Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [17.09.2021]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Darmowe gry i aplikacje na iOS

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 16.02.2021

AKTUALIZACJA 22.02.2021

Website Translator ; Cena wyjściowa: $4,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Przydatne narzędzie, które pozwala tłumaczyć strony internetowe bezpośrednio w przeglądarce Safari na iOS i iPadOS.

; Cena wyjściowa: $4,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Przydatne narzędzie, które pozwala tłumaczyć strony internetowe bezpośrednio w przeglądarce Safari na iOS i iPadOS. Battery+ ; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja, która pozwala wyświetlać poziom naładowania baterii bezpośrednio na naszym zegarku Apple Watch.

; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja, która pozwala wyświetlać poziom naładowania baterii bezpośrednio na naszym zegarku Apple Watch. picFind - Find some different ; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta gra polegająca na odnajdowaniu różnić na parze pozornie identycznych fotografii.

; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta gra polegająca na odnajdowaniu różnić na parze pozornie identycznych fotografii. Blur background; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja, która ucieszy posiadaczy starszych modeli iPhone'a z jednym aparatem na pleckach. Program pozwala na zastosowanie trybu portretowego i rozmycia obrazu w tle.

Aktualizacja 25.02.2021

KungFu King:Martialist ; Cena wyjściowa $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta gra RPG z unikalnymi postaciami Kung Fu. Uwaga na dodatkowe płatności w grze.

; Cena wyjściowa $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta gra RPG z unikalnymi postaciami Kung Fu. Uwaga na dodatkowe płatności w grze. Geography: learn the world map ; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Ciekawa aplikacja dla dzieci i młodzieży, która pomoże w nauce i odrabianiu lekcji z geografia. W programie znajdziemy grę z 35 poziomami trudności, która uczy geografia świata. Możemy uczyć się położenia krajów, stolic, rzek, miast i jezior. Wszystko z podziałem na kontynenty.

; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Ciekawa aplikacja dla dzieci i młodzieży, która pomoże w nauce i odrabianiu lekcji z geografia. W programie znajdziemy grę z 35 poziomami trudności, która uczy geografia świata. Możemy uczyć się położenia krajów, stolic, rzek, miast i jezior. Wszystko z podziałem na kontynenty. StreetViewMap Street View Maps ; Cena wyjścia: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja używa SDK Map Google do łatwiejszego poruszania się z wykorzystaniem widoku StreetView.

; Cena wyjścia: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja używa SDK Map Google do łatwiejszego poruszania się z wykorzystaniem widoku StreetView. Drink Water - Daily reminder ; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta aplikacja, którą przypomni Ci o piciu odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia.

; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta aplikacja, którą przypomni Ci o piciu odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia. Camera X _ Manual adjustments; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja posiada 182 filtry, które odmienią wygląd Twoich fotografii.

AKTUALIZACJA 1.03.2021

Up Slide Down ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa, Link do App Store; Prosta, a zarazem wymagająca logicznego myślenia gra polegająca na umieszczaniu puzzli w odpowiedniej kolejność przy jak najmniejszej ilości ruchów i ograniczonej ilości wolnego miejsca

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa, Link do App Store; Prosta, a zarazem wymagająca logicznego myślenia gra polegająca na umieszczaniu puzzli w odpowiedniej kolejność przy jak najmniejszej ilości ruchów i ograniczonej ilości wolnego miejsca PhotoPhix ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja do obróbki zdjęć pozwalająca na tworzenie kolaży, edytowanie zdjęć, dodawanie etykiet, naklejek, clipartów, kształtów, masek, filtrów i innych elementów.

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja do obróbki zdjęć pozwalająca na tworzenie kolaży, edytowanie zdjęć, dodawanie etykiet, naklejek, clipartów, kształtów, masek, filtrów i innych elementów. Tap Tap Send ; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Aplikacja pozwalająca wysyłać krótkie, predefiniowane wiadomości do ulubionych kontaktów. Kompatybilna z iMessage i aplikacją Mail. Umożliwia przechowywanie predefiniowanych wiadomości w iCloud.

; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Aplikacja pozwalająca wysyłać krótkie, predefiniowane wiadomości do ulubionych kontaktów. Kompatybilna z iMessage i aplikacją Mail. Umożliwia przechowywanie predefiniowanych wiadomości w iCloud. Wise Camera; Cena wyjściowa: $3,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja do wykonywania zdjęć, która pomaga wybrać optymalną kompozycję dzięki wbudowanym wzorom. W programie znajdziemy również wiele wskazówek, poradników i przykładów, które umożliwią wykonywanie lepszych fotografii.

In the Mood: Relationship App ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja dla par pozwalająca na tworzenie randek, ustalanie spotkań i odkrywanie wspólnych zainteresowań. W programie znajdziemy ponad 100 zabawnych pomysłów na randki.

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja dla par pozwalająca na tworzenie randek, ustalanie spotkań i odkrywanie wspólnych zainteresowań. W programie znajdziemy ponad 100 zabawnych pomysłów na randki. T4U for Tesla; Cena wyjściowa: $17,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja dla posiadaczy lub potencjalnych posiadaczy samochodów marki Tesla. Pozwala na śledzenie dokładnych statystyk zużycia baterii, zasięgi, realnego stanu zdrowia baterii, punktów ładowania oraz wiele innych. Umożliwia dostęp przez smartfon, stronę WWW lub auto. Dodatkowo w aplikacji znajdziesz porady, które pozwolą Ci zaoszczędzić energię i obniżyć średnie zużycie prądu.

AKTUALIZACJA 04.03.2021

Taijitu: A Game About Balance ; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Gra logiczna wyróżniona przez Apple prestiżową nagrodą Apple Best New Game. Polega na unikaniu posiadania tego samego koloru w dwóch miejscach po jednej stronie linii, która dzieli ekran na pół.

; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Gra logiczna wyróżniona przez Apple prestiżową nagrodą Apple Best New Game. Polega na unikaniu posiadania tego samego koloru w dwóch miejscach po jednej stronie linii, która dzieli ekran na pół. AR+Album ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja galerii zdjęć korzystająca z technologii ARKit od Apple. Pozwala na wyświetlanie zdjęć naniesionych na obraz z aparatu telefonu/tabletu.

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja galerii zdjęć korzystająca z technologii ARKit od Apple. Pozwala na wyświetlanie zdjęć naniesionych na obraz z aparatu telefonu/tabletu. MP3 Converter: Audio converter ; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Przydatne narzędzie pozwalające konwertować pliki multimedialne do dowolnych formatów audio. Program umożliwia eksport plików na urządzenie lub do chmury. Nie zabrakło opcji zmiany jakości dźwięku.

; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Przydatne narzędzie pozwalające konwertować pliki multimedialne do dowolnych formatów audio. Program umożliwia eksport plików na urządzenie lub do chmury. Nie zabrakło opcji zmiany jakości dźwięku. Safety Note+ ; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Notatnik dla konsumentów dbających o swoją prywatność. Aplikacja pozwala zabezpieczać hasłem lub wzorem wybrane foldery lub pliki. Do wyboru wiele motywów stylistycznych. Aplikacja posiada możliwość tworzenia kopii zapasowych na komputer PC/Mac oraz umożliwia przesyłanie notatek pomiędzy urządzeniami z zainstalowaną aplikacją Safety Note+.

; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Notatnik dla konsumentów dbających o swoją prywatność. Aplikacja pozwala zabezpieczać hasłem lub wzorem wybrane foldery lub pliki. Do wyboru wiele motywów stylistycznych. Aplikacja posiada możliwość tworzenia kopii zapasowych na komputer PC/Mac oraz umożliwia przesyłanie notatek pomiędzy urządzeniami z zainstalowaną aplikacją Safety Note+. Fiete Choice; Cena wyjściowa: $3,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Gra logiczna dla dzieci i dorosłych polegająca na wybraniu nieparzystych i niepasujących obrazków. Program otrzymał prestiżowe nagrody German Computergame Award oraz RED DOT AWARD 2015 w kategorii gry z najlepszym designem.

AKTUALIZACJA 09.03.2021

MemoCam: OCR Camera & Scanner ; Cena wyjściowa $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja pozwalająca przechwytywać i zapisywać w edytowalnym formacie tekst ze zdjęć. Pozwala wykrywać numery telefonów, adresy e-mail, adresy, daty, linki URL, numery lotów, zwykły tekst, kody kreskowe oraz waluty.

; Cena wyjściowa $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja pozwalająca przechwytywać i zapisywać w edytowalnym formacie tekst ze zdjęć. Pozwala wykrywać numery telefonów, adresy e-mail, adresy, daty, linki URL, numery lotów, zwykły tekst, kody kreskowe oraz waluty. PersoPhoto ; Cena wyjściowa $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Program pozwalający we własnym zakresie wykonać zdjęcie do paszportu, prawo jazdy oraz innych dokumentów. Wyjściowe zdjęcie zapisywane jest w formacie pozwalającym na druk na papierze fotograficznym w standardowym rozmiarze 10x15 cm. Posiada możliwość przygotowania mniejszych odbitek o rozmiarach 3,5x4,5 cm do wycięcia we własnym zakresie.

; Cena wyjściowa $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Program pozwalający we własnym zakresie wykonać zdjęcie do paszportu, prawo jazdy oraz innych dokumentów. Wyjściowe zdjęcie zapisywane jest w formacie pozwalającym na druk na papierze fotograficznym w standardowym rozmiarze 10x15 cm. Posiada możliwość przygotowania mniejszych odbitek o rozmiarach 3,5x4,5 cm do wycięcia we własnym zakresie. Tahrir App - Text on image ; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Zaawansowana aplikacja do pisania po zdjęciach. Umożliwia zapisywanie plików w edytowalnym formacie.

; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Zaawansowana aplikacja do pisania po zdjęciach. Umożliwia zapisywanie plików w edytowalnym formacie. Calculator Keyboard - Calku ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Klawiatura na iOS i iPadOS, która pozwala na używanie kalkulatora w innych aplikacjach. Po przełączeniu się na klawiaturę Calculator Keyboard możemy wykonywać obliczenia bez konieczności przechodzenia do innych aplikacji. Całość działa w popularnych komunikatorach internetowych i jest w pełni kompatybilna z systemem iOS 14. Nie zabrakło również wsparcia dla iPad'a oraz globalnego trybu ciemnego.

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Klawiatura na iOS i iPadOS, która pozwala na używanie kalkulatora w innych aplikacjach. Po przełączeniu się na klawiaturę Calculator Keyboard możemy wykonywać obliczenia bez konieczności przechodzenia do innych aplikacji. Całość działa w popularnych komunikatorach internetowych i jest w pełni kompatybilna z systemem iOS 14. Nie zabrakło również wsparcia dla iPad'a oraz globalnego trybu ciemnego. AI Logo Generator - Easy Logo; Cena wyjściowa: $3,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja pozwalająca na tworzenie własnych logotypem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W programie dostępna wersja Premium sprzedawana w modelu subskrypcyjnym, która umożliwia dostęp do nieograniczonej liczby logotypów.

AKTUALIZACJA 15.03.2021

Rhymes! ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja z mnóstwem rymów. Świetna biblioteka rymów w języku angielskim ułatwia naukę nowych słów. W aplikacji znajdziemy rymy, które składają się z ponad 140 tysięcy słów. Całość dostępna jest offline bez konieczności połączenia z internetu.

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Aplikacja z mnóstwem rymów. Świetna biblioteka rymów w języku angielskim ułatwia naukę nowych słów. W aplikacji znajdziemy rymy, które składają się z ponad 140 tysięcy słów. Całość dostępna jest offline bez konieczności połączenia z internetu. ColorCamera - Color Picker ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta aplikacja do retuszu zdjęć. Pozwala na zmianę kolorystyki fotografii.

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosta aplikacja do retuszu zdjęć. Pozwala na zmianę kolorystyki fotografii. Halo PDF (Make PDF documents) ; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Konwerter plików PDF bez reklam. Program oferuje prosty, przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs. Zaletą jest brak limitu konwersji plików.

; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Konwerter plików PDF bez reklam. Program oferuje prosty, przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs. Zaletą jest brak limitu konwersji plików. Contacts Backup-Easy Export ; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosty program pozwalający eksportować wszystkie kontakty z urządzeń z iOS/iPadOS. Aplikacja nie wysyła danych na serwery firm trzecich. Istnieje możliwość zapisania backupu w pliku lub wysłanie go do chmury iCloud. Aplikacja obsługuje formaty Excel, vCard oraz CSV.

; Cena wyjściowa: $2,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Prosty program pozwalający eksportować wszystkie kontakty z urządzeń z iOS/iPadOS. Aplikacja nie wysyła danych na serwery firm trzecich. Istnieje możliwość zapisania backupu w pliku lub wysłanie go do chmury iCloud. Aplikacja obsługuje formaty Excel, vCard oraz CSV. Leastimator - Mileage Tracker ; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Ciekawa aplikacja dla posiadaczy samochodów w leasingu. Program pozwala śledzić roczny limit kilometrów zapisany w umówię leasingowej.

; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Ciekawa aplikacja dla posiadaczy samochodów w leasingu. Program pozwala śledzić roczny limit kilometrów zapisany w umówię leasingowej. 9th Dawn II ; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Gra typu RPG zaprojektowana głównie z myślą o tabletach. Przenosi użytkownika do fantastycznego świata Caspartii.

