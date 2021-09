Apple AirPods 2021 - cena, data premiery, nowe funkcje [20.09.2021]

Kiedy Apple wypuści tegoroczną edycję słuchawek AirPods? Ile będą kosztować? Jak będą wyglądać? Co z AirPods Pro i AirPods Max? W tym artykule zbieramy wszystkie te informacje.

Spis treści

Apple było niezwykle blisko tego, aby rok 2020 zakończyć bez premiery żadnej wersji słuchawek AirPods. Na szczęście tuż pod koniec roku, dokładnie 15 grudnia, wypuściło model AirPods Max. W porównaniu do 2019 roku, kiedy na rynku pojawiły się dwa różne warianty słuchawek, wygląda to dość przeciętnie.

Osoby korzystające ze słuchawek Apple zapewne zdają sobie też sprawę z ich niedoskonałości. Są one oczywiście spowodowane tym, jak szybko na rynku pojawiają się co raz to nowe funkcje i możliwości, a ostatnie usprawnienia w AirPods zostały wprowadzone w październiku 2019 roku. Na obecnym etapie rozwoju technologii jest to przepaść, którą Apple powinno jak najszybciej pokonać. Dobitnie świadczy o tym chociażby fakt, że firma planuje, aby aplikacja Apple Music wprowadziła nowy format bezstratnej kompresji dźwięku – Apple Loseless – którego obecnie dostępne słuchawki nie są w stanie obsłużyć. Wydaje się więc nieuniknionym rychłe ogłoszenie i wypuszczenie na rynek nowego modelu słuchawek, który będzie w stanie odtworzyć ten format.

Jak długo będziemy jednak musieli czekać na trzecią generację AirPods i drugą AirPods Pro? Jeszcze w tamtym roku spekulowano o pojawieniu się słuchawek AirPods Pro Lite, czyli zestawu, który miałby się znajdować „pomiędzy” wspomnianymi wyżej, jednak zdaje się, że ten temat wygasł.

AirPods – data premiery

Apple produkuje obecnie trzy rodzaje słuchawek AirPods: bazowe słuchawki True Wireless oraz wersje Pro i Max. Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym jedynymi słuchawkami, które zobaczymy w tym roku będą klasyczne AirPods, a odświeżone AirPods Pro pojawią się dopiero w 2022 roku. Tak przynajmniej twierdził w czerwcu analityk Bloomberga, Mark Gurman.

Na ten moment wciąż nie dysponujemy żadnymi konkretnymi informacjami dotyczącymi daty premiery nowych AirPods'ów. Przewidywania kolejnych analityków rynku od początku roku okazują się być nietrafionymi: słyszeliśmy już o premierze słuchawek w marcu, następnie o ogłoszeniu podczas kwietniowego wydarzenia Apple, a później o konkretach w trakcie WWDC. Nic takiego nie miało jednak miejsca. W marcu analityk Ming-Chi Kuo przepowiadał, że produkcja słuchawek AirPods rozpocznie się najwcześniej w trzecim kwartale tego roku. Możemy więc zakładać, że pojawią się one na rynku w okresie świątecznym.

Apple AirPods – cena

Na temat ceny słuchawek od Apple możemy powiedzieć w zasadzie to, co o wszystkich produktach giganta z Cupertino: nie należą do najniższych. Obecnie na polskim rynku znajdziemy trzy różne modele słuchawek AirPods w następujących cenach:

AirPods : od 589 zł

: od 589 zł AirPods Pro : od 918 zł

: od 918 zł AirPods Max: od 2299 zł

Zwróćmy uwagę na fakt, że są to ceny urządzeń w polskich sklepach z elektroniką. Kwoty widniejące w sklepie Apple są niestety dużo wyższe.

Jak widać obecne ceny słuchawek nie zmieniły się wiele od momentu debiutu na rynku. W marcu 2019 roku słuchawki AirPods True Wireless kosztowały 799 złotych. Jesienią 2019 roku za AirPods Pro musieliśmy zapłacić 1299 zł. W grudniu 2020 roku pojawiły się natomiast AirPods Max, które kosztowały ok. 2800 złotych.

Możemy zakładać, że ceny za najnowsze wersje słuchawek Apple będą niestety rosnąć. Za wyznacznik możemy tutaj wziąć premierę Beats Studio Buds, która miała miejsce kilka tygodni temu.

