Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [30.11.2021]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 15.10.2021

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer to bardzo potężną aplikacja użytkowa, która umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie dowolnej niestandardowej czcionki na urządzeniu z systemem iOS.

Board

Board; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Board

Board jest atrakcyjną i użyteczną oprawą dla Twoich ulubionych zdjęć i notatek.

Numbers puzzle - School game

Numbers puzzle - School game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Numbers puzzle - School game

Celem tej gry logicznej jest wyłączenie wszystkich pól z liczb. Należy znaleźć dwie takie same liczby lub parę, których suma jest równa 10.

Math-E Premium: Times tables

Math-E Premium: Times tables; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Math-E Premium: Times tables

Naucz się tabliczki mnożenia dzięki tej zabawnej i kreatywnej aplikacji matematycznej dla dzieci.

Recipes - Kids & Toddlers

Recipes - Kids & Toddlers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Recipes - Kids & Toddlers

Łatwe przepisy dla dzieci i całej dla rodziny.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Up Slide Down

Up Slide Down; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Up Slide Down

Up Slide Down to prosta i bardzo wymagająca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie płytek w odpowiedniej kolejności.

13's

13's; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Zabawna gra logiczna z gatunku puzzleler.

Avvinue: All-in-One Moving App

Avvinue: All-in-One Moving App; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Avvinue: All-in-One Moving App

Planujesz przeprowadzkę? Avvinue to jedyna aplikacja, której będziesz potrzebować do planowania, koordynowania i finansowania całej przeprowadzki w dowolnym miejscu na świecie.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

OXXO

OXXO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

OXXO

Gra logiczna polskiego dewelopera, Michała Pawłowskiego. Jak sam pisze: "Zaprojektowałem OXXO, abyś mógł doświadczyć odkrywania ciągle zmieniającej się mechaniki. Zrelaksuj się, ciesz się zagadkami, poczuj się dobrze z samym sobą!"

ACE Academy Visual Novel

ACE Academy Visual Novel; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

ACE Academy Visual Novel

Gra przygodowa z gatunku visual novel.

Crystalline Visual Novel

Crystalline Visual Novel; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Crystalline Visual Novel

Gra przygodowa z gatunku visual novel.

8-bit Console Tank

8-bit Console Tank; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

8-bit Console Tank

Klasyczna 8-bitowa gra.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

MP3Converter - Video to MP3

MP3Converter - Video to MP3; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

MP3Converter - Video to MP3

Konwertuj mp4 do mp3, wideo do audio, stwórz swój własny dzwonek za darmo.

iSafeCharge+

iSafeCharge+; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Doskonała aplikacja dbająca o żywotność baterii.

Stop the Fuzz

Stop the Fuzz; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Stop the Fuzz

Wystaw swój refleks na próbę w tej szybkiej zręcznościowej przygodzie.

Backpack Studio

Backpack Studio; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Backpack Studio

Twórz profesjonalnie brzmiące podcasty i audycje radiowe z dowolnego miejsca, korzystając tylko z iPhone'a lub iPada.

Calendar Widget - Date Widgets

Calendar Widget - Date Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Calendar Widget - Date Widgets

Calendar Widget to aplikacja, której potrzebujesz, aby dostosować swój ekran domowy z pięknym kalendarzem. Wybieraj spośród wspaniałych gotowych projektów widżetów lub stwórz swój własny.

AKTUALIZACJA 29.10.2021

Petrichor: Time Attack!

Petrichor: Time Attack!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Petrichor: Time Attack!

Petrichor to cyberpunkowo-survivalowa strzelanka osadzona w Neo-Kowloon City. Podążasz śladami członków Inicjatywy Saito, próbując odkryć przyczynę Infekcji Tech.

Treelife

Treelife; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Treelife

Za każde 85.000 kroków, które zrobisz, twórcy aplikacji zasadzaą drzewo w amazońskim lesie deszczowym. Za każde zasadzone drzewo otrzymasz treecoin (cyfrową walutę), którą możesz wykorzystać do otrzymania darmowych produktów lub zniżek u jednego z licznych partnerów.

Big Clock - Pro Time Widgets

Big Clock - Pro Time Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Big Clock - Pro Time Widgets

Zamień swój iPhone w duży zegar. Prosty i piękny zegar cyfrowy zaprojektowany dla Table Stand.

