Aplikacje i Gry na Androida za darmo. Sprawdź najciekawsze promocje! [22.12.2021]

W Sklepie Play znajdziesz mnóstwo płatnych aplikacji i gier. Na szczęście część z nich w okresowych promocjach możesz pobrać za darmo. Sprawdź najnowsza listę aplikacji i gier, które oferowane są aktualnie za darmo.

Spis treści

System operacyjny Android kompatybilny jest z wieloma sklepami z aplikacjami, ale bezsprzecznie najpopularniejszy jest Sklep Play dostępny na każdym urządzeniu z preinstalowanymi usługami Google.

Sklep Play

Sklep Play, który został uruchomiony w 2008 roku jako Android market posiada aktualnie w swoich zasobach ponad 3 miliony aplikacji i gier, a od pewnego czasu z jego wykorzystaniem zaktualizujemy również sterowniki naszego smartfona lub tabletu.

Zobacz również:

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na system operacyjny Android.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry ze Sklepy Play często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w Sklepie Play. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą. Zastrzegamy także, że promocje mogą trwać przez określony okres czasu, w związku z tym propozycje przedstawione we wcześniejszych aktualizacjach mogą nie obowiązywać w momencie czytania artykułu.

Przy każdej promocji podajemy link do Sklepu Play, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie ze Sklepu Play za darmo.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

ProShot

ProShot. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 22,99 zł Link do Sklepu Play.

ProShot

ProShot to aplikacja fotograficzna na Androida, która oferuje nam wiele możliwości tworzenia perfekcyjnych ujęć. Znajdziemy w niej szereg rozwiązań w zakresie balansu kolorów, ostrości, scenerii itp. Możliwe jest także ustawienie własnych proporcji wykonywanych zdjęć. Aplikacja umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K oraz modyfikację poziomów głośności w trakcje nagrywania.

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 5,19 zł. Link do Sklepu Play.

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home

Gra typu survival, w której zadaniem gracza jest przetrwanie w post apokaliptycznym świecie, w którym musimy znaleźć niezwykle rzadki materiał, niezbędny do przetrwania. W trakcie rozgrywki musimy rozbudować naszą bazę na bezludnej wyspie, zebrać niezbędne surowce i żywność oraz pokonać dzikie zwierzęta. Gra oferuje nam także rozbudowany system kraftingu.

Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games

Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games. Aktualna cen: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games

Gra-bijatyka, w której zadaniem gracza jest pokonanie kolejnych przeciwników w trybie pojedynku. Może on także wybrać rozgrywkę offline, w której do przejścia dostępnych będzie wiele poziomów. W tej płatnej wersji gry otrzymamy specjalne przedmioty oraz dodatkowe skórki dla naszego bohatera. Gracz może z łatwością ulepszyć swój ekwipunek poprzez wykonywanie kolejnych dostępnych mu misji.

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,69 zł. Link do Sklepu Play.

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Gracz musi pokonać wszystkich przeciwników na wielu poziomach Wieży Tajemnic. W ramach tej płatnej wersji gry otrzymamy dodatkowych 200 żetonów VIP oraz możliwość usunięcia wyskakujących reklam. Żetony możemy z kolei wymienić na lepszy ekwipunek, który potrzebny będzie nie tylko w trybie PvE, ale także w rywalizacji z innymi graczami.

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,79 zł. Link do Sklepu Play.

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Gra, w której zadaniem gracza jest opieka nad własnym foodtruckiem. Z czasem jednak otrzymujemy co raz to nowe zadania oraz obiekty do rozbudowania wokół niego, jak własne miasto, w którym będziemy musieli zadbać o jego mieszkańców. Będziemy musieli także realizować różne zadania, aby zdobywać składniki niezbędne do przyrządzania potraw.

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Manual Camera : DSLR - Camera Professional. Cena aktualna: bezpłatna. Cena wyjściowa: 17,99 zł Link do Sklepu Play

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Zaawansowana aplikacja do wykonywania zdjęć. Posiada ogrom możliwości manualnego ustawienia znanych z lustrzanek i bezlusterkowców. Program pozwala na zmianę ekspozycji, balansu bieli, ISO, manualne ustawienie focusa, zapis w RAW i wiele innych.

