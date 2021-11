Aplikacje i Gry na Androida za darmo. Sprawdź najciekawsze promocje! [23.11.2021]

W Sklepie Play znajdziesz mnóstwo płatnych aplikacji i gier. Na szczęście część z nich w okresowych promocjach możesz pobrać za darmo. Sprawdź najnowsza listę aplikacji i gier, które oferowane są aktualnie za darmo.

Spis treści

System operacyjny Android kompatybilny jest z wieloma sklepami z aplikacjami, ale bezsprzecznie najpopularniejszy jest Sklep Play dostępny na każdym urządzeniu z preinstalowanymi usługami Google.

Sklep Play

Sklep Play, który został uruchomiony w 2008 roku jako Android market posiada aktualnie w swoich zasobach ponad 3 miliony aplikacji i gier, a od pewnego czasu z jego wykorzystaniem zaktualizujemy również sterowniki naszego smartfona lub tabletu.

Zobacz również:

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na system operacyjny Android.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry ze Sklepy Play często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w Sklepie Play. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą. Zastrzegamy także, że promocje mogą trwać przez określony okres czasu, w związku z tym propozycje przedstawione we wcześniejszych aktualizacjach mogą nie obowiązywać w momencie czytania artykułu.

Przy każdej promocji podajemy link do Sklepu Play, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie ze Sklepu Play za darmo.

AKTUALIZACJA 02.11.2021

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,19 zł. Link do Sklepu Play.

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Gra RPG, w której zadaniem gracza jest ciągłe wzmacnianie bohatera i jego statystyk oraz pokonywanie kolejnych, coraz potężniejszych przeciwników. Gra umożliwia nam „farmienie” przedmiotów i ekwipunku nawet, kiedy nie korzystamy aktywnie z aplikacji. Możemy pozostawić ją działającą w tle i wciąż mieć szansę za zdobycie lepszych statystyk.

Math Connect PRO

Math Connect PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,39 zł. Link do Sklepu Play.

Math Connect PRO

Kolejna z gier, która łączy zabawę z edukacją. Zadaniem gracza jest połączenie ze sobą odpowiedniej ilości cyfr, aby po dodaniu ich osiągnąć sumę podaną w zadaniu. Dysponują oni ograniczonym czasem oraz określoną ilością ruchów. Muszą więc dokładnie zaplanować swoje ruchy. Gra oferuje trzy różne tryby rozgrywki oraz możliwość podzielenia się wynikami online.

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 16,99 zł. Link do Sklepu Play.

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Gra łącząca w sobie cechy gier RPG, MMO oraz strzelanek. Gracz odpowiedzialny jest jednocześnie za kontrolę trzech bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z zastępami wrogów. W grze obowiązuje także typowy dla gier MMO podział na trzy klasyczne role: tank, dps oraz heal.

Zidentyfikuj rasy psów

Zidentyfikuj rasy psów. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,39 zł. Link do Sklepu Play.

Zidentyfikuj rasy psów

Prosta aplikacja, która pomoże nam w identyfikacji rasy psa. Wystarczy, że zrobimy zdjęcie, lub wybierzemy jedną z fotografii, znajdujących się w naszej galerii, a program rozpozna rasę widocznego na niej psa. Aplikacja wyświetli nam trzy możliwe odpowiedzi. Posiadacze starszych smartfonów mogą mieć problemy z jej poprawnym działaniem. Wymaga obecności minimum 1 GB pamięci operacyjnej.

Mystery of Fortune 2

Mystery of Fortune 2. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 12,99 zł. Link do Sklepu Play.

Mystery of Fortune 2

Ósma już odsłona serii bitewnych gier. Gracz musi przedostać się przez kolejne poziomy i odpowiednio zawiadować swoim oddziałem. Kluczowe jest przygotowanie odpowiedniej formacji przed walką, ponieważ po jej rozpoczęciu, możemy ją jedynie obserwować. Gracz może wybierać spośród 25 rodzajów jednostek, 35 różnych potworów i korzystać z licznych umiejętności, które pomogą w przejściu 85 dostępnych poziomów.

