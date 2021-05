Apple AirTag - hit czy kit? My już wiemy [test]

Apple AirTag to sprawny tracker z wieloma zaletami, w tym usługą Find My iPhone, ale to od Ciebie zależy czy chcesz na nim polegać.

Apple AirTag

Opis i cena

Apple AirTag nareszcie jest w regularnej sprzedaży. W połączeniu z aplikacją Find My iPhone i precyzyjnym śledzeniem ultraszerokopasmowym może stać się jednym z najlepszych trackerów Bluetooth w 2021 roku. Lokalizator kosztuje 159zł, ale przez brak otworu na brelok, wymaga zakupu pokrowca Belkin w cenie 59zł, opaski lub dopasowanego breloka od Apple. Na oryginalne akcesoria trzeba jednak czekać kilka tygodni, a na portalach aukcyjnych widnieją już akcesoria innych firm w niższej cenie. Stali użytkownicy Apple'a są już pewnie przyzwyczajeni do dodatkowych zakupów, zaś nowych może zachęcić fakt, że są to dotychczas najtańsze akcesoria tej firmy.

Etui Belkin Secure Holder z brelokiem do AirTaga

Design i informacje

AirTag firmy Apple to małe, okrągłe urządzenie o charakterystycznym, minimalistycznym designie. Po wyjęciu z opakowania wygląda świetnie, ale zarówno przód, jak i tył, są podatne na zarysowania. Urządzenie ma średnicę 31,9 mm i grubość 8 mm, jest więc większe od monety 5 zł. Jest lekkie i waży zaledwie 11 g, co ułatwia włożenie AirTaga do portfela lub plecaka i zapomnienie o nim, dopóki nie będzie wymagać znalezienia.

Tak, jak i inne trackery, AirTag może wydawać dźwięk ułatwiający lokalizację. Sam AirTag, poprzez swój kształt, działa jako głośnik i ma zaskakującą przejrzystość dźwięku, pozwalającą odnaleźć np. zgubione klucze.

AirTag posiada stopień wodoodporności IP67, co oznacza, że ​​przetrwa największą ulewę, a nawet wytrzyma w wodzie na głębokości 1 m przez 30 minut (gdybyś wybrał się z nim na basen).

Kolejną zaletą jest możliwość wymiany baterii CR2032, gdy się wyczerpie - co według Apple'a może stać się po roku. Wystarczy wcisnąć i przekręcić stalową część z powrotem, aby odsłonić znajdującą się w środku baterię-pastylkę. Chociaż jest to przyjaźniejsze dla środowiska niż jednorazowe urządzenia śledzące takie jak Tile Slim, które są bezużyteczne po wyczerpaniu baterii, istnieją obawy, że jej wyciągnięcie jest zbyt proste i może stanowić zagrożenie zadławienia u dzieci. Warto wyposażyć się w brelok, który utrudni im dostęp do urządzenia. Oprócz oryginalnych akcesoriów Apple, na rynku pojawiły się także tańsze zamienniki.

Ustawienia

Proces konfiguracji AirTaga jest bardzo prosty, ale wymaga iPhone'a lub iPada z systemem iOS 14.5 lub nowszym. Wystarczy wyciągnąć plastikowy pasek z lokalizatora, aby aktywować baterię - dzwonek wskazuje wtedy, że jest naładowana - i umieścić ją w odległości 20 mm od urządzenia z iOS. Następnie krok po kroku wykonać konfigurację, która pozwoli zmienić nazwę trackera, przypisać emoji i połączyć go z Twoim Apple ID.

Od tego momentu możesz przypisać swój AirTag do przedmiotu, który chcesz śledzić. Gdy znajdzie się w zasięgu dowolnego iPhone'a lub iPada, lokalizacja zostanie zaktualizowana na karcie Elementy w aplikacji Find My. Wszystko odbywa się przez Bluetooth, bez połączenia internetowego.

W wypadku zgubienia torebki lub kluczy z AirTagiem, możesz skorzystać z opcji dostępnych w aplikacjach Find My oraz Siri. Po wybraniu w aplikacji przedmiotu, który chcesz zlokalizować, możesz uruchomić dźwięk lub użyć precyzyjnego śledzenia, aby go znaleźć. Oczywiście druga opcja jest o wiele skuteczniejsza, ponieważ wewnątrz AirTaga znajduje się zastrzeżony chipset Apple, który posiada także iPhone 11 i 12, a także najnowsze iPady i HomePod Mini.

Po włączeniu wyszukiwania, AirTag jest niezwykle dokładny, choć jeśli między wami znajdują się ściany, musisz podejść nieco bliżej, by śledzenie mogło być dokładniejsze. Niestety jeżeli posiadasz iPhone'a X lub starszego, nie będziesz w stanie korzystać z tej funkcji. Dla użytkowników nowszych urządzeń mobilnych od Apple, AirTag będzie wyróżniał się na tle innych trackerów Bluetooth.

Jedną z funkcji, której brakuje, jest fakt, że AirTag obecnie nie uruchamia alertów dotyczących rozłączenia. Niektórzy użytkownicy uważają to za podstawową powinność trackera. Mamy natomiast nadzieję, że zostanie ona dodana do aktualizacji iOS. Mimo tego, warto wspomnieć, że sieć Find My działa na całym świecie, praktycznie we wszystkich zaludnionych miejscach.

Oczywiście przy tak rozległej sieci istnieją obawy, że niektórzy mogą jej nadużywać do śledzenia innych osób, ale Apple wdrożył funkcje stalker-proof, aby tego uniknąć. Jeśli będziesz podróżował z nieznanym AirTagiem, a jego właściciela nie będzie w pobliżu, zostaniesz poinformowany o tym przez iPhone'a. Osoby korzystające z Androida także nie muszą się martwić, ponieważ nieznajomy AirTag będzie wydawać dźwięki.

Oczywiście w wypadku, kiedy to ty zgubisz AirTaga i ktoś z iPhonem lub urządzeniem z Androidem go znajdzie, będzie mógł uzyskać imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu powiązany z Twoim Apple ID, aby skontaktować się z Tobą i połączyć Cię z utraconym przedmiotem.

Podsumowanie

Apple AirTag to bardzo ciekawy i innowacyjny tracker Bluetooth o poręcznym kształcie i lekkości.

Z ponad miliardem iPhone'ów i iPadów tworzących sieć Find My jest świetną alternatywą dla lokalizatorów firmy Samsung i Tile. Tryb wyszukiwania jest równie przydatny, umożliwiając każdemu szybkie zeskanowanie AirTag w celu uzyskania informacji kontaktowych, jeżeli ma smartfona z Androidem i NFC lub iPhone'a.

Oprócz konieczności posiadania najnowszego iPhone'a do korzystania z precyzyjnego śledzenia, jedyną prawdziwą wadą jest brak otworu na brelok, co zmusza do kupowania akcesoriów pozwalających przypiąć go do portfela czy torby. Oprócz tego akcesoria Apple mogą kosztować więcej niż sam AirTag (cena skórzanego breloka to 189 zł). Oczywiście istnieje rynek tanich alternatyw innych firm, ale nie musisz się na nie decydować, jeśli zamiast urządzenia Apple wybierzesz Tile Pro lub Samsung Galaxy SmartTag.

Mimo tego, jeżeli posiadasz najnowszego iPhone'a lub iPada, AirTag to świetna opcja dla Ciebie.