; Cena wyjściowa: $1,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Gra typu RPG zaprojektowana głównie z myślą o tabletach. Przenosi użytkownika do fantastycznego świata Caspartii. Get Weather; Cena wyjściowa: $0,99; Cena aktualna: darmowa; Link do App Store; Rozbudowana aplikacja pogodowa z dokładnymi danymi meteorologicznymi na każdą godzinę.

AKTUALIZACJA 25.03.2021

MessageFilter Pro

MessageFilter Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store.

MessageFilter Pro to prosta aplikacja filtrująca spam z wiadomości SMS na smartfonach iPhone i tabletach iPad z modemem sieci komórkowej. Program automatycznie wykrywa zbędne wiadomości z wykorzystaniem słów kluczowych lub numerów telefonów.

Paintiles

Paintiles; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściową: $0,99; Link do App Store.

Prosta gra logiczna polegająca na malowaniu płytek na wybrane kolory. Świetna pozycja dla fanów układania puzzli. Gracz w odpowiedni sposób musi oczyścić plansze, aby przejść do kolejnego poziomu.

Mahjong game

Mahjong game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store.

Gra Mahjong przeznaczona dla jednego gracza. Celem rozgrywki jest usunięcie wszystkich płytek z planszy. Gracz musi odnajdywać pary identycznych klocków z takimi samymi oznaczeniami.

Ad Block Multi

Ad Block Multi; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store.

Rozbudowana aplikacja typu Adblock dla urządzeń z systemami iOS/iPadOS. Program skutecznie radzi sobie z banerami i wyskakującymi reklamami mając niewielki wpływ na wydajność urządzenia. Ad Block Multi pozwala zaoszczędzić nawet do 50% pakietu danych i poprawia wydajność baterii o ponad 20%.

Tiny Calendar Pro

Tiny Calendar Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store.

Inteligentny kalendarz współpracujący z popularnymi usługami. Charakteryzuje się prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz mnóstwem funkcji. Świetna propozycja dla posiadaczy tabletów iPad.

AirDisk Pro

AirDisk Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store.

Zaawansowany menedżer plików dla systemu iOS/iPadOS. Aplikacja pozwala na przeglądanie plików znajdujących się lokalnie w urządzeniu oraz w sieci. Program posiada zintegrowany czytnik plików PDF, odtwarzacz muzyki, przeglądarkę plików multimedialnych oraz archiwizator zip.

AKTUALIZACJA 01.04.2021

7 Stories

7 Stories; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store.

7 Stories

Reamaster gry na iPhone'a z 2011 roku. Nowa wersja obejmuje 7 unikalnych postaci i jest w pełni dostosowana do nowszych modeli iPhone'a. 7 Stories to gra typu RPG, która w nowej wersji została oparta na zmodyfikowanym silniku. Pozwolił on na dodanie dodatkowych efektów i wyższej jakości.

Insta Save - Photo Downloader

Insta Save - Photo Downloader; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store.

Insta Save - Photo Downloader

Insta Save - Photo Downloader to prosty program, który pozwoli szybko zapisać zdjęcia i filmy z Instagrama. Wystarczy skopiować link do danego materiału, wkleić go w aplikację i kliknąć Pobierz.

Drink Water - Daily reminder

Drink Water - Daily reminder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store.

Drink Water - Daily reminder

Drink Water to prosty program przypominający o regularnym spożywaniu wody. Aplikacja przypomina o konieczności przyjmowania płynów, monitoruje ilośc wody wypitej każdego dnia oraz nagradza użytkownika za spożycie dziennej dawki.

Program jest w stanie obliczyć zapotrzebowanie na wodę w zależności od wagi i płci. Aplikacja obsługuje powiadomienia popup. W programie znajdziemy również porady dotyczące zdrowego odżywiana. Dane przekazywane są do programu Zdrowie.

OCR Text Recogniser

OCR Text Recogniser; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store.

OCR Text Recogniser

Program OCR Text Recogniser przechwytuje tekst z obrazów i plików PDF z dokładnością wynoszącą od 98% do 100%. Aplikacja rozpoznaj tekst elektroniczny, zakodowany maszynowo oraz pismo odręczne. Rozpoznaje również tekst nałożony na obraz.

AKTUALIZACJA 08.04.2021

Cooking Love - Cooking Games

Cooking Love - Cooking Games; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Cooking Love - Cooking Games

Gra Cooking Love - Cooking Games pozwala zamienić się graczowi w szefa kuchni. W aplikacji zarządzamy jedną z pięciogwiazdkowych restauracji w kilku miejscach na świecie. W grze znajdziemy ponad 100 unikalnych przepisów, które możemy wykorzystać w naszej kuchni.

TV Remote

TV Remote; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

TV Remote

Aplikacja pozwalająca zamienić dowolny sprzęt firmy Apple w inteligentny pilot do telewizora. Program pozwala zdalnie włączać i wyłączać telewizor, zmieniać kanały oraz wyciszać dźwięk.

Rozwiązanie kompatybilne jest z nowymi telewizorami Samsunga oraz LG.

TV Remote jest zintegrowany ze Skrótami Siri.

Juice Watc‪h‬

Juice Watc‪h‬; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99, Link do App Store

Juice Watc‪h‬ to przydatne narzędzie, które pozwoli sprawdzić poziom naładowania iPhone'a wprost z naszego zegarka Apple Watch.

Program umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych powiadomień np. po rozładowaniu do 50% lub naładowaniu do 90%.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z zegarkiem Apple Watch i pozwala wyświetlać informacje na wielu tarczach.

AKTUALIZACJA 13.04.2021

Infinity Jump

Inifnity Jump; Cena aktualna: darmowa, Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Infinity Jump

W Infinity Jump gracz próbuje przeskakiwać przez różne przeszkody, aby pokonać coraz trudniejsze poziomy. Twórcy przygotowali 64 poziomy trudności. Celem jest przejście przez całą grę z jak najmniejszą ilością nieudanych prób.

Attendance

Attendance; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Attendance

Przydatna aplikacja, która pozwala rozplanować zajęcia w szkole na uczelni. Program posiada możliwość dodawania zajęć, organizacji tygodnia, odhaczania listy obecności oraz dodawania zadań do danych przedmiotów. Aplikacja posiada rozbudowany system przypomnień. Ciekawa opcja dla uczniów, którzy opuszczają zajęcia - program pozwala śledzić frekwencję i zliczać nieobecności.

AR Psychic

AR Psychic; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99, Link do App Store

AR Psychic

Ciekawa aplikacja dla nowszych modeli iPhone'a (wymagany iPhone X lub nowszy). Program z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwala rozpoznawać uczucia poprzez skanowanie twarzy.

