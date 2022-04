Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Sprawdź najciekawsze promocje! [25.04.2022]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

Spis treści

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Zobacz również:

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Ringtone Studio Pro

Ringtone Studio Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Ringtone Studio Pro

Twórz, edytuj i dostosowuj swoje własne spersonalizowane dzwonki i dźwięki alarmowe.

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a zarazem potężnego pilota do komputera.

AKTUALIZACJA 02.03.2022

Geekbench 5

Geekbench 5; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Geekbench 5

Geekbench dostarcza kompleksowy zestaw benchmarków zaprojektowanych do szybkiego i dokładnego pomiaru wydajności CPU i GPU. Geekbench, zaprojektowany z myślą o łatwym uruchamianiu benchmarków i łatwym ich zrozumieniu, eliminuje konieczność zgadywania, jak uzyskać solidne i wiarygodne wyniki.

Pause - Video editor & Camera

Pause - Video editor & Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Pause - Video editor & Camera

Pause video maker jest edytorem wideo w czasie rzeczywistym.

AKTUALIZACJA 04.03.2022

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

Snake o.S.

Snake o.S.; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Snake o.S.

Klasyczna gra w Snake'a w nowoczesnym wydaniu. Poprowadź węża, pozwól mu jeść i zobacz, jak rośnie!

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Math-E Premium: Times tables

Math-E Premium: Times tables; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Math-E Premium: Times tables

Naucz się tabliczki mnożenia dzięki tej zabawnej i kreatywnej aplikacji matematycznej dla dzieci.

Currency – Simple Converter

Currency – Simple Converter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Currency – Simple Converter

Konwerter walut, który działa od razu bez przewodników, ustawień i zbędnych opcji.

Pause - Video editor & Camera

Pause - Video editor & Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Pause - Video editor & Camera

Pause video maker jest edytorem wideo w czasie rzeczywistym.

AKTUALIZACJA 08.03.2022

FocusDots: Tomato Focus Timer

FocusDots: Tomato Focus Timer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

FocusDots: Tomato Focus Timer

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

Możesz śledzić wszystkie książki, które przeczytałeś.

AKTUALIZACJA 09.03.2022

Ringtone Studio Pro

Ringtone Studio Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Ringtone Studio Pro

Twórz, edytuj i dostosowuj swoje własne spersonalizowane dzwonki i dźwięki alarmowe.

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

AKTUALIZACJA 17.03.2022

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a zarazem potężnego pilota do komputera.

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer to bardzo potężną aplikacja użytkowa, która umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie dowolnej niestandardowej czcionki na urządzeniu z systemem iOS.

Board

Board; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Board

Board jest atrakcyjną i użyteczną oprawą dla Twoich ulubionych zdjęć i notatek.

AKTUALIZACJA 22.03.2022

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo Pro: Todo Calendar Note; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo jest potężnym to-do, zarządzanie zadaniami, kalendarz i notatki organizator aplikacji z bezproblemową synchronizację w chmurze na wszystkich urządzeniach. Czy trzeba zaplanować agendę, robić notatki, tworzyć listy rzeczy do zrobienia, udostępniać listy zakupów, współpracować w zespole, a nawet robić notatki i dziennik, HibiDo jest zawsze tutaj, aby pomóc Ci zrobić rzeczy i utrzymać życie na torze.

AKTUALIZACJA 23.03.2022

Mela 2 – Synth & FX

Mela 2 – Synth & FX; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $14,99; Link do App Store

Mela 2 – Synth & FX

Mela jest intuicyjnym wirtualnym syntezatorem analogowym i procesorem multiefektów o uproszczonym interfejsie. Można ją załadować jako instrument lub wtyczkę efektową do aplikacji hosta, takich jak AUM, BeatMaker, Cubasis, GarageBand i Logic Pro.

Spinny Monster

Spinny Monster; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Spinny Monster

Spinny Monster to prosta i bardzo wymagająca i wciągająca gra.

AKTUALIZACJA 24.03.2022

SkeleSword

SkeleSword; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

SkeleSword

Trudna gra platfromowa, gdzie grasz jako szkielet z wielkim mieczem, użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się przez swing miecz wokół. Grasz jako szkielet próbuje przywrócić utracone dusze do pustki, gdzie ich miejsce.

TAPCA

TAPCA; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

TAPCA

AKTUALIZACJA 26.03.2022

Puzzle Pelago

Puzzle Pelago; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Puzzle Pelago

KeepBP - Blood pressure app

KeepBP - Blood pressure app; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

KeepBP - Blood pressure app

AKTUALIZACJA 27.03.2022

LittlePlant

LittlePlant; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

LittlePlant

Sadzenie i podlewanie własnych wirtualnych roślin jeszcze nigdy nie było tak zabawne! Wybierz jedną z wybranych roślin i ustaw ją na powierzchni świata rzeczywistego za pomocą aparatu fotograficznego! Zeskanuj powierzchnię i stuknij, aby ustawić roślinę, a następnie wyceluj urządzenie i rzuć nasionko do doniczki. Jeśli chcesz, aby rosły, nie zapomnij ich podlewać! Zdobywaj PlantCoins i wydawaj je na nowe, fajne funkcje, takie jak wystrzeliwanie rakiety czy ulepszanie Bee Blaster. LittlePlant to interaktywna i ekscytująca gra, jakiej jeszcze nie było, przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych, więc zacznijcie zabawę już dziś i rozwijajcie się razem z nami!

