App Store zarobiło w ostatnim kwartale 2020 roku dwa razy więcej od Google Play

W 2020 roku ludzie spędzali więcej czasu z urządzeniami mobilnymi, niż zazwyczaj. Jak pokazują to najnowsze statystyki - chętniej wydawali pieniądze w sklepie Apple, niż u Google.

Apple opublikowało raport za ostatnie trzy miesiące 2020 roku. Obejmuje on dochody AppStore i wyniki są imponujące - w samym tygodniu świątecznym sklep zanotował przychód wysokości 1,8 mld dolarów, a podczas Sylwestra - 540 mln dolarów. Jak podaje CNBC, za cały rok 2020 AppStore zaliczył przychód w wysokości 64 mld dolarów, co jest wynikiem o 28% lepszym od 2019 roku. W 2019 sklep przyniósł Apple 50 mld dochodu, rok wcześniej było to 48,5 mld. Niestety, Apple nie podało żadnych szczegółowych informacji, dlatego nie wiemy, które aplikacje sprzedawały się najlepiej. Być może takie informacje zostaną ujawnione dopiero w przyszłości.

Osiągnięty wynik jest niemal dwukrotnie lepszy od przychodów, jakie ogłosiło Google. Warto przypomnieć, że ostatnio Apple wprowadziło nowy program dla deweloperów. W myśl tych przepisów każdy producent, którego przychody wyniosą mniej, niż 1 mln dolarów rocznie, będzie mieć obniżone o 15% opłaty. Może to pomóc kolejnym deweloperom w rozwoju i zamieszczeniu swoich produkcji w AppStore, na czym sklep będzie zarabiał. Dlatego można przypuszczać, że za rok wyniki AppStore będą jeszcze lepsze.

