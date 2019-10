Apple AirPods Pro zaprezentowane. Nowe słuchawki straszą ceną

Ile może kosztować sprzęt audio? Jeśli spytacie o to audiofila odpowie Wam, że górna granica cenowa nie istnieje. Ale ponad 1200 zł za słuchawki Apple AirPods Pro to zdecydowanie drogo.

Zanim będziemy się pastwić nad ceną nowych AirPodsów, zobaczmy co mają do zaoferowania. W porównaniu z podstawowym wariantem, tutaj mamy do czynienia z typowymi słuchawkami nazywanymi potocznie dokanałowymi. W zestawie znajdziemy trzy pary gumowych, wymiennych końcówek. To na pierwszy rzut oka największa różnica w stosunku do choćby modelu AirPods 2. Cała konstrukcja jest wodoszczelna i odporna na kurz, zgodnie z normą IPX4. Na obudowie znalazły się pola czułe na dotyk, co pozwala na sterowanie np. odtwarzaczem lub odbieranie połączeń. Zawsze też można w prosty sposób wydawać polecenia asystentce Siri.

W kwestii brzmienia, Apple chwali się funkcją Adaptive EQ. Wprost można ją nazwać inteligentnym equalizerem, który ma automatycznie regulować tony niskie i średnie, tak aby dopasować je do indywidualnego kształtu ucha. Za głęboki bas ma odpowiadać zdolność generowania dźwięku już na poziomie 20 Hz.

Największą nowością w AirPods Pro jest zdecydowanie obecność aktywnej redukcji hałasu. Aż chce się powiedzieć - tak jak w słuchawkach Huawei FreeBuds 3, ale nie będziemy tu nikogo posądzać o "inspiracje". Za odpowiednie działanie funkcji odpowiadają dwa mikrofony. Jeden wychwytuje dźwięki otoczenia, a drugi analizuje które z nich można zostawić niewyciszone. Apple zapewnia, że słuchawki analizują dźwięk 200 razy na sekundę. Nie zabrakło też funkcji znanej z modeli innych producentów nazywanej często transparent hearing. Pozwala ona na słyszenie dźwięków otoczenia, które przez wbudowane mikrofony są przekazywane wprost do naszego ucha.

Ogrom funkcji oznacza duże obciążenie dla akumulatora. I widać to po czasie pracy słuchawek, który na pojedynczym ładowaniu wynosi zaledwie 4,5 godziny. W parze z pokrowcem ładującym zestaw ma działać do 24 godzin.

Dobry sprzęt audio zazwyczaj nie należy do tanich. Szczególnie, kiedy mówimy o renomowanych markach. Czy Apple można uznać za renomowaną markę sprzętu audio? Niekoniecznie. Dlatego nie widzę najmniejszego sensu, aby za Apple AirPods Pro płacić aż 1249 zł, bo na tyle zostały wycenione. Warto wspomnieć, że to nie są jedyne tak drogie słuchawki o takiej konstrukcji. Daleko nie szukając, Sennheiser Momentum True Wireless kosztują obecnie 1049 zł, ale startowały z podobnego pułapu cenowego.