AKTUALIZACJA 05.11.2021

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,99 zł. Link do Sklepu Play.

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Klasyczna rozgrywka tower defense, w której zadaniem gracza jest obrona terytorium oraz pokonanie armii przeciwników, chcących się przez nie przedostać. Tym, co wyróżnia ten tytuł spośród innych tego typu gier jest ciekawa, kreskówkowa oprawa graficzna. W trakcie gry możemy ulepszać nasze fortyfikacje, wojsko oraz bohaterów. Ważną rolę odegra też strategiczne rozmieszczenie naszych umocnień.

Defense Zone 3 Ultra HD

Defense Zone 3 Ultra HD. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 11,99 zł. Link do Sklepu Play.

Defense Zone 3 Ultra HD

Wojenna gra strategiczna, która zmusza gracza do odpowiedniego rozwoju własnej armii oraz ekonomii i pokonaniu armii przeciwników atakujących naszą bazę. Aby wzmocnić naszą obronę musimy odpowiednio wyważyć budżet i zdecydować, czy wolimy rozwinąć systemy obronne, czy samemu przejść do ataku. Musimy także szybko podejmować decyzje pomiędzy kolejnymi atakami przeciwników i naprawiać szkody.

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 45,99 zł. Link do Sklepu Play.

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster

Aplikacja służy poprawieniu pracy naszego smartfona. Oferuje takie rozwiązania jak: Speed Booster (poprawia szybkość pracy urządzenia), Battery Saver (wydłuża czas pracy baterii), CPU Cooler (redukuje temperaturę telefonu), RAM Cleaner (czyści pamięć RAM) oraz wiele innych. Jej zadaniem jest ułatwienie nam optymalizacji pracy telefonu.

Color Link Deluxe VIP

Color Link Deluxe VIP. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,19 zł. Link do Sklepu Play.

Color Link Deluxe VIP

Prosta gra logiczna, która wymaga od nas połączenia ze sobą punktów o tych samych kolorach. Nie chodzi jednak o znalezienie najkrótszej drogi z punkty A do punktu B, jednak o utworzenie takich linii, które pokryją całą planszę. Aby nie było to jednak zbyt proste, żadna z linii nie może nachodzić na inne.

My City : Home

My City : Home. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 15,99 zł. Link do Sklepu Play.

My City : Home

Gra, w której odpowiadamy za organizację naszego domu oraz jego najbliższej okolicy. Przeznaczona jest ona głównie dla najmłodszych graczy, których wiek nie przekracza 12 roku życia. Pozwoli im na spotkania z wirtualnymi przyjaciółmi, wizyty w sklepach oraz przyzwyczajenie się do codziennych sytuacji. Każdego dnia czeka na nich także nowe zadanie do wykonania.

AKTUALIZACJA 09.11.2021

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Assassin Lord : Idle RPG (Magic). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,09 zł. Link do Sklepu Play.

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Klasyczna gra RPG w stylu 2D. Naszym zadaniem jest rozwój bohatera, jego broni, umiejętności, pozyskiwanie nowych kompanów i w efekcie pokonywanie przeciwników i bossów, których napotkamy w trakcie naszej przygody.

Gra pozwala nam na powolne „farmienie” konkretnych elementów ekwipunku, a także na przeobrażanie i wskrzeszanie poległych bohaterów. Oferuje także kilka różnych trybów rozgrywki.

Word Search Unlimited PRO

Word Search Unlimited PRO. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Word Search Unlimited PRO

Klasyczna gra polegająca na odnajdywaniu wyrazów w gąszczu liter widocznych na planszy. Gra dostępna jest w języku angielskim, więc jest to doskonała okazja, żeby podnieść nasze umiejętności mowy w tym języku i poszerzyć nasz zasób słownictwa. W bazie gry znajduje się ponad 170 tysięcy słów! Gra oferuje nam dwa tryby rozgrywki: relax oraz timed.

