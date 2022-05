Aplikacje i gry na iOS za darmo! Sprawdź najlepsze promocje i przeceny [30.05.2022]

Zobacz, które aplikacje trafiły na promocję. Dzięki okazjom w App Store zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź najlepsze gry i aplikacje, które pobierzesz aktualnie za darmo.

W sklepie App Store znajdziemy mnóstwo aplikacji i gier. Posiadacze smartfonów iPhone, tabletów iPad, odtwarzaczy muzycznych iPod touch oraz od niedawna komputerów Mac z procesorem Apple Silicon (za pośrednictwem Mac App Store - sprawdź nasz poradnik) mogą wybierać spośród ponad 2 milionów programów przygotowanych specjalnie dla urządzeń Apple.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Programiści i deweloperzy z całego świata oferują darmowe i płatne aplikacje na systemy operacyjne iOS oraz iPadOS.

Nie każdy wie jednak, że aplikacje i gry z App Store często trafiają na promocje. Możemy dzięki nim pobrać grę lub program, który normalnie kosztuje od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za darmo.

W poniższym materiale znajdziesz najlepsze promocje na gry i aplikacje dostępne w App Store. Wpis jest stale aktualizowany o nowe pozycje. Każda aktualizacja opatrzona jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą.

Przy każdej promocji podajemy link do App Store, cenę wyjściową oraz cenę, która jest aktualna. W przypadku aplikacji i gier naprawdę wartych zainteresowania dodajemy również krótki opis.

Sprawdź, jakie gry i programy pobierzesz aktualnie z App Store za darmo.

AKTUALIZACJA 30.05.2022

Pixel Widgets

Pixel Widgets; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Pixel Widgets

Aplikacja, dzięki której możemy używać setek widgetów w pięknym, pikselowym stylu. Dzięki niej wybierzemy potrzebne nam widgety, a takze dopasujemy ich kolor, rozmiar i funkcje.

Bitcoin Watch App

Bitcoin Watch App; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Bitcoin Watch App

Prosta aplikacja, pozwalająca nam na śledzenie kursu Bitcoina. Dziś można śledzić na niej kolejne spadki, ale może w przyszłości kryptowaluta znów ruszy do góry?

Jumpy Wheels!

Jumpy Wheels!; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Jumpy Wheels!

Ciekawa gra, w której musimy pokonywać kolejne przeszkody, przeskakując przez nie i rozwiązując inne zręcznościowe zagadki. Aplikacja naprawdę wciąga i można w niej spędzić długie godziny!

AKTUALIZACJA 28.05.2022

MyTracks - Cycling, Hiking

MyTracks - Cycling, Hiking; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

MyTracks - Cycling, Hiking

Aplikacja, która opmaga nam planować i zapamiętywać pokonane trasy. Może ona odczytywać i zapamiętywać nasz sygnał GPS, a takze najważniejsze punkty, do których dotarliśmy. Idealna, jeśli chcemy powtórzyć jakąś trasę lub zapamiętać dane miejsce na późniejszą wyprawę.

Zero+

Zero+; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Zero+

Ciekawa i wciągająca gra logiczna. naszym zadaniem jest łączenie dodatnich i ujemnych liczb w pary w taki sposób, aby zredukowały się do zera. Może się wydawać bardzo prosta, ale oczyszczenie całej planszy to nie lada wyzwanie!

AKTUALIZACJA 25.05.2022

Photo Compress - Resize Image

Photo Compress - Resize Image; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Photo Compress - Resize Image

Przydatna aplikacja do zmiany rozmiaru i rozdzielczości zdjęć. Możemy dzięki niej skompresować obrazy, a także przekonwertować je na inne formaty - jak jpg, webp, czy png.

Quiztones: EQ Ear Training

Quiztones: EQ Ear Training; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Idealna aplikacja dla muzyków chcących trenować swoje uszy. Uczy rozpoznawania zmian w wysokości dźwięków, co pomoże zarówno przy wykonywaniu, jak i tworzeniu muzyki.

Quiztones: EQ Ear Training

BreathGuru

BreathGuru; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

BreathGuru

Aplikacja przedstawiająca techniki świadomego oddychania. Pomaga się zrelaksować, odpocząć oraz wyciszyć.

AKTUALIZACJA 20.05.2022

The Chronos Principle

The Chronos Principle; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

The Chronos Principle

Ciekawa gra logiczna, która pozwala nam na manipulowanie czasem. Dzięki temu będziemy mogli ominąć przeszkody, które normalnie byłyby nie do ruszenia.

Note Yourself - Remind Self

Note Yourself - Remind Self; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Note Yourself - Remind Self

Aplikacja do tworzenia notatek i przypominajek. Wyróżnia ją niecodzienna stylistyka - notatki mają tutaj formę wiadomości SMS, które piszemy sami do siebie. Dobry sposób, aby pamiętać o ważnych wydarzeniach!