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Trzecia odsłona popularnej gry akcji, w której zadaniem gracza jest przetrwanie i pokonanie coraz liczniejszych fal zombie. Aplikacja udostępnia graczowi bogaty arsenał broni i akcesoriów, które pomogą nam w sprawnym przedarciu się przez liczne zastępy przeciwników. Gra umożliwia nam także kontrolowanie wielu popularnych i znanych fanom komiksów i filmów postaci, takich jak Batman, Ghost Rider, czy Deadpool.

Reminder Pro

Reminder Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Reminder Pro

Aplikacja, która przypomni nam o wszystkich najważniejszych wydarzeniach i zaplanowanych przez nas zadaniach. Jej przejrzysty interfejs pozwoli nam na szybkie utworzenie kolejnych wydarzeń i ustawienie okresu czasu, po którym program przypomni nam o nich. Program będzie wyświetlał powiadomienia o zaplanowanych czynnościach oraz pozwoli przejrzeć historię tych już zrealizowanych.

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,39 zł. Link do Sklepu Play.

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Gra RPG, w której znajdziemy także elementy charakterystyczne dla tytułów typu MOBA i gier akcji. Gracz może kontrolować jednego spośród 60 bohaterów, różniących się pomiędzy sobą ekwipunkiem i umiejętnościami oraz reprezentowaną frakcją. Naszym zadaniem jest stopniowe wzmacnianie herosów oraz pokonywanie kolejnych bossów. Gra posiada tryb kooperacji, w którym razem z innymi graczami zmierzymy się z potężnymi przeciwnikami.

DEEMO -Reborn-

DEEMO -Reborn-. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10.99 zł. Link do Sklepu Play.

DEEMO -Reborn-

Gra fabularna, w której naszym zadaniem jest uratowanie małej dziewczynki z ciemnego i tajemniczego lasu. Będziemy w stanie tego dokonać biorąc udział w wielu minigrach, rozwiązując liczne łamigłówki oraz także z pomocą muzyki. Dziewczynka jest bowiem pianistką. Nie zabraknie więc także elementów znanych z gier muzycznych.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Word Resume Creator Pro

Word Resume Creator Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Word Resume Creator Pro

Aplikacja sprawdzi się w posiadaniu osób, które chcą w łatwy sposób przygotować swój życiorys. Posiada ona dziesięć gotowych szablonów, które możemy w łaty sposób edytować oraz wypełnić niezbędnymi informacjami. Pozwala ona nam także szybko zapisać je w jednym z formatów obsługiwanych przez Microsoft Word oraz udostępnić je innym użytkownikom urządzeń z Androidem.

Space Shooter: Galaxy Attack

Space Shooter: Galaxy Attack. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Fani klasycznych gier z gatunku space-shooter będą z pewnością zainteresowani przetestowaniem tego tytułu. Oferuje nam klasyczną liniową rozgrywkę, w której naszym zadaniem jest zniszczenie kolejnych statków przeciwników. Na końcu każdego z wielu poziomów czeka nas także walka z bossem, za pokonanie którego otrzymamy cenne nagrody i przedmioty. Możemy później wykorzystać je do ulepszenia parametrów naszego statku. Gra umożliwia także porównanie naszych rezultatów z wynikami innych graczy z całego świata.

Dungeon999

Dungeon999. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Gra już w tytule informuje nas, że czeka nas na przejście 999 poziomów jaskiń. Przechodząc prezz kolejne jaskinie będziemy zdobywać specjalne zdolności i punkty, który posłużą do rozwoju naszej postaci. Gra wymaga on nas także strategicznego podejścia do każdej walki i odpowiedniego zarządzania sojusznikami.

