Aplikacje na Androida nie działają! To globalna awaria. Sprawdź co robić

W godzinach wczesno porannych użytkownicy różnych smartfonów z Androidem zaczęli donosić o problemach z uruchamianiem aplikacji. Okazuje się, że awaria jest globalna, a Google pracuje już nad rozwiązaniem problemu. Na szczęście mamy dla Was kilka porad, które pozwolą na poradzenie sobie z irytującą usterką.

Za problem z działaniem aplikacji odpowiedzialny jest program Android System WebView. Pozwala on wyświetlać aplikacjom na Androida treści internetowe. Błąd uniemożliwia uruchomienie aplikacji PWA. Powoduje również problem z niektórymi klasycznymi programami na Androida, które pobierają treść z sieci.

Portal The Verge uzyskał oświadczenie firmy Google:

Niektórzy producenci urządzeń z Androidem są szybsi od Google i udostępnili własne instrukcje, które pozwalają naprawić działanie aplikacji na Androida. Samusng udostępnił instrukcje, w której informuje jak naprawić problem z Android System WebView.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina