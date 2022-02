Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [25.02.2022]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

Spis treści

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Źródło: William Hook / Unsplash

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Blink - Quick Memo + Widget

Blink - Quick Memo + Widget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Blink - Quick Memo + Widget

FocusDots: Tomato Focus Timer

FocusDots: Tomato Focus Timer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

FocusDots: Tomato Focus Timer

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

Możesz śledzić wszystkie książki, które przeczytałeś.

Poker Pop!

Poker Pop!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Poker Pop!

Gra w pokera.

Resizable - Photo size

Resizable - Photo size; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Resizable - Photo size

Aplikacja pomaga w edycji zdjęć.

AKTUALIZACJA 12.01.2022

Ringtone Studio Pro

Ringtone Studio Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Ringtone Studio Pro

Twórz, edytuj i dostosowuj swoje własne spersonalizowane dzwonki i dźwięki alarmowe.

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a zarazem potężnego pilota do komputera.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Topple!

Topple!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Litery znanego cytatu spadły w dół i zostały losowo zakodowane. Twoim zadaniem jest rozwiązać zagadkę, przeciągając je z powrotem w górę pionowo do ich prawidłowych pozycji, aby dowiedzieć się, co to jest cytat. Jest to oczywiste, gdy jest tylko jedna litera w kolumnie, ponieważ jest tylko jedno miejsce, do którego może wrócić, ale im więcej liter w stosie, tym trudniej będzie Ci myśleć, która litera idzie gdzie!

Crystal Cove

Crystal Cove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Crystal Cove

Crystal Cove nie jest typową grą logiczną typu "dopasuj trzy". Dzieci kochają ją za jej prostotę, a dorośli za głębię.

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo Pro: Todo Calendar Note; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo jest potężnym to-do, zarządzanie zadaniami, kalendarz i notatki organizator aplikacji z bezproblemową synchronizację w chmurze na wszystkich urządzeniach. Czy trzeba zaplanować agendę, robić notatki, tworzyć listy rzeczy do zrobienia, udostępniać listy zakupów, współpracować w zespole, a nawet robić notatki i dziennik, HibiDo jest zawsze tutaj, aby pomóc Ci zrobić rzeczy i utrzymać życie na torze.

Kompressor - Compress images

Kompressor - Compress images; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Kompressor - Compress images

Potrzebujesz skompresować obraz przed podzieleniem się nim z przyjaciółmi? To jest to, czego potrzebujesz. Dzięki opcji wyboru stopnia kompresji i zmiany rozmiaru możesz skompresować do 80% oryginalnego obrazu.

AKTUALIZACJA 14.01.2022

The Survivor: Rusty Forest

The Survivor: Rusty Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

The Survivor: Rusty Forest

Witamy w świecie "The Survivor", dotkniętym przez nieznany wirus, który wymazał większość światowej populacji. Jesteś jednym z niewielu, którym udało się przeżyć i teraz musisz walczyć o swoje życie z tym, co pozostało z rdzennej ludności zarażonej chorobą. W najlepszych tradycjach gier survivalowych i horrorów, gracze w "The Survivor" muszą eksplorować otwarty świat, aby zbierać surowce do budowy własnej broni, narzędzi, fortyfikacji, schronów, itp. przed niebezpieczeństwem zombie, zainfekowanych dzikich zwierząt i samego świata.

Up Slide Down

Up Slide Down; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Up Slide Down

Up Slide Down to prosta i bardzo wymagająca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie płytek w kolejności.

Currency – Simple Converter

Currency – Simple Converter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Currency – Simple Converter

Konwerter walut, który działa od razu bez przewodników, ustawień i zbędnych opcji.

Pause - Video editor & Camera

Pause - Video editor & Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Pause - Video editor & Camera

Pause video maker jest edytorem wideo w czasie rzeczywistym.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Bird Alone

Bird Alone; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Bird Alone

The Lost Ship

The Lost Ship; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

The Lost Ship

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox

Blood Pressure Monitor Diary

Blood Pressure Monitor Diary; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Blood Pressure Monitor Diary

Recipes - Kids & Toddlers

Recipes - Kids & Toddlers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Recipes - Kids & Toddlers

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Coolors

Coolors; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Coolors

Coolors jest najbardziej lubianą aplikacją i stroną internetową, która inspiruje 2M+ kreatywnych każdego dnia!