Apple AirPods – design

Zarówno pierwsza i jak i druga generacja AirPods True Wireless wyglądały dokładnie identycznie. Mówimy więc już o okresie pięciu lat bez żadnych zmian w wyglądzie słuchawek. Nawet jak na standardy Apple jest to wyjątkowo długi okres, więc możemy spodziewać się zmian w tegorocznej konstrukcji. Z raportów Marka Gurmana dla Bloomberg wynika, że wersja AirPods Pro otrzyma zmieniony design, przybliżający ich wygląd do Beats Studio Buds.

Istnieje więc szansa na to, że także klasyczne AirPods TWS otrzymają odświeżony wygląd. Nie będzie to jednak drastyczne przeprojektowanie, a jedynie kosmetyczne zmiany.

Przedstawione wyżej rendery oparte są oczywiście na nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacjach pochodzących z przecieków. Obie grafiki powstały także jeszcze na początku tego roku, więc niewykluczonym jest, że Apple zdecyduje się na kolejne zmiany w projekcie.

Możemy także zakładać, że AirPods otrzymają silikonowe końcówki, podobnie do AirPods Pro, dla jeszcze lepszego wyciszenia szumu. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku mogliśmy usłyszeć plotki o rzekomych dwóch rozmiarach, w jakich dostępne będą AirPods Pro.

Za tak dużą zmianą wyglądu i konstrukcji samych słuchawek pójdą zapewne zmiany w etui jednych i drugich. Chiński portal 52audio opublikował także zdjęcia rentgenowskie konstrukcji etui:

Możemy spekulować, że pojawią się kolejne warianty kolorystyczne, spośród których będą mogli wybierać kupujący. Tegoroczne AirPods Max otrzymały aż pięć różnych odcieni, więc po cichu liczymy, że podobnie będzie wyglądać sytuacja przy okazji premier ich mniejszych wersji i użytkownicy AirPods i AirPods Pro będą mogli przestać wybierać pomiędzy białym i białym.

AirPods - nowe funkcje

O ile w trakcie konferencji WWDC 2021, która odbyła się 7 czerwca tego roku, nie usłyszeliśmy żadnych wieści na temat tegorocznych wariantów słuchawek, to Apple i tak ogłosiło, że obecnie dostępne słuchawki czekają usprawnienia. Możemy zakładać więc, że dodatki takie jak m.in. wzmocnienie rozmów, które redukuje szum w trakcie połączeń pojawią się w tegorocznych wersjach AirPods'ów.

Wiemy także, że system iOS 15, który już teraz dostępny jest w ramach otwartych beta testów, umożliwi Siri na przekazywanie nam powiadomień przez słuchawki. Będzie to niezwykle praktyczne rozwiązanie, ponieważ nie będziemy musieli sięgać po telefon przy okazji otrzymania powiadomienia.

Najnowsze słuchawki z linii AirPods Pro i AirPods Max będą także kompatybilne z aplikacją Find My. Dzięki temu będą emitować charakterystyczny dźwięk, jeżeli znajdziemy się w ich pobliżu z włączonym Bluetooth. W poszukiwaniach pomoże nam także Proximity View, który poinformuje nas jak daleko od słuchawek się znajdujemy, a Separation Alert przypomni nam, jeżeli się zapomnimy i zostawimy słuchawki za nami. Jak widać więc, Apple przykłada dużo uwagi, abyśmy nie zgubili tegorocznych AirPods'ów.

Kolejnym z dodatków, o którym słyszeliśmy już jakiś czas temu jest możliwość połączenia dwóch zestawów AirPods i korzystania z nich jak z walkie-talkie. Możemy także zakładać, że podstawowe AirPods otrzymają wodoszczelną konstrukcję, na wzór obecnych AirPods Pro oraz niejako przejmą po nich etui.

Nowe słuchawki True Wireless z rodziny AirPods dodatkowo zaoferują funkcje zdrowotne. W projektowanych aktualnie słuchawkach firma planuje zastosować czujniki pozwalające na śledzenie naszego zdrowia (monitorowaniu poziomu tlenu we krwi oraz tętna), a także treningów. Taka informacja pochodzi od samego wiceprezesa zarządu Apple, Kevina Lyncha.

Niewykluczonym jest także dodanie możliwości rozpoznawania gestów przez AirPods Pro. Jeszcze w grudniu 2020 roku Apple zgłosiło patent na tego typu technologię. Projekt zakłada możliwość skanowania i rozpoznawania twarzy oraz gestów użytkownika, do których można przypisać konkretnie działania.

