Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [02.02.2022]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

Spis treści

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Źródło: William Hook / Unsplash

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 03.01.2022

Crystal Cove

Crystal Cove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Crystal Cove

Crystal Cove nie jest typową grą logiczną typu "dopasuj trzy". Dzieci kochają ją za jej prostotę, a dorośli za głębię

Cardinal Land

Cardinal Land; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Cardinal Land

Relaksująca gra logiczna z edukacyjnym twistem.

A Tale of Little Berry Forest

A Tale of Little Berry Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

A Tale of Little Berry Forest

Trochę powolna, prosta, ale ciepła i emocjonalna gra uzdrawiająca.

Exif Viewer - Photo Metadata

Exif Viewer - Photo Metadata; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Exif Viewer - Photo Metadata

To potężne narzędzie do tworzenia metadanych dla Twoich zdjęć i filmów.

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Teach Your Monster to Read

Jest to wielokrotnie nagradzana gra, która pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać.

Volume by Velocity

Volume by Velocity; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Volume by Velocity

Volumatic to aplikacja do sterowania głośnością muzyki w zależności od prędkości. Gdy przyspieszasz, algorytm zwiększa głośność, aby zniwelować hałas uliczny samochodu.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Blink - Quick Memo + Widget

Blink - Quick Memo + Widget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Blink - Quick Memo + Widget

FocusDots: Tomato Focus Timer

FocusDots: Tomato Focus Timer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

FocusDots: Tomato Focus Timer

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

Możesz śledzić wszystkie książki, które przeczytałeś.

Poker Pop!

Poker Pop!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Poker Pop!

Gra w pokera.

Resizable - Photo size

Resizable - Photo size; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Resizable - Photo size

Aplikacja pomaga w edycji zdjęć.

AKTUALIZACJA 12.01.2022

Ringtone Studio Pro

Ringtone Studio Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Ringtone Studio Pro

Twórz, edytuj i dostosowuj swoje własne spersonalizowane dzwonki i dźwięki alarmowe.

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a zarazem potężnego pilota do komputera.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Topple!

Topple!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Litery znanego cytatu spadły w dół i zostały losowo zakodowane. Twoim zadaniem jest rozwiązać zagadkę, przeciągając je z powrotem w górę pionowo do ich prawidłowych pozycji, aby dowiedzieć się, co to jest cytat. Jest to oczywiste, gdy jest tylko jedna litera w kolumnie, ponieważ jest tylko jedno miejsce, do którego może wrócić, ale im więcej liter w stosie, tym trudniej będzie Ci myśleć, która litera idzie gdzie!

Crystal Cove

Crystal Cove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Crystal Cove

Crystal Cove nie jest typową grą logiczną typu "dopasuj trzy". Dzieci kochają ją za jej prostotę, a dorośli za głębię.

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo Pro: Todo Calendar Note; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo jest potężnym to-do, zarządzanie zadaniami, kalendarz i notatki organizator aplikacji z bezproblemową synchronizację w chmurze na wszystkich urządzeniach. Czy trzeba zaplanować agendę, robić notatki, tworzyć listy rzeczy do zrobienia, udostępniać listy zakupów, współpracować w zespole, a nawet robić notatki i dziennik, HibiDo jest zawsze tutaj, aby pomóc Ci zrobić rzeczy i utrzymać życie na torze.

Kompressor - Compress images

Kompressor - Compress images; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Kompressor - Compress images

Potrzebujesz skompresować obraz przed podzieleniem się nim z przyjaciółmi? To jest to, czego potrzebujesz. Dzięki opcji wyboru stopnia kompresji i zmiany rozmiaru możesz skompresować do 80% oryginalnego obrazu.

AKTUALIZACJA 14.01.2022

The Survivor: Rusty Forest

The Survivor: Rusty Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

The Survivor: Rusty Forest

Witamy w świecie "The Survivor", dotkniętym przez nieznany wirus, który wymazał większość światowej populacji. Jesteś jednym z niewielu, którym udało się przeżyć i teraz musisz walczyć o swoje życie z tym, co pozostało z rdzennej ludności zarażonej chorobą. W najlepszych tradycjach gier survivalowych i horrorów, gracze w "The Survivor" muszą eksplorować otwarty świat, aby zbierać surowce do budowy własnej broni, narzędzi, fortyfikacji, schronów, itp. przed niebezpieczeństwem zombie, zainfekowanych dzikich zwierząt i samego świata.

Up Slide Down

Up Slide Down; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Up Slide Down

Up Slide Down to prosta i bardzo wymagająca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie płytek w kolejności.

Currency – Simple Converter

Currency – Simple Converter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Currency – Simple Converter

Konwerter walut, który działa od razu bez przewodników, ustawień i zbędnych opcji.

Pause - Video editor & Camera

Pause - Video editor & Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Pause - Video editor & Camera

Pause video maker jest edytorem wideo w czasie rzeczywistym.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Bird Alone

Bird Alone; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Bird Alone

The Lost Ship

The Lost Ship; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

The Lost Ship

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox

Blood Pressure Monitor Diary

Blood Pressure Monitor Diary; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Blood Pressure Monitor Diary

Recipes - Kids & Toddlers

Recipes - Kids & Toddlers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Recipes - Kids & Toddlers

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Coolors

Coolors; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Coolors

Coolors jest najbardziej lubianą aplikacją i stroną internetową, która inspiruje 2M+ kreatywnych każdego dnia!

Pro Finder - Find My Bluetooth

Pro Finder - Find My Bluetooth; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Pro Finder - Find My Bluetooth

Aplikacja ta pomoże Ci znaleźć smartfony, tablety, smartwatche, słuchawki lub jakiekolwiek inne urządzenia Bluetooth 4.0 poprzez pomiar siły sygnału.

Z tą aplikacją można łatwo znaleźć każdy rodzaj urządzeń Bluetooth. W przypadku, gdy nie można znaleźć swoje urządzenia Bluetooth użyć tej aplikacji, aby go zlokalizować. Można zlokalizować urządzenia takie jak słuchawki bezprzewodowe, wkładki douszne, głośniki Bluetooth, telefony komórkowe, itp.

Shortcut Pro - Icons Changer

Shortcut Pro - Icons Changer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $7,99; Link do App Store

Shortcut Pro - Icons Changer

Dostosuj swój ekran główny z 1000+ niestandardowych ikon!

AKTUALIZACJA 20.01.2022

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Puzzle Pelago

Puzzle Pelago; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Puzzle Pelago

KeepBP - Blood pressure app

KeepBP - Blood pressure app; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

KeepBP - Blood pressure app

Plain Text Pro + Word Counter

Plain Text Pro + Word Counter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Plain Text Pro + Word Counter

AKTUALIZACJA 23.01.2022

AKTUALIZACJA 24.01.2022

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC przekształca Twojego iPhone'a w studio multikamerowe, pozwalając Ci nagrywać wideo z dwóch kamer w tym samym czasie na najnowszych urządzeniach.

Jumpy Wheels!

Jumpy Wheels!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Jumpy Wheels!

Nastąpiła susza wodna... Przeskocz przez wszystkie obiekty na kole i dostarcz wodę!

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Remote Mouse & Keyboard - PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a jednocześnie potężnego pilota do komputera.

Geekbench 5

Geekbench 5; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Geekbench 5

Geekbench dostarcza kompleksowy zestaw benchmarków zaprojektowanych do szybkiego i dokładnego pomiaru wydajności CPU i GPU. Geekbench, zaprojektowany z myślą o łatwym uruchamianiu benchmarków i łatwym ich zrozumieniu, eliminuje konieczność zgadywania, jak uzyskać solidne i wiarygodne wyniki.

Historico - Today in History

Historico - Today in History; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Historico - Today in History

Odkryj codzienne wydarzenia, narodziny, zgony, które wydarzyły się w przeszłości, dzięki czystej i minimalnej aplikacji na iOS!

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Solar Express

Solar Express; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Solar Express

Solar Express to realistyczna, a zarazem swobodna gra symulacyjna lotów kosmicznych.

Snake o.S.

Snake o.S.; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Snake o.S.

Klasyczna gra w Snake'a w nowoczesnym wydaniu. Poprowadź węża, pozwól mu jeść i zobacz, jak rośnie!

Color Tap - Coloring game

Color Tap - Coloring game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Color Tap - Coloring game

Dzięki tej grze otrzymujesz kolorowankę, w której możesz pokolorować dosłownie wszystko, od jedzenia, pojazdów, postaci aż po słynne miejsca i egzotyczne - i nie tak egzotyczne - zwierzęta.

Account Tracker - bWallet Pro

Account Tracker - bWallet Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet Pro

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która ma piękne UI, proste, ale potężne funkcje i przyjazne doświadczenie użytkownika.

AKTUALIZACJA 01.02.2022

AKTUALIZACJA 02.02.2022

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer to bardzo potężną aplikacja użytkowa, która umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie dowolnej niestandardowej czcionki na urządzeniu z systemem iOS.

Board

Board; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Board

Board jest atrakcyjną i użyteczną oprawą dla Twoich ulubionych zdjęć i notatek.

Numbers puzzle - School game

Numbers puzzle - School game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Numbers puzzle - School game

Celem tej gry logicznej jest wyłączenie wszystkich pól z liczb. Należy znaleźć dwie takie same liczby lub parę, których suma jest równa 10.

Math-E Premium: Times tables

Math-E Premium: Times tables; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Math-E Premium: Times tables

Naucz się tabliczki mnożenia dzięki tej zabawnej i kreatywnej aplikacji matematycznej dla dzieci.

Recipes - Kids & Toddlers

Recipes - Kids & Toddlers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Recipes - Kids & Toddlers

Łatwe przepisy dla dzieci i całej dla rodziny.