Big Clock - Pro Time Widgets

Big Clock - Pro Time Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99, Link do App Store

Big Clock - Pro Time Widget‪s‬

Program pozwalający zamienić iPhone'a lub iPada w duży i inteligenty zegarek biurkowy. Aplikacja świetnie sprawdzi się na starszych modelach, których nie wykorzystujemy już na codzień. Do wyboru wiele wyglądów oraz możliwość wyświetlania naszego kalendarza. Aplikacja w pełni kompatybilna z systemem widgetów w iOS/iPadOS 14.

AKTUALIZACJA 20.04.2021

Thunderspace Rain Sleep Sounds

Thunderspace Rain Sleep Sounds; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Thunderspace Rain Sleep Sounds

Thunderspace Rain Sleep Sounds to aplikacja, która pozwoli zanurzyć się w dźwiękach burzy oraz opadów deszczu podczas zasypiania. Program ułatwia zasypianie z wykorzystaniem dźwięków natury.

Program pozwala wybrać jeden z wielu zapętlonych dźwięków. Aplikacja umożliwia odtwarzanie dźwięku 3D. Program działa z iPhone oraz iPad i umożliwia automatycznie wyłączanie po upływie ustawionego czasu.

NextBoard - Keyboard Shortcuts

NextBoard - Keyboard Shortcuts; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

NextBoard - Keyboard Shortcuts

Klawiatura na system iOS, która pozwala na tworzenie spersonalizowanych skrótów. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Po stworzeniu skrótów zdań, które często używamy możemy znacząco skrócić czas potrzebny na napisanie wiadomości. Za darmo możemy stworzyć sześć predefiniowanych skrótów, które wygodnie wywołamy z poziomu klawiatury.

Image Size - Resize Image

Image Size - Resize Image; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Image Size - Resize Image

Prosty program, który pozwala szybko i wygodnie zmienić rozmiar fotografia bezpośrednio na iPhone lub iPad. Aplikacja umożliwia zmianę rozmiaru wielu plików w tym samym czasie. Użytkownik może wybrać jakość wyjściową oraz zmieniać proporcje fotografii.

Joule - Cycling computer

Joule - Cycling computer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa $0,99; Link do App Store

Joule - Cycling computer

Joule - Cycling computer to świetna aplikacja na poprawiającą się, wiosenną pogodę. Pozwala ona zamienić iPhone'a w zaawansowany komputer rowerowy, który korzysta z modułu GPS w smartfonie. Program jest w stanie szacować moc wyjściową podczas jazdy z wykorzystaniem akcelerometru oraz nawigacji.

Program został zbudowany od podstaw z myślą o iPhonie. Posiada intuicyjny interfejs, który świetnie się sprawdza po umieszczeniu urządzenia w uchwycie rowerowym.

Do gromadzenia informacji Joule - Cycling computer wykorzystuje GPS, akcelerometr, barometr oraz żyroskop.

AKTUALIZACJA 26.04.2021

ScannerLens+

ScannerLens+; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Zaawansowana aplikacja do skanowania plików, która bez problemu pozwoli zastąpić Ci wysokiej jakości skaner z wykorzystaniem iPhone'a lub iPad'a. ScannerLens+ pozwala skanować tekst w JPG/PDF/TXT.

Płatna wersja aplikacji, która oferowana jest aktualnie za darmo posiada nielimitowaną liczbę skanów, umożliwia dodawanie podpisu elektronicznego, zachowywanie danych w chmurze oraz wydobywanie tekstu ze skanów (funkcja OCR).

RFS - Real Flight Simulator

RFS - Real Flight Simulator; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściową: $0,99; Link do App Store

RFS - Real Flight Simulator

Zaawansowana gra, która pozwoli zamienić Ci się w pilota samolotu liniowego. RFS - Real Flight Simulator pozwala na latanie w doskonale odwzorowanym świecie z modelami 3D. Do wyboru wiele modeli statków powietrznych, możliwość rozmów z innymi pilotami oraz kontrolerami ATC. Gra pozwala na korzystanie z trybu multiplayer.

Sama gra jest aktualnie darmowa, ale aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji należy wykupić subskrypcje Pro w aplikacji.

The Broken Screen Prank

The Broken Screen Prank; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

The Broken Screen Prank

Jesteś na imprezie i chcesz zaskoczyć swoich znajomych. Dzięki aplikacji The Broken Screen Prank możesz udać, że właśnie stłukłeś ekran swojego nowego smartfona. Aplikacja pozwala wybrać jeden z trybów symulacji uszkodzonego/zbitego ekranu.

AKTUALIZACJA 14.05.2021

EXIF Viewer by Fluntro

EXIF Viewer by Fluntro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

EXIF Viewer by Fluntro

Aplikacja fotograficzna wyróżniona przez samo Apple na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Program pozwala na przeglądanie danych EXIF wykonywanych zdjęć. Umożliwia również modyfikację informacji o wykonane fotografii. dzięki programowi bez problemu usuniemy lokalizację zdjęcia. Całość została zintegrowana z iCloud i pozwala wyświetlać dane EXIF zdjęć zgromadzonych w chmurze.

Shift OBD

Shift OBD; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

Shift OBD

Shift OBD to obowiązkowa aplikacja dla fanów motoryzacji i kierowców. Niewielki program pozwala śledzić parametry i osiągi auta w czasie rzeczywistym na ekranie naszego smartfona. Do działania wymagany jest adapter OBD z Bluetooth lub Wi-Fi.

Po sparowaniu z adapterem uzyskujemy dostęp do komputera silnika w naszym pojeździe. Dodatkowo Shift OBD może zamienić naszego smartfona w wideorejestrator, który na bieżąco przekazuje na ekranie informacje o naszym aucie.

Wszystkie dane przekazywane są na żywo prze protokół TCP. Program pozwala na ich eksport do pliku CSV i przesłanie na komputer.

Best iPhone Contact Cleaner

Best iPhone Contact Cleaner; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Prosta aplikacja, która pozwoli zadbać nam o porządek na naszym danych na smartfonie. Dzięki Best iPhone Contact Cleaner szybko i wygodnie pozbędziemy się zbędnych danych takich jak, podwójne kontakty czy duplikowane obrazki.

Nightcam: Night Mode Camera

Nightcam: Night Mode Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Nightcam: Night Mode Camera

Nightcam: Night Mode Camera to aplikacja pozwalająca wykorzystać tryb nocny w modelach iPhone'a, które domyślnie go nie posiadają. Program znacząco podwyższa jakość zdjęć wykonywanych po zmroku oraz w trudnych warunkach oświetleniowych. Całość sterowana jest z wykorzystaniem AI.