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 8,89 zł. Link do Sklepu Play.

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

Gra nawiązująca rozgrywką do klasycznych liniowych strzelanek kosmicznych z lat 90.. Naszym zadaniem jest przebicie się przez liczne statki wroga oraz pokonywanie bossów. Aby pomóc nam w tym zadaniu, gra oferuje nam wiele specjalnych umiejętności i ataków oraz możliwość rozbudowy i ulepszenia naszego statku.

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

Trojan War Premium: Warrior of Sparta. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,59 zł. Link do Sklepu Play.

Trojan War Premium: Warrior of Sparta

W grze możemy wcielić się w jednego z żołnierzy Sparty i bronić narodu wojowników przed przeciwnikami. W walce z żywiołami, nieumarłymi i żywiołami pomogą nam starożytni bogowie oraz bohaterowie, którzy dadzą nam specjalne zdolności i wzmocnienia. Możemy także wziąć udział w wojnie trojańskiej i razem z Grekami wedrzeć się do starożytnego miasta.

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 2,99 zł. Link do Sklepu Play.

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Rozgrywka w tym tytule utrzymana jest w stylu znanym z klasycznych space shooterów z lat 90. Naszym zadaniem jest przejście kolejnych poziomów bez zniszczenia naszego statku. W trakcie rozgrywki będziemy mierzyć się z ggrupami wielu przeciwników oraz bossami, dysponującymi specjalnymi atakami i większą ilością zdrowia. Gra pozwala nam oczywiście na ulepszenia statku. Poza trybem dla jednego gracza, oferuje pojedynki 1v1 oraz rozgrywkę 3v3.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

ProShot

ProShot. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 22,99 zł Link do Sklepu Play.

ProShot

ProShot to aplikacja fotograficzna na Androida, która oferuje nam wiele możliwości tworzenia perfekcyjnych ujęć. Znajdziemy w niej szereg rozwiązań w zakresie balansu kolorów, ostrości, scenerii itp. Możliwe jest także ustawienie własnych proporcji wykonywanych zdjęć. Aplikacja umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K oraz modyfikację poziomów głośności w trakcje nagrywania.

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 5,19 zł. Link do Sklepu Play.

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home

Gra typu survival, w której zadaniem gracza jest przetrwanie w post apokaliptycznym świecie, w którym musimy znaleźć niezwykle rzadki materiał, niezbędny do przetrwania. W trakcie rozgrywki musimy rozbudować naszą bazę na bezludnej wyspie, zebrać niezbędne surowce i żywność oraz pokonać dzikie zwierzęta. Gra oferuje nam także rozbudowany system kraftingu.

Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games

Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games. Aktualna cen: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games

Gra-bijatyka, w której zadaniem gracza jest pokonanie kolejnych przeciwników w trybie pojedynku. Może on także wybrać rozgrywkę offline, w której do przejścia dostępnych będzie wiele poziomów. W tej płatnej wersji gry otrzymamy specjalne przedmioty oraz dodatkowe skórki dla naszego bohatera. Gracz może z łatwością ulepszyć swój ekwipunek poprzez wykonywanie kolejnych dostępnych mu misji.

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG). Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,69 zł. Link do Sklepu Play.

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Gracz musi pokonać wszystkich przeciwników na wielu poziomach Wieży Tajemnic. W ramach tej płatnej wersji gry otrzymamy dodatkowych 200 żetonów VIP oraz możliwość usunięcia wyskakujących reklam. Żetony możemy z kolei wymienić na lepszy ekwipunek, który potrzebny będzie nie tylko w trybie PvE, ale także w rywalizacji z innymi graczami.

