroes Infinity Premium

Heroes Infinity Premium. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Heroes Infinity Premium

Gra łącząca w sobie elementy gier akcji oraz RPG. Wymaga od gracza odpowiedniego balansowana statystykami i bonusami w celu przejścia kolejnych lokacji o rosnącym poziomie trudności. W potyczkach pomaga nam wielu bohaterów, którzy różnią się pomiędzy sobą statystykami oraz stylem walki. Gra pozwala na zabawę w kilku różnych trybach rozgrywki.

AKTUALIZACJA 04.02.2022

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Kto z was pamięta anime Dragon ball? Jeżeli jesteście wśród osób, które pamiętają, to ta gra z pewnością przypadnie wam do gustu. Umiejętności poszczególnych bohaterów, imiona i ich wygląd od razu przywołują porównania z tym niezwykle popularnym tytułem anime. W trakcie gry będziemy toczyć liczne pojedynki, które składają się na całe poziomy. Możemy też kompletować wyzwania, oferujące dodatkowe nagrody.

AppLock PRO

AppLock PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

AppLock PRO

Aplikacja pomoże nam w poprawieniu bezpieczeństwa danych i kont na naszym urządzeniu. Pozwala nam m.in. ustawić osobne hasła i zabezpieczenia dla takich aplikacji jak Facebook, Instagram, WhatsApp, czy Galerii. W programie możemy ustawić osobne kombinacje, ciągi znaków i odcisk palca jako zabezpieczenia poszczególnych programów, a nawet ustanowić niewidzialny ciąg znaków, aby postronne osoby nie mogły go skopiować.

Zenge

Zenge. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 2,19 zł. Link do Sklepu Play.

Zenge

Prosta gra pełna logicznych zagadek i łamigłówek, stworzona przez dwóch polskich programistów: Michała Pawłowskiego i Konrada Januszewskiego. Zadaniem gracza jest rozwiązywanie kolejnych łamigłówek, układanie kolejnych elementów puzzli. Na uwagę z pewnością zasługuje ciekawa i kojąca oprawa graficzna i muzyczna gry oraz fakt, że nie zasypuje nas ona dużą ilością tekstu. Gracz może więc w pełni skupić się na rozgrywce i rozwiązywaniu kolejnych zagadek.

Skaner dokumentów

Skaner dokumentów. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 3,99 zł. Link do Sklepu Play.

Skaner dokumentów

Prosta w obsłudze i efektywna aplikacja, która pozwoli nam na zarządzanie dokumentami i plikami tekstowymi w naszym telefonie. Umożliwi nam zamianę zdjęcia na tekst. skanowanie i tworzenie kodów QR, tworzenie plików PDF. Dodatkowo pozwoli na zmianę parametrów dokumentu, takich jak nasycenie kolorów, kontrast, jasność oraz ekspozycji.

Paranormal Territory

Paranormal Territory. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Paranormal Territory

Gra utrzymana w klimacie survival horroru. Gracz zostaje przeniesiony do małego miasteczka, gdzie okazuje się, że rodzina głównego bohatera w tajemniczych okolicznościach zniknęła. Naszym zadaniem jest przeszukanie rodzinnego domu w poszukiwaniu wskazówek dotyczących tego, co się z nimi stało. Na każdym kroku możemy jednak natknąć się na stworzenia rodem z horrorów.

AKTUALIZACJA 08.02.2022

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,89 zł. Link do Sklepu Play.

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

Gra nawiązująca rozgrywką do klasycznych liniowych strzelanek kosmicznych z lat 90.. Naszym zadaniem jest przebicie się przez liczne statki wroga oraz pokonywanie bossów.

Aby pomóc nam w tym zadaniu, gra oferuje nam wiele specjalnych umiejętności i ataków oraz możliwość rozbudowy i ulepszenia naszego statku.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Powiedzieć, że jest to gra karciana, byłoby sporym uproszczeniem. Jej podstawą są oczywiście liczne formy rozrywki polegającej na układaniu kart, jednak dzięki temu odblokowujemy wiele dodatkowych opcji rozwoju. Gra zawiera mikrotransakcje, które w znaczący sposób mogą przyspieszyć naszą rozgrywkę.

