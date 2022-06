Aplikacje i gry na iOS za darmo! Sprawdź najlepsze promocje i przeceny [29.06.2022]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 29.06.2022

Helix Jumper Crush twist Games

Helix Jumper Crush twist Games; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 9,99; Link do App Store

Gra platformowa, w której naszym zadaniem jest wskoczenie piłką na jak najwyższy poziom obrotowej heliksy! Może wydawać się prosta, ale jest to prawdziwe wyzwanie.

Mega Ramp Stunt Crash Games 3D

Mega Ramp Stunt Crash Games 3D; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 9,99; Link do App Store

Gra, w które wykonamy najniebezpieczniejsze pokazy kaskaderskie w najróżniejszych samochodach!

Phone Drive: File Storage Sync

Phone Drive: File Storage Sync; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,99; Link do App Store

Dzięki tej aplikacji zamienimy nasz iPhone w przenośny dysk internetowy! Umożliwiwa ona podłączenie się do pamięci smartfona przez WiFi i utworzenie dysku, do któego będziemy mieć bezprzewodowy dostęp ze wszystkich swoich urządzeń.

AKTUALIZACJA 28.06.2022

Shock Clock Arcade

Shock Clock Arcade; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 2,99; Link do App Store

W tej intuicyjnej grze platformowej naszym zadaniem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu, przeskakując z zegara na zegar. Jak daleko Ty dotrzesz?

Finale To Do: Tasks & Widget

Finale To Do: Tasks & Widget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 1,99; Link do App Store

Prosta aplikacja, pozwalająca nam stworzyć estetyczne listy: zakupów, rzeczy do zrobienia itp. Dzięki dostępny widżetom możemy też przypiąć je do swojego ekranu, co pozwoli nam pamiętać o wszystkich najważniejszych sprawunkach.

Nature:sounds around the world

Nature:sounds around the world; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 2,99; Link do App Store

W tej aplikacji dostępnych jest wiele nagranych dźwięków natury, od szumu Bałtyku do beczenia owcy. Możemy to być idealny kompan do zasypiania - lub może wręcz przeciwni, świetny budzik.

AKTUALIZACJA 23.06.2022

bProgress - Manage Daily Tasks

bProgress - Manage Daily Tasks; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Aplikacja, która pomoże nam w zaplanowaniu i wykonaniu nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Jest to planer połączony z możliwościami śledzenia wykonywania poszczególnych fragmentów projektu.

Spinny Monster

Spinny Monster; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 1,99; Link do App Store

Ciekawa gra, w któej sterujemy spadającym potworem. Naszym zadaniem jest zjedzenie jak największej liczby cukierków i ominięcie wszystkich przeszkód!

cat&line

cat&line; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Pomysł na tę grę jest bardzo prosty - musimy w taki sposób narysować linę, aby kot mógł po niej dojść do celu. Wydaje się proste, ale gra jest całkiem skomplikowana!

AKTUALIZACJA 14.06.2022

iPlayText: Listen to Any Text

iPlayText: Listen to Any Text; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 2,99; Link do App Store

Aplikacja dla fanów audiobooków i podcastów. Poręczny przyrząd text-to-speech, który jest w stanie przeczytać każdy artykuł. Ma też integrację z Wikipedią, dostajemy więc podręczną audio-encyklopedię w kieszeni!

Poker Pop!

Poker Pop!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Minimalistyczna gierka, łącząca w sobie domino i poker. Ile punktów Tobie uda się zdobyć?

AKTUALIZACJA 13.06.2022

Eschery - Relaxing Idle Puzzle

Eschery - Relaxing Idle Puzzle; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Gra logiczna, w której naszym zadaniem jest znaleźć odpowiednie ułożenie geometrycznej figury w przestrzeni 3D. Aby przejść dalej musimy znaleźć taki kąt, pod którym wszystkie rogi figury się łączą. Może wydawać się bardzo prosta, jednak naprawdę wymaga chwili zastanowienia!

NotifiNote: Notification Notes

NotifiNote: Notification Notes; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Coś dla wielbicieli notatek. Aplikacja pozwala nam nie tylko na tworzenia własnych notatek, ale także na zapisywanie ich w postaci powiadomień, które mogą pojawić się na przykład na naszym ekranie blokady.

GIF Tools by Paperclip

GIF Tools by Paperclip; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Intuicyjna i łatwa w użyciu aplikacja, służąca do przekształcania filmów w GIFy.

AKTUALIZACJA 10.06.2022

Dare the Monkey: Deluxe

Dare the Monkey: Deluxe; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 4,99; Link do App Store

Nieskomplikowana gra platformowa, której poziom trudności znacznie zwiększa się z poziomu na poziom. Idealna zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

BreatheIn: Calm Breathing

BreatheIn: Calm Breathing; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 1,99; Link do App Store

Aplikacja pozwalająca się zrelaksować i skupić na naszym oddechu. Wbudowane ćwiczenia oddechowe sprawią, że łatwiej nam będzie odpocząć, a naszemu ciału - zregenerować się.

Lavo.ro - Resume Builder

Lavo.ro - Resume Builder; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 5,99; Link do App Store

Aplikacja pozwalająca nam stworzyć i odpowiednio sformatować nasze CV.

AKTUALIZACJA 09.06.2022

Remote Control • Pro

Remote Control • Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 9,99; Link do App Store

Aplikacja pozwalająca na sterowanie komputerem za pomocą smartfona. Możemy używać naszego urządzenia jako klawiatury, a takze ajko dotykowego gładzika.

it's not that deep

it's not that deep; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Ciekawa gra towarzyska, polegająca na zadawaniu pytań i szczerym odpowiadaniu na nie. Może pomóc zbudować nowe znajomości, jak i zacieśnić te już zawiązane.

AKTUALIZACJA 03.06.2022

DISTRAINT: Deluxe Edition

DISTRAINT: Deluxe Edition; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 3,99; Link do App Store

Gra przygodowa dla fanów horrorów psychologicznych. Bohater, Price, musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów i z żalem, że ich dokonał.

Learn How to Make Origami

Learn How to Make Origami; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 0,99; Link do App Store

Prosta aplikacja, dzięki której nauczymy się składać origami. Idealna dla osób, które poszukują nowego hobby.

AKTUALIZACJA 01.06.2022

Alio the Woodcutter

Alio the Woodcutter; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: 1,99; Link do App Store

Gra logiczna, w której sterujemy poczynaniami drwala. Naszym zadaniem jest wycięcie wszystkich drzew na planszy - do tego potrzebne nam będzie trochę planowania.

Resume App: Fast CV Maker Pro

Resume App: Fast CV Maker Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Aplikacja, która pomoże nam stworzyćfunkcjonalne i przejrzyste CV. Wystarczy wpisać wszystkie informacje i wybrać układ, który nam odpowiada, a program sformatuje za nas cały plik.