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,79 zł. Link do Sklepu Play.

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Gra, w której zadaniem gracza jest opieka nad własnym foodtruckiem. Z czasem jednak otrzymujemy co raz to nowe zadania oraz obiekty do rozbudowania wokół niego, jak własne miasto, w którym będziemy musieli zadbać o jego mieszkańców. Będziemy musieli także realizować różne zadania, aby zdobywać składniki niezbędne do przyrządzania potraw.

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Manual Camera : DSLR - Camera Professional. Cena aktualna: bezpłatna. Cena wyjściowa: 17,99 zł Link do Sklepu Play

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Zaawansowana aplikacja do wykonywania zdjęć. Posiada ogrom możliwości manualnego ustawienia znanych z lustrzanek i bezlusterkowców. Program pozwala na zmianę ekspozycji, balansu bieli, ISO, manualne ustawienie focusa, zapis w RAW i wiele innych.

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,79 zł. Link do Sklepu Play.

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Trzecia odsłona popularnej gry akcji, w której zadaniem gracza jest przetrwanie i pokonanie coraz liczniejszych fal zombie. Aplikacja udostępnia graczowi bogaty arsenał broni i akcesoriów, które pomogą nam w sprawnym przedarciu się przez liczne zastępy przeciwników. Gra umożliwia nam także kontrolowanie wielu popularnych i znanych fanom komiksów i filmów postaci, takich jak Batman, Ghost Rider, czy Deadpool.

Reminder Pro

Reminder Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10,99 zł. Link do Sklepu Play.

Reminder Pro

Aplikacja, która przypomni nam o wszystkich najważniejszych wydarzeniach i zaplanowanych przez nas zadaniach. Jej przejrzysty interfejs pozwoli nam na szybkie utworzenie kolejnych wydarzeń i ustawienie okresu czasu, po którym program przypomni nam o nich. Program będzie wyświetlał powiadomienia o zaplanowanych czynnościach oraz pozwoli przejrzeć historię tych już zrealizowanych.

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,39 zł. Link do Sklepu Play.

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Gra RPG, w której znajdziemy także elementy charakterystyczne dla tytułów typu MOBA i gier akcji. Gracz może kontrolować jednego spośród 60 bohaterów, różniących się pomiędzy sobą ekwipunkiem i umiejętnościami oraz reprezentowaną frakcją. Naszym zadaniem jest stopniowe wzmacnianie herosów oraz pokonywanie kolejnych bossów. Gra posiada tryb kooperacji, w którym razem z innymi graczami zmierzymy się z potężnymi przeciwnikami.

DEEMO -Reborn-

DEEMO -Reborn-. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 10.99 zł. Link do Sklepu Play.

DEEMO -Reborn-

Gra fabularna, w której naszym zadaniem jest uratowanie małej dziewczynki z ciemnego i tajemniczego lasu. Będziemy w stanie tego dokonać biorąc udział w wielu minigrach, rozwiązując liczne łamigłówki oraz także z pomocą muzyki. Dziewczynka jest bowiem pianistką. Nie zabraknie więc także elementów znanych z gier muzycznych.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Word Resume Creator Pro

Word Resume Creator Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Word Resume Creator Pro

Aplikacja sprawdzi się w posiadaniu osób, które chcą w łatwy sposób przygotować swój życiorys. Posiada ona dziesięć gotowych szablonów, które możemy w łaty sposób edytować oraz wypełnić niezbędnymi informacjami. Pozwala ona nam także szybko zapisać je w jednym z formatów obsługiwanych przez Microsoft Word oraz udostępnić je innym użytkownikom urządzeń z Androidem.

