Apple AirPods Pro 2 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [27.06.2022]

Odkąd AirPods Pro zostały wydane w październiku 2019 roku, Apple wciąż nie zdecydowało się na wydanie kolejnej generacji tych słuchawek. Mówi się jednak, że firma podobno pracuje nad nową wersją - AirPods Pro 2 - których design może na nieco zaskoczyć.

Ten materiał zbiorczy obejmuje wszystko, co wiemy do tej pory o AirPods Pro 2.

AirPods Pro / Źródło: Apple

Data premiery

Na ten moment nie wiadomo za wiele na temat daty wydania AirPods Pro 2. W zeszłym roku twierdzono, że tegoroczny model będzie właśnie następcą AirPods Pro, ale jak się jednak okazało - Apple zaprezentowało trzecią generację standardowych słuchawek AirPods.

Spekuluje się, że Apple zaprezentuje drugą generację AirPods Pro pod koniec 2022 roku, natomiast są to jedynie niczym potwierdzone pogłoski.

Design

AirPods Pro już teraz posiadają krótszy trzonek niż standardowe AirPods, ale AirPods Pro 2 mogą całkowicie z niego zrezygnować.

AirPods Pro / Źródło: Apple AirPods 3 / Źródło: Apple

Według redakcji Bloomberg, Apple chce, aby AirPods Pro 2 były jeszcze bardziej kompaktowe, zapewne poprzez wyeliminowanie krótkiego trzonu, który wystaje z dołu. Firma podobno testuje bardziej zaokrąglony kształt, co oznaczałoby, że AirPods 2 mogą być podobne do Google Pixel Buds lub Samsung Galaxy Buds.

Google Pixel Buds / Źródło: Google Galaxy Buds 2 / Źródło: Samsung

Kłopoty z rozwojem?

Uzyskanie mniejszego rozmiaru AirPods Pro okazało się sporym wyzwaniem, więc ostatecznie Apple może zrezygnować z pójścia w stronę bardziej kompaktowej formy.

Mówi się, że firma nie jest w stanie zmieścić obecnych funkcji AirPods Pro, wszystkich anten i mikrofonów w mniejszej obudowie.

AirPods Pro 2 z głośnikiem w etui?

W sieci pojawiły się bardzo ciekawe zdjęcia, które podobno przedstawiają AirPods Pro 2. Co jednak ciekawe, konstrukcja etui ładującego posiada na dole otwory na głośniki, po środku których znajduję się port Lightning. Głośniki te rzekomo zostały zaimplementowane w celu zwiększenia funkcjonalności aplikacji Znajdź, dzięki czemu samo zgubione etui wydawałoby dźwięk, nawet gdyby słuchawki znajdowałyby się w środku lub poza nim.

Śledzenie aktywności Fitness

Oczekuje się, że nadchodzące AirPods Pro 2 będą wyposażone w funkcje śledzenia aktywności fitness. Zakłada się, że będzie to możliwe dzięki wbudowanym czujnikom ruchu.

Inne funkcje

Oprócz zmian w wyglądzie i nowych czujników, AirPods Pro 2 mają być identyczne z obecną wersją AirPods Pro.

Na pewno należy się zwiększenia wsparcia dla dźwięku przestrzennego, szybszego parowania z nowymi urządzeniami i przełączania pomiędzy nimi, aktywnej redukcji szumów i trybu przezroczystości.

AKTUALIZACJA 27.06.2022

AirPods Pro 2 zadebiutują z nowym układem H1 i portem USB-C

Jak pisze na Twitterze Apple Hub, według serwisu 52Audio, słuchawki AirPods Pro 2. generacji będą wyposażone w zaktualizowany układ scalony H1, obsługę funkcji Find My, wykrywanie tętna, wykrywanie temperatury, ulepszony dźwięk, możliwość obsługi aparatów słuchowych oraz port USB-C. Oczekuje się, że ogólna konstrukcja pozostanie jednak bez zmian.

Pełną analizę informacji na temat nowej generacji słuchawek AirPods Pro przedstawiliśmy tutaj.

AKTUALIZACJA 02.06.2022

AirPods Pro 2 jednak bez USB typu C?

Nowa generacja AirPods Pro ma wejść w fazę masowej produkcji w drugiej połowie tego roku. Wiele branżowych doniesień z ostatnich dni sugerowało, że Apple może zdecydować się na zmiany w etui do ładowania i wyposażyć je w port USB-C. Znany z branżowych przecieków analityk, Ming-Chi Kuo, sugeruje, że taka zmiana nie nastąpi, a Apple pozostanie przy porcie Lightning.