Alice Trapped in Wonderland

Alice Trapped in Wonderland. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

Alice Trapped in Wonderland

Gra charakteryzuje się ciekawą oprawą graficzną przedstawionego świata fantasy. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Naszym zadaniem jest eksploracja świata i odkrywanie jego tajemnic. Aby nieco nam to utrudnić gra zmusza nas do wzięcia udziału w licznych minigrach, które odsłonią sekrety i kolejne punkty na mapie.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Gra alfabetów - Gra liczb

Gra alfabetów - Gra liczb. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,99 zł. Link do Sklepu Play.

Gra alfabetów - Gra liczb

Prosta gra edukacyjna, która pomoże naszemu dziecku w nauce alfabetu oraz cyfr. Oferuje naukę w kilku różnych kategoriach: zwierzęta morskie, zwierzęta domowe, zwierzęta z sawanny i zwierzęta z dżungli. Umożliwia naukę wymowy, oferuje ciekawostki o różnych stworzeniach oraz pozwala na połączenie zabawy z edukacją.

90X Photo Lab Editor Pro

90X Photo Lab Editor Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

90X Photo Lab Editor Pro

Prosta w obsłudze aplikacja, dzięki której będziemy w stanie poprawić nasze zdjęcia i nadać im niezwykły wygląd. W programie znajdziemy takie funkcje, jak dodanie specjalnych ramek, efektów rozmycia, zmiany koloru oraz saturacji, a także wiele innych.

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Gracz musi odzyskać królestwo Aurory z rąk mistycznych sił ciemności i uratować jego ludność. Płatna wersja aplikacji odblokowuje dostęp do wszystkich czterech bohaterów, różniących się między sobą umiejętnościami i stylem rozgrywki. Gra oferuje świetną grafikę, rozgrywkę w trybie 2D i hordy wrogów, których możemy pozbyć się na wiele sposobów.

Hook

Hook. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Hook

Hook to odprężająca, minimalistyczna gra logiczna, stworzona przez polskich programistów: Macieja Targoni i Wojciecha Wasiaka. Zadaniem gracza jest odpowiednie poprowadzenie ścieżki w sposób, który umożliwi nam wyczyszczenie planszy ze wszystkich widocznych na niej elementów.

Magnet Balls: Physics Puzzle

Magnet Balls: Physics Puzzle. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Magnet Balls: Physics Puzzle

Kolejna odsłona popularnych gier na smartfony, w których zadaniem gracza jest pozbycie się wszystkich widocznych na planszy fragmentów. Może tego dokonać za pośrednictwem odbijających się od innych powierzchni kuleczek, które łączą się z innymi, a jeżeli trafią na taki sam kolor, usuwają je z planszy. Gra oferuje nam setki poziomów, pogrupowanych w trzy różne tryby gry.

AKTUALIZACJA 26.11.2021

EZ Notes głosowe Notatki

EZ Notes głosowe Notatki. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 12 zł. Link do Sklepu Play.

EZ Notes głosowe Notatki

Aplikacja pozwala nam na tworzenie notatek w szybki i wygodny dla użytkownika sposób. Dzięki jej wykorzystaniu nie musimy ręcznie wprowadzać konkretnych słów. Program rejestruje to, co mówimy, po czym zmienia mowę na tekst, który znajdzie się w stworzonej przez nas notce. Umożliwia nam także łatwą organizację plików i nie wymaga uprawnień do innych aplikacji na naszym smartfonie.

Everybody's RPG: Reborn

Everybody's RPG: Reborn. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,09 zł. Link do Sklepu Play.

Everybody's RPG: Reborn

Gra łączy w sobie elementy kilku różnych gatunków. Otrzymujemy znany z tytułów RPG system rozwoju postaci, ulepszania ekwipunku i podnoszenia naszych umiejętności z systemem gildii znanym z gier MMO oraz walką kojarzoną bardziej z grami mobilnymi i 2D.Całość oprawiona jest ciekawą i oldscholową grafiką. Gracze mogą brać udział w walce PvP, lub tworzyć drużyny z innymi graczami i podejmować wyzwania PvE.

Equalizer FX Pro

Equalizer FX Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,89 zł. Link do Sklepu Play.

Equalizer FX Pro

Program, który pomoże nam poprawić jakość dźwięku, wydobywającego się z naszego smartfona. Program pozwala nam do odpowiednie dopasowanie ogólnej głósności telefonu, poziomu basów i zbalansowanie dźwięku oraz zastosowanie tych ustawień dla poszczególnych mediów i aplikacji. Posiada 6 poziomów głośności, 6 rodzajów wzmocnienia dźwięku oraz 7 ścieżek do modyfikacji.

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Home Workouts Gym Pro (No ad). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,99 zł. Link do Sklepu Play.

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Aplikacja jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą poprawić swoją sylwetkę bez wychodzenia z domu. Program pozwoli nam zaplanowanie własnego cyklu treningowego, obejmującego także rozgrzewki. W jego bazie znajduje się wiele ćwiczeń wraz z opisami oraz animacją pokazującą jak poprawnie je wykonać. Program pozwoli także na zapisywanie i monitorowanie kolejnych sesji treningowych i pozwoli śledzić spalane przez nas kalorie.

Sudoku Ultimate Offline Puzzle

Sudoku Ultimate Offline Puzzle. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,59 zł. Link do Sklepu Play.

Sudoku Ultimate Offline Puzzle

Prosta aplikacja pozwalająca nam na klasyczną rozgrywkę sudoku. Oferuje nam cztery poziomy trudności do wyboru: początkujący, zaawansowany, mistrz oraz ekspert. Oczywiście jeżeli mamy problemy z ukończeniem gry, otrzymamy drobne podpowiedzi, które pomogą nam znaleźć rozwiązanie. Na początkowym poziomach trudności gra zwróci nam uwagę na popełnione błędy i cyfry użyte kilkukrotnie.

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Coin Princess!

Coin Princess!. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Coin Princess!

Gra akcji z klasycznym widokiem 2D i rozpikselowaną grafiką przypominającą nam gry retro. Łączy w sobie elementy gier akcji - gracz ma za zadanie pokonanie kolejnych poziomów z licznymi przeciwnikami - oraz gier RPG - rozbudowany system rozwoju postaci oraz ekwipunku. Wraz z pokonywaniem coraz trudniejszych poziomów, zwiększa się także ilość otrzymywanych nagród, które możemy wymienić na lepszy ekwipunek.

Murphy's Laws Guessing Game PRO

Murphy's Laws Guessing Game PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,39 zł. Link do Sklepu Play.

Murphy's Laws Guessing Game PRO

Jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie. Kto z was nie słyszał tego popularnego stwierdzenia, które jest jednym z tzw. Praw Murphy'ego? Ta aplikacja pozwala nam na poznanie oraz zapamiętanie tych popularnych i humorystycznych zwrotów odnoszących się do najbardziej pesymistycznych scenariuszy z życia codziennego. Jest jednak pewien haczyk, ponieważ program nauczy ich w języku angielskim. Będzie to więc dobra okazja do szlifowania naszej znajomości tego języka.

Everybody's RPG

Everybody's RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,09 zł. Link do Sklepu Play.

Everybody's RPG

Gra przygodowa, która na pierwszy rzut oka przyciąga swoją ciekawą, kreskówkową oprawą graficzną. Do dyspozycji gracza oddano wielu bohaterów, którzy różnią się między sobą dostępnymi profesjami, umiejętnościami i ekwipunkiem. Zadaniem gracza jest pokonywanie kolejnych poziomów, zdobywanie i ulepszanie kolejnych elementów ekwipunku oraz artefaktów. Umożliwia także rozgrywkę PvP przez internet.

Zenge

Zenge. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 2,19 zł. Link do Sklepu Play.

Zenge

Prosta gra pełna logicznych zagadek i łamigłówek, stworzona przez dwóch polskich programistów: Michała Pawłowskiego i Konrada Januszewskiego. Zadaniem gracza jest rozwiązywanie kolejnych łamigłówek, układanie kolejnych elementów puzzli. Na uwagę z pewnością zasługuje ciekawa i kojąca oprawa graficzna i muzyczna gry oraz fakt, że nie zasypuje nas ona dużą ilością tekstu. Gracz może więc w pełni skupić się na rozgrywce i rozwiązywaniu kolejnych zagadek.

Dementia: Book of the Dead

Dementia: Book of the Dead. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Dementia: Book of the Dead

Gra utrzymana jest w klimacie horroru. Przenosimy się do czasów średniowiecznej Anglii. Wcielamy się w postać najemnika, członka grupy Nocnych Łowców, który zostaje wysłany na misję do dalekiej i opuszczonej wsi. Gracz będzie musiał odkryć jej tajemnice i zmierzyć się z licznymi potworami, duchami i wiedźmami, które na niego czyhają.

AKTUALIZACJA 3.12.2021

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,69 zł. Link do Sklepu Play.

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Płatna wersja gry, w której nie wyświetlają się banery z reklamami. Gra, w której gracz musi wykazać się nie tylko zręcznością, ale także koordynacją. Zdaniem gracze jest przejście kolejnych poziomów i odblokowanie co raz to nowych towarzyszy. W miarę rozwoju i postępu w grze jesteśmy w stanie odblokować kolejnych kompanów, nowe artefakty oraz podnosić poziomy naszych awatarów.

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 14,99 zł. Link do Sklepu Play

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Prosty program pozwalający śledzić nasze wydatki. Aplikacja umożliwia monitorowanie miesięcznego budżetu bez konieczności dokładnego uzupełniania wszyskich danych i przypisywania wydatków do poszczególnych kategorii.

Wystarczy, że określisz ile masz pieniędzy oraz kiedy otrzymujesz wypłatę. Później musisz jedynie pamiętać o aktualizacji swoich wydatków. Wystarczy, że zrobisz to raz dziennie, aby zaktualizować pozostały budżet.

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Global Equalizer & Bass Booster Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,79 zł. Link do Sklepu Play.

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Aplikacja, która pomoże w optymalizacji dźwięku na naszym smartfonie. Pozwoli nam na podkręcenie głośności z różnych źródeł: połączeń, powiadomień, budzika, przychodzących połączeń, czy muzyki. W łatwy sposób poprawimy jakość dźwięku oraz basów wydobywających się z telefonu.

Hills Legend: Horror (HD)

Hills Legend: Horror (HD). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Hills Legend: Horror (HD)

Gra survival horror, w której rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Zadaniem gracza jest wydostanie się z terenu opuszczonego szpitala psychiatrycznego. Gracz musi znaleźć drogę wyjścia, uniknąć czyhających w cieniach niebezpieczeństw i rozwiązać proste łamigłówki.

Zombie Age 2 Premium: Shooter

Zombie Age 2 Premium: Shooter. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Age 2 Premium: Shooter

Gracz znajduje się w postapokaliptycznym świecie opanowanych przez zombie. Naszym zadaniem jest zwyciężenie nad licznymi hordami nieumarłych przeciwników. Aby ułatwić nam to zadanie, otrzymamy ponad 30 broni i 17 różnych bohaterów. Rozgrywkę możemy toczyć w siedmiu różnych trybach w siedmiu dostępnych poziomach. Możemy grać w pojedynkę, lub z pomocą innych graczy w trybie kooperacji.

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Jungle Collapse 2 PRO

Jungle Collapse 2 PRO. Aktualna cena: bezpłatna; Poprzednia cena: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Jungle Collapse 2 PRO

Klasyczna gra polegająca na układaniu określonej ilości elementów w tym samym kolorze. Warto skorzystać z wersji Pro, ponieważ jest ona wolna od reklam w grze oraz mikropłatności.

Mandala Maker 360

Mandala Maker 360. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 25,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mandala Maker 360

Aplikacja, która w łatwy i przystępny sposób umożliwia nam tworzenie mandali. Mandale są motywem artystycznym w sztuce buddyzmu. Ich tworzenie i niszczenie symbolizuje transformację i pomaga w medytacji. Program pozwala nam tworzyć je samemu, lub korzystać z jednego z 50 gotowych szablonów. Oferuje wiele dostępnych rozmiarów pędzli, kolorów oraz obrazów tła.