Account Tracker - bWallet Pro

Account Tracker - bWallet Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet Pro

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która ma piękne UI, proste, ale potężne funkcje i przyjazne doświadczenie z użytkowania.

AKTUALIZACJA 01.11.2021

Forever Lost: Episode 1 HD

Forever Lost: Episode 1 HD; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Forever Lost: Episode 1 HD

Budzisz się w umyśle, którego nie znasz, w świecie, którego nie pamiętasz. Jesteś otoczony przez rzeczy, które nie mogą być prawdziwe, nawiedzany przez dawno zapomniane doświadczenia. Musisz iść naprzód, musisz odkryć prawdę. Musisz uciec!

Stars Wheel

Stars Wheel; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Stars Wheel

Stars Wheel to ambientowa gra logiczna inspirowana gwiazdami, zorzą polarną i galaktykami. Zrelaksuj swój umysł i rozwiąż tę prostą, ale niezwykle wymagającą łamigłówkę.

The Legend of Ipsae - RPG

The Legend of Ipsae - RPG; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

The Legend of Ipsae - RPG

Klasyczna gra RPG pełna przygód i niezapomnianych historii.

Super ToDo's

Super ToDo's; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Super ToDo's

Super ToDo's to skuteczny sposób na zorganizowanie wszystkich zadań w Twoim życiu.

Slideshow Master Pro

Slideshow Master Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Slideshow Master Pro

Połącz wiele zdjęć w jeden film dzięki Slideshow Master!

AKTUALIZACJA 05.11.2021

Crystal Cove

Crystal Cove; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Crystal Cove

Crystal Cove nie jest typową grą logiczną typu "dopasuj trzy". Dzieci kochają ją za jej prostotę, a dorośli za głębię

Cardinal Land

Cardinal Land; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Cardinal Land

Relaksująca gra logiczna z edukacyjnym twistem.

A Tale of Little Berry Forest

A Tale of Little Berry Forest; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

A Tale of Little Berry Forest

Trochę powolna, prosta, ale ciepła i emocjonalna gra uzdrawiająca.

Exif Viewer - Photo Metadata

Exif Viewer - Photo Metadata; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Exif Viewer - Photo Metadata

To potężne narzędzie do tworzenia metadanych dla Twoich zdjęć i filmów.

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Teach Your Monster to Read

Jest to wielokrotnie nagradzana gra, która pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać.

Volume by Velocity

Volume by Velocity; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Volume by Velocity

Volumatic to aplikacja do sterowania głośnością muzyki w zależności od prędkości. Gdy przyspieszasz, algorytm zwiększa głośność, aby zniwelować hałas uliczny samochodu.

AKTUALIZACJA 09.11.2021

Pixel Widgets

Pixel Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Pixel Widgets

Widżety Pixel pomogą Ci dostosować Twój ekran główny i nadać mu wygląd retro! Wybierz jeden z istniejących wzorów widżetów lub dostosuj swój własny, korzystając z ponad 150 motywów kolorystycznych i czcionek.

Match Attack!

Match Attack!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Match Attack!

Bardzo szybka i wymagająco gra logiczno-zręcznościowa. Gra zaczyna się powoli, ale szybko przyspiesza, gdy bomby, kotwice i zamki są wrzucane do mieszanki!

Dream A Little Dream

Dream A Little Dream; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Dream A Little Dream

Wejdź do sennej krainy w tym nostalgicznym, zręcznościowym, pikselowym świecie. Dryfuj wśród chmur w kolorze waty cukrowej jako śpiący kot wyposażony tylko w najbardziej magiczne czapki do spania.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Solar Express

Solar Express; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Solar Express

Solar Express to realistyczna, a zarazem swobodna gra symulacyjna lotów kosmicznych.

Snake o.S.

Snake o.S.; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Snake o.S.

Klasyczna gra w Snake'a w nowoczesnym wydaniu. Poprowadź węża, pozwól mu jeść i zobacz, jak rośnie!

Color Tap - Coloring game

Color Tap - Coloring game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Color Tap - Coloring game

Dzięki tej grze otrzymujesz kolorowankę, w której możesz pokolorować dosłownie wszystko, od jedzenia, pojazdów, postaci aż po słynne miejsca i egzotyczne - i nie tak egzotyczne - zwierzęta.