Kuo informuje również, że firma planuje modyfikacje w samym procesie produkcji słuchawek. Apple zredukuje ilość sprzętu tworzonego na terenie Chin i przeniesie część produkcji do Wietnamu. Na oficjalne ogłoszenie premiery słuchawek musimy jeszcze poczekać, jednak spekulacje analityka nadzwyczaj często okazywały się prawdą w przeszłości. Przewidział on między innymi zmiany na USB-C w niektórych akcesoriach Apple oraz testy nowego iPhone'a 15 bez portu Lightning.

AKTUALIZACJA 11.05.2022

Apple AirPods z USB-C? Taki model już istnieje i działa

Jedną z bolączek współczesnego użytkownika produktów firmy Apple może być duże zamieszanie z kablami. Wiele osób narzeka na brak konsekwencji w stosowaniu portów w ładowarkach - niektóre produkty firmy nadal posiadają złącze Lightning, a pozostałe już kilka lat temu zaczęły korzystać z USB-C. Na przykład najnowsze iPady Pro, Air i Mini mają złącze USB-C, ale zwykły iPad nadal korzysta z Lightning. Wszystkie MacBooki naładujemy za pomocą USB-C, ale już każdy iPhone wymaga od nas posiadania kabelka z zakończeniem Lightning.

Jak pisaliśmy, sytuacja ta może się zmienić, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej. Według nowo przyjętej dyrektywy, wszyscy producenci elektroniki mają oferować w swoich produktach ten sam standard ładowania. Jest to zabieg mający na celu zmniejszenie produkcji elektrośmieci - ładowarki do urządzeń elektronicznych są odpowiedzialne za dużą ilość tych odpadów.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Na tę chwilę użytkownicy urządzeń Apple muszą sobie radzić z kilkoma standardami jednocześnie. Odpowiedź na ten problem znalazł jednak użytkownik Youtube, Ken Pillonel, kryjący się pod nazwą Exploring the Simulation. Jakiś czas temu stworzył on pierwszy iPhone z działającym złączem USB-C, który następnie został sprzedany za 86 tysięcy dolarów! Teraz, aby uzupełnić swój ekosystem, Pillonel postanowił stworzyć słuchawki AirPods z tym samym standardem ładowania, co jego MacBook.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

W nowym filmie na Youtube, Pillonel prezentuje swój ukończony projekt, dzięki któremu ma już cały zestaw akcesoriów od Apple, które ładują się dzięki USB-C. Co ciekawe, modyfikacja ta nie jest aż tak trudna, jak dodanie USB-C do iPhone'a. Pillonel zapowiedział nawet, że udostępni projekt tej modyfikacji dla każdego zainteresowanego użytkownika, a do jej zrobienia wystarczy tylko wymiana kilku oryginalnych elementów i zastąpienie ich nowymi - nie trzeba niczego ciąć, jak to miało miejsce w jego pierwszym projekcie.

Niestety, mimo kilku ciekawych projektów, nie zapowiada się, aby Apple miało globalnie zrezygnować z portu Lightning - na szczęście rynek europejski może być tutaj wyjątkiem.

Fot. Youtube.com/Exploring the Simulation

AKTUALIZACJA 10.05.2022

Premiera Air Pods Pro 2 może odbyć się jeszcze tej jesieni

Według Marka Gurmana, autora newslettera w portalu Bloomberg, wkrótce doczekamy się debiutu nowych AirPods Pro 2 oraz odświeżonej wersji AirPods Max.

Główny model słuchawek od Apple - AirPods Pro - nie był aktualizowany od ich wydania w 2019 roku. Tegoroczna wersja sprzętu ma posiadać bardziej kompaktową konstrukcję oraz nowe etui do ładowania słuchawek. Ponadto, AirPodsy Pro 2 mają oferować bezstratną obsługę dźwięku, co będzie możliwe dzięki zastosowaniu nowego oprogramowania.