2048 – Puzzle Game

2048 – Puzzle Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 14,99 zł. Link do Sklepu Play.

2048 – Puzzle Game

Kto z nas nie grał w 2048? Jest to prosta gra logiczna, w której zadaniem gracza jest łączenie ze sobą kolejnych liczb o tej samej wartości, aby stopniowo osiągnąć maksymalny wynik: 2048. Prosta rozgrywka jest niezwykle wciągająca i zmusza gracza do planowania kolejnych posunięć na kilka kroków w przód.

Stories: Your Choice (novels)

Stories: Your Choice (novels). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Stories: Your Choice (novels)

Gra fabularna, w której tworzymy własną historię. Do dyspozycji gracza oddano kilka różnych historii, które możemy prowadzić wedle własnego uznania, rozwijać postać i tworzyć jej wygląd. Możemy wybierać spośród romansów, horrorów, kryminałów i wielu innych dostępnych opcji poprowadzenia naszej przygody, w której wybory gracza mają wpływ na jej ciąg dalszy.

Władca Broni VIP

Władca Broni VIP. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,69 zł. Link do Sklepu Play.

Władca Broni VIP

Gra, która łączy w sobie elementy z kilku różnych gatunków. Oferuje nam zręcznościową rozgrywkę, połączoną z komiksowym prowadzeniem fabuły i klasycznym rozwojem postaci, ekwipunku i statystyk znanym z gier RPG. Cechuje się także ciekawą oprawą graficzną. Dodatkowo wersja VIP posiada możliwość zablokowania paska z reklamami.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Legend of the cartoon

Legend of the cartoon; Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 11,99 zł. Link do Sklepu Play.

Legend of the cartoon

Gra akcji z elementami RPG z ciekawą, kreskówkową grafiką. W trakcie rozgrywki gracz musi rozwijać swoją postać, zmierzyć z co raz to silniejszymi przeciwnikami oraz obronić i rozbudować miasteczko, za które jest odpowiedzialny. Naszego bohatera możemy rozwijać w kilku dostępnych trybach gry: rajdach, walkach z bossami oraz wyzwaniach, w których mierzymy się z bohaterami podobnymi do naszego.

Dungeon Corporation S : (An auto-farming RPG game)

Dungeon Corporation S : (An auto-farming RPG game). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,99 zł. Link do Sklepu Play.

Dungeon Corporation S : (An auto-farming RPG game)

Gra RPG, w której zadaniem gracza jest ciągłe wzmacnianie bohatera i jego statystyk oraz pokonywanie kolejnych, coraz potężniejszych przeciwników. Gra umożliwia nam „farmienie” przedmiotów i ekwipunku nawet, kiedy nie korzystamy aktywnie z aplikacji. Możemy pozostawić ją działającą w tle i wciąż mieć szansę za zdobycie lepszych statystyk.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Gra łącząca w sobie elementy zręcznościowe i RPG. Jej szata graficzna przypomina gry z początku lat 90., więc przypadnie osobom szukającym gier w stylu retro.

Do dyspozycji oddano nam 26 bohaterów z unikalnymi umiejętnościami, na które wpływ mają znajdujące się na mapie artefakty. Ich statystyki możemy z łatwością podnosić, dzięki łupom zbieranym w trakcie gry.

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Gra łącząca w sobie cechy gier RPG, MMO oraz strzelanek. Gracz odpowiedzialny jest jednocześnie za kontrolę trzech bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z zastępami wrogów. W grze obowiązuje także typowy dla gier MMO podział na trzy klasyczne role: tank, dps oraz heal.

