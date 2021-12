Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [20.12.2021]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

Spis treści

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Źródło: William Hook / Unsplash

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Zobacz również:

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 15.10.2021

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer to bardzo potężną aplikacja użytkowa, która umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie dowolnej niestandardowej czcionki na urządzeniu z systemem iOS.

Board

Board; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Board

Board jest atrakcyjną i użyteczną oprawą dla Twoich ulubionych zdjęć i notatek.

Numbers puzzle - School game

Numbers puzzle - School game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Numbers puzzle - School game

Celem tej gry logicznej jest wyłączenie wszystkich pól z liczb. Należy znaleźć dwie takie same liczby lub parę, których suma jest równa 10.

Math-E Premium: Times tables

Math-E Premium: Times tables; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Math-E Premium: Times tables

Naucz się tabliczki mnożenia dzięki tej zabawnej i kreatywnej aplikacji matematycznej dla dzieci.

Recipes - Kids & Toddlers

Recipes - Kids & Toddlers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Recipes - Kids & Toddlers

Łatwe przepisy dla dzieci i całej dla rodziny.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Up Slide Down

Up Slide Down; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Up Slide Down

Up Slide Down to prosta i bardzo wymagająca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie płytek w odpowiedniej kolejności.

13's

13's; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Zabawna gra logiczna z gatunku puzzleler.

Avvinue: All-in-One Moving App

Avvinue: All-in-One Moving App; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Avvinue: All-in-One Moving App

Planujesz przeprowadzkę? Avvinue to jedyna aplikacja, której będziesz potrzebować do planowania, koordynowania i finansowania całej przeprowadzki w dowolnym miejscu na świecie.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

OXXO

OXXO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

OXXO

Gra logiczna polskiego dewelopera, Michała Pawłowskiego. Jak sam pisze: "Zaprojektowałem OXXO, abyś mógł doświadczyć odkrywania ciągle zmieniającej się mechaniki. Zrelaksuj się, ciesz się zagadkami, poczuj się dobrze z samym sobą!"

ACE Academy Visual Novel

ACE Academy Visual Novel; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

ACE Academy Visual Novel

Gra przygodowa z gatunku visual novel.

Crystalline Visual Novel

Crystalline Visual Novel; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Crystalline Visual Novel

Gra przygodowa z gatunku visual novel.

8-bit Console Tank

8-bit Console Tank; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

8-bit Console Tank

Klasyczna 8-bitowa gra.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

MP3Converter - Video to MP3

MP3Converter - Video to MP3; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

MP3Converter - Video to MP3

Konwertuj mp4 do mp3, wideo do audio, stwórz swój własny dzwonek za darmo.

iSafeCharge+

iSafeCharge+; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Doskonała aplikacja dbająca o żywotność baterii.

Stop the Fuzz

Stop the Fuzz; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Stop the Fuzz

Wystaw swój refleks na próbę w tej szybkiej zręcznościowej przygodzie.

Backpack Studio

Backpack Studio; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Backpack Studio

Twórz profesjonalnie brzmiące podcasty i audycje radiowe z dowolnego miejsca, korzystając tylko z iPhone'a lub iPada.

Calendar Widget - Date Widgets

Calendar Widget - Date Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Calendar Widget - Date Widgets

Calendar Widget to aplikacja, której potrzebujesz, aby dostosować swój ekran domowy z pięknym kalendarzem. Wybieraj spośród wspaniałych gotowych projektów widżetów lub stwórz swój własny.

AKTUALIZACJA 29.10.2021

Petrichor: Time Attack!

Petrichor: Time Attack!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Petrichor: Time Attack!

Petrichor to cyberpunkowo-survivalowa strzelanka osadzona w Neo-Kowloon City. Podążasz śladami członków Inicjatywy Saito, próbując odkryć przyczynę Infekcji Tech.

Treelife

Treelife; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Treelife

Za każde 85.000 kroków, które zrobisz, twórcy aplikacji zasadzaą drzewo w amazońskim lesie deszczowym. Za każde zasadzone drzewo otrzymasz treecoin (cyfrową walutę), którą możesz wykorzystać do otrzymania darmowych produktów lub zniżek u jednego z licznych partnerów.

Big Clock - Pro Time Widgets

Big Clock - Pro Time Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Big Clock - Pro Time Widgets

Zamień swój iPhone w duży zegar. Prosty i piękny zegar cyfrowy zaprojektowany dla Table Stand.

Account Tracker - bWallet Pro

Account Tracker - bWallet Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet Pro

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która ma piękne UI, proste, ale potężne funkcje i przyjazne doświadczenie z użytkowania.