Lanse - Capture&Save Color

Lanse - Capture&Save Color; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Lanse - Capture&Save Color

Real Weather App

Real Weather App; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Real Weather App

Aplikacja pokazuje pogodę w tym miejscu i w tej chwili. Prognoza pogody na jutro może być niepewna - my pokazujemy tylko prognozę pogody na dziś. W ten sposób masz realistyczne oczekiwania i nie jesteś rozczarowany niedokładnymi prognozami. Bez nadmiaru informacji - tylko aktualne warunki pogodowe.

AKTUALIZACJA 29.03.2022

Billion Dollar Swipe

Billion Dollar Swipe; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Billion Dollar Swipe

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile naprawdę wynosi miliard dolarów? Trudno jest zrozumieć tak dużą liczbę, nie mając punktu odniesienia, a jednak miliarderzy regularnie pojawiają się w wiadomościach. Billion Dollar Swipe wykorzystuje interaktywne przykłady, aby przekazać informacje o pieniądzach i bogactwie w przystępnej formie. Dzięki namacalnym doświadczeniom łatwiej jest pojąć prawdziwą skalę nierówności majątkowych.

Fantasy Dragon Simulator 2021

Fantasy Dragon Simulator 2021; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Fantasy Dragon Simulator 2021

Fantasy Dragon Simulator 2021 to najlepsza gra o lataniu smoków w Appstore. Steruj latającym smokiem, zbieraj punkty i przechodź kolejne poziomy. Przeżyj niesamowitą podróż latającego smoka.

AKTUALIZACJA 30.03.2022

Blink - Quick Memo + Widget

Blink - Quick Memo + Widget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Blink - Quick Memo + Widget

FocusDots: Tomato Focus Timer

FocusDots: Tomato Focus Timer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

FocusDots: Tomato Focus Timer

AKTUALIZACJA 01.04.2022

My Books Read

My Books Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

My Books Read

Możesz śledzić wszystkie książki, które przeczytałeś.

Poker Pop!

Poker Pop!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Poker Pop!

Gra w pokera.

Resizable - Photo size

Resizable - Photo size; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Resizable - Photo size

Aplikacja pomaga w edycji zdjęć.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo Pro: Todo Calendar Note; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

HibiDo jest potężnym to-do, zarządzanie zadaniami, kalendarz i notatki organizator aplikacji z bezproblemową synchronizację w chmurze na wszystkich urządzeniach. Czy trzeba zaplanować agendę, robić notatki, tworzyć listy rzeczy do zrobienia, udostępniać listy zakupów, współpracować w zespole, a nawet robić notatki i dziennik, HibiDo jest zawsze tutaj, aby pomóc Ci zrobić rzeczy i utrzymać życie na torze.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

Board

Board; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Board

Board jest atrakcyjną i użyteczną oprawą dla Twoich ulubionych zdjęć i notatek.

Numbers puzzle - School game

Numbers puzzle - School game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Numbers puzzle - School game

Celem tej gry logicznej jest wyłączenie wszystkich pól z liczb. Należy znaleźć dwie takie same liczby lub parę, których suma jest równa 10.

Solar Express

Solar Express; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Solar Express

Solar Express to realistyczna, a zarazem swobodna gra symulacyjna lotów kosmicznych.

Color Tap - Coloring game

Color Tap - Coloring game; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Color Tap - Coloring game

Dzięki tej grze otrzymujesz kolorowankę, w której możesz pokolorować dosłownie wszystko, od jedzenia, pojazdów, postaci aż po słynne miejsca i egzotyczne - i nie tak egzotyczne - zwierzęta.

AKTUALIZACJA 08.04.2022

Math-E Premium: Times tables

Math-E Premium: Times tables; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,00; Link do App Store

Math-E Premium: Times tables

Naucz się tabliczki mnożenia dzięki tej zabawnej i kreatywnej aplikacji matematycznej dla dzieci.

Currency – Simple Converter

Currency – Simple Converter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Currency – Simple Converter

Konwerter walut, który działa od razu bez przewodników, ustawień i zbędnych opcji.

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer to bardzo potężną aplikacja użytkowa, która umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie dowolnej niestandardowej czcionki na urządzeniu z systemem iOS.

Sprawdź, ile kosztują aktualnie poszczególne modele iPhone'a.

AKTUALIZACJA 11.04.2022

Kompressor - Compress images

Kompressor - Compress images; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Kompressor - Compress images

Potrzebujesz skompresować obraz przed podzieleniem się nim z przyjaciółmi? To jest to, czego potrzebujesz. Dzięki opcji wyboru stopnia kompresji i zmiany rozmiaru możesz skompresować do 80% oryginalnego obrazu.

Geekbench 5

Geekbench 5; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Geekbench 5

Geekbench dostarcza kompleksowy zestaw benchmarków zaprojektowanych do szybkiego i dokładnego pomiaru wydajności CPU i GPU. Geekbench, zaprojektowany z myślą o łatwym uruchamianiu benchmarków i łatwym ich zrozumieniu, eliminuje konieczność zgadywania, jak uzyskać solidne i wiarygodne wyniki.

Pause - Video editor & Camera

Pause - Video editor & Camera; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Pause - Video editor & Camera

Pause video maker jest edytorem wideo w czasie rzeczywistym.

AKTUALIZACJA 11.04.2022

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $5,99; Link do App Store

Teach Your Monster to Read

Teach Your Monster to Read to wielokrotnie nagradzana gra w fonikę i czytanie, która pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać.

filmphotography

filmphotography; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Ta aplikacja jest w całości poświęcona filmowi, aparatom filmowym i zasadom fotograficznego mistrzostwa.

RGB Keyboard

RGB Keyboard; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

RGB Keyboard

AKTUALIZACJA 14.04.2022

Bird Alone

Bird Alone; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Bird Alone

The Lost Ship

The Lost Ship; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

The Lost Ship

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Contacts Backup - for Google drive, Box, Dropbox

Blood Pressure Monitor Diary

Blood Pressure Monitor Diary; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Blood Pressure Monitor Diary

AKTUALIZACJA 20.04.2022

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Custom Fonts - Font Installer

Custom Fonts - Font Installer to bardzo potężną aplikacja użytkowa, która umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie dowolnej niestandardowej czcionki na urządzeniu z systemem iOS.

AKTUALIZACJA 21.04.2022

Ringtone Studio Pro

Ringtone Studio Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Ringtone Studio Pro

Twórz, edytuj i dostosowuj swoje własne spersonalizowane dzwonki i dźwięki alarmowe.

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO - Voice Recorder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

AVR X PRO - Voice Recorder

AVR X PRO to najlepsza aplikacja do nagrywania głosu z fajnym interfejsem i doskonałą funkcjonalnością dla ludzi biznesu, reporterów, wykładowców, ekspertów audio, inżynierów dźwięku, personelu szkolnego, studentów i tych, którzy muszą zarządzać notatkami głosowymi.

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $29,99; Link do App Store

Remote Mouse for Mac,PC [Pro]

Zmień swojego iPhone'a lub iPada w przyjaznego, a zarazem potężnego pilota do komputera.

AKTUALIZACJA 22.04.2022

Mela 2 – Synth & FX

Mela 2 – Synth & FX; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $14,99; Link do App Store

Mela 2 – Synth & FX

Mela jest intuicyjnym wirtualnym syntezatorem analogowym i procesorem multiefektów o uproszczonym interfejsie. Można ją załadować jako instrument lub wtyczkę efektową do aplikacji hosta, takich jak AUM, BeatMaker, Cubasis, GarageBand i Logic Pro.

LittlePlant

LittlePlant; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

LittlePlant

Sadzenie i podlewanie własnych wirtualnych roślin jeszcze nigdy nie było tak zabawne! Wybierz jedną z wybranych roślin i ustaw ją na powierzchni świata rzeczywistego za pomocą aparatu fotograficznego! Zeskanuj powierzchnię i stuknij, aby ustawić roślinę, a następnie wyceluj urządzenie i rzuć nasionko do doniczki. Jeśli chcesz, aby rosły, nie zapomnij ich podlewać! Zdobywaj PlantCoins i wydawaj je na nowe, fajne funkcje, takie jak wystrzeliwanie rakiety czy ulepszanie Bee Blaster. LittlePlant to interaktywna i ekscytująca gra, jakiej jeszcze nie było, przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych, więc zacznijcie zabawę już dziś i rozwijajcie się razem z nami!

AKTUALIZACJA 25.04.2022

Spinny Monster

Spinny Monster; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Spinny Monster

Spinny Monster to prosta i bardzo wymagająca i wciągająca gra.

Kompressor - Compress images

Kompressor - Compress images; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Kompressor - Compress images

Potrzebujesz skompresować obraz przed podzieleniem się nim z przyjaciółmi? To jest to, czego potrzebujesz. Dzięki opcji wyboru stopnia kompresji i zmiany rozmiaru możesz skompresować do 80% oryginalnego obrazu.

SPRAWDŹ CENY ETUI DO POSZCZEGÓLNYCH MODELI IPHONE'A