Pro Finder - Find My Bluetooth

Pro Finder - Find My Bluetooth; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Pro Finder - Find My Bluetooth

Aplikacja ta pomoże Ci znaleźć smartfony, tablety, smartwatche, słuchawki lub jakiekolwiek inne urządzenia Bluetooth 4.0 poprzez pomiar siły sygnału.

Z tą aplikacją można łatwo znaleźć każdy rodzaj urządzeń Bluetooth. W przypadku, gdy nie można znaleźć swoje urządzenia Bluetooth użyć tej aplikacji, aby go zlokalizować. Można zlokalizować urządzenia takie jak słuchawki bezprzewodowe, wkładki douszne, głośniki Bluetooth, telefony komórkowe, itp.

Shortcut Pro - Icons Changer

Shortcut Pro - Icons Changer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $7,99; Link do App Store

Shortcut Pro - Icons Changer

Dostosuj swój ekran główny z 1000+ niestandardowych ikon!

AKTUALIZACJA 20.01.2022

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Puzzle Pelago

Puzzle Pelago; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Puzzle Pelago

KeepBP - Blood pressure app

KeepBP - Blood pressure app; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

KeepBP - Blood pressure app

Plain Text Pro + Word Counter

Plain Text Pro + Word Counter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Plain Text Pro + Word Counter

AKTUALIZACJA 23.01.2022

AKTUALIZACJA 24.01.2022

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC przekształca Twojego iPhone'a w studio multikamerowe, pozwalając Ci nagrywać wideo z dwóch kamer w tym samym czasie na najnowszych urządzeniach.

Jumpy Wheels!

Jumpy Wheels!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Jumpy Wheels!

Nastąpiła susza wodna... Przeskocz przez wszystkie obiekty na kole i dostarcz wodę!

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Remote Mouse & Keyboard - PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a jednocześnie potężnego pilota do komputera.

Geekbench 5

Geekbench 5; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Geekbench 5

Geekbench dostarcza kompleksowy zestaw benchmarków zaprojektowanych do szybkiego i dokładnego pomiaru wydajności CPU i GPU. Geekbench, zaprojektowany z myślą o łatwym uruchamianiu benchmarków i łatwym ich zrozumieniu, eliminuje konieczność zgadywania, jak uzyskać solidne i wiarygodne wyniki.

Historico - Today in History

Historico - Today in History; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Historico - Today in History

Odkryj codzienne wydarzenia, narodziny, zgony, które wydarzyły się w przeszłości, dzięki czystej i minimalnej aplikacji na iOS!

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Solar Express

Solar Express; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Solar Express

Solar Express to realistyczna, a zarazem swobodna gra symulacyjna lotów kosmicznych.

Snake o.S.

Snake o.S.; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Snake o.S.

Klasyczna gra w Snake'a w nowoczesnym wydaniu. Poprowadź węża, pozwól mu jeść i zobacz, jak rośnie!

Color Tap - Coloring game

Color Tap - Coloring game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Color Tap - Coloring game

Dzięki tej grze otrzymujesz kolorowankę, w której możesz pokolorować dosłownie wszystko, od jedzenia, pojazdów, postaci aż po słynne miejsca i egzotyczne - i nie tak egzotyczne - zwierzęta.

Account Tracker - bWallet Pro

Account Tracker - bWallet Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet Pro

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która ma piękne UI, proste, ale potężne funkcje i przyjazne doświadczenie użytkownika.

AKTUALIZACJA 01.02.2022

AKTUALIZACJA 02.02.2022

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer to bardzo potężną aplikacja użytkowa, która umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie dowolnej niestandardowej czcionki na urządzeniu z systemem iOS.

Board

Board; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Board

Board jest atrakcyjną i użyteczną oprawą dla Twoich ulubionych zdjęć i notatek.