AKTUALIZACJA 01.11.2021

Forever Lost: Episode 1 HD

Forever Lost: Episode 1 HD; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Forever Lost: Episode 1 HD

Budzisz się w umyśle, którego nie znasz, w świecie, którego nie pamiętasz. Jesteś otoczony przez rzeczy, które nie mogą być prawdziwe, nawiedzany przez dawno zapomniane doświadczenia. Musisz iść naprzód, musisz odkryć prawdę. Musisz uciec!

Stars Wheel

Stars Wheel; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Stars Wheel

Stars Wheel to ambientowa gra logiczna inspirowana gwiazdami, zorzą polarną i galaktykami. Zrelaksuj swój umysł i rozwiąż tę prostą, ale niezwykle wymagającą łamigłówkę.

The Legend of Ipsae - RPG

The Legend of Ipsae - RPG; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

The Legend of Ipsae - RPG

Klasyczna gra RPG pełna przygód i niezapomnianych historii.

Super ToDo's

Super ToDo's; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Super ToDo's

Super ToDo's to skuteczny sposób na zorganizowanie wszystkich zadań w Twoim życiu.

Slideshow Master Pro

Slideshow Master Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Slideshow Master Pro

Połącz wiele zdjęć w jeden film dzięki Slideshow Master!

AKTUALIZACJA 05.11.2021

Crystal Cove

Crystal Cove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Crystal Cove

Crystal Cove nie jest typową grą logiczną typu "dopasuj trzy". Dzieci kochają ją za jej prostotę, a dorośli za głębię

Cardinal Land

Cardinal Land; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Cardinal Land

Relaksująca gra logiczna z edukacyjnym twistem.

A Tale of Little Berry Forest

A Tale of Little Berry Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

A Tale of Little Berry Forest

Trochę powolna, prosta, ale ciepła i emocjonalna gra uzdrawiająca.

Exif Viewer - Photo Metadata

Exif Viewer - Photo Metadata; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Exif Viewer - Photo Metadata

To potężne narzędzie do tworzenia metadanych dla Twoich zdjęć i filmów.

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Teach Your Monster to Read

Jest to wielokrotnie nagradzana gra, która pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać.

Volume by Velocity

Volume by Velocity; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Volume by Velocity

Volumatic to aplikacja do sterowania głośnością muzyki w zależności od prędkości. Gdy przyspieszasz, algorytm zwiększa głośność, aby zniwelować hałas uliczny samochodu.

AKTUALIZACJA 09.11.2021

Pixel Widgets

Pixel Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Pixel Widgets

Widżety Pixel pomogą Ci dostosować Twój ekran główny i nadać mu wygląd retro! Wybierz jeden z istniejących wzorów widżetów lub dostosuj swój własny, korzystając z ponad 150 motywów kolorystycznych i czcionek.

Match Attack!

Match Attack!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Match Attack!

Bardzo szybka i wymagająco gra logiczno-zręcznościowa. Gra zaczyna się powoli, ale szybko przyspiesza, gdy bomby, kotwice i zamki są wrzucane do mieszanki!

Dream A Little Dream

Dream A Little Dream; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Dream A Little Dream

Wejdź do sennej krainy w tym nostalgicznym, zręcznościowym, pikselowym świecie. Dryfuj wśród chmur w kolorze waty cukrowej jako śpiący kot wyposażony tylko w najbardziej magiczne czapki do spania.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Solar Express

Solar Express; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Solar Express

Solar Express to realistyczna, a zarazem swobodna gra symulacyjna lotów kosmicznych.

Snake o.S.

Snake o.S.; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Snake o.S.

Klasyczna gra w Snake'a w nowoczesnym wydaniu. Poprowadź węża, pozwól mu jeść i zobacz, jak rośnie!

Color Tap - Coloring game

Color Tap - Coloring game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Color Tap - Coloring game

Dzięki tej grze otrzymujesz kolorowankę, w której możesz pokolorować dosłownie wszystko, od jedzenia, pojazdów, postaci aż po słynne miejsca i egzotyczne - i nie tak egzotyczne - zwierzęta.

Account Tracker - bWallet Pro

Account Tracker - bWallet Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet Pro

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która ma piękne UI, proste, ale potężne funkcje i przyjazne doświadczenie użytkownika.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Endless Archery: Chill & Shoot

Endless Archery: Chill & Shoot; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Endless Archery: Chill & Shoot

Gra zręcznościowa, której szukałeś! Trafiaj w tarcze, aby posunąć się naprzód w swojej podróży przez ten kolorowy świat. Bez ładowania - każdy poziom płynnie łączy się z następnym!

Retro Widget 2

Retro Widget 2; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Retro Widget 2

Odkryj zupełnie nową aplikację Retro Widget zawierającą oryginalną grę Snake II!

Mimpi Dreams

Mimpi Dreams; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Mimpi Dreams

Mimpi to leniwy piesek, który w swoich marzeniach staje się "Superpieskiem". Pomóż mu uratować jego przyjaciół, manipulując środowiskiem 7 oryginalnych ilustrowanych światów w tej uroczej mieszance przygody, układanki i platformówki.