Space Shooter: Galaxy Attack

Space Shooter: Galaxy Attack. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Fani klasycznych gier z gatunku space-shooter będą z pewnością zainteresowani przetestowaniem tego tytułu. Oferuje nam klasyczną liniową rozgrywkę, w której naszym zadaniem jest zniszczenie kolejnych statków przeciwników. Na końcu każdego z wielu poziomów czeka nas także walka z bossem, za pokonanie którego otrzymamy cenne nagrody i przedmioty. Możemy później wykorzystać je do ulepszenia parametrów naszego statku. Gra umożliwia także porównanie naszych rezultatów z wynikami innych graczy z całego świata.

Dungeon999

Dungeon999. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Gra już w tytule informuje nas, że czeka nas na przejście 999 poziomów jaskiń. Przechodząc prezz kolejne jaskinie będziemy zdobywać specjalne zdolności i punkty, który posłużą do rozwoju naszej postaci. Gra wymaga on nas także strategicznego podejścia do każdej walki i odpowiedniego zarządzania sojusznikami.

Alice Trapped in Wonderland

Alice Trapped in Wonderland. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 9,19 zł. Link do Sklepu Play.

Alice Trapped in Wonderland

Gra charakteryzuje się ciekawą oprawą graficzną przedstawionego świata fantasy. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Naszym zadaniem jest eksploracja świata i odkrywanie jego tajemnic. Aby nieco nam to utrudnić gra zmusza nas do wzięcia udziału w licznych minigrach, które odsłonią sekrety i kolejne punkty na mapie.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Gra alfabetów - Gra liczb

Gra alfabetów - Gra liczb. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 7,99 zł. Link do Sklepu Play.

Gra alfabetów - Gra liczb

Prosta gra edukacyjna, która pomoże naszemu dziecku w nauce alfabetu oraz cyfr. Oferuje naukę w kilku różnych kategoriach: zwierzęta morskie, zwierzęta domowe, zwierzęta z sawanny i zwierzęta z dżungli. Umożliwia naukę wymowy, oferuje ciekawostki o różnych stworzeniach oraz pozwala na połączenie zabawy z edukacją.

90X Photo Lab Editor Pro

90X Photo Lab Editor Pro. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 24,99 zł. Link do Sklepu Play.

90X Photo Lab Editor Pro

Prosta w obsłudze aplikacja, dzięki której będziemy w stanie poprawić nasze zdjęcia i nadać im niezwykły wygląd. W programie znajdziemy takie funkcje, jak dodanie specjalnych ramek, efektów rozmycia, zmiany koloru oraz saturacji, a także wiele innych.

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 4,19 zł. Link do Sklepu Play.

Gracz musi odzyskać królestwo Aurory z rąk mistycznych sił ciemności i uratować jego ludność. Płatna wersja aplikacji odblokowuje dostęp do wszystkich czterech bohaterów, różniących się między sobą umiejętnościami i stylem rozgrywki. Gra oferuje świetną grafikę, rozgrywkę w trybie 2D i hordy wrogów, których możemy pozbyć się na wiele sposobów.

Hook

Hook. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Hook

Hook to odprężająca, minimalistyczna gra logiczna, stworzona przez polskich programistów: Macieja Targoni i Wojciecha Wasiaka. Zadaniem gracza jest odpowiednie poprowadzenie ścieżki w sposób, który umożliwi nam wyczyszczenie planszy ze wszystkich widocznych na niej elementów.

Magnet Balls: Physics Puzzle

Magnet Balls: Physics Puzzle. Aktualna cena: bezpłatna. Cena wyjściowa: 1,79 zł. Link do Sklepu Play.

Magnet Balls: Physics Puzzle

Kolejna odsłona popularnych gier na smartfony, w których zadaniem gracza jest pozbycie się wszystkich widocznych na planszy fragmentów. Może tego dokonać za pośrednictwem odbijających się od innych powierzchni kuleczek, które łączą się z innymi, a jeżeli trafią na taki sam kolor, usuwają je z planszy. Gra oferuje nam setki poziomów, pogrupowanych w trzy różne tryby gry.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Zobacz najnowsze informacje na temat Androida 12.