Kolejne nowości mają dotyczyć modelu AirPods Max. Według Marka Gurmana Apple nie pracuje nad kolejną wersją słuchawek tak więc zmiany będą dotyczyły modyfikacji sprzętu wydanego w 2020 roku. Amerykańska firma ma pracować nad rozszerzeniem palety kolorów w jakich dostępny będzie model Max. Brak jednak informacji na temat jakichkolwiek zmian w specyfikacji sprzętu.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

Apple planuje wypuścić drugą generację słuchawek AirPods Pro w drugiej połowie 2022 roku - poinformował znany analityk Ming-Chi Kuo w swoim tweecie.

Podczas gdy druga generacja AirPods pozostała dostępna do kupienia od czasu, gdy Apple wypuścił trzecią generację AirPods w zeszłym roku, Kuo powiedział, że Apple może zaprzestać sprzedaży oryginalnych AirPods Pro, gdy nowe zostaną wydane jeszcze w tym roku. Firma Apple ogłosiła AirPods Pro 30 października 2019 roku, co czyni je prawie dwa i pół roku starszymi.

Kuo powiedział również, że popyt na AirPods trzeciej generacji jest "znacznie słabszy" niż na AirPods drugiej generacji, co spowodowało, że Apple zmniejszył zamówienia na AirPods trzeciej generacji u dostawców o co najmniej 30% w drugim i trzecim kwartale tego roku.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2022

Analityk już wcześniej twierdził, że druga generacja AirPods Pro będzie wyposażona w "znacznie ulepszony" układ bezprzewodowy w porównaniu z układem H1 w oryginalnych AirPods Pro. Układ ten obsługuje funkcje związane z dźwiękiem, takie jak aktywna redukcja szumów, a udoskonalenie tej technologii może przełożyć się na dłuższy czas pracy na baterii po jednym naładowaniu. Spodziewa się również, że nowe słuchawki AirPods Pro będą obsługiwać bezstratny dźwięk w usłudze Apple Music.

Kuo wcześniej twierdził również, że nowe etui do ładowania AirPods Pro będzie w stanie emitować dźwięk, aby pomóc użytkownikom w ich odnalezieniu, gdy słuchawki zostaną zgubione. Prawdopodobnie etui do ładowania będzie również wodoodporne, tak jak etui do ładowania AirPods trzeciej generacji.

Mark Gurman i Debby Wu z Bloomberga informowali wcześniej, że Apple testowało bardziej kompaktową konstrukcję nowych słuchawek AirPods Pro, która eliminowałaby trzpienie, które opadają poniżej wkładek dousznych. Jeśli to będzie ostateczny projekt, nowe AirPods Pro mogą wyglądać podobnie do Beats Studio Buds wydanych przez Apple w zeszłym roku.

Gurman i Wu twierdzą również, że nowe słuchawki AirPods Pro będą wyposażone w czujniki ruchu, które umożliwią śledzenie kondycji fizycznej, podobnie jak zegarek Apple Watch.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Plotka: AirPods Pro 2 mają pojawić się w trzecim kwartale 2022 roku

Według nowej plotki, rzekomo opartej na źródłach pochodzących z łańcucha dostaw, Apple wyda drugą generację AirPods Pro w trzecim kwartale 2022 roku.

Jak informowali nas już szanowani reporter Bloomberg, Mark Gurman, oraz analityk, Ming-Chi Kuo, Apple opracowuje drugą generację AirPods Pro, które mają pojawić się w 2022 roku. Żaden z panów nie jest jednak w stanie jasno stwierdzić, kiedy miałaby odbyć się premiera tych słuchawek.

Najnowsza plotka pochodzi od użytkownika @FronTron z Twittera, który w piątek zmienił poprzednie twierdzenie dokonane w sierpniu - AirPods Pro 2 zostaną wprowadzone przed drugim kwartałem przyszłego roku. Jak wynika z jego przewidywań, druga generacja AirPods Pro 2 pojawi się w trzecim kwartale 2022 roku. Okres ten tradycyjnie obejmuje 92-dniowe okno między 1 lipca a 30 września.

Jak informuje redakcja MacRumors, informacja pochodzi bezpośrednio z łańcucha dostaw i opiera się na tym samym źródle, które prawidłowo przewidziało, że AirPods 3 zostaną wydane pod koniec 2021 roku. Nie jest to jednak pewne, dlatego warto patrzyć na to z przymróżeniem oka.