AKTUALIZACJA 14.12.2021

ProCam X ( HD Camera Pro )

ProCam X ( HD Camera Pro ). Aktualna cema: bezpłatna. Cena wyjściowa: 18,99 zł. Link do Sklepu Play

ProCam X ( HD Camera Pro )

Rozbudowana aplikacja aparatu z funkcjami znanymi z lustrzanek i bezlusterkowców. Program pozwala na manualna kontrolę ekspozycji, ostrości, balansu bieli, ISO i wielu innych funkcji. ProCam X ( HD Camera Pro ) oferuje filtr koloru w czasie rzeczywistą i nagrywanie w niestandardowej prędkości.

QR i skaner kodów kreskowych

QR i skaner kodów kreskowych. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,49 zł. Link do Sklepu Play

Twój smartfon pewnie ma wbudowany czytnik kodów QR, ale co w przypadku, gdy chcesz poznać większą ilość danych niż tylko link przekierowujący? Z pomocą przychodzi aplikacja do ich skanowania. Pozwala ona na skanowanie kodów QR, przechowywanie historii, a także tworzenie własnych kodów QR. Co ważne program umożliwia odczytywanie wszystkiego typu dane zapisane z wykorzystaniem kodów QR.

Cooking Kawaii - cooking game madness fever

Cooking Kawaii - cooking game madness fever. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Cooking Kawaii - cooking game madness fever

Gra zmusza gracza do szybkiego układania odpowiednich dań z przygotowanych receptur oraz sprawnego podawania ich klientom. Oferuje ponad 100 gotowych przepisów oraz ponad 500 różnego rodzaju wyzwań, którym musimy sprostać. Przybliży nam także kulturę oraz potrawy serwowane w krajach Ameryki Północnej i Środkowej.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 19,99 zł. Link do Sklepu Play.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Prosta gra, w której zadaniem gracza jest ułożenie trzech elementów w tym samym kolorze w linii, aby zdobyć punkty. Głównym zadaniem na każdym poziomie jest utorowanie drogi pojazdowi uprzywilejowanemu. W grze układamy elementy przypominające pojazdy, więc dodatkowe bonusy to nowe i unikalne pojazdy, dzięki którym przyspieszymy zdobywanie punktów. W grze znajdziemy setki poziomów do przejścia.

PowerAudio Pro Music Player

PowerAudio Pro Music Player. Aktualna cena: bezpłatna: Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zaawansowany i atrakcyjny stylistycznie odtwarzacz muzyki. Kompatybilny z wszystkimi popularnymi typami plików. Posiada rozbudowane możliwości wyszukiwania utworów. Do wyboru jeden z dwóch motywów. W aplikacji znajdziemy również rozbudowany equalizer.

AKTUALIZACJA 17.12.2021

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

Trojan War Premium: Warrior of Sparta. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

W grze możemy wcielić się w jednego z żołnierzy Sparty i bronić narodu wojowników przed przeciwnikami. W walce z żywiołami, nieumarłymi i żywiołami pomogą nam starożytni bogowie oraz bohaterowie, którzy dadzą nam specjalne zdolności i wzmocnienia. Możemy także wziąć udział w wojnie trojańskiej i razem z Grekami wedrzeć się do starożytnego miasta.

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Assassin Lord : Idle RPG (Magic). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,09 zł. Link do Sklepu Play.

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Klasyczna gra RPG w stylu 2D. Naszym zadaniem jest rozwój bohatera, jego broni, umiejętności, pozyskiwanie nowych kompanów i w efekcie pokonywanie przeciwników i bossów, których napotkamy w trakcie naszej przygody.

Gra pozwala nam na powolne „farmienie” konkretnych elementów ekwipunku, a także na przeobrażanie i wskrzeszanie poległych bohaterów. Oferuje także kilka różnych trybów rozgrywki.

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 2,99 zł. Link do Sklepu Play.

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Rozgrywka w tym tytule utrzymana jest w stylu znanym z klasycznych space shooterów z lat 90. Naszym zadaniem jest przejście kolejnych poziomów bez zniszczenia naszego statku. W trakcie rozgrywki będziemy mierzyć się z grupami wielu przeciwników oraz bossami, dysponującymi specjalnymi atakami i większą ilością zdrowia. Gra pozwala nam oczywiście na ulepszenia statku. Poza trybem dla jednego gracza, oferuje pojedynki 1v1 oraz rozgrywkę 3v3.