AKTUALIZACJA 21.05.2021

Alive 2 Survive

Alive 2 Survive; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Alive 2 Survive

Lubisz zombie? W Alive 2 Survive rozpoczęła się apokalipsa, a Ty będziesz musiał się z nią zmierzyć. Podejmowane przez Ciebie decyzję wpłyną na życie grupy osób, którymi się zajmujesz. W grze należy podejmować decyzje, aby przeżyć jak najdłużej i odeprzeć atak zombie.

Gracz musi zmierzyć się z trudnymi wyborami, walczyć z ograniczonymi zasobami oraz utrzymywać równowagę w walce. Czy znajdziesz siłę, aby pokonać zombie?

IP4K: Phone cam as IP Camera

IP4K: Phone cam as IP Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

IP4K: Phone cam as IP Camera

Masz starego iPhone'a lub iPad'a? Z aplikacją IP4K: Phone cam as IP Camera łatwo zamienisz go w kamerę IP korzystającą z protokołu RTSP.

Program umożliwia odtwarzanie materiałów przez sieć z wykorzystaniem popularnych odtwarzaczy multimediów. Aplikacja pozwala również nagrywanie plików. Twórcy zalecają korzystanie z zasilacza, aby uniknąć rozładowania się baterii.

Recent Contacts

Recent Contacts; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Recent Contacts

Zastanawiałeś się kiedyś jakie są najpopularniejsze kontakty w Twoim telefonie? Dzięki aplikacji Recent Contacts poznasz odpowiedź na to pytanie. Dodatkowo program pokazuje kiedy dodałeś poszczególne kontakty i umożliwia prezentacje danych o zapisanych kontaktach na czytelnych wykresach.

Jumpy Wheels!

Jumpy Wheels!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Jumpy Wheels!

Prosta w obsłudze gra, która pozwoli odprężyć się po ciężkim dniu pracy. Gracz musi przeskakiwać poprzez poszczególne koła, aby dostarczyć wodę do świata, w którym panuje susza.

Smart Resize 2x

Smart Resize 2x; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Smart Resize 2x

Prosta aplikacja do obróbki fotografii i poprawy jakości zdjęć. Aplikacja umożliwia podwójne zwiększenie rozmiaru fotografii bez pogorszenia jakości, inteligentną zmianę proporcji oraz dowolne skalowanie rozmiarów. Dodatkowo z wykorzystaniem Smart Resize 2x z fotografii pozbędziemy się niechcianych elementów.

AKTUALIZACJA 27.05.2021

Power Password Manager

Power Password Manager; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Power Password Manager

Power Password Manager to niezależna aplikacja pozwalająca gromadzić wszystkie hasła na urządzeniu. Program pozwala zachować wszystkie dane lokalnie, a całość zabezpieczona jest z wykorzystaniem Touch ID lub Face ID. Aplikacja pozwala automatycznie wypełniać hasła i nie ma limitu zapisanych danych. Wszystkie pliki zabezpieczane są szyfrowaniem AES 256 oraz mogą być synchronizowane z wykorzystaniem iCloud. Dodatkowo program pozwala dodawać notatki do zapisanych haseł.

Paintiles

Paintiles; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Paintiles

Prosta gra logiczna polegająca na malowaniu i dopasowywaniu płytek pojawiających się na ekranie w celu oczyszczenia planszy.

Gracz startuje z trzema kolorami. Z czasem zagadki stają się coraz trudniejsze, a w rozgrywce utrudniają dodatkowe elementy. Paintiles to jedna z ciekawszych łamigłówek, które pojawiają się w promocjach.

Co ważne gra jest przyjazna dla niewidomych. Program posiada 60 ręcznie przygotowanych poziomów oraz tryb Zen (nieskończona ilość bezstresowych łamigłówek).

RingO - Escape 'em all

RingO - Escape 'em all; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

RingO - Escape 'em all

Kolejna gra logiczno-zręcznościowa, która idealnie sprawdzi się w celu odstresowania po ciężkim dniu. RingO - Escape 'em all to nieskończona gra, w której gracz musi wydostać się ze stale pojawiających się okręgów z niewielkimi przerwami. Gra wydaje się prosta, ale szybko okazuje się, że jest niezwykle trudna i wymagająca.

Co ciekawe program jest w pełni kompatybilny z zegarkami Apple Watch.

AKTUALIZACJA 04.06.2021

Easy Spending Budget

Easy Spending Budget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Easy Spending Budget

Easy Spending Budget to przydatne narzędzie, które pozwala planować i zarządzać naszym budżetem pieniężnym. Program pozwala przejąć kontrolę nad naszymi finansami. Rozwiązanie pozwoli ograniczyć nasze wydatki, a dzięki wielu funkcjom zarządzenie pieniędzmi stanie się dokładne, a przy tym szybkie i wygodne.

Dzięki szczegółowemu rozpisaniu swoich wydatków będziesz w stanie lepiej zaplanować płatności oraz nauczyć się oszczędzać pieniądze.

Street View - street view maps

Street View - street view maps; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Street View - street view maps

Street View - street view maps pozwala znaleźć lokalizacje na całym świecie i obejrzeć zdjęcia satelitarne lub panoramiczny widok 3D. Całość korzysta z danych Google Street View.

Isometric Squares - puzzle ²

Isometric Squares - puzzle ²; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Isometric Squares - puzzle ²

Prosta gra logiczno-zręcznościowa polskiego programisty. Gracz musi stworzyć kwadrat z kwadratów poprzez dopasowanie ich na siatce. Całością możemy bawić się w dwóch lub trzech wymiarach.

Gra wydaje się łatwa, ale w praktyce szybko okazuje się, że pokonywanie kolejnych poziomów wymaga od gracza sporej koncentracji.

Łącznie do pokonania mamy ponad 50 poziomów z 5 poziomami trudności. Gra odpowiednia dla każdego odbiorcy bez ograniczeń wiekowych. W aplikacji znajdziemy tryb dla niewidomych oraz wsparcie Haptic Feedback.

AKTUALIZACJA 15.06.2021

Easy Sum | Shopping List

Easy Sum | Shopping List; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Easy Sum | Shopping List

Sumowanie więcej niż kilku liczb jest zawsze problematyczne na zwykłym kalkulatorze, szczególnie jeśli chcesz dodać kilka wartości, które przed dodaniem trzeba pomnożyć lub podzielić.

Z pomocą przychodzi powyższa aplikacja, która oferuje rozbudowany, łatwy w użyciu kalkulator połączony z listą zakupową.

Witch for Twitch

Witch for Twitch; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Witch for Twitch

Witch dla Twitch to klient serwisu streamingowego Twitch.tv na smartwatche. Jest to pierwsza aplikacja, która umożliwia oglądanie Twitcha bezpośrednio na zegarku.

Tor Browser - Onion Browser

Tor Browser - Onion Browser; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Tor Browser - Onion Browser

Tor Browser pozwala na bycie anonimowym w Internecie. Jest to przeglądarka do anonimowego surfowania po sieci.