Numbers puzzle - School game

Numbers puzzle - School game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Numbers puzzle - School game

Celem tej gry logicznej jest wyłączenie wszystkich pól z liczb. Należy znaleźć dwie takie same liczby lub parę, których suma jest równa 10.

Math-E Premium: Times tables

Math-E Premium: Times tables; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Math-E Premium: Times tables

Naucz się tabliczki mnożenia dzięki tej zabawnej i kreatywnej aplikacji matematycznej dla dzieci.

Recipes - Kids & Toddlers

Recipes - Kids & Toddlers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Recipes - Kids & Toddlers

Łatwe przepisy dla dzieci i całej dla rodziny.

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Cardinal Land

Cardinal Land; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Cardinal Land

Relaksująca gra logiczna z edukacyjnym twistem.

A Tale of Little Berry Forest

A Tale of Little Berry Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

A Tale of Little Berry Forest

Trochę powolna, prosta, ale ciepła i emocjonalna gra uzdrawiająca.

Exif Viewer - Photo Metadata

Exif Viewer - Photo Metadata; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Exif Viewer - Photo Metadata

To potężne narzędzie do tworzenia metadanych dla Twoich zdjęć i filmów.

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Teach Your Monster to Read

Jest to wielokrotnie nagradzana gra, która pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać.

Volume by Velocity

Volume by Velocity; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Volume by Velocity

Volumatic to aplikacja do sterowania głośnością muzyki w zależności od prędkości. Gdy przyspieszasz, algorytm zwiększa głośność, aby zniwelować hałas uliczny samochodu.

AKTUALIZACJA 04.02.2022

AKTUALIZACJA 08.02.2022

AKTUALIZACJA 09.02.2022

AKTUALIZACJA 10.02.2022

AKTUALIZACJA 11.02.2022

AKTUALIZACJA 14.02.2022

Dice Bag - 3D dice

Dice Bag - 3D dice; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Dice Bag - 3D dice

Skonfiguruj swoją kolekcję kości, wybierając ich rodzaje, materiały i tła, aby dopasować je do swojego gustu lub gry, w którą grasz. Następnie turlaj kostkami w pełnym trójwymiarze, przesuwaj je lub stukaj, aby wybrać i ponownie turlać lub usunąć poszczególne kostki. Dzięki liście historii rzutów możesz łatwo odtworzyć kombinacje, które już wcześniej rzucałeś.

Sport Boards

Dice Bag - 3D dice; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Sport Boards

Sport Boards to pełna funkcji aplikacja do rysowania, która koncentruje się na dostarczaniu łatwych rozwiązań do zabawy.

AKTUALIZACJA 15.02.2022

Up Slide Down

Up Slide Down; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Up Slide Down

Up Slide Down to prosta i bardzo wymagająca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie płytek w kolejności.

Sortify: Pocket Planner

Sortify: Pocket Planner; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Sortify: Pocket Planner

Ta aplikacja zawiera Listy, Notatki, Przypomnienia i Kalkulator do obliczania GPA.

AKTUALIZACJA 16.02.2022

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read to wielokrotnie nagradzana gra w fonikę i czytanie, która pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać.

Neon Blocks

Neon Blocks; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Neon Blocks

Trenuj swój mózg codziennie dzięki tej grze w puzzle.

filmphotography

filmphotography; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Ta aplikacja jest w całości poświęcona filmowi, aparatom filmowym i zasadom fotograficznego mistrzostwa.

RGB Keyboard

RGB Keyboard; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

RGB Keyboard

AKTUALIZACJA 17.02.2022

Photo Power Tools

Photo Power Tools; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Photo Power Tools

Task Slayer

Task Slayer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $39,99; Link do App Store

Task Slayer

Penguin Plummet

Penguin Plummet; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Penguin Plummet

AKTUALIZACJA 18.02.2022

PDF Photos+ Scanner, Editor

PDF Photos+ Scanner, Editor; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

PDF Photos+ Scanner, Editor

AKTUALIZACJA 21.02.2022

AKTUALIZACJA 22.02.2022

AKTUALIZACJA 24.02.2022

AKTUALIZACJA 25.02.2022