Dungeon Shooter: The Dark Temple

Dungeon Shooter: The Dark Temple. Aktualna cena: bezpłatna. cena wyjściowa: 7,09 zł. Link do Sklepu Play.

Dungeon Shooter: The Dark Temple

Nie do końca klasyczna gra FPS, w której znajdziemy wiele elementów znanych z produkcji RPG. Łączy w sobie cechy strzelanek, czyli zręcznościową rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby oraz znane z gier przygodowych elementy rozwoju postaci i ekwipunku. Aby pomóc nam w przejściu kolejnych poziomów, w grze mogą towarzyszyć nam różne stworzenia. Gra oferuje także bogaty arsenał oraz runy i artefakty.

Infinite Puzzle

Infinite Puzzle, Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 21,99 zł. Link do Sklepu Play.

Infinite Puzzle

W tej grze naszym zadaniem jest połączenie widocznych na ekranie punktów. Możemy tego dokonać najprostszą możliwą metodą, lub wykorzystać całą planszę, aby ukończyć poziom. Niestety, nawet ta płatna wersja zawiera reklamy, których nie da się wyłączyć.

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Unit Converter (Pega Pro)

Unit Converter (Pega Pro). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 36,99 zł. Link do Sklepu Play.

Unit Converter (Pega Pro) – Premium Źródło: play.google.com

Prosty program, który pomoże nam w konwersji jednostek. Możemy wybierać spośród 48 różnego rodzaju kategorii, takich jak temperatura, waluta (w tym także Bitcoin), energia, ciśnienie, opór i wiele innych. Aplikacja na bieżąco śledzi kursy walut i aktualizuje je w swojej bazie. Poza konwerterem oferuje nam także kalkulator oraz wiele możliwości wyliczenia różnego rodzaju wartości przed ich konwersją.

Tomb Hunter Pro

Tomb Hunter Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,39 zł. Link do Sklepu Play.

Tomb Hunter Pro

Gra przygodowa, którą łączy w sobie cechy gier typu RPG oraz FPS. Zadaniem gracza jest przedarcie się przez grobowce, w których musimy pokonać znaczne ilości przeciwników. Gra pomaga nam w tym poprzez specjalne magiczne artefakty oraz ulepszenia broni. W podróży towarzyszyć nam mogą także zwierzęta różniące się między sobą statystykami i bonusami dla gracza.

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z

Gra akcji osadzona w postapokaliptycznej przyszłości. Gracz zostaje przeniesiony do 2050 roku, w którym niebezpieczny wirus przemienił ludzkość w zombie. W trakcie gry naszym zadaniem będzie przedarcie się przez co raz to liczniejsze zastępy przeciwników. W trakcie gry będziemy stopniowo rozwijać naszą postać oraz ulepszać jej umiejętności i ekwipunek.

Hero Z

Hero Z. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,99 zł. Link do Sklepu Play.

Hero Z to gra strzelankowa z elementami RPG, w której rozgrywkę obserwujemy w izometrycznym rzucie 3D. Gracz znajduje się w postapokaliptycznym świecie przyszłości. Przez śmiertelny wirus większość ludzkości zginęła, po czym została przemieniona w zombie. W trakcie rozgrywki gracz musi stale ulepszać swój ekwipunek oraz umiejętności, ponieważ z każdym poziomem rośnie także poziom trudności.

Cytus II

Cytus II. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,89 zł. Link do Sklepu Play.

Cytus II to rytmiczna gra muzyczna, która umiejscowiona jest w fikcyjnym wirtualnym świecie nazwanym cyTus. Gracz musi wykonać szereg muzycznych i rytmicznych zadań, aby dostać się na koncert najpopularniejszego DJa tego świata. W grze znajdziemy ponad 100 oryginalnych utworów oraz ponad 300 muzycznych zadań.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Zobacz najnowsze informacje na temat Androida 12.