PDF Pro App - Sign, Scan, Fill

PDF Pro App - Sign, Scan, Fill; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

PDF Pro App - Sign, Scan, Fill

PDF Pro to poręczna aplikacja, która zmienia Twoje urządzenie w potężny mobilny skaner i edytor dokumentów PDF.

Prosta w obsłudze aplikacja skanuje dokumenty z dużą dokładnością, a następnie można w niej edytować i udostępniać przechwycone skany.

Subtracker - live sub count

Subtracker - live sub count; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Subtracker - live sub count

Jest to aplikacja polskiego programisty, która obsługuje funkcję 3D Touch i widżety, dzięki czemu można sprawdzić liczbę subskrybentów na żywo za pomocą jednego spojrzenia.

Catch a Color Deluxe Ball Drop

Catch a Color Deluxe Ball Drop; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Catch a Color Deluxe Ball Drop

Jest to prosta gra, która polega na łapaniu kolorowych kulek do pasujących kolorem wiader poprzez dotknięcie lewej lub prawej strony ekranu.

Swoje wyniki możemy następnie publikować w globalnej tabeli, aby porównać nasze wyniki z innymi graczami.

Drop The Chicken 2 The Circus

Drop The Chicken 2 The Circus; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Drop The Chicken 2 The Circus

Drop The Chicken to w pełni animowana, wciągająca i wymagająca gra logiczna, która zebrała ponad 5,5 miliona graczy na całym świecie.

Zadaniem w grze jest sprytne zaplanowanie podróży Chucka do basenu nurkowego, uważają po drodze na przeszkody.

AKTUALIZACJA 18.06.2021

Reflexes - Activities at Home

Reflexes - Activities at Home; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Reflexes - Activities at Home

Popraw swoją koordynację ręka-oko, reakcje i refleks dzięki tej aplikacji AR. W środku znajdziesz kilka zadań, które rzucą Ci wyzwanie i poprawią Twoje umiejętności fizyczne.

Batoni

Batoni; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Krótka, mroczna, logiczna przygoda w niesamowitym miasteczku. Wciel się w rolę agenta specjalnego i rozwiąż zagadkę.

AirDisk Pro

AirDisk Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

AirDisk Pro

AirDisk Pro pozwala na przechowywanie, przeglądanie i zarządzanie plikami na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch. Możesz połączyć się z AirDisk Pro z dowolnego komputera Mac lub PC przez sieć Wi-Fi i przenosić pliki metodą "przeciągnij i upuść" prosto z Findera lub Eksploratora Windows.

Thunderspace Rain Sleep Sounds

Thunderspace Rain Sleep Sounds; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Thunderspace Rain Sleep Sounds

Kłopoty z szybkim zasypianiem? Thunderspace Rain Sleep Sounds pomaga szybko zasnąć w krótkim czasie. Ogromna różnorodność nagranych dźwięków burz z piorunami i deszczem, błyskawicznie ukołysze Cię do snu.

TV Remote

TV Remote; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

TV Remote

TV Remote zamienia naszego iPhone'a w pilot do zdalnego sterowania telewizorem. W systemie iOS można dodać widżety z przyciskami zdalnego sterowania do ekranu głównego i używać skrótów Siri do sterowania telewizorem.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Heads Up!

Heads Up!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Heads Up!

Heads Up! to zabawna gra towarzyska od Ellen DeGeneres. Gra jest wzorowana na formacie z telewizyjnego show.

Land and Castles

Land and Castles; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Land and Castles

Jeśli lubisz gry strategiczne czasu rzeczywistego, Land and Castles jest dla Ciebie.

Face Moji Creator

Face Moji Creator; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Face Moji Creator

Projektuj bez wysiłku i w prosty sposób dzięki tej aplikacji do tworzenia emoji. Stwórz swoją własną klawiaturę emoji i naklejki iMessage.

App Locker - Lock Apps

App Locker - Lock Apps; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

App Locker - Lock Apps

AppLocker ułatwia przekazanie telefonu innej osobie. Dzięki tej aplikacji można zablokować dostęp do folderów lub innych aplikacji, które będą chronione hasłem.

Book Track - Library Manager

Book Track - Library Manager; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Book Track - Library Manager

Book Track to aplikacja zbudowana dla iPhone'a, iPada i Maca, która pomaga w organizacji zakupionych książek oraz tych na liście do przeczytania.

AKTUALIZACJA 28.06.2021

One Click Photo Enhancer

One Click Photo Enhancer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

One Click Photo Enhancer

Jest to aplikacja polskiego programisty, która z pomocą rozbudowanej sztucznej inteligencji poprawi jakość naszych zdjęć.

Pixelizator

Pixelizator; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Pixelizator

Ta prosta aplikacja pozwala na pikselizację zdjęć.

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

My Books Read pomaga w organizacji zakupionych książek oraz tych na liście do przeczytania.

Learn Guitar App

Learn Guitar App; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $12,99; Link do App Store

Learn Guitar App

Learn Guitar App to dosłownie aplikacja do nauki gry na gitarze. Zawiera interaktywną metodę nauki, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały kurs.

Sleep Me: Sleep Sounds

Sleep Me: Sleep Sounds; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Sleep Me: Sleep Sounds

Ta aplikacja pozwala kontrolować długość oraz jakość snu. Dzięki wybranym przez użytkownika dźwiękom, pomaga zasnąć i cieszyć się ze snu.

Monkey Jumping - Keep Climbing

Monkey Jumping - Keep Climbing; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $23,99; Link do App Store

Monkey Jumping - Keep Climbing

Podczas gry naszym zadaniem jest skakanie na co raz to wyższe platformy, uważając na pojawiające się przeszkody.

My City: Home

My City: Home; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

My City: Home

Wciel się w mieszkańca miasta i baw się, odwiedzając swoich sąsiadów lub pobliskie restauracje.

AKTUALIZACJA 02.07.2021

YoWindow Weather

YoWindow Weather; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

YoWindow

YoWindow jest nową, unikalną aplikacją pogodową. Magia YoWindow to żywy krajobraz, który odzwierciedla Twoją aktualną pogodę. Na przykład, jeśli pada deszcz - pada też w YoWindow.

BTC bitcoin price alerts

BTC bitcoin price alerts; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

BTC bitcoin price alerts

Ta aplikacja pokazuje aktualne kursy wymiany BTC (bitcoin), ETH (ethereum), DASH, LTC, MNC i innych walut cyfrowych.

WorkOther - Custom Workouts

WorkOther - Custom Workouts; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

WorkOther - Custom Workouts

Czy kiedykolwiek męczyłeś się z szukaniem odpowiednich treningów na swoim zegarku? WorkOther pomoże Ci w tym - możesz tworzyć własne treningi i używać ich na Apple Watch, dzięki czemu Twój zegarek stanie się wszechstronnym trackerem treningowym.

Bon

Bon; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Bon

Bon jest bardzo prostą aplikacją, która pozwala na utrzymanie 5 priorytetowych rzeczy do zrobienia.

AKTUALIZACJA 05.07.2021

Element TD

Element TD; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Element TD

Element TD powraca w grze tower defense opartej na kombinacjach żywiołów.

Hoppy Hams

Hoppy Hams; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Hoppy Hams

Przeżyj 40 ręcznie wykonanych poziomów w tej zwodniczo prostej grze logicznej.

Up Slide Down

Up Slide Down; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Up Slide Down

Up Slide Down to prosta i bardzo wymagająca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie płytek w kolejności poprzez wykonywanie ruchów ślizgowych, które wykorzystują pustą przestrzeń.

Social Puppy: Dog Training App

Social Puppy: Dog Training App; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $8,99; Link do App Store

Social Puppy: Dog Training App

Social Puppy to spersonalizowany przewodnik do szkolenia Twojego psa.

RingO - Escape 'em all

RingO - Escape 'em all; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

RingO - Escape 'em all

RingO to wciągająca, niekończąca się gra, która ćwiczy Twój refleks.

Secret Photo Vault Lock Photo

Secret Photo Vault Lock Photo; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Secret Photo Vault Lock Photo

Ta aplikacja umożliwia ukrycie wybranych zdjęć w zabezpieczonym hasłem folderze.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

NABOKI

NABOKI; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

NABOKI

NABOKI to minimalistyczna gra logiczna o rozbieraniu poziomów na części. Oprawę dźwiękową do gry wykonał Wojciech Wasiak.

Genesys Dice

Genesys Dice; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Genesys Dice

Genesys Dice to towarzysz twoich doświadczeń w grach fabularnych. Aplikacja pozwala szybko i wygodnie rzucać własne kości do systemu gry Genesys.

MP3 Converter: Audio converter

MP3 Converter: Audio converter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

MP3 Converter: Audio converter

Ta aplikacja jest jednym z najprostszych sposobów na konwersję plików multimedialnych do dowolnego formatu audio.

Account Tracker - bWallet

Account Tracker - bWallet; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która posiada proste, ale potężne funkcje do zarządzania budżetem.

VPN Armor

VPN Armor; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $24,99; Link do App Store

VPN Armor

VPN Armor to bardzo popularny VPN i jeden z najbezpieczniejszych na rynku.

AKTUALIZACJA 19.07.2021

Symmetrain

Symmetrain; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Symmetrain

Wybierz swój pociąg i zauważ wszystkie różnice tak szybko, jak to możliwe podczas jazdy od jednej stacji kolejowej do drugiej.

2048 - AI Solver

2048 - AI Solver; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

2048 - AI Solver

Klasyczna gra 2048 wzbogacona o AI Solver.

pixelcam

pixelcamr; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

pixelcam

Aplikacja pixelcam zamienia Twój aparat fotograficzny w obiektyw do gier wideo w stylu retro.

Photo Vault-Hide Secret Photos

Photo Vault-Hide Secret Photos; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; {{a:https://apps.apple.com/app/id1526657092}Link do App Store

Photo Vault-Hide Secret Photos

Zablokuj i ukryj swoje prywatne zdjęcia i filmy.

*Passwords* Copy & Paste

*Passwords* Copy & Paste; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

*Passwords* Copy & Paste

*Passwords* to osobisty menedżer haseł.

AKTUALIZACJA 23.07.2021

Vectronom

Vectronom; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Vectronom

W tej grze logicznej oświadczysz fal koloru i pulsującej geometrycznej ścieżki, która zmienia się wraz z rytmem muzyki.

Birdie for Twitter

Birdie for Twitter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Birdie for Twitter

Jest to alternatywny klient Twittera. W przeciwieństwie do oryginalnej aplikacji, Birdie pokazuje najpierw najlepsze i najważniejsze Tweety.

ONE METEO - local weather

ONE METEO - local weather; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

ONE METEO - local weather

Unikalne prognozy One Meteo są wykorzystywane jako dane źródłowe przez różne branże, od lotnictwa po graczy na żądanie, którzy nie mogą sobie pozwolić na podjęcie złej decyzji w oparciu o pogodę.

Phone Drive: File Storage Sync

Phone Drive: File Storage Sync; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Phone Drive: File Storage Sync

Teraz możesz używać swojego urządzenia z systemem iOS jako przenośnej bezprzewodowej pamięci flash. Przedstawiamy Phone Drive - menedżera plików.

AKTUALIZACJA 26.07.2021

Newstagram

Newstagram; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Newstagram

Aplikacja newsowa, przedstawiająca najnowsze informacje ze świata.

VPN Armor

VPN Armor; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $24,99; Link do App Store

VPN Armor

VPN Armor to bardzo popularny VPN i jeden z najbezpieczniejszych VPN proxy.

Planet Gravity - Newton's law

Planet Gravity - Newton's law; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Planet Gravity - Newton's law

Jest to fizyczna gra bazowa. Symuluje asteroidy latające nad kosmosem i krok po kroku tworzy układ słoneczny.

Orange.

Orange.; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Gra logiczna polegająca na skakaniu z bloku na blok. Postępy osiąga się poprzez zbieranie punktów odległości.

Sliding Puzzle - Board Game

Sliding Puzzle - Board Game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Sliding Puzzle - Board Game

Klasyczna gra logiczna z przesuwaniem bloków.

kipkam

kipkam; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

kipkam

Proste ćwiczenia oddechowe, które pomogą Ci pozbyć się stresu.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

Cardinal Land

Cardinal Land; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Cardinal Land

Relaksująca gra logiczna z edukacyjnym twistem.

A Tale of Little Berry Forest

A Tale of Little Berry Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

A Tale of Little Berry Forest

Trochę powolna, prosta, ale ciepła i emocjonalna gra przygodowa.

Calcvier - Keyboard Calculator

Calcvier - Keyboard Calculator; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Calcvier - Keyboard Calculator

Calcvier zmieni Twoją klawiaturę w kalkulator.

Stream Music Player

Stream Music Player; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Stream Music Player

Pozwala na stworzenie osobistej usługi strumieniowej z pamięcią masową w chmurze.

Filter Candy

Filter Candy; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Filter Candy

Filter Candy to kolekcja potężnych presetów emulacji filmowej i narzędzi edycyjnych.

AKTUALIZACJA 16.08.2021

Up Slide Down

Up Slide Down; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Up Slide Down

Up Slide Down to prosta, ale bardzo wymagająca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie płytek w kolejności poprzez wykonywanie ruchów ślizgowych, które wykorzystują pustą przestrzeń.

