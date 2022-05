Apple AirPods z USB-C? Taki model już istnieje i działa

Słuchawki Apple oficjalnie obsługują tylko złącze Lightning, ale zdolny majsterkowicz może to zmienić.

Jedną z bolączek współczesnego użytkownika produktów firmy Apple może być duże zamieszanie z kablami. Wiele osób narzeka na brak konsekwencji w stosowaniu portów w ładowarkach - niektóre produkty firmy nadal posiadają złącze Lightning, a pozostałe już kilka lat temu zaczęły korzystać z USB-C. Na przykład najnowsze iPady Pro, Air i Mini mają złącze USB-C, ale zwykły iPad nadal korzysta z Lightning. Wszystkie MacBooki naładujemy za pomocą USB-C, ale już każdy iPhone wymaga od nas posiadania kabelka z zakończeniem Lightning.

Jak pisaliśmy, sytuacja ta może się zmienić, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej. Według nowo przyjętej dyrektywy, wszyscy producenci elektroniki mają oferować w swoich produktach ten sam standard ładowania. Jest to zabieg mający na celu zmniejszenie produkcji elektrośmieci - ładowarki do urządzeń elektronicznych są odpowiedzialne za dużą ilość tych odpadów.

Na tę chwilę użytkownicy urządzeń Apple muszą sobie radzić z kilkoma standardami jednocześnie. Odpowiedź na ten problem znalazł jednak użytkownik Youtube, Ken Pillonel, kryjący się pod nazwą Exploring the Simulation. Jakiś czas temu stworzył on pierwszy iPhone z działającym złączem USB-C, który następnie został sprzedany za 86 tysięcy dolarów! Teraz, aby uzupełnić swój ekosystem, Pillonel postanowił stworzyć słuchawki AirPods z tym samym standardem ładowania, co jego MacBook.

W nowym filmie na Youtube, Pillonel prezentuje swój ukończony projekt, dzięki któremu ma już cały zestaw akcesoriów od Apple, które ładują się dzięki USB-C. Co ciekawe, modyfikacja ta nie jest aż tak trudna, jak dodanie USB-C do iPhone'a. Pillonel zapowiedział nawet, że udostępni projekt tej modyfikacji dla każdego zainteresowanego użytkownika, a do jej zrobienia wystarczy tylko wymiana kilku oryginalnych elementów i zastąpienie ich nowymi - nie trzeba niczego ciąć, jak to miało miejsce w jego pierwszym projekcie.

Niestety, mimo kilku ciekawych projektów, nie zapowiada się, aby Apple miało globalnie zrezygnować z portu Lightning - na szczęscie rynek europejski moze być tutaj wyjątkiem.