Mark Gurman powiedział, że Apple ma na celu, aby AirPods Pro 2 były bardziej kompaktowe poprzez wyeliminowanie krótkiego trzpienia. Firma podobno testuje "bardziej zaokrąglony kształt, który wypełnia więcej ucha użytkownika". Widzieliśmy już rzekome zdjęcia drugiej generacji AirPods Pro, które zaprzeczają pogłoskom o konstrukcji bez łodygi, ale pochodzą one ze źródła bez ustalonej historii i nie możemy zweryfikować ich dokładności.

Gurman i Debby Wu z Bloomberg zgłaszali w maju, że AirPods Pro 2 będą zawierać zaktualizowane czujniki ruchu z naciskiem na śledzenie fitness. Na podstawie ulepszeń wprowadzonych do nowych AirPods 3, oczekuje się również, że druga generacja AirPods Pro 2 wprowadzi certyfikat IPX4, etui ładują MagSafe i nowe czujniki wykrywania skóry, które zastąpią istniejące czujniki optyczne.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Czy warto czekać na AirPods Pro 2?

Druga generacja AirPods Pro z pewnością jest warta oczekiwań - na ten moment pierwsza generacja pozostaje najbardziej opłacalnymi słuchawkami w ofercie Apple. Mając to na uwadze - oraz fakt, że AirPods 3 nie przyniosły nic, poza odświeżoną konstrukcją - można śmiało zakładać, że AirPods Pro 2 zaoferują o wiele lepszą jakość dźwięku, kilka nowych i usprawnienie obecnych funkcji, a także zupełnie nowy design.

Jeśli jednak nie chcesz czekać, koniecznie sprawdź nasze porównania: AirPods 3 vs AirPods 2 oraz AirPods 3 vs AirPods Pro.

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Promocje na słuchawki AirPods z okazji Black Friday!

AKTUALIZACJA 01.12.2021

Oto prototypy przezroczystych słuchawek AirPods i zasilacza o mocy 29 W

Zdjęcia przezroczystych prototypów AirPods i zasilacza Apple o mocy 29 W zostały udostępnione na Twitterze przez kolekcjonera urządzeń Apple, Giulio Zompetti.

Prototypy, które wydają się być albo pierwszej generacji, albo drugiej generacji AirPods, wyposażone są w jasny plastik wzdłuż trzpienia i wokół zewnętrznej strony wkładki dousznej, a także w standardowy biały plastik na wewnętrznej stronie wkładki. Przezroczyste obudowy są czasami używane do tworzenia prototypów, aby umożliwić inżynierom bezpośredni dostęp do urządzenia.

W zeszłym tygodniu, Zompetti udostępnił również zdjęcia prototypu ładowarki z przezroczystą obudową. Zasilacz o mocy 29 W był dostarczany z 12-calowym MacBookiem, ale został wycofany z tego urządzenia w 2018 roku i zastąpiony adapterem o mocy 30 W.

Firma Apple jest znana z używania przezroczystych obudów do prototypów, sięgających czasów Macintosha Classic. Inne prototypy urządzeń Apple, takich jak dla Macintosh Portable i Newton pojawiły się w ciągu tego roku, ale jest to pierwszy raz, kiedy przezroczysta obudowa została zaobserwowana na urządzeniach tak kompaktowych i wydanych stosunkowo niedawno niedawno, jak AirPods.

Ming-Chi Kuo potwierdza: AirPods Pro 2 jesienią 2022 roku!

Znany analityk Apple właśnie ujawnił harmonogramy dotyczące premier nadchodzących urządzeń tej firmy. Według Ming-Chi Kuo (za pośrednictwem 9To5Mac), Apple planuje wydać aż trzy różne wersje swojego smartwatcha jesienią przyszłego roku: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 oraz wzmocnioną (rugged) wersję dla sportowców.

Ponadto, firma ma w planach zaprezentować także AirPods Pro 2, które będą wyposażone w nowe wbudowane czujniki związane ze zdrowiem.

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Windows 11 otrzymuje wsparcie dla Apple AirPods

Windows 11 wkrótce otrzyma ulepszone wsparcie dla wszystkich modeli słuchawek produkowanych przez Apple. Stosowne opcje pojawiły się już w wersji Windows 11 Insider Preview o numerze kompilacji 22526.

Z funkcji ucieszą się posiadacze smartfonów iPhone oraz słuchawek AirPods, którzy wykorzystują je w połączeniu z komputerami z systemem operacyjnym Windows. Po aktualizacji, Windows 11 otrzyma predefiniowane ustawienia mikrofonów, które pozwolą ograniczyć hałasy z otoczenia.