AKTUALIZACJA 21.07.2021

Nowe wiadomości dotyczące ewentualnego terminu premiery słuchawek AirPods 3 napływają z Azji. Portal Nikkei Asia, powołując się na swoje źródła donosi, że Apple planuje rozpoczęcie produkcji wielu urządzeń już w sierpniu. W przyszłym miesiącu na taśmach produkcyjnych pojawią się najnowsze iPhone'y, Macbooki Pro oraz właśnie słuchawki AirPods. Takie informacje pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami analityka rynku Ming-Chi Kuo, który zakładał, że produkcja AirPods 3 rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku.

Jeżeli tak faktycznie się stanie, to przewidywane pojawienie się słuchawek TWS Apple na rynku pod koniec tego roku jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem. Byłaby to miła odmiana, w porównaniu do wielu nietrafionych hipotez, które pojawiały się w zasadzie od początku tego roku. Wcześniej mówiono już o premierze AirPods 3 w marcu tego roku, następnie o kwietniu i czerwcu.

AKTUALIZACJA 23.07.2021

Portal DigiTimes informuje, że rozpoczęły się dostawy niektórych elementów słuchawek AirPods 3. Takie informacje zdają się potwierdzać poprzednie doniesienia Nikkei Asia oraz analityka Ming-Chi Kuo, którzy wieścili rozpoczęcie produkcji słuchawek TWS w sierpniu. Teoretycznie więc, pierwsze słuchawki nowej generacji Apple będą powstawać już za nieco ponad tydzień. Portal informuje także, że produkcja oraz dostawy przyspieszą na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

Co najważniejsze, bazując na tych informacjach, DigiTimes twierdzi, że premiera słuchawek AirPods 3 może mieć miejsce szybciej niż zakładaliśmy. Dziennikarze portalu sugerują, że zostaną one oficjalnie przedstawione we wrześniu, podczas tego samego eventu, na którym Apple pokaże światu najnowszego iPhone'a 13.

AKTUALIZACJA 02.08.2021

Kolejne źródło potwierdza wcześniejsze doniesienia DigiTimes dotyczące prawdopodobnej daty premiery słuchawek AirPods 3. Tym razem autorem takiej wiadomości jest Mark Gurman, znany analityk Bloomberg, który skupia się głównie na produktach Apple. Jego przewidywania w blisko 90% przypadków okazują się prawdziwe, więc wygląda na to, że faktycznie możemy spodziewać się najnowszych słuchawek TWS od Apple jesienią tego roku, jak przewiduje Gurman. Ich premiera ma odbyć się w tym samym czasie, kiedy na rynku zadebiutują iPhone'y 13.

I can confirm that the AirPods 3 will release alongside the upcoming iPhone in September. — Dylan (@dylandkt) July 25, 2021

Jeszcze w poprzednim tygodniu innym źródłem, które mówiło o premierze słuchawek AirPods 3 jesienią był dylandkt. leakster publikujący na Twitterze. Jego zdaniem słuchawki zostaną zaprezentowane razem z najnowszą linią smartfonów iPhone.

AKTUALIZACJA 13.08.2021

Czy nowe AirPods Pro będą w stanie monitorować stan naszego zdrowia?

To, że urządzenia mobilne monitorują podstawowe funkcje życiowe naszego organizmu, nie dziwi już nikogo. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do opasek i smartwatchy, które potrafią zmierzyć nasze ciśnienie, poziom natlenienia krwi, czy monitorować nasz sen.

AirPods Pro 2 Źródło: macrumors.com

Wygląda na to, że kolejna generacja AirPods Pro także będzie mogła pomóc nam prowadzić zdrowszy tryb życia. W jaki sposób? AirPods Pro będą w stanie zmierzyć częstotliwość oddechu użytkownika za pomocą umieszczonego w nich mikrofonu.

Naukowcy Apple oraz uniwersytetu Cornell prowadzili stosowne badania, w których udział brało 21 osób. W trakcie pomiarów zbierali oni dane w trzech sytuacjach: przed, w trakcie oraz po intensywnym wysiłku. System był w stanie rozpoznać, kiedy dana osoba miała objawy "ciężkiego oddechu", czyli sytuacji, w którym wdychała powietrze więcej niż 25 razy na minutę. Te testy udowodniły, że dźwięk może być czynnikiem, na podstawie którego można efektywnie zmierzyć częstotliwość oddechu z niewielkim marginesem błędu.

AKTUALIZACJA 18.08.2021

Portal Nikkei Asia donosi, że Apple ma pewne problemy z produkcją AirPods 3.