AKTUALIZACJA 19.05.2022

Evolution Planet - 14 Billion

Evolution Planet - 14 Billion; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

Evolution Planet - 14 Billion

Symulator układu słonecznego w naszej kieszeni! Aplikacja pozwala na tworzenie własnych układów słonecznych, wraz ze zmianami grawitacji, masy planet, oraz ich trajektorii. Mnogość opcji zapewni wiele godzin dobrej zabawy - a może nawet czegoś nauczy.

FoodyLife : The Food Diary App

FoodyLife : The Food Diary App; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

FoodyLife : The Food Diary App

Ciekawa aplikacja do logowania zjedzonych posiłków. Zamiast wpisywać kalorie i kontrolować swoje spożycie w ten sposób, w tej aplikacji działamy wizualnie - robimy zdjęcia posiłków, a aplikacja sama ocenia, czy jesteś,y "w porządku", czy może jednak powinniśmy jeść trochę zdrowiej. Deweloper przekonuje, że jeśli po prostu spojrzymy na to, w jaki sposób jemy, sami zmienimy swoje podejście - bez liczenia kalorii czy zmuszanai się do ćwiczeń.

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Stellarium PLUS

Stellarium PLUS; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $13,99; Link do App Store

Stellarium PLUS

Aplikacja ułatwiająca nam obserwację nocnego nieba i gwiazd. Pozwala na poznawanie i znajdowanie gwiazdozbiorów. Apka zawiera w sobie mapę nocnego nieba z całego świata. Pozwala też na rozpoznawanie gwiazdozbioróww za pomocą kamery w telefonie.

Rain Drop Catcher

Rain Drop Catcher; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Rain Drop Catcher

Relaksująca i nieskomplikowana gra, która może naprawdę wciągnąć dzięki estetycznej, minimalistycznej grafice i wciągającej mechanice. W grze jesteśmy rośliną doniczkową, a naszym zadaniem jest łapanie kropel deszczu, które służą nam zarówno za pożywienie, jak i formę waluty pozwalającej ulepszać nasze umiejętności.

République

République; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

République

Rozbudowana gra oparta, która w pięciu epizodach przedstawia historię hakera wciągniętego w wielką, światową intrygę. Pierwszy epizod jest bezpłatny, za resztę trzeba już zapłacić.

AKTUALIZACJA 17.05.2022

2048 - AI Solver

2048 - AI Solver; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

2048 - AI Solver

Nowa wersja klasycznej już gry w 2048, polegającej na odpowiednim łączeniu wartości liczbowych. W tej aplikacji możemy poprosić sztuczą inteligencję o pomoc z kolejnym ruchem, a nawet zobaczyć, w jaki sposób komputer zagra za nas - wszystko po to, aby nauczyć się być jeszcze lepszym w tę grę!

Findit - 200 Pictures

Findit - 200 Pictures; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Findit - 200 Pictures

Gra w wyszukiwanie różnic na obrazkach - tym razem na czas. Mamy zaledwie 15 sekund na odnalezienie różnicy, a każda znaleziona wydłuża nasze poszukiwania o kolejne 15 sekund.

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Paint By Number Creator

Paint By Number Creator; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Paint By Number Creator

Aplikacja dla miłośników malowania. Pozwala na tworzenie własnych kolorowanek po numerach, które generowane są z naszych zdjęć lub obrazków. Te wygenerowane kolorowanki mozna nastepnie uzupełniać w aplikacji lub drukować.

Interactive Thesaurus

Interactive Thesaurus; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Interactive Thesaurus

Świetny sposób na budowanie słownictwa w języku angielskim. Aplikacja tworzy mapę połączeń znaczeniowych między wyrazami bliskoznacznymi i przedstawia ją w przystępnej formie mapy myśli.

JING Focus

JING Focus; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

JING Focus

Aplikacja pozwalająca na zrelaksowanie się lub skupienie. Dzięki niej możemy wykonać ćwiczenia oddechowe, włączyć biały szum, czy też puścić relaksującą muzykę.

Bug Identifier: Bugs, Spiders

Bug Identifier: Bugs, Spiders; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Bug Identifier: Bugs, Spiders

Aplikacja umożliwiająca nam identyfikację nieznanych gatunków owadów. Wystarczy zrobić zdjęcie owada, a aplikacja je przeskanuje i podpowie, na jakiego insekta natrafiliśmy.

AKTUALIZACJA 13.05.2022

Remote NumPad Keyboard

Remote NumPad Keyboard; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

Remote NumPad Keyboard

Aplikacja, która zamienia nasz telefon w brakujące elementy klawiatury. Możemy dzięki niej używać smartfona jako dodatkowej klawiatury numerycznej, stosować go jako klawisze funkcyjne lub strzałki. Działa zarówno z macOS, jak i Windowsem.

Swipe Pantry

Swipe Pantry; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Swipe Pantry

Aplikacja pozwalająca nam łatwiej zarządzać domową spiżarnią. Umożliwia skanowanie kodów kresowych i wprowadzanie artykułów spożywczych, dzielenie ich na kategorie i dodawanie własnych pozycji. Ponadto tworzy listy zakupów, a także informuje o kończących się zapasach.

8bitWar: Apokalyps

8bitWar: Apokalyps; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

8bitWar: Apokalyps

Gra taktyczna w czarującej, retro estetyce. Musimy odeprzeć armię wroga przez odpowiednie ustawienie naszych żołnierzy w dogodnej formacji. Gra ma również tryb multiplayer, zarówno lokalny, jak i online.

Easy Spending Budget

Easy Spending Budget; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $1,99; Link do App Store

Easy Spending Budget

Aplikacja pozwalająca na kontrolowanie naszych wydatków. Przejrzysty interfejs automatycznie dzieli nasze wydatki na kategorie, pozwala nam też dodawać nowe. Dodatkowo aplikacja przypomina nam o wpisywaniu wydatków - wszystko, aby pomóc oszczędzić parę groszy.

AKTUALIZACJA 12.05.2022

AirDisk Pro

AirDisk Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

Aplikacja pozwalająca na zarządzanie plikami znajdującymi się na naszym urządzeniu. Ułatwia przenoszenie plików między różnymi chmurami (między innymi iCloud i Google Drive). Pozwala także na korzystanie z pamięci telefonu lub tabletu łącząc się z nimi przez WiFi.

AirDisk Pro

SimpleMemo for Evernote

SimpleMemo for Evernote; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Aplikacja pozwala na tworzenie krótkich notatek i przypominajek. Ma ona również wbudowaną integrację z Evernote, co pozwala na trzymanie wszystkich zapisków w jednym miejscu.

SimpleMemo for Evernote

Marklist - Manage Later Things

Marklist - Manage Later Things; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Ta apka pozwala na zapisywanie rzeczy na później. Czy to przydatny link, czy ciekawa myśl, możemy stworzyć przypomnienie w tej aplikacji, a później z łatwością wyszukać nasze skatalogowane projekty na przyszłosć.

Marklist - Manage Later Things

Depello - color splash photos

Depello - color splash photos; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Prosta aplikacja graficzna, pozwalająca na tworzenie zdjęć z jednym, uwydatnionym kolorem. Za pomocą bardzo prostego interfejsu możemy stworzyć artystyczne zdjęcia, na których określony kolor będzie przyciągał uwagę każdego oglądającego.

Depello - color splash photos

WordPack: Word Cloud Generator

WordPack: Word Cloud Generator; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

Aplikacja pozwala tworzyć mapy słów układające się w określone kształty, jak serce czy słońce. Idealne jako ozdoba estetycznej strony internetowej lub profilu na Instagramie.

WordPack: Word Cloud Generator

AKTUALIZACJA 11.05.2022

Mobile Doc Scanner (MDScan)

Mobile Doc Scanner (MDScan); Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

Mobile Doc Scanner (MDScan)

Intuicyjna i prosta w użytkowaniu aplikacja do skanowania dokumentów. Wbudowane filtry pozwalają na szybką obróbkę skanów i zwiększenie widoczności tekstu.

QB - a cube's tale

QB - a cube's tale; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

QB - a cube's tale

Gra logiczna, w której zadaniem gracza jest dotarcie do końca poziomu przez klockowy labirynt. Różne kolory klocków różnie działają na otoczenie i mogą nam utrudnić dotarcie do celu.

myDream Universe - Build Solar

myDream Universe - Build Solar; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $12,99; Link do App Store

myDream Universe - Build Solar

Sandbox, w którym tworzymy własny układ słoneczny. Zacznij od małej asteroidy i zbuduj całą glaktykę!

You Record Pro

You Record Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $9,99; Link do App Store

You Record Pro

Poręczna aplikacja pozwalająca na nagrywanie dźwięku za pomocą telefonu. Aplikacja oferuje intuicyjne sterowanie i dobre wsparcie bezstratnego dźwięku.

AKTUALIZACJA 10.05.2022

One Hit

One Hit; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $2,99; Link do App Store

One Hit

Wymagająca gra z prostym zadaniem - trafienie w jednem, ruchomy cel. Haczyk? Masz tylko jeden strzał!

MusicPics

MusicPics; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $3,99; Link do App Store

MultiPics

MusicPics to ciekawa aplikacja dla amatorów stories na instagramie. Apka pozwala na tworzenie slajdów z dobraną muzyką i filtrami, a następnie wrzucanie ich prosto na platformę. Wszystko w bardzo prostej i przystepnej formie.

TrackIt: Locate Lost Devices

TrackIt: Locate Lost Devices; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $0,99; Link do App Store

TrackIt: Locate Lost Devices

Idealny przyjaciel każdego zapominalskiego. Pozwala na znalezienie wszystkich urządzeń sparowanych przez bluetooth z naszym telefonem.

PDF Max Pro

PDF Max Pro; Cena aktualna: darmowa; Cena wyjściowa: $4,99; Link do App Store

PDF Max Pro

Aplikacja służąca do zarządzania plikami PDF. Pozwala na wypełnianie, edytowanie oraz anotowanie dokumentów.