Bricks Breaker Pro : No Ads

Bricks Breaker Pro: No Ads. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play.

Bricks Breaker Pro: No Ads

Naszym zadaniem w tej grze jest wyczyszczenie planszy z widocznych na niej bloczków. Aby tego dokonać, do naszej dyspozycji oddano 100 piłeczek, które po wypuszczeniu przez gracza wędrują po planszy i stopniowo zbijają poszczególne bloki. Gra oferuje ponad 500 poziomów różniących się między sobą poziomem trudności oraz wiele ułatwień, jak lasery i wybuchające bloki.

Math Connect PRO

Math Connect PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,39 zł. Link do Sklepu Play.

Math Connect PRO

Kolejna z gier, która łączy zabawę z edukacją. Zadaniem gracza jest połączenie ze sobą odpowiedniej ilości cyfr, aby po dodaniu ich osiągnąć sumę podaną w zadaniu. Dysponują oni ograniczonym czasem oraz określoną ilością ruchów. Muszą więc dokładnie zaplanować swoje ruchy. Gra oferuje trzy różne tryby rozgrywki oraz możliwość podzielenia się wynikami online.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Klasyczna gra RPG z widokiem izometrycznym. Oferuje nam rozgrywkę opartą o fabułę, możliwość rozwoju postaci oraz tworzenia potężnego ekwipunku. W walce możemy korzystać z licznych „kombosów” umiejętności i przedzierać się przez grupy przeciwników.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 5,49 zł. Link do Sklepu Play.

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Gra, która łączy w sobie elementy gier przygodowych, akcji oraz zręcznościowych. Przenosi nas do Londynu z czasów wiktoriańskich, w których musimy zmierzyć się z licznymi bandytami i potworami. Prosty system sterowania i walki sprawia, że gra od razu wciągnie nas w swój świat. Oferuje nam szeroki asortyment broni oraz możliwość ich ulepszenia, które pomogą w pokonywaniu kolejnych poziomów i unikalnych bossów.

Jungle Collapse 2 PRO

Jungle Collapse 2 PRO. Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Jungle Collapse 2 PRO

Klasyczna gra polegająca na układaniu określonej ilości elementów w tym samym kolorze. Warto skorzystać z wersji Pro, ponieważ jest ona wolna od reklam w grze oraz mikropłatności.

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads)

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads)

Aplikacja umożliwi nam rozgrywkę szachową offline oraz rywalizację z innymi graczami w sieci. Jest ona dedykowana dzieciom, które wciąż uczą się gry. Pomoże im ona nie tylko w opanowaniu zasad, rządzących grą w szachy, ale także rozwinie inne umiejętności. Gra zachęca nas do poszerzania naszych szachowych możliwości poprzez dodanie specjalnych osiągnięć za konkretne działania w trakcie gry.

Speed Math - Mini Math Games

Speed Math - Mini Math Games. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 6,29 zł. Link do Sklepu Play.

Speed Math - Mini Math Games

Prosta gra, która wymaga od nas jednak zdolności szybkiego rozwiązywania równań matematycznych. Gracz ma zaledwie kilka sekund na wybranie poprawnego rozwiązania konkretnego działania. Możemy próbować naszych sił w różnych trybach gry, które sprawdzają naszą wiedzę z zakresu mnożenia, dzielenia, odejmowania dodawania oraz bardziej złożonych działań.

Rogue Hearts

Rogue Hearts. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,49 zł. Link do Sklepu Play.

Rogue Hearts

Kolejna z gier RPG, która musza nas do taktycznego podejścia do rozgrywki. W trakcie zabawy gracz ma za zadanie przedostanie się przez kolejne lokacje, stopniowo rozwijając umiejętności i ekwipunek swojej postaci. Rozgrywkę obserwujemy w trybie widoku izometrycznego.