Z jednej strony potwierdzają się wcześniejsze informacje tego portalu, wedle których produkcja słuchawek AirPods miała rozpocząć się w sierpniu. Z drugiej jednak amerykański gigant napotkał pewne problemy, które spowodowały częściową zmianę planów. Pierwotnie Apple zakładało przeniesienie znacznej części produkcji do Wietnamu, jednak ze względu na nową falę zachorowań na COVID-19 rządy Chin i Wietnamu wprowadziły dodatkowe obostrzenia w podróżowaniu przez ich granice.

Gigant z Cupertino jest więc zmuszony do wytwarzania słuchawek TWS, a także nowych MacBook'ów i iPad'ów, w Chinach. Nie rezygnuje jednak z planów przyszłego przeniesienia części produkcji do Wietnamu. Nam pozostaje mieć tylko nadzieję, że takie zawirowania nie spowodują opóźnień i pierwotny termin premiery słuchawek AirPods 3 nie zostanie przesunięty. Wedle wcześniejszych przecieków ma to nastąpić już wkrótce - w tym samym okresie, w którym na rynku pojawi się iPhone 13.

AKTUALIZACJA 24.08.2021

Jeżeli po cichu liczyliście na premierę słuchawek AirPods Pro 2 jeszcze w tym roku, to czeka was rozczarowanie.

Z najnowszego raportu Marka Gurmana możemy dowiedzieć się, że druga generacja AirPods Pro pojawi się na rynku dopiero w 2022 roku. Pokrywa się to więc z wcześniejszymi informacjami dziennikarza Bloomberga, który jeszcze w czerwcu przekazał nam właśnie takie wiadomości.

Wygląda jednak na to, że pojawienie się AirPods 3 na rynku nastąpi zgodnie z planem. Pomimo problemów z produkcją słuchawek, Apple nie zdecydowało się (jeszcze) na przesunięcie ich premiery. Zakładamy więc, że będzie to miało miejsce we wrześniu.

AKTUALIZACJA 25.08.2021

Trzecia generacja AirPods'ów może zostać oficjalnie ogłoszona już za niecałe dwa tygodnie!

A przynajmniej takie informacje zostały przekazane w najnowszym przecieku pochodzącym z Chin. Portal IThome.com, powołując się na informacje użytkownika lokalnego portalu społecznościowego Weibo, @Panda's, twierdzi, że Apple planuje ogłosić premierę AirPods 3 już 7 września! Słuchawki miałyby trafić do ogólnej sprzedaży ostatniego dnia tego miesiąca, czyli 30 września. Źródło podaje, że tego dnia świat oficjalnie usłyszy także o smartfonach iPhone 13, iPhone 13 i iPhone 13 Pro Max.

Użytkownik zamieścił także zdjęcie rzekomej oferty jednego z internetowych sklepów z elektroniką, na których możemy zobaczyć te daty:

Jakość zdjęcia niestety nie jest zbyt dobra i nie można wykluczyć, że nie zostało ono sfabrykowane. Coraz większa ilość napływających informacji, dotyczących nowych urządzeń Apple, w tym między innymi zegarków Apple Watch Series 7, pozwala przypuszczać, że ich premiery faktycznie są coraz bliżej. Wrzesień zapowiada się więc na niezwykle pracowity miesiąc w biurach Apple.

AKTUALIZACJA 08.09.2021

Wedle najnowszych przecieków Apple ma zamiar zaprezentować najnowszą generację słuchawek AirPods podczas wirtualnego wydarzenia California Streaming, które odbędzie się 14 września. Rozpocznie się ono o godzinie 19 czasu polskiego, a śledzić będziemy je mogli na stronie apple.com, w aplikacji Apple TV oraz na kanale Youtube.

Głównym punktem wydarzenia ma być prezentacja iPhone 13, jednak bardzo prawdopodobne jest zaprezentowanie także zegarków Apple Watch Series 7 oraz właśnie słuchawek AirPods.

Fitting to the annoucement of Apple's September event, we are publishing our report on Apple's upcoming products, including the iPhone 13, Apple Watch Series 7 and 3rd Generation AirPods.



Here's what we've got to share — Pine (@PineLeaks) September 7, 2021

Jeżeli informacje przekazane w tym przecieku okażą się prawdą, to tegoroczne słuchawki będą w stanie transmitować o wiele lepsze dźwięki basowe i niskie tony. Pojemność baterii w podstawowych AirPods 3 ma być porównywalna z tymi, które obecnie znajdują się wewnątrz AirPods Pro. Zmiana czeka także baterię ładującą słuchawki. Akumulator umieszczony w etui ma być o 20 procent większy od poprzednika.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Kolejny przeciek zdaje się potwierdzać ostateczną datę premiery AirPods 3.