Freeze! 2 - Brothers

Freeze! 2 - Brothers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Freeze! 2 - Brothers

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Blink - Quick Memo + Widget

Blink - Quick Memo + Widget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Blink - Quick Memo + Widget

FocusDots: Tomato Focus Timer

FocusDots: Tomato Focus Timer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

FocusDots: Tomato Focus Timer

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

Możesz śledzić wszystkie książki, które przeczytałeś.

Poker Pop!

Poker Pop!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Poker Pop!

Gra w pokera.

Resizable - Photo size

Resizable - Photo size; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Resizable - Photo size

Aplikacja pomaga w edycji zdjęć.

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Battle for Wesnoth

Battle for Wesnoth; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Battle for Wesnoth

gTasks Pro for Google Tasks

gTasks Pro for Google Tasks; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

gTasks Pro for Google Tasks

13's

13's; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Random (Number Generator)

Random (Number Generator); Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Random (Number Generator)

AKTUALIZACJA 26.11.2021

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC przekształca Twojego iPhone'a w studio multikamerowe, pozwalając Ci nagrywać wideo z dwóch kamer w tym samym czasie na najnowszych urządzeniach.

Jumpy Wheels!

Jumpy Wheels!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Jumpy Wheels!

Nastąpiła susza wodna... Przeskocz przez wszystkie obiekty na kole i dostarcz wodę!

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Remote Mouse & Keyboard - PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a jednocześnie potężnego pilota do komputera.

Geekbench 5

Geekbench 5; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Geekbench 5

Geekbench dostarcza kompleksowy zestaw benchmarków zaprojektowanych do szybkiego i dokładnego pomiaru wydajności CPU i GPU. Geekbench, zaprojektowany z myślą o łatwym uruchamianiu benchmarków i łatwym ich zrozumieniu, eliminuje konieczność zgadywania, jak uzyskać solidne i wiarygodne wyniki.

Historico - Today in History

Historico - Today in History; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Historico - Today in History

Odkryj codzienne wydarzenia, narodziny, zgony, które wydarzyły się w przeszłości, dzięki czystej i minimalnej aplikacji na iOS!

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Zenge

Zenge; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Zenge

Zenge to osobliwa gra logiczna, opowiadająca historię Eona - samotnego czeladnika, który utknął między światami i czasem.

Kotoro

Kotoro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Kotoro

Kotoro to pierwsza klimatyczna gra logiczna o mieszaniu kolorów oparta na zasadach, których wszyscy uczyliśmy się jako dzieci. Twój cel jest prosty: Stać się określonym kolorem poprzez mieszanie z innymi.

GoodPencil -PDF Notes Editor

GoodPencil -PDF Notes Editor; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

GoodPencil -PDF Notes Editor

GoodPencil to nowa, nowoczesna, potężna, a jednocześnie łatwa w użyciu aplikacja do tworzenia notatek, rysowania i oznaczania PDF, która pozwala na tworzenie przydatnych i pięknych notatek, edytowanie i dodawanie adnotacji do dokumentów PDF i książek oraz szkicowanie pomysłów szybko i łatwo za pomocą Apple Pencil, stylusa lub nawet palca!

Colorize - Improve Old Photos

Colorize - Improve Old Photos; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Colorize - Improve Old Photos

AKTUALIZACJA 03.12.2021

Blink - Quick Memo + Widget

Blink - Quick Memo + Widget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Blink - Quick Memo + Widget

FocusDots: Tomato Focus Timer

FocusDots: Tomato Focus Timer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

FocusDots: Tomato Focus Timer

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

Możesz śledzić wszystkie książki, które przeczytałeś.

Poker Pop!

Poker Pop!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Poker Pop!

Gra w pokera.

Resizable - Photo size

Resizable - Photo size; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Resizable - Photo size

Aplikacja pomaga w edycji zdjęć.

AKTUALIZACJA 06.12.2021

Solar Express

Solar Express; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Solar Express

Solar Express to realistyczna, a zarazem swobodna gra symulacyjna lotów kosmicznych.

Snake o.S.

Snake o.S.; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Snake o.S.

Klasyczna gra w Snake'a w nowoczesnym wydaniu. Poprowadź węża, pozwól mu jeść i zobacz, jak rośnie!

Color Tap - Coloring game

Color Tap - Coloring game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Color Tap - Coloring game

Dzięki tej grze otrzymujesz kolorowankę, w której możesz pokolorować dosłownie wszystko, od jedzenia, pojazdów, postaci aż po słynne miejsca i egzotyczne - i nie tak egzotyczne - zwierzęta.

Account Tracker - bWallet Pro

Account Tracker - bWallet Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet Pro

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która ma piękne UI, proste, ale potężne funkcje i przyjazne doświadczenie użytkownika.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Crystal Cove

Crystal Cove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Crystal Cove

Aeroplane Chess 3D - Childhood

Aeroplane Chess 3D - Childhood; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $10,99; Link do App Store

Aeroplane Chess 3D - Childhood

filmphotography

filmphotography; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

MP3 Converter: Audio converter

MP3 Converter: Audio converter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

MP3 Converter: Audio converter

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Crystal Cove

Crystal Cove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Crystal Cove

Crystal Cove nie jest typową grą logiczną typu "dopasuj trzy". Dzieci kochają ją za jej prostotę, a dorośli za głębię

Cardinal Land

Cardinal Land; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Cardinal Land

Relaksująca gra logiczna z edukacyjnym twistem.

A Tale of Little Berry Forest

A Tale of Little Berry Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

A Tale of Little Berry Forest

Trochę powolna, prosta, ale ciepła i emocjonalna gra uzdrawiająca.

Exif Viewer - Photo Metadata

Exif Viewer - Photo Metadata; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Exif Viewer - Photo Metadata

To potężne narzędzie do tworzenia metadanych dla Twoich zdjęć i filmów.

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Teach Your Monster to Read

Jest to wielokrotnie nagradzana gra, która pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać.

Volume by Velocity

Volume by Velocity; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Volume by Velocity

Volumatic to aplikacja do sterowania głośnością muzyki w zależności od prędkości. Gdy przyspieszasz, algorytm zwiększa głośność, aby zniwelować hałas uliczny samochodu.

AKTUALIZACJA 17.12.2021

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC przekształca Twojego iPhone'a w studio multikamerowe, pozwalając Ci nagrywać wideo z dwóch kamer w tym samym czasie na najnowszych urządzeniach.

Jumpy Wheels!

Jumpy Wheels!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Jumpy Wheels!

Nastąpiła susza wodna... Przeskocz przez wszystkie obiekty na kole i dostarcz wodę!

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Remote Mouse & Keyboard - PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a jednocześnie potężnego pilota do komputera.

Geekbench 5

Geekbench 5; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Geekbench 5

Geekbench dostarcza kompleksowy zestaw benchmarków zaprojektowanych do szybkiego i dokładnego pomiaru wydajności CPU i GPU. Geekbench, zaprojektowany z myślą o łatwym uruchamianiu benchmarków i łatwym ich zrozumieniu, eliminuje konieczność zgadywania, jak uzyskać solidne i wiarygodne wyniki.

Historico - Today in History

Historico - Today in History; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Historico - Today in History

Odkryj codzienne wydarzenia, narodziny, zgony, które wydarzyły się w przeszłości, dzięki czystej i minimalnej aplikacji na iOS!

AKTUALIZACJA 20.12.2021

CuBuGo

CuBuGo; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

CuBuGo

Unikalna rozgrywka. Obracaj świat, aby odkryć nowe kombinacje ścieżek i dalsze połączenia. Znajdź właściwy skręt, aby przejść przez te wizualnie skomplikowane światy.

Kieruj CuBuGo na właściwą drogę do mety, ruch po ruchu, nie eliminując szarżujących zwierząt blokujących ci drogę. Każdy ruch musi być dobrze przemyślany, aby ukończyć poziom, zbierając po drodze wszystkie bonusy. Rozwiąż 45 łamigłówek w 5 światach.

Fit Girl: Weight Loss Workout

Fit Girl: Weight Loss Workout; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Fit Girl: Weight Loss Workout

Ta unikalna technika pozwoli Ci szybko i bez szkody dla organizmu zgubić zbędne kilogramy i wyszczuplić sylwetkę.

Program jest przeznaczony na 5 miesięcy i obejmuje nie tylko trening, ale również dietę z deficytem kalorycznym. Jeśli zastosujesz się do wszystkich wymagań, w ciągu miesiąca stracisz od 3,5 do 5,5 kg. Jest to idealna prędkość: nie zaszkodzisz swojemu zdrowiu i stracisz tylko tłuszcz, a nie wodę i mięśnie. Tak więc, całkowicie pozbędziesz się dodatkowych kilogramów.

un:safe - crack the safe

un:safe - crack the safe; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $darmowa; Link do App Store

un:safe - crack the safe

Doskonal swoje umiejętności i trenuj swoje zmysły, aby osiągnąć najwyższy poziom.

Reminders, Tasks And Notes

Reminders, Tasks And Notes; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Reminders, Tasks And Notes

Multimedialne przypomnienia, zadania i notatki - możesz szybko utworzyć przypomnienie audio, wideo, zdjęcie, przypomnienie tekstowe, zadanie lub notatkę.

Zobacz również naszą listę najlepszych aplikacji z App Store.

Sprawdź, ile kosztują aktualnie poszczególne modele iPhone'a.