Calculator - PRO

Calculator - PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Calculator - PRO

Wielozadaniowy kalkulator dla iPada i iPhone'a.

WordLight Browser

WordLight Browser; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

WordLight Browser

WordLight Browser pomaga znaleźć słowa, które są związane z określonym słowem lub frazą.

You Record Pro

You Record Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

You Record Pro

Aplikacja do nagrywania dźwięku z obsługą wysokiej jakości skompresowanego formatu AAC.M4A i bezstratnego Linear PCM.CAF (najbezpieczniejszy, 64-bitowy, nieograniczony format Apple Core Audio Format).

AKTUALIZACJA 23.08.2021

Priority Star - To Do, Sorted

Priority Star - To Do, Sorted; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Priority Star - To Do, Sorted

Priority Star to prosta aplikacja todo, która stawia organizację swoich priorytetów.

Widgets PRO - Photo Time Color

Widgets PRO - Photo Time Color; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Widgets PRO - Photo Time Color

Widgets PRO to aplikacja, która pomaga stworzyć niepowtarzalny styl ekranu głównego za pomocą widżetów.

Game Ideas Pro

Game Ideas Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Game Ideas Pro

Aplikacja oferująca różne gry logiczne.

AKTUALIZACJA 27.08.2021

Hex - AI Board Game

Hex - AI Board Game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Hex - AI Board Game

Klasyczna gra logiczna typu hex game.

Life Lists: List Organizer

Life Lists: List Organizer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Life Lists: List Organizer

Świetna aplikacja do tworzenia list i organizacji swojego życia.

CoinsNote - Easy Cost

CoinsNote - Easy Cost; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

CoinsNote - Easy Cost

Wszystko, czego potrzebujesz do kontrolowania swojego budżetu, znajdziesz w tej aplikacji.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

No Paint

No Paint; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

No Paint

Match Attack!

Match Attack!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Match Attack!

MESTROIDS

MESTROIDS; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

MESTROIDS

Crypton - BTC Crypto Tracker

Crypton - BTC Crypto Tracker; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $59,99; Link do App Store

Crypton - BTC Crypto Tracker

AKTUALIZACJA 03.09.2021

GoMusic - Video player

GoMusic - Video playerr; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

GoMusic - Video player

GoMusic to bardzo łatwa w użyciu aplikacja Youtube. Oglądaj filmy z całego świata i ciesz się ulubioną muzyką ze swoimi przyjaciółmi.

Background Eraser - AI Remove

Background Eraser - AI Remove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Background Eraser - AI Remove

Jest to aplikacja do tworzenia przezroczystego tła zdjęć. Powstałe obrazy mogą być używane jako stemple z innymi aplikacjami do tworzenia fotomontażu lub kolażu.

Clean OSC with Files

Clean OSC with Files; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Clean OSC with Files

Zbuduj własny interfejs użytkownika z suwakami, selektorami i przyciskami. Wysyłaj i odbieraj wiadomości za pomocą OSC (Open Sound Control).

AKTUALIZACJA 06.09.2021

Hatch: Focus for Students

Hatch: Focus for Students; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Hatch: Focus for Students

Hatch nagradza Cię za czytanie, naukę i wypełnianie zadań domowych.

Priority Star: To Do, Ranked

Priority Star: To Do, Ranked; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Priority Star: To Do, Ranked

Priority Star to aplikacja listy rzeczy do zrobienia (to do), która pomaga Ci ustawiać swoje priorytety.

Camma

Camma; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Camma

Camma pozwala sfotografować obiekt, który zostaje automatycznie rozpoznany przez działającą w tle sztuczną inteligencję.

Journal Tracker

Journal Tracker; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Journal Tracker

Journal Tracker to przyjazna dla użytkownika aplikacja do śledzenia emocji, nastrojów, poziomu energii, poziomu bólu lub dowolnego obszaru życia. Swoisty dziennik w wersji cyfrowej.

Memorize Pi Digits - 3.14π

Memorize Pi Digits - 3.14π; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Memorize Pi Digits - 3.14π

Ta aplikacja jest narzędziem, które pomoże Ci zapamiętać kolejne cyfry liczby pi.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Breacher Story

Breacher Story; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Breacher Story

Breacher Story to grywalne doświadczenie narracyjne, które zagłębia się w świat cyberbezpieczeństwa, teorii spiskowych i inżynierii społecznej.

Marklist - Manage Later Things

Marklist - Manage Later Things; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Marklist - Manage Later Things

Jest to aplikacja, która pomoże Ci zarządzać późniejszymi sprawami w życiu.

Speed PRO+

Speed PRO+; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Speed PRO+

Speed PRO+ to uniwersalny miernik prędkości oparty na GPS z zapisanymi trasami i wieloma innymi funkcjami.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

13's

13's; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

13's to świetna gra w puzzle, przy której można się zrelaksować. Jest idealna do nauki liczenia dla dzieci i przyjazna osobom niewidomym!

Eschery - Relaxing Idle Puzzle

Eschery - Relaxing Idle Puzzle; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Eschery - Relaxing Idle Puzzle

Eschery to pomysłowa łamigłówka o niemożliwych strukturach.

QR + BarCode Scanner & Maker

QR + BarCode Scanner & Maker; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

QR + BarCode Scanner & Maker

Twórz kody QR z niestandardowymi kolorami i przezroczystym tłem.

Sortify: Pocket Planner

Sortify: Pocket Planner; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Sortify: Pocket Planner

Wszystko w jednym, codziennym niezbędniku. Ten organizer zawiera Listy, Notatki, Przypomnienia i Kalkulator do obliczania GPA.

Cardium - virtual wallet

Cardium - virtual wallet; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Cardium - virtual wallet

Cardium jest wirtualnym portfelem. który pomoże Ci kontrolować swój budżet.

AKTUALIZACJA 17.09.2021

Mage Chess

Mage Chess; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Mage Chess

Archeolodzy odkryli w jaskini w Anglii średniowieczny grobowiec, którego właściciel był entuzjastą szachów. Złe duchy nie pozwalają badaczom wejść do głównej komory. Wydaje się, że jedyną drogą wejścia lub wyjścia jest gra w szachy ze zmarłym.

Vocabulary.com

Vocabulary.com; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Aplikacja Vocabulary.com pomoże Ci opanować słowa poprzez zabawną i wciągającą grę.

Syndromi

CSyndromi; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Syndromi

Niesamowita aplikacja do oglądania ulubionych filmów dla systemu iOS. Syndromi zapewnia także wspaniałe wrażenia podczas oglądania YouTube.

Neptune for Twitter

Neptune for Twitter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Neptune for Twitter

Neptune jest aplikacją Twittera, która została zbudowana specjalnie dla Ciebie.

DadJokes

DadJokes; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Aplikacja zawierająca najlepsze żarty na każde spotkanie z przyjaciółmi.