Tym razem informacje na ten temat przekazuje nam Kuo Ming-Chi. Jego zdaniem pojawienie się nowych słuchawek true wireless w line-upie jutrzejszego eventu jest już niemal pewne. Możemy więc śmiało zakładać, że 14 września Apple zaprezentuje co najmniej trzy produkty: iPhone 13, Apple Watch Series 7 oraz AirPods 3.

Pojawienie się nowych słuchawek w ofercie może mieć także inne ciekawe skutki. Zdaniem analityka Apple ma zamiar kontynuować produkcję obecnie dostępnych na rynku słuchawek AirPods. Zdaniem Kuo mają one pozostać dostępne jako tańsze rozwiązanie dla klientów Apple.

AKTUALIZACJA 15.09.2021

Przewidywania analityków rynku okazały się być jednak nieprawdziwe. Apple podczas wczorajszej konferencji zaprezentowało jedynie nowego iPada, linię smartfonów iPhone 13 oraz nowe zegarki Apple Watch Series 7.

W zestawieniu zabrakło więc nowych słuchawek AirPods 3. Przedstawienie ich w trakcie California Streaming sugerował między innymi Kuo Ming-Chi. Tak się jednak nie stało i wciąż musimy czekać na oficjalne informacje giganta z Cupertino poświęcone nowym słuchawkom true wireless.

Nasuwa się więc jedno oczywiste pytanie: kiedy to nastąpi? Tego wciąż nie wiemy, jednak możemy pokusić się o kolejne spekulacje. O tym, że nowych AirPods Pro nie zobaczymy przynajmniej do 2022 roku wiemy już od dłuższego czasu. Istnieje jednak bardzo duża szansa na debiut AirPods 3 jeszcze w tym roku. Zdaniem Marka Gurmana Apple planuje zorganizować co najmniej jedno wydarzenie, które najprawdopodobniej będzie poświęcone nowemu MacBookowi Pro z procesorem Apple Silicon M1X. Szacuje się, że odbędzie się ono w październiku, lub listopadzie.

Być może w trakcie tej prezentacji usłyszymy nieco więcej o kolejnej generacji słuchawek AirPods.

AKTUALIZACJA 17.09.2021

Zakładaliśmy, że Apple zamierza zaprezentować trzecią generację słuchawek AirPods podczas drugiej z jesiennych konferencji. Ma ona być poświęcona nowemu MacBookowi Pro i Macowi mini.

Najnowszy przeciek pozwala nam jednak sądzić, że nastąpi to wcześniej:

Source: French Apple Manager Stevlocker — Majin Bu ???? (@MajinBuOfficial) September 17, 2021

Na twitterowym profilu użytkownika @MajinBuOfficial pojawiła się informacja, że gigant z Cupertino planuje zapowiedzieć nowe słuchawki bez specjalnego wydarzenia. Ma to nastąpić jedynie za pośrednictwem specjalnej informacji prasowej. Powołuje się on na Stevena Huona, odpowiedzialnego za Apple Music.

Jeżeli ten przeciek okaże się prawdziwy, to może oznaczać to premierę AirPods 3 już w przyszłym miesiącu.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Trzecia generacja AirPods jednak później?

Część obserwatorów spodziewała się oficjalnych informacji o kolejnym wydaniu popularnych słuchawek Apple podczas ubiegłotygodniowego eventu California Streaming. Tak się jednak nie stało. Od tego czasu pojawiło się już kilka różnych informacji o potencjalnym terminie, w którym AirPods zostaną przedstawione światu.

Kolejną osobą, która wypowiada się na ten temat jest Mark Gurman. Zdaniem dziennikarza Bloomberga pojawią się one na rynku dopiero pod koniec 2020 roku. Musielibyśmy więc uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości w oczekiwaniu na trzecią generację AirPods.

Gurman potwierdził też to, o czym większość analityków mówiła już od dłuższego czasu. Chodzi o termin premiery nowej generacji AirPods Pro. Jego zdaniem nastąpi to dopiero w 2022 roku. Nie pokusił się jednak o przewidywanie konkretnej daty pojawienia się ich na rynku. Przyszłoroczne AirPods Pro mają być jeszcze mniejsze od obecnych oraz posiadać czujnik ruchu, który wykorzystywany byłby w trakcie biegania.