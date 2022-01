Apple AirPods Pro 2 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [05.01.2022]

Odkąd AirPods Pro zostały wydane w październiku 2019 roku, Apple wciąż nie zdecydowało się na wydanie kolejnej generacji tych słuchawek. Mówi się jednak, że firma podobno pracuje nad nową wersją - AirPods Pro 2 - których design może na nieco zaskoczyć.

Ten materiał zbiorczy obejmuje wszystko, co wiemy do tej pory o AirPods Pro 2.

Na ten moment nie wiadomo za wiele na temat daty wydania AirPods Pro 2. W zeszłym roku twierdzono, że tegoroczny model będzie właśnie następcą AirPods Pro, ale jak się jednak okazało - Apple zaprezentowało trzecią generację standardowych słuchawek AirPods.

Spekuluje się, że Apple zaprezentuje drugą generację AirPods Pro pod koniec 2022 roku, natomiast są to jedynie niczym potwierdzone pogłoski.

AirPods Pro już teraz posiadają krótszy trzonek niż standardowe AirPods, ale AirPods Pro 2 mogą całkowicie z niego zrezygnować.

Według redakcji Bloomberg, Apple chce, aby AirPods Pro 2 były jeszcze bardziej kompaktowe, zapewne poprzez wyeliminowanie krótkiego trzonu, który wystaje z dołu. Firma podobno testuje bardziej zaokrąglony kształt, co oznaczałoby, że AirPods 2 mogą być podobne do Google Pixel Buds lub Samsung Galaxy Buds.

Uzyskanie mniejszego rozmiaru AirPods Pro okazało się sporym wyzwaniem, więc ostatecznie Apple może zrezygnować z pójścia w stronę bardziej kompaktowej formy.

Mówi się, że firma nie jest w stanie zmieścić obecnych funkcji AirPods Pro, wszystkich anten i mikrofonów w mniejszej obudowie.

W sieci pojawiły się bardzo ciekawe zdjęcia, które podobno przedstawiają AirPods Pro 2. Co jednak ciekawe, konstrukcja etui ładującego posiada na dole otwory na głośniki, po środku których znajduję się port Lightning. Głośniki te rzekomo zostały zaimplementowane w celu zwiększenia funkcjonalności aplikacji Znajdź, dzięki czemu samo zgubione etui wydawałoby dźwięk, nawet gdyby słuchawki znajdowałyby się w środku lub poza nim.

Oczekuje się, że nadchodzące AirPods Pro 2 będą wyposażone w funkcje śledzenia aktywności fitness. Zakłada się, że będzie to możliwe dzięki wbudowanym czujnikom ruchu.

Oprócz zmian w wyglądzie i nowych czujników, AirPods Pro 2 mają być identyczne z obecną wersją AirPods Pro.

Na pewno należy się zwiększenia wsparcia dla dźwięku przestrzennego, szybszego parowania z nowymi urządzeniami i przełączania pomiędzy nimi, aktywnej redukcji szumów i trybu przezroczystości.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Według nowej plotki, rzekomo opartej na źródłach pochodzących z łańcucha dostaw, Apple wyda drugą generację AirPods Pro w trzecim kwartale 2022 roku.

Jak informowali nas już szanowani reporter Bloomberg, Mark Gurman, oraz analityk, Ming-Chi Kuo, Apple opracowuje drugą generację AirPods Pro, które mają pojawić się w 2022 roku. Żaden z panów nie jest jednak w stanie jasno stwierdzić, kiedy miałaby odbyć się premiera tych słuchawek.

Release dates ????



AirPods 3:

- 2021 Q3 ✅



AirPods Pro 2:

- At least 2022 Q2 ❎

➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t