Account Tracker - bWallet Pro

Account Tracker - bWallet Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Account Tracker - bWallet Pro

bWallet to dobrze zaprojektowana aplikacja finansowa, która ma piękne UI, proste, ale potężne funkcje i przyjazne doświadczenie użytkownika.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Endless Archery: Chill & Shoot

Endless Archery: Chill & Shoot; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Endless Archery: Chill & Shoot

Gra zręcznościowa, której szukałeś! Trafiaj w tarcze, aby posunąć się naprzód w swojej podróży przez ten kolorowy świat. Bez ładowania - każdy poziom płynnie łączy się z następnym!

Retro Widget 2

Retro Widget 2; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Retro Widget 2

Odkryj zupełnie nową aplikację Retro Widget zawierającą oryginalną grę Snake II!

Mimpi Dreams

Mimpi Dreams; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Mimpi Dreams

Mimpi to leniwy piesek, który w swoich marzeniach staje się "Superpieskiem". Pomóż mu uratować jego przyjaciół, manipulując środowiskiem 7 oryginalnych ilustrowanych światów w tej uroczej mieszance przygody, układanki i platformówki.

Freeze! 2 - Brothers

Freeze! 2 - Brothers; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $6,99; Link do App Store

Freeze! 2 - Brothers

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Blink - Quick Memo + Widget

Blink - Quick Memo + Widget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Blink - Quick Memo + Widget

FocusDots: Tomato Focus Timer

FocusDots: Tomato Focus Timer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

FocusDots: Tomato Focus Timer

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

Możesz śledzić wszystkie książki, które przeczytałeś.

Poker Pop!

Poker Pop!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Poker Pop!

Gra w pokera.

Resizable - Photo size

Resizable - Photo size; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Resizable - Photo size

Aplikacja pomaga w edycji zdjęć.

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Battle for Wesnoth

Battle for Wesnoth; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Battle for Wesnoth

gTasks Pro for Google Tasks

gTasks Pro for Google Tasks; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

gTasks Pro for Google Tasks

13's

13's; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Random (Number Generator)

Random (Number Generator); Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Random (Number Generator)

AKTUALIZACJA 26.11.2021

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

DoubleTake by FiLMiC Pro

DoubleTake by FiLMiC przekształca Twojego iPhone'a w studio multikamerowe, pozwalając Ci nagrywać wideo z dwóch kamer w tym samym czasie na najnowszych urządzeniach.

Jumpy Wheels!

Jumpy Wheels!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Jumpy Wheels!

Nastąpiła susza wodna... Przeskocz przez wszystkie obiekty na kole i dostarcz wodę!

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Remote Mouse & Keyboard - PRO; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse & Keyboard - PRO

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a jednocześnie potężnego pilota do komputera.

Geekbench 5

Geekbench 5; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Geekbench 5

Geekbench dostarcza kompleksowy zestaw benchmarków zaprojektowanych do szybkiego i dokładnego pomiaru wydajności CPU i GPU. Geekbench, zaprojektowany z myślą o łatwym uruchamianiu benchmarków i łatwym ich zrozumieniu, eliminuje konieczność zgadywania, jak uzyskać solidne i wiarygodne wyniki.

Historico - Today in History

Historico - Today in History; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Historico - Today in History

Odkryj codzienne wydarzenia, narodziny, zgony, które wydarzyły się w przeszłości, dzięki czystej i minimalnej aplikacji na iOS!

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Zenge

Zenge; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Zenge

Zenge to osobliwa gra logiczna, opowiadająca historię Eona - samotnego czeladnika, który utknął między światami i czasem.

Kotoro

Kotoro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Kotoro

Kotoro to pierwsza klimatyczna gra logiczna o mieszaniu kolorów oparta na zasadach, których wszyscy uczyliśmy się jako dzieci. Twój cel jest prosty: Stać się określonym kolorem poprzez mieszanie z innymi.

GoodPencil -PDF Notes Editor

GoodPencil -PDF Notes Editor; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

GoodPencil -PDF Notes Editor

GoodPencil to nowa, nowoczesna, potężna, a jednocześnie łatwa w użyciu aplikacja do tworzenia notatek, rysowania i oznaczania PDF, która pozwala na tworzenie przydatnych i pięknych notatek, edytowanie i dodawanie adnotacji do dokumentów PDF i książek oraz szkicowanie pomysłów szybko i łatwo za pomocą Apple Pencil, stylusa lub nawet palca!

Colorize - Improve Old Photos

Colorize - Improve Old Photos; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Colorize - Improve Old Photos

